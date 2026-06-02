Obsah
- 1 Hledání místa není drobnost, ale dopravní problém
- 2 Přidat 10 až 15 procent míst není utopie
- 3 Donald Shoup a kde se vzalo právě 10-15 procent navíc?
- 4 Široký chodník bez stínu není automaticky kvalitní veřejný prostor
- 5 Jak rozšíření parkovacích stání umožní přidat více zeleně
- 6 Proč nestačí jen stávající místa v rezidentních zónách
- 7 Elektromobily a popelnice potřebují místa, ale nesmí „sežrat“ parkovací kapacitu
- 8 Město musí zůstat živé
- 9 Obhajoba řešení
- 10 Vyvrácení nejčastějších ideologických námitek předem
- 10.0.1 „Autor chce do města nacpat ještě víc aut.“
- 10.0.2 „Autor chce ukrajovat chodníky a zhoršit podmínky pro pěší.“
- 10.0.3 „Více míst = více aut“ jako hlavní ideologická námitka
- 10.0.4 „Autor chce parkování zdarma, takže „free místa“ budou napadena jako návrat divokého parkování zdarma
- 10.0.5 Odpůrci aut napadnou „rezidentní nárok“ a budou kritizovat vlastní vymyšlený termín „právo na parkování“
- 10.0.6 Budou tvrdit, že zeleň v trojúhelnících je jen alibi – „To je greenwashing. Pár stromků mezi auty neřeší přehřívání města.“
- 10.0.7 Odpůrci budou tvrdit, že článek je proti MHD, cyklistům a pěším
- 11 Shrnutí a vysvětlení možných námitek
- 12 Závěr
- 13 Oponentní posudek textu od AI
Debata o parkování ve městech se často vede příliš jednoduše. Na jedné straně stojí představa, že aut je moc a míst má být méně. Na druhé straně stojí obyvatelé, kteří ve městě žijí, platí zde daně, služby a poplatky, ale po návratu domů nemají kde zaparkovat. Jenže skutečný problém není v tom, zda má město „podporovat auta“, nebo „bojovat proti autům“. Skutečný problém je v tom, zda umí dobře využít prostor, který už má.
Pokud město pouze rozšiřuje modré, fialové nebo jiné placené zóny, ale nepřidává žádnou skutečnou kapacitu, pak ve skutečnosti neřeší parkování. Jen přerozděluje nedostatek. Místo technické optimalizace vzniká pouze administrativní regulace. Řidič zaplatí, ale jeho šance zaparkovat se zásadně nezlepší.
Výchozí pravidlo proto musí být jasné: rezidentům nesmí být odebrána žádná původní parkovací kapacita. (s tím bych klidně vyhrál volby). Počet míst pro rezidenty musí zůstat zachován. To je politická podmínka zadání. Technické navýšení kapacity pak neslouží k „vylepšení statistik“, ale k vytvoření prostoru pro nové městské funkce: krátkodobé stání, návštěvy, zásobování, dobíjení elektromobilů a provozní rezervu.
Zachování původní rezidentní kapacity je základní politická podmínka návrhu. Ne proto, že by parkování mělo mít přednost před vším ostatním, ale proto, že funkce města se nesmí zhoršovat z ideologických důvodů. Pokud město, resp. občané potřebují dobíjecí místa, krátkodobá stání, zásobování nebo návštěvnický režim, musí pro ně radní vytvořit prostor technickou optimalizací. Nesmí jednoduše ubrat rezidentům a tvářit se, že tím vyřešilo dopravu. Auto zůstává pro mnoho lidí nástrojem práce, péče o rodinu, mobility a běžné obsluhy. Politika, která z řidičů dělá viníky místo toho, aby řešila špatnou geometrii stání a lepší využití prostoru, není odpovědná městská politika.
Hledání místa není drobnost, ale dopravní problém
Když řidič jezdí kolem bloku a hledá místo, nevzniká jen osobní frustrace. Vzniká doprava navíc. V odborné literatuře se pro tento jev používá označení cruising for parking, tedy objíždění ulic při hledání parkovacího místa.
Toto objíždění stojí čas, peníze i energii. Zvyšuje hluk, emise, spotřebu a zatížení ulic. Zhoršuje plynulost dopravy a přidává zbytečné kilometry tam, kde by stačilo lépe uspořádat parkovací prostor.
