Proč opilec najde cestu domů, ale opilý pták se může ztratit navždy?

Obsah
Představa, že „opilec nakonec najde cestu domů“, působí jako lidová moudrost, ale ve skutečnosti má překvapivě přesný matematický základ. Věta o náhodné procházce, kterou formuloval George Pólya, ho zbavila podezření, že je jen pasivním pozorovatelem, a odhalila, jak zákony náhody interagují s fyzickým prostorem
Před více než sto lety se maďarský matematik George Pólya ocitl v začarovaném kruhu společenské trapnosti. Jako profesor na Švýcarské federální technické univerzitě v Curychu rád podnikal osamělé procházky lesy za městem. Během jedné z těchto procházek narazil na jednoho ze svých studentů a jeho snoubenku. O něco později, když se opět bezcílně potuloval, na tento pár narazil znovu. A ještě později se to stalo znovu.
V eseji, která vyšla v knize z roku 1970, Pólya o této zkušenosti napsal: „Nepamatuji si, kolikrát se to stalo, ale určitě až příliš často, a bylo mi to trapné: vypadalo to, jako bych tam čmuchal, což, to vám zaručuji, nebyla pravda.“
Ve snaze očistit své jméno od nálepky „pozorovatele“ udělal Pólya to, co by udělal každý dobrý matematik: problém zobecnil. Jsou dva putující matematicky předurčeni k tomu, aby se jejich cesty zkřížily? Jeho původní formulace situaci zjednodušila tím, že uvažovala pouze jednoho chodce na nekonečné mřížce. Každou sekundu si chodec náhodně vybere směr, nezávisle na předchozích krocích. Pólyovým matematickým cílem bylo určit pravděpodobnost, že se chodec nakonec vrátí do svého výchozího bodu. Ukázalo se, že tato odpověď je ekvivalentní pravděpodobnosti, že se dva chodci, kteří vyrazili ze stejného místa, někdy znovu setkají. Zjistil, že pokud chodec bloudí donekonečna (tj. má neomezený počet kroků), se vrátí do svého výchozího bodu.
Tato odpověď ho nejen zbavila viny, ale také odhalila zásadní rozdíl v tom, jak zákony náhody působí ve fyzickém prostoru. Pólyovy výpočty ukázaly, že na dvourozměrném povrchu (například v lese) je náhodný chodec předurčen k návratu do svého výchozího bodu – ale v trojrozměrném prostoru je pravděpodobnější, že se do výchozího bodu nikdy nevrátí. Tento objev se objevuje v chemii i biologii a vysvětluje dokonce i to, jak některé molekuly efektivně nacházejí příslušný receptor na povrchu buněk.
Jak je popsáno v pátém vydání knihy Probability: Theory and Examples z roku 2019 od Ricka Durretta, matematik Shizuo Kakutani tuto větu vystihl vtipnou poznámkou: „Opilý člověk nakonec najde cestu domů, ale opilý pták se může ztratit navždy.“
Zde se výrazem „opilý pták“ nemyslí opilá káně, ale náhodný proces na trojrozměrné mřížce (představte si prolézačku). Každou vteřinu si pták náhodně vybere směr – sever, jih, východ, západ, nahoru nebo dolů – a to nezávisle na předchozích rozhodnutích. Pólya dokázal, že pokud budete navždy náhodně procházet nekonečně rozlehlou městskou mřížkou, nejenže se zaručeně vrátíte na výchozí místo, ale také navštívíte každé místo na mřížce nekonečněkrát. Pokud však provedete stejný proces na nekonečném prolézačkovém hřišti, budete mít téměř 66% šanci, že se nikdy nevrátíte na výchozí bod. Stejně tak se dva bloudící na prolézačce možná nikdy nesetkají, ale dva bloudící na rovné ploše se musí setkat nekonečněkrát – Pólyovi nechyběla společenská zdvořilost; chyběla mu třetí dimenze, do které by mohl uniknout.
