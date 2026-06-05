Proč Saenger, Skylon a další kosmoplány zatím neporazily rakety

Obsah
- 1 Námitka první: Proč pálit stovky tun paliva u země?
- 2 Námitka druhá: Ale horní stupeň kosmoplánu přeci jen nestartuje z nuly
- 3 Námitka třetí: Když půjdeme výš a rychleji, bilance se zlepší
- 4 Námitka čtvrtá: Starship ukázala, že k návratu nejsou potřeba křídla raketoplánu
- 5 Námitka pátá: Moderní materiály přece změnily pravidla
- 6 Námitka šestá: Co když problém motoru vyřeší aerospike?
- 7 Námitka sedmá: SABRE přece sliboval spojení letadla a rakety
- 8 Námitka osmá: Palivo je přece drahé, takže úspora musí být rozhodující
- 9 Námitka devátá: Horizontální start ale přece někde uspěl
- 10 Námitka desátá: Budoucnost může být v maglevu
- 11 Proč se tím tedy vůbec vážně zabývali?
- 12 A co vy na to, Herr von Braun?
- 13 Závěr: Neprohrály všechny technologie, prohrála architektura složitosti
- 14 Oponentní posudek textu od AI
Myšlenka je svůdná. Kosmický stroj nezápasí s gravitací v ohnivém sloupu na startovací rampě. Nezvedá se brutální silou. Místo toho se rozjede po ranveji jako letadlo, vystoupá do řídkého vzduchu, vystoupá do horní vrstvy atmosféry a teprve tam, kde vzduch už začíná řídnout, vypustí raketový stupeň.
Na první pohled to zní jako civilizovanější cesta do vesmíru. Raketa nemusí začínat z nuly. Nemusí se rvát s nejhustší vrstvou atmosféry. Každý kilogram paliva spaluje výše, kde motor pracuje účinněji. A pokud se celý systém vrací na ranvej, připomíná spíše dopravní letadlo než jednorázovou explozi řízenou počítačem.
Právě tento sen stál za projekty jako německý Saenger II, britský Skylon s motorem SABRE, americký X-30 NASP nebo za novějšími úvahami o maglev katapultech a hypersonických nosičích. Všechny tyto koncepty vycházely ze stejné intuice: když je první část letu nejméně efektivní, proč ji nesvěřit atmosférickému stroji, který využívá vztlak křídla a kyslík ze vzduchu?
Jenže kosmonautika a fyzika trestá elegantní zkratky. Ukazuje se, že horizontální let do vesmíru nenaráží na jeden problém, který by šlo jednoduše odstranit. Naráží na celý řetězec problémů. Když vyřešíme jeden, objeví se druhý. Když odlehčíme horní stupeň, ztěžkne nosič. Když zlepšíme motor, naroste složitost chlazení. Když start posuneme výše a do vyšší rychlosti, narazíme na všetavící žár, rázové vlny a a problém separace v atmosféře při hypersonických rychlostech. Proto zatím vítězí vertikální raketa. Není elegantnější, pracuje hrubou silou, ale je jednodušší a strukturálně čistší. A hlavně ji dokážeme postavit.
Námitka první: Proč pálit stovky tun paliva u země?
Nejsilnější námitka proti vertikálním raketám zní velmi rozumně. Těžká raketa v prvních desítkách sekund letu spálí obrovské množství pohonných látek jen proto, aby se dostala do výšky několika kilometrů. Proč ji tedy nevynést letadlem do 10, 15 nebo 20 kilometrů?
Tam už je vzduch řidší. Raketový motor netrpí tak velkým protitlakem atmosféry. Tryska může pracovat účinněji. Horní stupeň navíc nezačíná úplně z nuly, protože už má výšku i počáteční rychlost. Každý kilogram paliva spálený v této výšce skutečně odvádí lepší práci než kilogram spálený těsně nad rampou.
Tato námitka je správná. Vzdušný start má reálnou fyzikální výhodu. Není to hloupý nápad. Proto také skutečně fungoval. Americká raketa Pegasus, původně vyvinutá firmou Orbital Sciences a později provozovaná Northrop Grummanem, startovala zpod letadla a během své kariéry provedla desítky orbitálních misí. Vzdušný start tedy není pouhá sci-fi kresba z katalogu budoucnosti.
Podobně se o tuto cestu pokusila Virgin Orbit s raketou LauncherOne vypouštěnou z upraveného Boeingu 747 Cosmic Girl. Systém několikrát úspěšně dosáhl oběžné dráhy a vynesl malé družice. Zároveň však ukázal, kde leží hranice tohoto přístupu. Po selhání britské mise, finančních potížích a bankrotu firmy bylo zřejmé, že fungující technologie ještě nemusí být dost silný obchodní model.