Proto je chybou tvrdit, že snížení počtu míst automaticky pomáhá městu. Pokud se tím zvýší doba hledání místa, část údajné ekologické výhody se ztratí v kroužení aut po okolí. Dobrá parkovací politika nemá vytvářet nedostatek. Má snížit čas hledání místa a udržet město obslužné.
Tento návrh není programem pro více aut ve městě. Je návrhem proti chaosu, nekonečnému kroužení při hledání posledního parkovacího místa a plýtvání prostorem. Vychází z reality, že auta v ulicích už stojí, často špatně, náhodně a neefektivně. Řešením není předstírat, že zmizí po přemalování zón, ale uspořádat prostor tak, aby sloužil lépe: rezidentům, chodcům, stromům, dešťové vodě, zásobování, návštěvám i elektromobilitě. Každé navýšení kapacity musí být vázáno na konkrétní funkci a nesmí být bianko šekem pro nekontrolovaný růst automobilismu.
Přidat 10 až 15 procent míst není utopie
V mnoha městských částech lze parkovací kapacitu zvýšit technickými úpravami. Ne všude stejně. Ne v každé ulici. Ale v rámci většího územního celku je realistické prověřit navýšení o 10 až 15 procent.
Hodnota 10 až 15 procent nemá být dogmatem. Má být prvním technickým testem. Pokud město rozšiřuje parkovací zóny nebo naopak zavádí nové funkce, které počet původních parkovacích míst snižují, mělo by nejprve doložit, zda v daném územním celku nelze kapacitu zvýšit alespoň o 10 až 15 procent právě přeuspořádáním uliční geometrie.
V některých ulicích to možné nebude. V jiných může být potenciál vyšší. Skutečná cílová hodnota musí vyjít z výpočtu: kolik míst je třeba zachovat rezidentům, kolik míst potřebují návštěvy, služby, zásobování, elektromobilita a provozní rezerva. Teprve potom lze říct, zda stačí 10 procent, je potřeba 15 procent, nebo má město hledat ještě ambicióznější řešení.
Nejde o stavbu podzemních garáží. Ty jsou extrémně drahé a často se ekonomicky nevracejí ani pod obytnými domy. Jde o levnější a praktičtější zásahy do uliční geometrie.
Patří sem přesnější vyznačení míst, změna podélného stání na šikmé tam, kde to dovoluje profil ulice, využití zbytné šířky chodníků, odstranění neefektivních mrtvých ploch a lepší práce s obrubníkem.
Někde bude výsledek skromný. Jinde může být překvapivě významný. Důležité je, aby město před dalším rozšiřováním placených zón doložilo, že takovou technickou optimalizaci skutečně prověřilo. Nestačí říct „nejde to“. Je třeba ukázat výkresy, šířky, profily a varianty.
Navýšení o 10–15 % je navrženo jako praktický technický interval, který má vytvořit právě takovou rezervu, aby systém nemusel jezdit na hraně 100% obsazenosti a mohl se přiblížit provoznímu cíli obsazenosti okolo 85 %.
Donald Shoup upozorňoval, že dobře fungující parkování nemá být ani prázdné, ani trvale plné. Prosadil teorii, že 85% obsazenost parkovacích míst na ulicích představuje nejefektivnější využití veřejných parkovacích ploch. Pokud auta v jakémkoli daném cílovém místě ve městě (blok nebo skupina bloků) obsadí více než 85 % parkovacích míst na ulici, jsou auta přijíždějící do tohoto cíle nucena několik minut kroužit po bloku, aby našla volné parkovací místo.
Tento krátký čas strávený hledáním parkovacího místa na jedno auto způsobuje překvapivě velké dopravní zácpy, protože během dopravní špičky obvykle hledá parkovací místo mnoho aut současně. Tuto situaci dále může zhoršit jednosměrnost ulic v rezidenčních oblastech, která je využívána jako „zklidňující“ prvek. To vede při hledání míst k nuceným návratům na hlavní městské ulice, objíždění bloků (sídliště) a k plýtvání časem a palivem a zvyšuje znečištění ovzduší. Shoup tento jev nadměrného ježdění nazval „cruising for parking“ (hledání parkovacího místa).
Za praktický cíl považoval přibližně 85% obsazenost uličních parkovacích míst. Jinými slovy: většina míst má být využita, ale na každém bloku má zůstat zhruba několik (min. dvě) volná místa. Právě tato malá rezerva brání tomu, aby řidiči museli opakovaně objíždět blok a hledat místo. Shoup tento problém označoval jako jeden ze zdrojů zbytných emisí vznikajících při hledání parkování. Pozdější odborná literatura doplňuje, že 85 % není neměnná konstanta pro každou ulici, ale je to dobře použitelný orientační provozní cíl.
