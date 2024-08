Proč transgender sportovci nemají soutěžit v ženské kategorii

Vysokoškolská sportovkyně Lia Thomasová, plavkyně z Pensylvánské univerzity, sklidila potlesk poté, co v březnu 2022 vyhrála mistrovství NCAA v plavání na 500 yardů volným způsobem. Podobně byl pochválen CeCe Telfer, běžec, poté, co v roce 2019 vyhrál národní šampionát NCAA druhé divize v běhu na 400 metrů překážek. A média jásala, když se Laurel Hubbardová, 43letá vzpěračka z Nového Zélandu, stala první sportovkyní, která bude na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 soutěžit s opačným pohlavím.

Všimněte si, že všichni tito sportovci mají jedno společné: jsou to muži, kteří soutěží v ženských sportech. Nestává se často, že byste slyšeli o kontroverzi týkající se sportovkyň soutěžících v mužských sportech. Důvod je jednoduchý a zřejmý: muži mají v atletice oproti ženám fyzickou výhodu. Skutečnost, že muži a ženy jsou odlišní a mají různé silné a slabé stránky, se v dnešní kultuře stala tabu. Tato odlišnost ale není špatná – a je nutné ji uznat, abychom zachovali integritu ženského sportu. Níže objasníme, proč mají muži sportovci obrovské fyzické výhody oproti ženám sportovkyním a jak jsou ženy poškozovány, když jsou nuceny soutěžit s muži.

Je spravedlivé, aby sportovci-muži soutěžili proti sportovkyním? Ne. A tato odpověď není založena jen na zdravém rozumu – věda je přesvědčivá. I když sportovci mužského pohlaví dostávají inhibitory androgenů a mezipohlavní hormony, nezvrátí to výraznou výhodu, kterou mají muži oproti ženám. Nedávné studie však prokázaly, že tyto metody rozdíly ve výkonnosti mezi pohlavími nepotlačují. Nutit ženy soutěžit proti mužům je zbavuje práva na spravedlivé podmínky.

Například navzdory větší tělesné hmotnosti mají muži zhruba 15-20% náskok ve skoku oproti ženám. Při zkoumání vertikálního skoku potřebného ve volejbale jedna studie zjistila, že muži při „útoku“ na síti vyskočili v průměru o 50 procent výše než ženy.

Je zřejmé, že některé účinky mužské puberty, které přinášejí výhody pro sportovní výkony – zejména velikost a konfigurace kostí – nelze zvrátit, jakmile jednou nastanou. Puberta vytváří rozdíly ve výšce a hmotnosti, které poskytují mužům významnou atletickou výhodu. Tuto výhodu nedokáže zvrátit a kompenzovat žádné množství blokátorů testosteronu.

Na toto téma bylo vypracováno několik samostatných studií, které to dále dokazují. Jedna studie byla dokonce provedena výzkumníky, kteří sympatizují s ideologií transgenderu. Navzdory osobním názorům výzkumníků však museli na základě vědeckých faktů uznat, že nezvratné fyzické rozdíly mezi muži a ženami „poskytují pádný argument, že muži mají ve sportu oproti ženám výhodu“.



Mezi tyto nezvratné výhody mužů patří výška, svalová hmota podle hmotnosti, větší kapacita srdce a plic, vyšší rychlost metabolismu, silnější vazy a menší riziko zranění. Delší paže umožňují větší dosah a dokáží vyvinout větší rychlost kriketového míčku. Větší rozpětí rukou umožňuje snadněji chytit basketbalový míč do dlaně. Delší nohy a užší pánev vedou k lepšímu běhu. Samci potřebují k překonání vzdálenosti méně kroků a jejich kroky jsou efektivnější. Ženy mají výrazně vyšší úhel Q kolenního kloubu a úhel vnitřní rotace kyčelního kloubu a také výrazně nižší index výšky klenby chodidla než muži. To znamená, že ženy jsou mnohem náchylnější k úrazům dolních končetin a chodidel/kotníků.

Rozdíl mezi sprintem a vytrvalostí lze také vysvětlit rozdíly v mužském a ženském těle. Nejde jen o hormony, muži mají větší část oběhového systému v kosterním svalstvu, které zajišťuje rychlejší příjem kyslíku, a mají vyvinutý vyšší poměr rychlých svalových vláken (sprint) a pomalých svalových vláken (vytrvalost) ve srovnání se ženami. Muži mají vyvinutý jiný poměr tří kolagenů než ženy a mají lepší odskok v kloubech. A obecně jsou vyšší a mají delší končetiny a vyšší hustotu kostí. Tyto a mnoho dalších tělesných znaků nelze později změnit pomocí hormonů. Vaše kosti se nezmenší, i když ztratíte jejich hustotu, a váš oběhový systém se nezmění. Nemůžete změnit to, v čem se obě pohlaví liší více než 200 geny.