Problém tedy není v tom, že by vzdušný start nefungoval. Funguje. Ale zatím hlavně u malých raket a specializovaných misí. Jakmile po něm chceme, aby nahradil těžké orbitální rakety, začne se výhoda výšky ztrácet v hmotnosti nosiče, provozní složitosti a omezené nosnosti.
Námitka druhá: Ale horní stupeň kosmoplánu přeci jen nestartuje z nuly
Tato námitka je přesnější než jednoduché tvrzení, že letadlo jen „vynese raketu nahoru“. Horní stupeň vypuštěný z letadla opravdu nestartuje z nuly. Má výšku. Má počáteční rychlost. Nachází se v řidším prostředí. Navíc může zažehnout motor tam, kde raketová tryska pracuje lépe než těsně nad rampou.
To všechno je reálná výhoda. Nesmí se však zaměnit za vyřešení hlavního problému orbitálního letu.
Letadlový nosič může hornímu stupni předat rychlost řádově Mach 1 až Mach 2. U velmi ambiciózního hypersonického nosiče by teoreticky mohlo jít o Mach 5 nebo více. Jenže pro dosažení nízké oběžné dráhy je potřeba rychlost přesahující dvě desítky Machů.
Z pohledu běžného létání je Mach 2 obrovská rychlost. Z pohledu orbitální mechaniky je to jen malý začátek. Dokonce i Mach 5, který by už vyžadoval mimořádně náročné hypersonické letadlo, stále ponechává raketovému stupni většinu hlavní práce. Horní stupeň kosmoplánu musí dodat zbývající rychlost, překonat gravitační ztráty, aerodynamické ztráty a dosáhnout stabilní dráhy.
Proto může být přínos letadlového nosiče na první pohled klamavý. Ano, nestartuje z nulové výšky. Část paliva se ušetří. Ano, motor může ve větší výšce pracovat účinněji. Ale celková bilance se nepočítá jen podle ušetřeného paliva v horním stupni.
Do bilance musíme započítat také hmotnost a složitost nosného letadla, jeho křídla, podvozek, palivo, údržbu, pevnostní závěsy, separační mechanismus a úpravy horního stupně pro horizontální nesení. Právě tyto položky zatím spolehlivě zruší výhodu, kterou nosič předal raketě.
Proto se původní návrhy Saengeru neposouvaly jen k jednoduchému vypuštění v běžné letové hladině. Aby systém dával větší smysl, musel by nosič letět mnohem výš a mnohem rychleji. Ne Mach 1 nebo Mach 2, ale spíše několik Machů navíc. Ne v deseti kilometrech, ale ve stratosféře.
Jinak řečeno: běžné nosné letadlo může hornímu stupni darovat asi Mach 1 až Mach 2. I velmi ambiciózní hypersonický nosič by mu předal spíše jednotky Machů. Nízká oběžná dráha však vyžaduje rychlost kolem 7,8 km/s, tedy přibližně Mach 23 až Mach 27. Z hlediska letectví je Mach 2 obrovská rychlost; z hlediska orbitální mechaniky je to jen malá záloha na hlavní účet.
(U země Mach 1 asi 343 m/s , 7 800 / 343 ≈ Mach 22,7 , zatímco ve stratosféře, kde je rychlost zvuku nižší, asi 295–300 m/s: 7 800 / 295 ≈ Mach 26,4 , proto rozpětí 23-27)
A tím se problém mění. Už nejde o běžné nosné letadlo. Jde o obří hypersonický stroj. Úspora paliva roste, ale zároveň roste i cena za její získání.
Námitka třetí: Když půjdeme výš a rychleji, bilance se zlepší
Ano. Čím výše a čím rychleji nosné letadlo horní stupeň vynese, tím větší výhodu mu předá. To je fyzikálně správně. Pokud by nosič dokázal vynést raketový stupeň do výšky kolem 30 kilometrů a zrychlit na Mach 5 nebo Mach 6, horní stupeň by ušetřil mnohem více paliva.
Právě proto byl Saenger II tak ambiciózní. Nešlo o obyčejné letadlo, které by v deseti kilometrech shodilo raketu. První stupeň měl být hypersonický nosič s kombinovaným pohonem. Při nízkých rychlostech měl fungovat jako proudový motor, při vyšších jako náporový motor. Cílem bylo dostat orbitální stupeň do podmínek, kde vzdušný start už skutečně začíná dávat smysl.