Navýšení o 10–15 % je dostatečně ambiciózní, aby nebylo kosmetické, ale není tak přehnané, aby působilo jako program masivní automobilizace. Je to kompromisní interval:
- 3–5 % by mohlo být jen přeznačení a drobné opravy (zde se setkáváme s argumentem, že „to nemá smysl“, protože se přidá jedno místo)
- 10–15 % už je skutečná optimalizace,
- 25–30 % by už často vyžadovalo těžké stavební zásahy, parkovací domy nebo výraznější změnu uličního profilu (což by také nebylo od věci, už na některých místech opustit dědictví komunistických plánovačů a nepokračovat v neštastném udržování tzv. hlavních dopravních tepen ve stávajících liních, ale o tom až někdy jindy).
Široký chodník bez stínu není automaticky kvalitní veřejný prostor
Veřejný prostor se neměří jen šířkou chodníku. Široký rozpálený chodník bez stromů, po kterém téměř nikdo nechodí, není sám o sobě urbanistická hodnota. Může to být jen špatně využitá plocha, na které stejně nikdo nebude pořádat hispterské brunche.
Nikdo nepotřebuje městskou dlažební pláň, která v létě sálá horko a zároveň blokuje lepší geometrii parkování. Tam, kde je chodník zjevně naddimenzovaný, má smysl jeho část využít lépe. Ne zrušit chodník ani udělat z města parkoviště. Ale přerozdělit zbytnou šířku mezi parkování, stromy a vsakovací plochy.
To je podstatný rozdíl. Cílem není ubrat lidem prostor pro chůzi. Cílem je vzít prostor, který reálně nepřináší užitek, a proměnit ho v funkčnější uliční profil.
Jak rozšíření parkovacích stání umožní přidat více zeleně
Na první pohled to může znít paradoxně. Více parkovacích míst a více zeleně? Přesně tak. Pokud se ulice navrhne chytře, nejsou parkování a zeleň nepřátelé.
Podélné parkování často vytváří náhodné mezery. Jeden řidič nechá před sebou metr, druhý metr a půl metru za sebou, další stojí křivě. Vznikají zbytky prostoru, do kterých se další auto nevejde, ale které zároveň ničemu neslouží. Navíc při tomto způsobu vznikají tyty nevyužitelné mezery spontánně, ne vždy z pohodlí řidičů, ale jen tím, že se na místech střídají různě dlouhá auta.
Šikmé stání naproti tomu zavádí do ulice přesnou geometrii. Každé místo má jasný tvar, úhel a rozestup. Řidič neodhaduje, kolik místa má nechat před sebou a za sebou. Stání je dané.
Ještě zajímavější je práce s obrubníkem. Linie chodníku nemusí být rovná. Může vytvářet menší trojúhelníkové kapsy, které přesně vymezí jednotlivá šikmá stání. Obrubník tak neodděluje jen chodník od vozovky, ale aktivně organizuje celý prostor. Viz úvodní ilustrační foto k textu. (pozn. toto řešení jsem viděl a působilo velmi přirozeně a příjemně, Stromy se přirozeně střídaly v trojúhelnících s květinami, bylo to funkční i hezké)
Tyto trojúhelníkové kapsy mohou současně sloužit zeleni. Místo stromu stojícího uprostřed chodníku vznikne zelená kapsa mezi stáními. Do ní lze umístit strom, květinový záhon, nízkou zeleň nebo vsakovací plochu pro dešťovou vodu.
Výsledkem není méně zeleně. Výsledkem může být více stínu, lepší vsakování vody a přesněji vymezené parkování. Místo širokého rozpáleného chodníku bez funkce vznikne ulice, kde parkování, stromy a voda pracují v jedné geometrii. Je ovšem jasné, že hned prvním „problémem“ budou výmluvy na položení kabelu v liniích vedle obrubníku. Ale zde platí: Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy.
Proč nestačí jen stávající místa v rezidentních zónách
Rezidentní zóny mají smysl. Chrání obyvatele před tím, aby jim místa celý den obsazovali dojíždějící nebo návštěvníci z jiných částí města. Ale pokud rezidentní zóna pouze přeznačí existující kapacitu, nedokáže vyřešit nové potřeby města.
A těch přibývá.