V dnešním světě je těžké si představit, že existovaly doby, kdy ženy a dívky neměly mnoho příležitostí sportovat. Dokonce až do sedmdesátých let 20.století nebyl pojem ženský sport vůbec rozšířený. Ve skutečnosti sportovní akce pro dívky téměř neexistovaly. Ve školním roce 1971-1972 tvořily dívky pouze 7 % středoškolských sportovců, zatímco roce 2010-2011 tvořily dívky více než 41 procent všech středoškolských sportovců. Změna nastala až s přijetím právních předpisů, které ženám a dívkám zaručovaly rovné příležitosti ve vzdělávání. Od přijetí tohoto zákona dostaly ženy mnohem více příležitostí věnovat se organizovanému sportu.

Muži a ženy nejsou zaměnitelní. Je faktem vědy i zdravého rozumu, že se v mnoha ohledech liší. A když je mužům, kteří se identifikují jako ženy, dovoleno soutěžit v ženských sportech, trpí tím ženy. Sportovkyně v kontaktních sportech čelí bezpečnostním rizikům, když jsou nuceny soutěžit proti mužům. Ženy a dívky ve všech oblastech budou mít omezené možnosti výhry, pokud budou nastupovat do soutěží s vědomím, že nemají spravedlivou šanci vyhrát.

Zatímco některé sportovkyně se odvážně postavily za spravedlnost v ženském sportu, mnohé jiné se zdráhaly promluvit. A není divu proč. Ti, kdo se odváží zpochybnit, že by muži měli mít možnost soutěžit proti ženám, jsou zesměšňováni a šikanováni. Aktivisté se pustili do tenisové legendy Martiny Navrátilové, když napsala , že je „podvod“, když muž soutěží jako žena.

Je fyziologickým faktem, že muži a ženy jsou jinak stavěni. Muži mají více svalové hmoty a vyšší hustotu kostí, takže jsou fyzicky silnější než ženy. A jak upozornila Navrátilová, „pouhé snížení hladiny hormonů – což je recept, který přijala většina sportů – problém neřeší. Člověk si od dětství buduje svalovou a kostní hustotu a také větší počet červených krvinek přenášejících kyslík. Vrcholový trénink tento rozdíl mužů a žen ještě zvětšuje, takže nemůže změnit skutečnost, že muži mají ve většině sportů fyziologickou výhodu oproti ženám. Trans identifikovaní muži mohou soutěžit jako muži nebo vytvořit trans divizi. Zařazení mužů do ženské kategorie je vůči ženám nespravedlivé. Být nespravedlivý vůči ženám není kulturní rozmanitost, ale jistým typem misogynie, pokud to není přímo podvod..

Plavkyně v bývalém NDR systematicky dopovány testosteronem zhruba od puberty. Vědci v šedesátých letech přišli na to, že když dívkám dají trochu toho, co dostávají chlapci, mají ve své ženské kategorii zaručené zlato a většinu dalších cen také. Olympijské, světové a evropské sportovní výsledky sedmdesátých a osmdesátých let byly zaplaveny nespravedlností a k trestnému činu se přiznali už v roce 1990. Přesto MOV neudělal nic, aby tuto největší loupež ve sportu řešil. Východoněmecké sportovkyně dostaly následně v Německu odškodnění za újmu, která jim byla podáváním hormonů způsobena. Sportovkyně, které díky tomu přišli o medailové pozice, umístění, bodování a tedy i o sponzory, peníze a kariéru odškodněny nebyly.

V Evropě více než 90 procent všech ženských medailí v bazénu v letech 1974-1989 získaly plavkyně, které dostávaly mužské steroidy v době kolem puberty. Ale byly to samozřejmě ženy. Představte si, že musíte čelit a závodit se „soupeřkami“, které mají za sebou plnou dávku mužských steroidů až do svých dvaceti let, než se samy přihlásí do ženské soutěže.

Ragby, plavání a atletika se vrátily k bezpečnosti a fair play díky pravidlům, která vymezují ženské kategorie pouze pro ženy. Sporty jako cyklistika žalostně zaostávají a poškozují jezdkyně tím, že je téměř v každé disciplíně nutí čelit mužské převaze.

Dnešní sportovkyně jsou nuceny dojít k závěru, že jediným způsobem jak zachovat svá práva, je otevřeně protestovat a říci: „máme právo na kategorii ve sportu pouze pro ženy. Je to reakce, u které mohou sportovní orgány a organizátoři akcí očekávat, že bude narůstat, dokud se sport nevrátí k fair play. Deset britských veslařských rekordů v kategorii masters je nyní v rukou sportovců, kteří se identifikují jako ženy. To není jen nespravedlivé – je to stejný podvod jako kdysi v NDR, jen pod jiným názvem. Ženský sport není kolonií pro průměrné muže.

Proto máme oddělené mužské a ženské sporty. Ale nějak se hranice mezi nimi stále více stírá. A ženy a dívky na to doplácejí.

Většina elitních sportovkyň dotazovaných v rámci nové studie podporuje kategorizaci ženského sportu podle biologického pohlaví, nikoli podle pohlavní identity. Z výzkumu, který provedly univerzity Manchester Metropolitan a Swansea vyplynulo, že 58 % respondentů se vyslovilo pro tuto kategorizaci. Mezi sportovci „světové třídy“, tedy těmi, kteří se zúčastnili finále olympijských her nebo mistrovství světa, se tento podíl zvýšil na 77 %, pokud jde o jejich vlastní sport.