Jenže tím se elegantní nápad změnil v noční můru. Let při Mach 5 nebo Mach 6 v atmosféře není rychlejší verze běžného létání. Je to úplně jiný režim. Vzduch se před strojem prudce stlačuje. Náběžné hrany se ohřívají. Rázové vlny zatěžují konstrukci. Motor musí polykat horký, stlačený a extrémně rychlý vzduch. Dodnes neexistuje turbokompresor, který by dokázal pracovat na vstupu s vzduchem o teplotě 1000°C, protože během komprese by se teplota vzduchu zvedla o dalších 1000°C. (Pozn. lopatky v plynových turbínách , ale ne ty kompresní, pouze ty na výtoku spalin, vydrží 1500-1600°C , v motorech stíhaček a i více, ty ale nesloží ke kompresi, pouze využívají výtokové plyny k roztáčení rotoru turbíny. Stručně – lopatky v kompresním stupni je problém uchladit, takže by to nevydržely.)
Současný Stratolaunch ukazuje, že velké letadlo může být mimořádně užitečné jako vzdušná platforma. Jeho obří letoun Roc vypouští hypersonický testovací prostředek Talon-A. Ten už předvedl hypersonický let, návrat na ranvej a opakované použití. To je skutečný úspěch. Zároveň však potvrzuje rozdíl mezi hypersonickou testovací platformou a těžkým orbitálním nosičem.
Stratolaunch dnes nevozí do vzduchu obří kosmoplán s palivem pro oběžnou dráhu. Slouží hlavně jako pružná platforma pro hypersonické testování. To je velmi cenná role. Ale není to důkaz, že horizontální nosič dokáže ekonomicky nahradit Super Heavy, Falcon 9 nebo jinou těžkou vertikální raketu.
To je velmi důležitý argument. Starship skutečně změnila debatu o návratu z kosmu. Ukázala, že návratový stroj nemusí mít velká pevná křídla jako americký raketoplán. Může se vracet řízeným pádem, brzdit břichem a polohovat se pomocí relativně malých klapek.
Tím odpadá část staré kritiky kosmoplánů. Horní stupeň už nemusí nutně nést velká křídla až na oběžnou dráhu. Můžeme si představit štíhlejší raketový stupeň bez klasických křídel, který se vrací podobně jako Starship.
Jenže to neřeší celý problém. Pokud horní stupeň startuje vertikálně, je namáhán hlavně v podélné ose. To je pro válcovou nádrž ideální. Trup rakety je v tomto směru nejpevnější. Tlak v nádržích, tah motorů i hmotnost paliva působí v ose konstrukce.
Když stejný stupeň položíme vodorovně na nosné letadlo, zatížení se změní. Plná raketa se začne ohýbat jako dlouhý nosník. Musí vydržet vlastní hmotnost, aerodynamické síly, závěsné body, vibrace, manévry nosiče i samotné oddělení. To všechno vyžaduje výztuhy, pevnější trup a bezpečnostní rezervy.
Dream Chaser od Sierra Space ukazuje, že křídlatý návrat stále může mít smysl. Má přistávat na ranveji a šetrně dopravovat náklad zpět na Zemi. Jenže do kosmu nestartuje jako letadlo z ranveje. Startuje na špičce klasické vertikální rakety. Křídla používá až při návratu, tedy tam, kde dávají největší smysl.
Dream Chaser je proto dobrý příklad kompromisu. Neříká: nahraďme raketu kosmoplánem. Říká: použijme raketu pro start a kosmoplán pro návrat. To je mnohem skromnější, ale technicky rozumnější řešení.
Námitka pátá: Moderní materiály přece změnily pravidla
Další oprávněná námitka zní: proč stále používat argumenty z dob Saengeru, Skylonu nebo ještě starších studií? Dnes máme kompozity, pokročilé slitiny, 3D tisk, topologickou optimalizaci, digitální simulace a generativní návrh konstrukcí. Inženýři už nejsou odkázáni na výpočty, které se kdysi dělaly s obrovskými bezpečnostními rezervami.
To je pravda. Moderní materiály a výpočetní metody posouvají hranici. Lehká vnitřní struktura křídla může připomínat ptačí kost. Díl, který byl dříve složený z mnoha součástek, lze dnes vytisknout jako jeden optimalizovaný celek. Simulace proudění, teplot a napětí jsou nesrovnatelně přesnější než před čtyřiceti lety.
Právě proto se podobné myšlenky úplně neztratily. Německá firma Polaris Spaceplanes vyvíjí menší hypersonické demonstrátory a navazuje na evropskou tradici kosmoplánů. V tomto měřítku dává testování smysl. Lze ověřovat aerodynamiku, pohon, materiály, řízení letu i návratové režimy, aniž by se hned stavěl obří orbitální dopravní systém.
Ale pokrok v materiálech neruší škálování. Velké letadlo není jen zvětšené malé letadlo. S rostoucí velikostí rychle rostou ohybové momenty, zatížení podvozku, nároky na křídlo, teplotní dilatace, únava materiálu, vibrace a požadavky na bezpečnost.