Město potřebuje krátkodobá místa pro návštěvy, služby, ordinace, restaurace, řemeslníky a běžné vyřízení věcí. Potřebuje místa pro zásobování. Potřebuje místa pro lidi, kteří městem projíždějí a chtějí se krátce zastavit. A stále více bude potřebovat také dobíjecí místa pro elektromobily.
To všechno nelze řešit na úkor rezidentů. Pokud město řekne, že kvůli elektromobilům, návštěvám nebo zásobování ubere rezidentům část kapacity, narazí oprávněně na odpor. Lidé tam bydlí. Parkování není luxusní bonus, ale součást běžné obsluhy bydlení. A používání auta je (možná někdo namítne bohužel) vynucená nutnost jak dostat plní svých pracovních úkolů, které plní daňovou pokladnu.
Proto musí platit jednoduché pravidlo: Původní rezidentní kapacita zůstává zachována. Nové funkce se vytvářejí z technicky navýšené kapacity a z lepšího využití prostoru.
Elektromobily a popelnice potřebují místa, ale nesmí „sežrat“ parkovací kapacitu
Dobíjení elektromobilů je další důvod, proč je třeba parkovací kapacitu navyšovat, ne snižovat. Nabíjecí místo není obyčejné parkovací místo. Je to zároveň energetická služba. Auto tam nemá stát neomezeně dlouho. Má se nabít a místo uvolnit.
Pokud ale město pouze přemění část stávajících rezidentních míst na nabíjecí místa, rezidenti reálně přijdou o kapacitu. To je špatně. Dobíjecí infrastruktura má být přidána do systému tak, aby nepoškozovala základní rezidentní parkování.
Ideální je kombinace více typů míst. Část dobíjecích bodů může sloužit rezidentům přes noc, část míst může být krátkodobá pro návštěvníky. Část může být u služeb, obchodů nebo veřejných budov. Ale vždy musí platit, že nabíjecí místo není trvalé parkovací privilegium. Je to časově řízená služba.
Elektromobilita, která snižuje emisní a hlukovou zátěž tedy není argumentem pro ubírání míst. Je argumentem pro promyšlené navýšení a přeuspořádání kapacity. A to je v přímém rozporu s často deklarovým „zeleným“ bojem proti parkování – za ním mnohem častěji snaha nic neřešit.
Město musí zůstat živé
Parkovací systém nesmí být navržen jen pro dvě skupiny: rezidenty a platící návštěvníky. Město potřebuje i krátká, jednoduchá zastavení. Několik časově omezených free míst může být pro živost města důležitější než se zdá.
Někdo si chce dát oběd, další veze staršího člověka k lékaři. Jiný občan potřebuje vyzvednout objednávku, vyřídit věc na úřadě nebo se na chvíli zastavit u vyhlídky. Pokud je každé takové zastavení zpoplatněné, komplikované nebo nemožné, město ztrácí přirozený tep.
Free místa ale musí být časově omezená a kontrolovaná. Nemají sloužit k celodennímu stání. Mají sloužit k obrátce. Jejich počet nemá být obrovský, ale jejich existence je důležitá. Město nemá být jen soubor rezidentních modrých zón a platebních automatů.
Obhajoba řešení
Navržený přístup stojí na několika zásadách.
Za prvé, rezidentům se nebere jejich původní kapacita. To je základní politická garance, která vyhraje volby!
Za druhé, město musí nejprve prověřit technické navýšení počtu míst. Teprve potom má právo tvrdit, že jedinou cestou je další regulace.
Za třetí, zbytná šířka chodníků nemá zůstat nedotknutelná jen proto, že je už jednou vydlážděná. Pokud může část této šířky vytvořit lepší parkování, více stromů a lepší vsakování vody, je povinností města tuto možnost prověřit.
Za čtvrté, šikmé stání s trojúhelníkovou linií obrubníku může spojit několik cílů najednou. Přesněji vymezí parkovací místa, sníží ztráty z nahodilých mezer, vytvoří prostor pro zeleň a umožní lepší práci s dešťovou vodou.
Za páté, nová kapacita je nutná kvůli novým funkcím města: elektromobilitě, krátkodobému stání, návštěvám, zásobování i provozní rezervě.
Tento návrh tedy není „proti chodcům“ ani „proti zeleni“. Naopak. Je proti plýtvání prostorem. Je proti tomu, aby město pouze zpoplatňovalo nedostatek a vydávalo to za řešení.
