Proč v Kanadě, USA a Velké Británii neexistují podřadná pracovní místa?

Nedávno se na různých sociálních sítích objevily fotografie dámy označované jako „bývalá seniorka bankovního sektoru v Nigérii“ s mopem ve Velké Británii. Nigerijka sama zveřejnila fotografie o svém přestěhování do Velké Británie a o tom, jak pracuje jako domácí pečovatelka (stará se o staré, nemocné, děti atd.).

Některé nigerijské internetové platformy však příběh přebalily senzačním titulkem, že se seniorní bankovní odbornice přestěhovala do Spojeného království a stala se uklízečkou. Není divu, že mnoho Nigerijců, kteří četli pouze titulky, se této dámě a problematice Nigerijců emigrujících do jiných zemí za „podřadnou prací“ vysmívalo.

Tato negativní reakce mnoha Nigerijců se zrodila ze špatného pochopení fungování západních ekonomik a nesprávného přístupu k práci. Rozdíl mezi zaměstnáními, která jsou v Nigérii považována za „profesionální“, a těmi, která jsou považována za „podřadná“, vytváří u mnoha Nigerijců tento postoj. Na některá zaměstnání se v Nigérii pohlíží s despektem kvůli odměně, která za ně náleží, a také kvůli nedostatku respektu, který vzbuzují.

Když Nigerijci emigrují do západních ekonomik, jejich akademická kvalifikace nemá takovou váhu jako v Nigérii. Lékaři, právníci, inženýři a většina dalších odborníků si jen tak nepřijdou do nové země, jako je Kanada, Spojené státy, Velká Británie nebo Austrálie, a nedostanou práci ve svém oboru. Mnoho odborníků musí před výkonem těchto profesí projít certifikací. Někteří lidé zjistí, že po oboru, ve kterém mají řetězce titulů, není v jejich nové zemi poptávka. Potřebují získat nové dovednosti. Většina západních zemí si cení spíše dovedností než certifikátů.

Ale hlavně emigranti okamžitě zjistí, že kvůli znehodnocení nairy je utrácení peněz vydělaných v Nigérii v západních ekonomikách jako házení peněz do hluboké díry. Jeden milion nair, který může zaplatit nájem slušného třípokojového bytu v Nigérii, nezaplatí ani měsíční nájem dvoupokojového bytu v západním světě. Způsob, jak si zajistit, aby se člověk nedostal do finanční krize, je najít si dočasnou práci při čekání na stálé zaměstnání. Málokomu se poštěstí získat vytouženou stálou práci během několika týdnů po příjezdu. Zbytek se nejprve ujme dočasné práce. Mezi ně patří například domácí péče, call centrum, obchod s potravinami atd.

Dobrou zprávou je, že v pravém slova smyslu podřadná práce v západních nebo vyspělých ekonomikách neexistuje. „Služebná“ také prakticky neexistuje. Člověk, který uklízí podlahu nebo seká trávu nebo odklízí sníh nebo vozí ostatní nebo se stará o staré či nemocné lidi nebo dělá ochranku pro firmu, není považován za člověka vykonávajícího „podřadnou práci“, jak je tomu v Nigérii a většině Afriky. Tato osoba je zaměstnána a placena podle počtu odpracovaných hodin jako všichni profesionálové. Přitom může přes den pracovat jako úředník ve firmě a večer nebo o víkendech pracovat jako uklízeč pro jinou firmu.

Nemůžete si s nimi hrát. Nemůžete je nerespektovat. Nemůžete jim dlužit mzdu. Nemůžete z nich udělat své sluhy, kteří vám nosí tašky nebo za vás vyřizují pochůzky a přijímají od vás jako od svého „oga“ všechny formy ponižování. Nemůžete si je dovolit ani jako svou osobní uklízečku nebo řidiče nebo kuchaře nebo „vrátného“, jako to dělá většina z nás v Nigérii, protože vyspělé ekonomiky neplatí buráky jako málo rozvinuté nebo rozvojové země.

Ve skutečnosti, jakmile se lidé přestěhují do jiných zemí, většina z nich zjistí, že jejich řetězce titulů nejsou hodnoceny tak vysoko jako mít nějaké dovednosti. Někteří se vykašlou na své certifikáty a vyučí se instalatérem, truhlářem, řidičem kamionu atd., což je dobře placené. Mnozí instalatéři, tesaři, elektrikáři, mechanici atd. vydělávají více než ti, kteří pracují v bankách, advokátních kancelářích a dalších korporacích. Pokud potřebujete jejich služby, většinou vám řeknou, že budou k dispozici až za tři měsíce. A když na vás nakonec mají čas, naúčtují vám ho podle počtu hodin, které jejich práce obnáší. Dokonce vám naúčtují i čas, který stráví kouřením cigarety. Pokud budete potřebovat, aby odstranili hřebík nebo šroubek navíc, vystaví vám za to účet. Tak to je a nejsou to žádné žádné příběhy.

