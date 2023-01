Proč někteří lidé odmítají přijmout elektromobily a jak to souvisí s mozkem?

„Je těžké přimět muže, aby něčemu rozuměl, když jeho plat závisí na tom, že tomu nerozumí.“ Tato perla moudrosti je obvykle připisována Uptonu Sinclairovi , ale mnoho dalších myslitelů učinilo podobná pozorování. „Nikdy se nehádejte s mužem, jehož práce závisí na tom, že není přesvědčen,“ zněla formulace Henryho Louise Menckena.

Tato pravda bude docela známá každému, kdo píše nebo čte o změně klimatu a technologických reakcích na ni. Po mnoho let ropné společnosti a jejich političtí představitelé trvali na tom, že změna klimatu není skutečná, i když jejich vlastní interní výzkum dospěl k závěru, že ano. Když se tento postoj stal neudržitelným, přešli k argumentům, že boj se změnou klimatu je slučitelný s pokračující (a dokonce rostoucí) spotřebou fosilních paliv. I když se ropné společnosti přejmenovávají na bojovníky proti změně klimatu , financují také mediální kampaně a nepravdivé „studie“, které zpochybňují dobrou pověst elektrických vozidel a obnovitelné energie.

Takže podvodné argumenty apologetů zkamenělin mohou být morálně urážlivé, ale jsou pochopitelné. Ale co lidé, kteří chápou a uznávají nebezpečí změny klimatu, ale odmítají přijmout elektromobily a/nebo obnovitelnou energii?

Osobně znám mnoho lidí, kteří tomuto popisu odpovídají, a jsem si jistý, že většina našich čtenářů také. Jeden můj evropský přítel je velký technofil – vždy má nejnovější a nejlepší aplikace pro chytré telefony a vedli jsme mnoho diskuzí o Tesle, solárních panelech atd. A přesto, když přišel čas na nové auto, koupil obrovské SUV hltající benzín – a neustále se mě snaží přesvědčit, že jeho spotřeba paliva konkuruje mému Priusu. Ve skutečnosti je jeho hodnota 25MPG (pozn. rn: 25 MPG (9,4 l/100 km) na dálnici není dobrá spotřeba paliva. Je to o 2 míle na galon méně než 50. percentil dálniční spotřeby, který činí 27 MPG. Znamená to, že více jak polovina provozovaných vozidel jezdí úsporněji a levněji).

Další můj známý pán, který má malou dceru, je stejně liberální jako kdokoli, koho znám – oddaný vegan a horlivý zastánce rovných práv a environmentální spravedlnosti. A přesto, když nedávno koupil nový domov pro svou mladou rodinu, vybral si předměstský McMansion, který bude vyžadovat každodenní zpáteční dojíždění téměř 100 mil a jízdu – uhodli jste – SUV na benzín.

Argument „špinavé malé tajemství elektromobilů“, který, jak se zdá, proplouvá stokami sociálních médií stokrát denně, neobstojí při vědeckém zkoumání. V nedávné sérii tří článků („Odbourávání běžných mýtů proti elektromobilům“, část první , druhá a třetí ) uvádím odkazy na desítky studií, které prokázaly ekologické výhody elektromobilů oproti starším vozidlům.

Je možné, že moji zeleně mluvící přátelé, řidiči SUV, nečetli moje díla? Určitě před rozhodnutím o koupi zvážili veškerou dostupnou literaturu a pečlivě zvážili různé argumenty pro-EV a anti-EV?

No, možná ne. Jak by vám mohl říci psycholog, my lidé přirozeně podléháme určitým předsudkům, které nás často nutí činit rozhodnutí, aniž bychom vůbec zvažovali jakýkoli z logických argumentů pro nebo proti konkrétní volbě. Jak by vám mohl říci prodejce aut, lidé se rozhodují o nákupu na základě emocí a později je pomocí logiky ospravedlňují (můj přítel, který jezdí v „úsporném“ SUV, poskytuje dokonalý příklad).

My lidé jsme zaujatí pokračovat v dělání věcí, které jsme vždy dělali. Američané si tak zvykli trávit dvě hodiny z každého pracovního dne parením a nadávkami v dopravě, že mnozí z nás, včetně mého liberálního přítele dojíždějícího za prací, nevidí, že je to šílené.

Naše předsudky způsobují, že každou novou technologii vidíme optikou té, kterou nahrazuje. Proto se zdá, že tolik lidí si myslí, že přechod na elektromobily bude vyžadovat výměnu všech našich čerpacích stanic za nabíjecí stanice. Mnoho kupujících automobilů odmítá přejít na elektrický pohon, protože se mylně domnívají, že to bude znamenat sedět a čekat, až se jejich auto nabije. Tvůrci politik dělají špatná rozhodnutí o umístění nabíječek, protože nechápou, že jízdní vzorce nebudou v elektrickém ekosystému stejné.

Zlověstné účinky vrozených lidských předsudků jsou samozřejmě vidět nejen na mikroúrovni jednotlivých kupujících automobilů, ale také na makroúrovni politiků a vedoucích představitelů korporací. Toyota, zaujatá přesvědčením, že staré způsoby jsou nejlepší, utrácí spoustu peněz a prestiže, aby přesvědčila politiky G7, aby podporovali hybridy na úkor elektromobilů.