I jednorozměrný případ, který se matematicky chová jako dvourozměrný, má praktický význam. Představte si, že přijdete do kasina s 500 dolary v kapse. U jednoho stolu se hraje hra s pravděpodobností výhry 50:50 (což je lepší šance, než jakou najdete v Monte Carlu). Pokud budete hrát dál, bez ohledu na to, jakou sázkovou strategii použijete, nakonec přijdete o všechno. Je to proto, že hru můžeme modelovat jako náhodnou procházku po číselné ose. Začínáte na 500 a po každém kole hry se s rovnou pravděpodobností posunete na ose buď doprava, nebo doleva. Pólya nám říká, že stejně jako v dvourozměrném případě, pokud budete hrát dostatečně dlouho, nevyhnutelně prozkoumáte celou číselnou osu. To zahrnuje i 0, v jejímž bodě zkrachujete. Matematici tomu říkají „ztráta hráče“ (gambler’s ruin) a vysvětluje to, proč doporučují přestat, dokud jste v plusu, nebo ještě lépe, nehrát vůbec.
Proč se náhodné procházky mezi dvěma a třemi dimenzemi tak výrazně liší? Ačkoli tři dimenze přirozeně nabízejí více prostoru k pohybu než dvě, to samo o sobě nestačí jako vysvětlení. Koneckonců, dvě dimenze nabízejí více prostoru než jedna, a přesto se obě chovají stejně.
Pokud provedete náhodnou procházku o konečném počtu kroků, který označíme jako t, obvykle se nevzdálíte od počátku více než o √t (druhá odmocnina t). Konkrétně řečeno, po 100 krocích se většina chodců bude nacházet pouze 10 kroků, neboli √100, od startu. Intuitivně se náhodné procházky obvykle pohybují v blízkosti počátku, protože po sobě jdoucí kroky se mohou navzájem rušit (chodec, který udělá krok na východ a následně krok na západ, se vůbec neposunul). Matematicky se √t rovná směrodatné odchylce (statistická míra rozptylu souboru hodnot) vzdálenosti od počátku náhodné procházky o délce t kroků.
Jinými slovy, pokud mnoho samostatných chodců vyrazí ze stejného místa a pohybuje se nezávisle na sobě, pak by graf jejich vzdáleností od počátku po t krocích vypadal jako Gaussova křivka se středem v bodě 0 a se směrodatnou odchylkou √t. Výpočet směrodatné odchylky pro jednorozměrný případ je zvládnutelným cvičením, pokud jste absolvovali kurz statistiky – zkuste to.
Tento výraz √t platí v každém rozměru a je klíčem k pochopení Pólyovy věty. Představte si jej jako poloměr oblasti, kterou chodec prozkoumá za t kroků. Tento poloměr má v různých rozměrech zcela odlišné důsledky, protože počet rozměrů určuje, zda mluvíme o délce, ploše nebo objemu. Úsečka o poloměru √t má velikost řádově √t; kruh o poloměru √t má velikost řádově t (plocha kruhu je úměrná druhé mocnině poloměru); a koule o poloměru √t má velikost řádově t1,5 (objem koule je úměrný třetí mocnině poloměru).
Bez ohledu na rozměr však chodec, který udělá t kroků, nemůže navštívit více než t různých bodů. V jednom rozměru počet kroků převyšuje velikost prozkoumané oblasti (t > √t), což chodce nutí neustále se vracet po svých stopách. Ve dvou rozměrech se počet kroků rovná velikosti oblasti (t = t), což umožňuje chodci nakonec pokrýt mřížku, i když jen řídce.
Ve třech rozměrech je však prostor ve srovnání s počtem kroků obrovský (t < t1,5), takže většina bodů zůstane nenavštívená a je nepravděpodobné, že by se chodec vrátil do výchozího bodu.
„Únik“ do 3D prostoru
Pólyova věta dává náhodné procházce přesnou matematickou klasifikaci podle dimenze prostoru. Uvažujme chodce na nekonečné mřížce ℤⁿ, který v každém kroku náhodně zvolí jeden ze sousedních bodů. Pak platí: pro dimenze 1 a 2 je procházka rekurentní, zatímco pro 3 a více dimenzí je transientní.
Rekurentní znamená, že se chodec vrátí do výchozího bodu s pravděpodobností 1.