Moderní optimalizace tedy může zmenšit trest. Nemusí ho zrušit. Pokud nosné letadlo nese jednotky nebo desítky tun, problém je zvládnutelný. Pokud má nést stovky tun kryogenního raketového stupně a ještě s ním letět nadzvukově nebo hypersonicky, dostáváme se do zcela jiné kategorie.
Proto není správné říkat: „Nejde to, protože to nešlo v 80. letech.“ Správnější je říct: „Dnes by to šlo lépe než v 80. letech, ale stále není jasné, zda to jako celý systém vyjde lépe než znovupoužitelná vertikální raketa.“
Námitka šestá: Co když problém motoru vyřeší aerospike?
Klasická raketová tryska má jeden starý problém. Tryska optimalizovaná pro hladinu moře není ideální ve vakuu. Vakuová tryska má naopak velký expanzní zvon, který se u země nedá vždy bezpečně použít. Proto rakety často používají jiné motory pro první stupeň a jiné pro vakuum.
Aerospike tento problém elegantně obchází. Místo jednoho velkého zvonu využívá proudění podél centrálního tělesa nebo prstencové geometrie. Okolní atmosféra se chová jako proměnlivá stěna trysky. Motor se tak do určité míry automaticky přizpůsobuje výšce.
To je přesně druh technologie, která může znovupoužitelným systémům pomoci. Aerospike může snížit ztráty způsobené špatnou expanzí plynů. Může být kompaktnější než obří vakuový zvon. Může se dobře integrovat do dna návratového stupně.
Stoke Space je v tomto směru důležitý příklad. Její raketa Nova není horizontální kosmoplán. Startuje vertikálně. Přesto využívá myšlenky, které byly pro debatu o kosmoplánech vždy lákavé: aktivně chlazený kovový tepelný štít, návrat druhého stupně, kapalný vodík a motorické uspořádání schopné pracovat v širokém rozsahu podmínek.
Právě tím je Stoke Space pro debatu cenný. Neukazuje návrat k Saengeru. Ukazuje, že inovace se dnes často přesouvá dovnitř vertikální rakety. Místo aby se stavělo obří nosné letadlo, vylepšuje se motor, tepelný štít a znovupoužitelnost druhého stupně.
Aerospike tedy není nesmysl. Naopak. Může být jednou z důležitých technologií budoucnosti. Jenže sám o sobě neřeší hmotnost nosného letadla, horizontální zatížení horního stupně, separaci ve vysoké rychlosti ani kryogenní provoz za letu.
Námitka sedmá: SABRE přece sliboval spojení letadla a rakety
Britský Skylon a jeho motor SABRE byly možná nejčistším pokusem obejít dilema „letadlo versus raketa“. Motor měl v atmosféře dýchat vzduch, využívat kyslík z okolí a teprve později přejít do raketového režimu. Skylon tak neměl být klasické letadlo, které nese raketu. Měl být jediný stroj, který se rozjede po ranveji, zrychlí v atmosféře a nakonec dosáhne oběžné dráhy.
Právě proto byl SABRE tak fascinující. Nesliboval jen malou úsporu prvních kilometrů letu. Sliboval zásadní změnu: po velkou část zrychlování nenosit vlastní kyslík. To je mimořádně silná myšlenka, protože okysličovadlo tvoří u raket obrovskou část hmotnosti.
Jenže cena za tuto myšlenku byla extrémní složitost. SABRE nebyl jen motor. Byl to systém předchlazovače, výměníků tepla, turbostrojů, vodíkového hospodářství, řízení námrazy, přechodu mezi režimy a vysokorychlostní aerodynamiky. Předchlazovač byl působivý technologický úspěch. Ale úspěšná komponenta ještě neznamená hotový kosmický dopravní systém.
Reaction Engines tím posunula hranice techniky. Přesto projekt narazil na kombinaci dlouhého vývoje, obrovských nákladů, složité integrace a rychle se měnící konkurence. Zatímco Skylon čekal na průlomový motor, Falcon 9 už opakovaně přistával a měnil ekonomiku startů.
SABRE tedy neselhal proto, že by byl hloupý. Selhal proto, že chtěl najednou vyřešit příliš mnoho těžkých problémů. A každý vyřešený problém přidával další hmotnost, další výměník, další okruh, další riziko a další náklady.
Námitka osmá: Palivo je přece drahé, takže úspora musí být rozhodující
U běžné dopravy je spotřeba paliva zásadní. U kosmických startů je důležitá také, ale není vždy rozhodující položkou. Drahá je výroba, testování, infrastruktura, bezpečnost, údržba, příprava startu, riziko selhání a malý počet letů.
To je jeden z důvodů, proč hrubá vertikální raketa může porazit rafinovanější kosmoplán. Spálí více paliva v prvních minutách letu, ale může být jednodušší na výrobu, jednodušší na testování a jednodušší na opakované použití. Pokud se první stupeň vrací a létá znovu, hlavní ekonomický argument kosmoplánu slábne.