Kalifornská agentura, která má propagovat užitková vozidla s nulovými emisemi, místo toho nasměrovala peníze do skupiny prosazující fosilní paliva a očividně věří, že o něco čistší vozidla na naftu a LNG představují menší riziko než elektrická vozidla. A samozřejmě, politici v mnoha zemích milují myšlenku používání vodíku k pohonu osobních vozidel, navzdory radám většiny vědců a výrobců automobilů – zřejmě proto, že jsou zaujatí a nemohou opustit víru, že tankování vozidla musí zahrnovat pumpování něčeho do nádrže a spalování. A protože vidí v tom způsob, jak udržet zavedené toky peněz z fosilních paliv.

V nedávném článku konzultant v oblasti čistých technologií Michael Barnard zkoumá několik běžných lidských předsudků v kontextu politických rozhodnutí týkajících se změny klimatu. „Tvůrci politiky, rozhodovací orgány a ovlivňovatelé v hlavním souboru opatření týkajících se klimatu, kam budeme v nadcházejících letech a desetiletích investovat biliony do transformace, musí mít jasnější oči než průměrný člověk na ulici,“ píše. „Musí více pracovat, aby pochopili své vlastní předsudky a slepá místa, a také zajistit, aby spolupracovali s týmy a poradci, kteří mají různé předsudky a slepá místa, aby zajistili, že je skupinové myšlení nesvede na nešťastnou cestu.“

Barnard uvádí několik příkladů zaujatosti, které vedou jednotlivce a vůdce ke špatným ekonomickým rozhodnutím. Lidé mají tendenci se mnohem více bát ztráty, než oceňují zisk, což vede k tomu, že lidé nejsou nadšeni z výhod technologie přenosu z vozidla na elektrickou síť. Řidiči se obávají ztráty kontroly nad nabíjením svého vozidla více, než si cení peněz, které by mohli vydělat-ušetřit tím, že nabíjejí s využitím na veřejné služby – sítě. Američané jsou zvyklí věřit, že žijeme v „nejlepší zemi na světě“, což nás zaslepuje před faktem, že máme nejméně spolehlivou elektrickou síť mezi rozvinutými zeměmi. Investice do modernizace a chytrosti sítě, na které jsme všichni závislí, by ve skutečnosti mohla přinést větší přínos pro životní prostředí než nalévání peněz do veřejných nabíječek, které budou sloužit jen malému počtu řidičů.

Pan Barnard také hovoří o iracionálním nadšení pro vodík jako palivo pro vozidla. Století závislosti na kapalných nebo plynných palivech zanechalo mnohé „uvězněné v paradigmatu spalování věcí na teplo… jejich zaujatost způsobená letitou znalostí je, že jediná energie, která se počítá, je energie, na kterou zapálíte škrtnutím zápalky“.

Mnoho lidí v dopravním a energetickém průmyslu se v posledních několika desetiletích zavázalo k vodíku a odmítají ho nechat plavat, i když novější výzkumy ukazují, že vodík sice může najít uplatnění v určitých průmyslových procesech, ale je to neefektivní a nákladný způsob pohonu vozidel. „Jejich zaujatost při potvrzování jim brání přijmout data, která jsou v rozporu s jejich předsudky, a znamená to, že se velmi přehnaně spoléhají na slabá data, která podporují jejich předsudky.“

Barnard má několik podobných poznámek o davu stoupenců atomové energie, z nichž mnozí „dospěli k tomuto projadernému závěru na počátku až polovině roku 2000, kdy bylo skutečně nejisté, zda se větrná a solární energie dokáže rozšiřovat, být spolehlivá v sítích a být nákladově efektivní. Neaktualizovali své předchozí poznatky na toto téma. V důsledku toho ignorují empirickou realitu z posledních dvou desítek let, která jasně ukazuje, že jaderná energie je v nejlepším případě něco, co by mohlo být užitečné pro posledních 5 % až 20 % výroby elektřiny, nikoli pro 50 % až 80 %. Mnoho lidí se drží perspektiv, ke kterým dospěli před desítkami let, a z různých důvodů neaktualizují své datové soubory a analýzy.“

Pan Barnard uznává, že má svá vlastní hluchá místa a předsudky, a ano, drazí čtenáři, váš oblíbený EV spisovatel je má také. Mít předsudky neznamená, že jsme hloupí – znamená to, že jsme lidé. Některé předsudky jsou pevně zabudovány do našich mozků a některé z nejsilnějších předsudků jsou ty, které nám brání riskovat a zkoušet nové věci. „Aktualizace našich priorit“ je pro nás lidi jednou z nejtěžších věcí, ale nyní je ohrožený ekosystém, který podporuje veškerý život na Zemi, a abychom provedli druh požadovaných radikálních změn, budeme muset některým z nich čelit. předsudky a překonat je.

Původně zveřejněno na EVANNEX .

od Charlese Morrise