Transientní znamená, že pravděpodobnost návratu je menší než 1, tedy existuje nenulová šance, že se už nikdy nevrátí.
V trojrozměrném prostoru už návrat není jistý, ale stále poměrně častý. Pravděpodobnost, že se náhodný chodec někdy vrátí do výchozího bodu, je přibližně 0,34. Jinak řečeno, asi 66 % trajektorií se nikdy nevrátí. To ukazuje, že přechod mezi 2D a 3D není pozvolný, ale kvalitativní: ze jistoty návratu (100 %) se stává pouze částečná šance. Ve třech dimenzích je prostor natolik rozsáhlý, že chodec většinu míst nikdy nenavštíví. Trajektorie se rozbíhá do stále nových oblastí a návrat do počátku už není zaručen. Vzniká efekt „úniku do prostoru“.
Úniky ve vyšších dimenzích
Ve čtyřech a vyšších dimenzích se efekt úniku ještě zesiluje. Prostor roste rychleji než počet kroků, takže pravděpodobnost návratu dále klesá (ve 4D přibližně na 0,19). Trajektorie se stále více „rozplývá“ a návraty jsou vzácné. Zatímco rozdíl mezi 2D a 3D je kvalitativní zlom, přechod do vyšších dimenzí už tento trend jen kvantitativně prohlubuje. V limitě vysokých dimenzí se chodec prakticky nevrací a jeho dráha se chová téměř jako jednosměrný únik.
Samozřejmě, že skutečný svět málokdy připomíná dokonalou mřížku a ptáci si při každém mávnutí křídly nehází mincí. Přesto má tento kontrast mezi dvourozměrnými a trojrozměrnými procházkami v přírodních vědách překvapivě praktický význam.
K čemu lze využít redukci 3D procházky do 2 rozměrů
Poutavý příklad se týká toho, jak chemické látky reagují v našem těle. Vědci často používají náhodné procházky k modelování molekul, které se šíří jinou látkou.
Představte si hormon, který se snaží najít konkrétní receptor na povrchu buňky. Nemá naváděcí mechanismus, takže k takovým reakcím dochází prostřednictvím náhodných setkání. Hormon by se mohl bezcílně pohybovat v trojrozměrném prostředí tekutiny obklopující buňku, dokud by nenarazil na svůj cíl.
Místo toho se však mnoho molekul nejprve volně naváže na libovolný bod buněčné membrány. Jakmile se naváží, klouzají po dvojrozměrném povrchu membrány, dokud nenarazí na svůj cíl. Toto snížení rozměrnosti promění pomalý (a nejistý) trojrozměrný pohyb v efektivní dvojrozměrný.
Souvisí „náhodná procházka“ s chozením v kruzích?
Existují dvě odlišná vysvětlení, proč člověk bez orientace „chodí v kruzích“, a často se nevědomky směšují. První je deterministické: člověk se snaží držet směr podle Slunce, které se během dne pohybuje po obloze. Pokud nemá přesnou představu o čase nebo neumí korigovat změnu azimutu Slunce, jeho „rovný směr“ se postupně stáčí. Výsledkem je pomalý oblouk, který se může uzavírat do kruhu. Tento mechanismus tedy není náhodný – je to systematická chyba v orientaci.
Druhé vysvětlení je stochastické a bližší náhodné procházce. Člověk bez orientačních bodů dělá malé, náhodné odchylky v každém kroku: jednou víc doprava, podruhé doleva. Tyto odchylky se sčítají a vedou k tomu, že trajektorie není přímka, ale klikatá křivka, která se může sama křížit. V dvourozměrném prostoru (typicky terén na zemi) má taková trajektorie přirozenou tendenci se vracet a „motat“ kolem původní oblasti. Křížení vlastní stopy pak subjektivně působí jako chození v kruzích, i když žádný skutečný kruh neexistuje.
Důležité je, že tyto dva efekty se v reálném světě sčítají. Člověk může mít slabý systematický drift (například kvůli Slunci, větru, sklonu terénu nebo i asymetrii chůze) a zároveň náhodné odchylky v jednotlivých krocích. Matematicky jde o náhodnou procházku s tzv. „biasem“. Pokud je bias malý, převažuje náhodnost a trajektorie se často vrací a kříží. Pokud je bias silný, vzniká spíše oblouk nebo spirála.