Falcon 9 je zde zlomový příklad. Nevyřešil lety do vesmíru tím, že by se pokusil odstartovat z ranveje. Vyřešil velkou část ekonomického problému tím, že první stupeň vrací, přistává s ním a používá ho znovu. Tím vzal kosmoplánům část jejich původního slibu.
Starship jde ještě dál. Sází na velkou, výrobně relativně jednoduchou a plně znovupoužitelnou vertikální architekturu. Pokud se tento přístup podaří dovést do rutinního provozu, bude pro horizontální kosmoplány ještě těžší obhájit složitost obřího nosného letadla.
U Saengeru, Skylonu nebo podobných koncepcí je lákavé počítat čistou energetickou výhodu. Jenže dopravní systém se neplatí pouze palivem. Platí se celou složitostí. Pokud k úspoře paliva potřebujeme hypersonické letadlo, kombinovaný motor, kryogenní provoz za letu a komplikovanou separaci, úspora se může snadno ztratit v režii.
Námitka devátá: Horizontální start ale přece někde uspěl
Ano. A právě proto není dobré psát, že horizontální nebo vzdušné systémy selhaly všude. Neselhaly. Uspěly v konkrétních rolích.
Pegasus ukázal, že raketu lze vypouštět z letadla a dosáhnout oběžné dráhy. Jenže šlo o nosič pro malé družice, nikoli o systém schopný vynášet tuny nákladu. Pegasus od Orbital Sciences, později Northrop Grumman, zvládal přibližně stovky kilogramů na nízkou oběžnou dráhu, typicky kolem 370 až 443 kilogramů podle konfigurace a cílové dráhy.
Virgin Orbit s raketou LauncherOne byl větší moderní pokus. Raketa startovala z upraveného Boeingu 747 Cosmic Girl, dosáhla oběžné dráhy a měla několik úspěšných orbitálních misí. Ani zde však nešlo o pětitunový náklad, ale o malé družice. Program navíc skončil po bankrotu Virgin Orbit v roce 2023.
Současný Stratolaunch je ještě zajímavější, protože jeho letoun Roc představuje největší praktický pokus o obří vzdušnou startovací platformu. Roc sice umí nést obrovský externí náklad. Firma uvádí kapacitu 550 000 liber, tedy zhruba 250 tun. To na první pohled svádí k představě, že by mohl do vzduchu vynést raketu schopnou dopravit několik tun na oběžnou dráhu.
Jenže právě zde je nutné rozlišovat mezi nosností letadla a skutečně provozovanou orbitální raketou. Současný Stratolaunch prakticky nedokáže vypustit pětitunový náklad na oběžnou dráhu, protože dnes žádnou takovou orbitální raketu neprovozuje. Roc aktuálně slouží hlavně jako nosič hypersonických testovacích prostředků Talon-A, nikoli jako orbitální kosmodrom ve vzduchu.
Talon-A je hypersonický testovací letoun, ne raketa pro vynášení družic na oběžnou dráhu. V letech 2024 a 2025 Stratolaunch předvedl lety Talon-A v oblasti kolem Mach 5 a oznámil také opakované hypersonické lety s návratem Talon-A2 na ranvej. To je velký technický úspěch. Zároveň je to ale pořád suborbitální a hypersonický test, ne doručení nákladu na orbitu.
U Stratolaunche je tedy důležitý rozdíl. Letadlo Roc by teoreticky mohlo nést raketu dost velkou na několik tun nákladu. Taková orbitální raketa však dnes u Stratolaunche není v provozu. Původně se o podobných možnostech uvažovalo. Stratolaunch měl nést velké rakety pod středovým křídlem. Po změně strategie se ale projekt přesunul k hypersonickému testování.
Tyto úspěchy jsou důležité. Brání zjednodušenému závěru, že „vzdušný start je nesmysl“. Není. Pegasus, LauncherOne i Stratolaunch ukazují, že letadlo může sehrát v kosmonautice a hypersonice užitečnou roli.
Zároveň však ukazují měřítkový problém. Dosavadní úspěšné vzdušně vypouštěné orbitální systémy pracovaly v kategorii stovek kilogramů, nikoli několika tun. A největší současná vzdušná platforma se zatím uplatňuje jako hypersonická testovací základna, nikoli jako náhrada těžké rakety.
Co tedy zatím neuspělo, není vzdušný start jako takový. Neuspěla ambice nahradit těžkou vertikální raketu kompletním horizontálním systémem, který by z letadla běžně vynášel pětitunové nebo větší náklady na oběžnou dráhu.