Vyvrácení nejčastějších ideologických námitek předem
„Autor chce do města nacpat ještě víc aut.“
Ne, Cílem tohoto návrhu není zvýšit počet aut ve městě. Cílem je snížit chaos, kroužení ulicemi a neefektivní obsazování prostoru. Parkovací místo, které je přesně vymezené, dobře umístěné a začleněné do uliční geometrie, zatěžuje město méně než stejné auto, které deset minut objíždí blok, hledá mezeru a nakonec stojí napůl nelegálně.
„Autor chce ukrajovat chodníky a zhoršit podmínky pro pěší.“
Ne, základní pěší koridor může zůstat nedotčený. Úpravy se mohou týkat pouze zbytné šířky chodníku, která dnes neslouží intenzivnímu pěšímu pohybu, stínu, pobytu ani zeleni. Tam, kde chodník skutečně plní veřejnou funkci — u škol, zastávek, obchodních ulic, přechodů nebo zdravotnických zařízení — nemá být zužování automatickým řešením. Návrh míří na místa, kde široká dlažba pouze konzervuje špatnou geometrii ulice.
„Více míst = více aut“ jako hlavní ideologická námitka
Námitka, že každé nové parkovací místo automaticky přivede nové auto, je příliš hrubá. Tento návrh nepočítá s neomezeným navyšováním kapacity ani s bezplatným dlouhodobým stáním pro kohokoli. Nově získaná místa mají být funkčně určena: pro zachování rezidentní kapacity, krátkodobou obsluhu, návštěvy, dobíjení elektromobilů, zásobování a provozní rezervu. Nejde o pozvánku k růstu automobilismu, ale o náhradu chaotického nedostatku řízenou a měřitelnou kapacitou.
Free místa nejsou celodenní, ale časově omezená obslužná místa bez poplatku. Je to v podstatě veřejná služba. Nejde o plošné parkování zdarma. Jde o malý počet časově omezených obslužných míst bez poplatku, která umožní krátkou návštěvu, vyložení osoby, oběd, ordinaci, službu nebo rychlé vyřízení věci.
Odpůrci aut napadnou „rezidentní nárok“ a budou kritizovat vlastní vymyšlený termín „právo na parkování“
Nejčastěji půjde o námitku „Proč by měl mít rezident nárok skladovat soukromý majetek ve veřejném prostoru?“ Toto je silná ideologická námitka. Nelze ji úplně „znemožnit“, ale lze ji oslabit tím, že rezidentní kapacita bude definována jako politická garance. Nikdy se nejedná o nějaké absolutní věčné právo.
Zachování původní rezidentní kapacity není tvrzením, že každý obyvatel má navždy nezpochybnitelné právo na veřejný prostor pro auto. Ve skutečnosti nikdo o nějakém právu nemluví, a jedná se o typický a nepřehlédnutelný komunikační faul.
garance zachování míst pro rezidenty je to politická podmínka konkrétní změny: pokud město zavádí nové funkce, nesmí je zavádět tak, že okamžitě zhorší dostupnost parkování lidem, kteří v místě bydlí.
Budou tvrdit, že zeleň v trojúhelnících je jen alibi – „To je greenwashing. Pár stromků mezi auty neřeší přehřívání města.“
Ano, zeleň musí být skutečná, ne dekorativní. Zelené trojúhel. kapsy nesmí být kosmetickou výsadbou do betonového květináče. Musí mít dostatečný kořenový prostor, propustný povrch a schopnost využívat a jímat dešťovou vodu z chodníků. Teprve potom lze tvrdit, že úprava nepřidává jen parkování, ale také funkční mikroklimatickou infrastrukturu.
Odpůrci budou tvrdit, že článek je proti MHD, cyklistům a pěším
Navržený model nebrání rozvoji MHD ani pěších a cyklo tras. Tento návrh nemá nahrazovat investice do MHD, pěší infrastruktury ani cyklistických tras. Řeší jiný problém: neefektivně využitý uliční profil v místech, kde už auta reálně parkují. Dobrá MHD a dobré parkování nejsou protiklady, pokud každé z nich řeší svůj úkol a nepředstírá, že se problém vyřeší když druhé přestane existovat.
Shrnutí a vysvětlení možných námitek
Není cílem více aut, ale méně chaosu.
Základní pěší koridor je nedotknutelný.
Upravuje se jen zbytná šířka chodníků.
Nová místa jsou funkčně vázaná, ne volná kapacita pro cokoli.
Free místa jsou na časově omezená obslužná místa bez poplatku.