Z pohledu praxe (například při hledání ztracených osob) je klíčové pochopit, že „chození v kruzích“ není nutně důkazem jedné konkrétní příčiny. Může jít o kombinaci: částečně systematická chyba orientace a částečně přirozené vlastnosti náhodného pohybu ve 2D prostoru. Proto se nelze spoléhat na jednoduché vysvětlení typu „sledoval Slunce“, ale je potřeba uvažovat jiné širší modely, protože „kruhová“ trajektorie může vznikat i z dalších, kvalitativně odlišných mechanismů:
1. Biomechanická asymetrie těla
Lidské tělo není dokonale souměrné. I malé rozdíly v délce kroku, síle svalů nebo držení těla způsobují, že při snaze jít rovně vzniká trvalé, téměř nepostřehnutelné stáčení na jednu stranu.
2. Neurologické a smyslové zkreslení
Orientace závisí na rovnovážném ústrojí a vnímání polohy těla. Únava, stres nebo dehydratace zvyšují chybovost těchto systémů, takže člověk postupně ztrácí schopnost udržet přímý směr.
3. Psychologické faktory a rozhodování
Člověk se nepohybuje čistě náhodně. Má tendenci vracet se do zdánlivě známých míst nebo preferovat určitý směr, což může vést ke vzniku smyček a opakovanému křížení vlastní trasy.
4. Vliv terénu (skrytý bias)
Prostředí nenápadně ovlivňuje pohyb – svah táhne dolů, překážky nutí obcházet, cesty přitahují. Výsledkem je zakřivená trajektorie, která může připomínat kruh, zejména pokud se přizpůsobujeme terénu bez kontroly referenčních bodů (např. kontrola, zda se stále přibližujeme u objektu na horizontu, nebo dodržujeme přibližně směr apod.)
5. Absence referenčních bodů
Bez viditelných orientačních bodů (mlha, noc, hustý les) chybí korekce směru. I drobné odchylky se postupně sčítají a vedou k výraznému stáčení dráhy.
„Chůze v kruzích“ není jeden jev, ale výsledek kombinace malého systematického driftu (tělo, terén, Slunce) + náhodných odchylek (náhodná procházka) + chyb v orientaci (mozek, smysly) a nejrealističtější model je tedy náhodná procházka + slabý bias + omezené vnímání
Lze opustit 3D bludiště z filmu Cube opustit náhodnou procházkou?
Ve filmu Cube (1997) se skupina protagonistů pohybovala labyrintem místností, který se skládal z pevně propojené sítě 26×26×26 uzlů. I kdyby v této síti nebyly žádné pasti ani smrtící mechanismy, jejich pohyb by se dal chápat jako 3D náhodná procházka. Každý krok představuje volbu jedné z možných cest, bez jistoty, že se někdy vrátí do výchozí vstupní místnosti. Z matematického hlediska je pravděpodobnost návratu do konkrétního uzlu v takové trojrozměrné síti vždy menší než 1, což znamená, že únik „domů“ není zaručen – jde o transientní proces.
Složitější situaci přidává samotný děj filmu: bludiště se cyklicky přestavovalo. Topologie spojení mezi místnostmi se měnila a vytvářela tak dynamický graf, kde průchod jednou místností mohl náhodně přesunout protagonisty blíže k výstupu nebo je naopak odvést úplně jinam. To sice komplikuje orientaci, ale zároveň nemusí snižovat pravděpodobnost návratu; změna konfigurace může náhodou vytvořit cestu, která by jinak neexistovala.
Právě toto je oblast, které se věnuje teoretický a simulační výzkum náhodných procházek na dynamických grafech. Studují se zde vlastnosti jako mixing, pravděpodobnost návratu, doba potřebná k pokrytí všech uzlů či opakované návštěvy, i když se topologie mění. To, co ve filmu působí jako fantazie a hororový mechanismus, je v matematice plně modelovatelné. Ačkoliv neexistuje jednotná „Cube-simulace“, samotný model náhodných procházek na proměnlivých sítích existuje a jeho principy lze přesně popsat a analyzovat.