Námitka desátá: Budoucnost může být v maglevu
Tady se horizontální sen vrací v jiné podobě. Pokud je problém v tom, že letadlo musí z nuly rozjet obrovský stroj, proč část práce nepřenést na zemi? Elektromagnetický katapult nebo maglev dráha by mohla dodat kosmoplánu počáteční rychlost bez toho, aby stroj musel nést tak těžký startovací podvozek a spotřebovat tolik paliva při rozjezdu.
Právě tím je zajímavý čínský projekt Tengyun, spojovaný s organizací CASIC. Podle veřejně dostupných zpráv Čína zkoumá elektromagnetickou dráhu, která by urychlila přibližně 50tunový kosmoplán zhruba na Mach 1,6. Teprve potom by stroj opustil dráhu, zažehl vlastní motory a pokračoval k vyšším rychlostem.
To je z hlediska článku velmi důležité. Tengyun nepopírá, že horizontální start má problém. Naopak ho přiznává a snaží se ho obejít. Neříká: postavme prostě lepší letadlo. Říká: část energie a část konstrukčních nároků přenesme do pozemní infrastruktury.
Tím se ale mění celý charakter systému. Už nejde o kosmoplán, který stačí postavit a provozovat z běžného letiště. Jde o speciální kosmodrom s dlouhou elektromagnetickou dráhou, obrovským příkonem, bezpečnostní zónou a přesným řízením urychlení. Takový systém může být jednou zajímavý pro náklad nebo vojenské aplikace. Ale není to jednoduchá civilní ranvej do vesmíru.
Tengyun proto není protiargument proti závěru článku. Je to spíše potvrzení, že čistý horizontální start z ranveje naráží na limity. Pokud má jednou uspět, bude nejspíš potřebovat pomoc zvenčí: maglev, katapult, novou infrastrukturu nebo jiný zdroj počáteční energie.
Proč se tím tedy vůbec vážně zabývali?
Zůstává zdánlivě nepříjemná otázka. Pokud už staré Ciolkovského rovnice ukazovaly, že cesta na oběžnou dráhu je především problém rychlosti a hmotnostního poměru, proč se vůbec znovu a znovu objevovaly projekty jako Silbervogel, X-20 Dyna-Soar, Saenger II, NASP/X-30, HOTOL nebo Skylon?
Odpověď není v tom, že by tehdejší inženýři neuměli počítat. Uměli. Spíše šlo o to, že jednotlivé projekty vznikaly v jiném politickém, vojenském a technologickém kontextu než dnešní komerční kosmonautika.
Původní Silbervogel Eugena Sängera a Irene Bredt nebyl civilní dopravní systém na oběžnou dráhu. Byl to válečný koncept suborbitálního bombardéru. Měl využít raketový rozjezd, vystoupat k hranici vesmíru, klouzat po horních vrstvách atmosféry a zasáhnout vzdálené cíle. V takovém zadání se neřešila ekonomika opakovaných startů, cena za kilogram na nízkou oběžnou dráhu ani provozní bezpečnost. Řešilo se, zda lze dostat zbraň na mezikontinentální vzdálenost v době, kdy klasické bombardéry a balistické rakety teprve hledaly své možnosti.
Po válce podobné úvahy nezmizely, protože hypersonický klouzavý let vypadal jako možná třetí cesta mezi letadlem a raketou. Vojenské programy hledaly rychlý průnik protivzdušnou obranou, globální dosah, průzkum a možnost návratu stroje. Americký X-20 Dyna-Soar nebo později NASP/X-30 nebyly jen „kosmické dopravní autobusy“. Byly také výrazem studené války, technologické prestiže a snahy získat náskok v hypersonice. NASP/X-30 začal v roce 1986 jako projekt pokročilého aerospaceplane a skončil na začátku 90. let dříve, než vznikl letový prototyp. Přesto přinesl vývoj v materiálech, aerodynamice a vysokorychlostních technologiích.
Další důvod byl psychologický i strategický. Vertikální rakety dlouho vypadaly jako drahé, jednorázové a provozně nepružné stroje. Americký raketoplán měl ukázat opakovanou použitelnost, ale ve skutečnosti byl složitý a drahý. Proto se nabízela otázka: nebylo by lepší postavit stroj, který se bude chovat více jako letadlo? Odstartuje z ranveje, vrátí se na ranvej, projde údržbou a poletí znovu. Dokud neexistoval Falcon 9 s rutinně přistávajícím prvním stupněm, působila tato představa mnohem přesvědčivěji než dnes.
Saenger II navíc nebyl jen kosmický nosič. Jeho první stupeň se zvažoval také jako evropský hypersonický dopravní letoun. V některých návrzích šlo o stroj pro velmi rychlou mezikontinentální dopravu, například let Evropou–Asie v několika hodinách. To je důležité. Část nákladů a technologického rizika se mohla v tehdejších představách rozložit mezi dva světy: kosmickou dopravu a hypersonickou civilní nebo strategickou leteckou dopravu. Saenger II tak nebyl jen „raketa s křídly“, ale pokus vytvořit širší hypersonickou platformu.