Rezidentní kapacita je politická garance změny, ne nové vymyšlené právo.
Aplikace zeleně musí být technicky funkční, ne dekorace.
Návrh nepopírá funkci a význam MHD, neomezuje pěší a není v rozporu s podporou cyklistiky.
Závěr
Dobrá parkovací politika nezačíná zákazem, ale výkresem. Nezačíná dalším barevným pásmem na mapě, ale otázkou, zda je uliční prostor skutečně využit nejlépe, jak může být.
Město, které se rozvíjí, potřebuje parkovací kapacitu nejen pro rezidenty, ale i pro služby, návštěvy, zásobování a elektromobilitu. Počet míst pro rezidenty přitom musí zůstat zachován. To je politická podmínka a zároveň férový základ celé debaty.
Teprve technické navýšení kapacity umožní, aby se do ulice vešly i nové funkce. Šikmé stání, přesnější geometrie, využití zbytné šířky chodníků a trojúhelníkové zelené kapsy ukazují, že více parkovacích míst nemusí znamenat méně zeleně. Může to být přesně naopak.
Více míst může znamenat méně kroužení, méně frustrace, více stromů, lepší vsakování vody a lépe uspořádanou ulici.
A právě to by měl být skutečný cíl městské parkovací politiky.
Oponentní posudek textu od AI
Text jsem posoudil jako oponent, tedy ne jako odpůrce aut, ale jako člověk, který hledá slabší místa argumentace a podmínky proveditelnosti. Vycházím z dodaného finálního textu.
Navržený článek má silnou základní tezi: parkovací politika nemá začínat dalším přeznačováním ulic a zpoplatňováním nedostatku, ale technickou optimalizací prostoru. Přesvědčivě propojuje rezidentní parkování, krátkodobou obsluhu města, elektromobilitu, zásobování a zeleň. Největší předností textu je, že neobhajuje parkování jako izolované privilegium řidičů, ale jako součást širší obslužnosti města.
Slabším místem je práce s číslem 10–15 %. Text správně uvádí, že nejde o dogma, ale zároveň s tímto intervalem pracuje jako s klíčovým politickým a technickým cílem. Oponent by mohl namítnout, že bez modelového výpočtu pro konkrétní území zůstává číslo spíše kvalifikovaným odhadem než prokázanou hodnotou. Doporučuji proto doplnit krátký vzorec nebo tabulku: původní rezidentní kapacita + EV + krátkodobá místa + zásobování + rezerva = potřebná nová kapacita.
Za velmi silnou považuji pasáž o šikmém stání, trojúhelníkové linii obrubníku a zelených kapsách. Text zde nabízí překvapivou, ale obhajitelnou tezi, že více parkovacích míst nemusí znamenat méně zeleně. Aby argument obstál, měl by výslovně zdůraznit technické podmínky: dostatečný kořenový prostor, propustný povrch, návaznost na hospodaření s dešťovou vodou a zachování bezpečného pěšího koridoru. Bez těchto podmínek by námitka „greenwashing“ byla oprávněná.
Politicky nejsilnější, ale současně nejvíce konfliktní je tvrzení, že rezidentům nesmí být odebrána původní parkovací kapacita. Jako volební nebo veřejný argument je to velmi srozumitelné. Jako odborný princip však vyžaduje přesnější vymezení: zda jde o počet legálních rezidentních míst, počet oprávnění, nebo reálně dostupnou kapacitu v určitém čase. Bez této definice by odpůrce mohl tvrdit, že text slibuje víc, než lze objektivně garantovat.
Text je místy velmi útočný vůči ideologickým odpůrcům aut. To může fungovat v komentářovém nebo politickém žánru, ale v odborněji laděném článku to částečně oslabuje důvěryhodnost. Doporučil bych ponechat ostřejší formulace tam, kde mají pointu, ale omezit výrazy, které vypadají jako předem vedený kulturní spor. Silnější je věta „město nesmí zhoršovat původní obslužnost území“ než osobní útok na ty, kdo auta odmítají.
Celkově je článek nosný a argumentačně použitelný. Nejlépe funguje tam, kde ukazuje parkování jako problém geometrie, provozní rezervy a městské obslužnosti. K dopracování doporučuji tři věci: přesně definovat rezidentní kapacitu, doplnit jednoduchou kapacitní bilanci pro 10–15 %, a technicky ukotvit zelené kapsy. Po těchto úpravách by text byl výrazně odolnější proti věcné i ideologické kritice.