Z čistě matematického hlediska je šance opustit bludiště typu Cube pouhou náhodnou procházkou velmi nízká. Pokud bychom protagonistům velkoryse dopřáli 1000 kroků, v síti o velikosti 26×26×26 to pokryje jen malou část prostoru a opakované návraty dále snižují efektivní průzkum. Odhad šancí vychází na jednotky procent. Náhodný pohyb tedy sice teoreticky může vést k úniku, ale v praxi by šlo spíše o naprosto výjimečnou náhodu než o použitelnou strategii – takovou, která by bez další orientace či systému téměř jistě vedla k vyčerpání dříve, než k nalezení cesty ven.
Ale opilci se přesto vrací domů!
Představa, že „opilec nakonec najde cestu domů“, působí jako lidová moudrost, ale ve skutečnosti má překvapivě přesný matematický základ. Pokud bychom jeho pohyb idealizovali, dostaneme náhodnou procházku: v každém kroku si vybírá směr bez plánu, bez paměti a bez cíle. V takovém modelu, pokud se pohyb odehrává na rovině (tedy ve dvou dimenzích), platí pozoruhodná vlastnost – taková procházka je rekurentní. To znamená, že se chodec s pravděpodobností 1 dříve či později vrátí do výchozího bodu. Ne proto, že by věděl, kam jde, ale proto, že náhoda v omezeném prostoru neustále „přehazuje“ směr a nutí trajektorii k opakovaným návratům.
Tento výsledek je vlastně důsledkem jednoduché nerovnováhy: počet kroků roste rychleji než oblast, kterou chodec efektivně prozkoumává. Jakmile se pohyb dostatečně dlouho „míchá“, začne se nevyhnutelně vracet přes již navštívená místa – a mezi nimi i bod, odkud vyšel. V tomto smyslu by tedy i dokonale dezorientovaný opilec, bez jakékoli paměti nebo úmyslu, nakonec domov našel. Jen by to mohlo trvat velmi dlouho.
Skutečný opilec se ale nechová jako čistý matematický objekt. ( kdo by byl řekl, že je na tom vlastně lépe :-) ) Do jeho pohybu vstupuje slabý, ale důležitý bias – tedy systematické vychýlení. Může jít o nejasnou představu směru, o orientaci podle známých orientačních bodů, o přitažlivost ulic nebo o pouhý pocit „tímhle směrem to bude správně“. Tento bias nemusí být silný ani přesný. Stačí, že mírně zvyšuje pravděpodobnost kroků vedoucích přibližně správným směrem. V kombinaci s náhodnou procházkou to znamená, že pokaždé, když se opilec náhodou dostane blíže k domovu, má o něco větší šanci tuto příležitost „využít“ a nepokračovat opačně.
Právě spojení těchto dvou efektů – návratovosti náhody a slabého směrového biasu – dělá z návratu domů prakticky jistou událost v rozumném čase. Náhoda zajišťuje, že se chodec znovu a znovu dostává do okolí známých míst, zatímco bias zvyšuje šanci, že při těchto návratech zvolí správné pokračování. Náhoda tedy není protivníkem orientace, ale jejím tichým spojencem.
Tím se kruh uzavírá i ve vztahu k setkávání lidí. Stejně jako se náhodná procházka vrací k výchozímu bodu, má i tendenci opakovaně procházet stejnými oblastmi – a tedy i znovu potkávat jiné chodce. To, co se může jevit jako nepravděpodobná shoda okolností, je ve skutečnosti přirozený důsledek pohybu v dvourozměrném prostoru. A platí to i pro opilce: nejen že může „náhodou“ najít cestu domů, ale cestou k ní může znovu a znovu narážet na tytéž lidi. V takovém světě není opakované setkání podezřelé – je téměř nevyhnutelné.
S částečným použitím originálu:
https://www.scientificamerican.com/article/this-mathematician-proved-the-random-walk-theorem-to-clear-his-name-as-a/
https://is.muni.cz/el/1431/jaro2012/MF006/um/Nahodna_prochazka__zakony_arcsinu__polyova_veta_Gratzer.pdf