Ciolkovského rovnice tyto projekty nevylučovala. Byla přitom velmi stará už v době, kdy se Saenger II znovu vážně studoval. Konstantin Eduardovič Ciolkovskij ji publikoval roku 1903, takže v 80. letech šlo o fyzikální poznatek starý přibližně osm desetiletí. Inženýři tedy dobře věděli, že cesta na oběžnou dráhu je brutálně citlivá na hmotnost, specifický impuls a suchou hmotnost konstrukce. Pokud ale někdo věřil, že motor dokáže získávat kyslík ze vzduchu a výrazně se tím sníží množství neseného okysličovadla, že pokročilé materiály sníží suchou hmotnost a že opakované použití dramaticky zlevní provoz, mohl mu horizontální kosmoplán vycházet jako riskantní, ale racionální sázka.
Problém byl v tom, že se muselo podařit všechno najednou. Motor musel být lehký, výkonný a spolehlivý. Tepelná ochrana musela snést opakované cykly extrémních teplot. Konstrukce musela být lehká a zároveň pevná. Separace stupňů musela fungovat v hypersonickém proudění. Údržba musela být levná. A celý systém musel překonat klasické rakety nejen technicky, ale i ekonomicky.
Na souhře všech těchto bodů se sny začaly hroutit. Saenger II byl v 80. letech seriózní právě proto, že tehdejší Evropa hledala budoucnost po Ariane, sledovala americký raketoplán a chtěla vlastní technologickou cestu. Podle dobových popisů měl být Saenger II evropským dvoustupňovým systémem, který by vzlétal z ranveje, zrychlil k hypersonickým rychlostem a vypustil horní stupeň HORUS nebo nákladový CARGUS. Jenže projekt skončil v 90. letech kvůli vysokým nákladům a omezeným výkonovým ziskům ve srovnání s existujícími raketami, zejména s Ariane 5.
Z dnešního pohledu nelze říct: „Byli hloupí, vždyť to nemohlo fungovat.“ Přesnější je říct: „Sázeli na to, že několik technologií dozraje současně a jejich kombinace převáží nad nevýhodami.“ Tato sázka nebyla absurdní. Byla jen příliš náročná.
Proto se o Saengeru, Skylonu nebo NASP vážně uvažovalo. Ne proto, že by rovnice neplatily. Ale proto, že tehdejší strategické potřeby, víra v hypersonickou dopravu, slabiny jednorázových raket a naděje na technologický průlom dávaly těmto projektům racionální smysl. Selhaly až ve chvíli, kdy se ukázalo, že nestačí vyhrát jednu dílčí bitvu. Bylo nutné vyhrát všechny najednou.
Falcon 9 a později Starship zcela naprosto změnily rámec debaty. Ukázaly, že znovupoužitelnost nemusí přijít přes ranvej, křídla a hypersonický letoun nebo raktoplán. Může přijít přes vertikální raketu, která se vrací motoricky. Tím se starý sen o kosmoplánu ocitl v mnohem horší pozici. Už nesoupeří s jednorázovou raketou 70. let. Soupeří se znovupoužitelnou vertikální raketou, která je jednodušší, levnější, vyrobitelná a dokáže vynést mnohem větší náklad.
A co vy na to, Herr von Braun?
U Wernhera von Brauna není dobře doloženo, že by Sängerův Silbervogel veřejně nebo písemně odmítl jako technicky nemožný. Známější je spíše jeho institucionální odpor a rivalita mezi dvěma školami německého raketového vývoje. Von Braunova cesta vedla k balistické raketě: svislý start, jednoduchá dráha, stále větší tah a později vícestupňová architektura. Sängerova cesta byla složitější: raketový letoun, vztlak, hypersonický klouzavý let a opakované skoky – odrazy od horní vrstvy husté atmosféry.
Von Braun tedy pravděpodobně nemusel dokazovat, že Silbervogel „nejde“. Stačilo mu vidět, že pro válečnou realitu 40. let je balistická raketa technicky přímější, rychleji vyrobitelná a lépe obhajitelná před armádou. Silbervogel vyžadoval příliš mnoho nevyzrálých technologií najednou: tepelnou ochranu, hypersonickou aerodynamiku, pilotovaný návrat, přesné řízení klouzavého letu a obrovskou startovací infrastrukturu. V-2 byla také ve své době také náročná, ale řešila přímočařejší problém: postavit dostatečně silnou raketu, navést ji na balistickou dráhu a dopravit hlavici k cíli.