Děti začínají pracovat a vydělávat peníze zhruba od 16 let a nikdo, kdo pracuje až pět dní v týdnu, si nevydělá méně než ekvivalent 1 000 USD měsíčně (pozn. Ano, ale my v Evropě to považujeme za hranici chudoby). A to jde o ty, kteří studují nebo se připravují na přijetí na univerzitu. Pracovníci na plný úvazek si vydělají více, protože mohou vykonávat více než jednu práci. Je to systém, který učí lidi důstojnosti v práci – ne sedět a čekat na almužnu.

Většina rodičů neplatí za své děti univerzitní poplatky. Děti pracují, aby na to získaly peníze, a to za podpory stipendií a půjček od vlády. Mnoho z nich se ani nesnaží získat nějaké vysokoškolské vzdělání, protože to považují za příliš velký stres. Jakmile dokončí střední školu nebo gymnázium, vyučí se řemeslu. Tato dovednost je vybaví na celý život. Jednoduše získají vyšší certifikáty ve svém oboru a stoupají v hodnostech a výdělcích. Ve vyspělé ekonomice nepotřebujete vysokoškolský titul, abyste byli v životě velmi úspěšní.

Ve vyspělých ekonomikách se nikdo nezajímá o to, co děláte a co vyděláváte. Prostě si vyděláte peníze, zaplatíte daně, účty a žijete si podle svého v rámci diktátu zákona. Pokud jste ochotni pracovat a jste pracovití, nemůžete být ve vyspělé ekonomice nikdy chudí (pozn. chudí v měřítku africké chudoby).

Na rozdíl od Nigérie, kde si určité vrstvy zaměstnanců nemohou dovolit některé dobré životní věci, uklízeči, instalatéři nebo truhláři jezdí ve velmi dobrých autech jako každý jiný člověk, bydlí ve velmi dobrých bytech nebo si kupují dobré domy, jezdí na dovolenou do různých měst a posílají peníze příbuzným do své země, pokud jsou přistěhovalci.

Práce je k dispozici. K získání práce nepotřebujete žádné konexe. Jediné, co potřebujete, je vaše kvalifikace a vhodnost pro danou pozici, ať už na plný, nebo částečný úvazek. Nikdo se nestydí vykonávat jakoukoli práci, protože žádná práce není podřadná. Neexistují žádné peníze zadarmo ani ukradené peníze. Pokud si hrajete na chytráka (nigerijský eufemismus pro krádež nebo korupci), systém vás označí a pošle do vězení. Ztratíte bezúhonnost a důvěryhodnost.

Proto tyto země stále rostou, zatímco požehnané země, jako je Nigérie, stále upadají a utápějí se v krizi.

Twitter, Azuka Onwuka, Nigérie

Obraz: Samé řeči a žádná práce, Francis William Edmonds 1806-1863, olej na plátně 1855-1856, americké umění



Na obraze Francise Williama Edmondse „All Talk and No Work“ – Samé řeči a žádná práce, jsou dvě postavy, bělocha a afroameričana, které jako by vedly rozhovor před stodolou. Přestože oba mají na sobě roztrhané oblečení a ani jeden z nich se nevěnuje produktivní práci, naznačují nerovnou mocenskou dynamiku. Bílý farmář se líně opírá o vidle a tyčí se nad černou postavou, pravděpodobně svým dělníkem, který drží prázdný koš a druhou rukou gestikuluje.

Francis William Edmonds byl americký umělec působící v polovině 19. století a žil ve státě New York. Proslavil se svými výjevy z každodenního života. Jeho díla často obsahovala morální ponaučení nebo nějaký humor. Inspiroval se výjevy z každodenního života v holandském umění 17. století a anglickém umění 18. století.

Tento typ žánrových obrazů s afroamerickými obyvateli byl mezi newyorskými umělci poloviny 19. století velmi oblíbený.

Můžeme zde vidět bílého farmáře, který naslouchá Afroameričanovi (který pro něj pravděpodobně pracuje) a vysvětluje mu, proč je jeho koš prázdný. Je to pravděpodobně proto, že nepracoval dostatečně tvrdě, aby svůj kbelík naplnil, odtud název „Samé řeči a žádná práce“.

Ve své době by tato scéna nebyla vnímána jako rasistická nebo problematická, ale jen jako zábavná žánrová scéna. Nyní jej však můžeme interpretovat jako poukaz na nerovnováhu moci v dějinách – v tomto případě v době krátce před občanskou válkou.