Proto je přesnější říct, že von Braun nestál proti Sängerovi jako autor dochované technické studie dokazující nemožnost Silbervogelu. Stál proti němu jako představitel jiné technické školy a jiné institucionální strategie. Vsadil na balistickou raketu, protože v dané době nabízela kratší cestu k použitelnému výsledku. Dějiny mu v tomto úzkém technickém smyslu daly za pravdu: linie V-2 vedla k Redstone a Saturnu V, zatímco linie Silbervogel, Dyna-Soar, Saenger II a Skylon zůstala převážně u studií, demonstrátorů a nedokončených projektů.
Závěr: Neprohrály všechny technologie, prohrála architektura složitosti
Saenger, Skylon, SABRE, Pegasus, Virgin Orbit, Stratolaunch, Dream Chaser, Stoke Space, Polaris ani Tengyun nepatří do jednoho pytle. Každý řeší jiný kus problému.
Pegasus a Virgin Orbit ukázaly, že vzdušný start funguje pro malé rakety. Stratolaunch ukazuje, že obří nosné letadlo může být velmi cenné pro hypersonické testování. Dream Chaser ukazuje, že křídlatý návrat má stále smysl. SABRE ukázal, jak daleko lze dojít s myšlenkou motoru dýchajícího vzduch. Stoke Space ukazuje, že aerospike, aktivní chlazení a znovupoužitelný druhý stupeň mohou změnit rakety zevnitř. Polaris ukazuje, že hypersonické kosmoplány nezmizely z výzkumu. Tengyun ukazuje, že horizontální start možná potřebuje pozemní katapult, nikoli jen lepší letadlo.
Nelze vynést jednoznačný verdikt „kosmoplány selhaly“. Protože neselhaly všechny dílčí technologie. Některé uspěly velmi dobře. Selhala zatím ambice nahradit těžkou vertikální raketu kompletním systémem horizontálním startem z ranveje.
Vertikální raketa zůstává jednodušší, protože se vyhýbá mnoha skrytým problémům najednou. Startuje v ose největší pevnosti. Tankuje se na zemi do poslední chvíle. Nepotřebuje obří nosné křídlo. Nemusí oddělovat dvě hypersonická tělesa v rázovém proudění. A pokud je znovupoužitelná, přebírá nejdůležitější slib kosmoplánů: létat opakovaně.
Sen o ranveji do vesmíru tedy žije dál. Jen zatím platí, že nejtěžší práci pořád nejlépe dělá vertikální raketa: plechová roura naplněná palivem, stále překvapivě podobná původním ohňostrojným rachejtlím, jen vyhnaná do krajnosti moderními materiály, počítačovým řízením a opakovaným použitím.
rn
Oponentní posudek textu od AI
Text je velmi silný v tom, že nevede spor s karikaturou protivníka. Námitky vůči vertikálním raketám bere vážně a postupně ukazuje, proč jsou fyzikálně oprávněné, ale systémově nedostatečné. Právě tento postup dělá článek čtivým: čtenář nejdřív dostane lákavou myšlenku horizontálního startu, pak reálné příklady Pegasus, Virgin Orbit, Stratolaunch, Dream Chaser, Stoke Space nebo Tengyun, a teprve potom vysvětlení, proč žádný z nich zatím nenahradil těžkou vertikální raketu. Dobře funguje i závěrečná historická vrstva s von Braunem, protože ukazuje, že nejde o nový spor, ale o dlouhou soutěž dvou technických filozofií.
Nejslabší místo textu je místy přílišná délka a opakování stejné pointy: výhoda existuje, ale ztratí se v hmotnosti, složitosti a provozní režii. To je hlavní teze článku, ale vrací se tolikrát, že by některé odstavce šly zkrátit bez ztráty významu. Je ale zřjmé, že toto opakování vzniká právě vyvracením opakovaných námitek, které autor sestavil.
Druhé riziko je několik technicky silných tvrzení, která by měla být buď ozdrojována, nebo formulována opatrněji. Například pasáž o turbokompresoru, teplotě 1000 °C a dalším nárůstu teploty při kompresi je zajímavá, ale působí jako odborné tvrzení vyžadující přesnější oporu. Podobně „Stratolaunch předvedl lety Talon-A v oblasti kolem Mach 5“ nebo kapacity Pegasus/LauncherOne by v publikovaném textu měly mít zdroj nebo poznámku.
Celkově jde o kvalitní popularizačně-technický článek s jasnou tezí, dobrou dramaturgií a čtivým závěrem. Doporučení před publikací: zkrátit některé pasáže a doplnit zdroje k číslům a aktuálním projektům. Po této úpravě bude text působit nejen přesvědčivě, ale i odolně vůči technicky poučené kritice. Závěrečná metafora „plechové roury naplněné palivem“ je výborná, protože shrnuje celý článek do jedné zapamatovatelné pointy: kosmonautiku zatím nevyhrává nejelegantnější stroj, ale nejjednodušší architektura, která dokáže opakovaně zaplatit celý fyzikální účet.