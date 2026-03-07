Proč většina evropských zemí od 90. let zrušila daň z majetku

Obsah
Myšlenka milionářské daně slibovala jednoduché řešení: zdanit velké majetky a rychle posílit veřejné rozpočty. Praxe však ukázala, že očekávané „zázračné“ příjmy se většinou nedostavily. Výnosy byly často nižší než politické odhady a část kapitálu reagovala přesunem do jiných jurisdikcí. Vedle přímých příjmů tak státy musely zvažovat i nepřímé dopady na investice a podnikání. Proto řada evropských zemí od 90. let své daně z velkého majetku postupně zrušila nebo výrazně omezila. Debata se tak posunula od nespravedlivého primitivního zdanění k hledání účinnějších pobídek pro investice a rozvoj domácí ekonomiky.
Hlavní zjištění
- Mnoho vyspělých zemí v posledních letech zrušilo daně z čistého jmění. Ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je v současné době ukládají pouze čtyři: Kolumbie, Norsko, Španělsko a Švýcarsko. Lze zmínit i Francii, ale tam se jedná o odlišný typ zdanění.
- Země zrušily své daně z majetku z různých důvodů. Přinášejí jen malé příjmy, vytvářejí vysoké administrativní náklady a vedou k odlivu bohatých jednotlivců a jejich peněz. Mnoho politiků také uznává, že vysoké daně z kapitálu a majetku poškozují hospodářský růst.
- Nedokonalá koncepce těchto daní způsobila problémy v zemích, které je zavedly. V roce 1997 německý Ústavní soud prohlásil daň z majetku za protiústavní. V Nizozemsku nizozemský Nejvyšší soud v roce 2021 rozhodl, že daň porušuje evropské právo týkající se vlastnických práv a nediskriminace. V roce 2023 se regionální vlády Madridu, Andalusie a Galicie odvolaly proti nové „solidární dani z majetku“ k španělskému ústavnímu soudu.
Daň z majetku se ukládá z čistého majetku fyzické osoby, tj. z tržní hodnoty všech jejích aktiv po odečtení závazků. Daň z majetku může být definována úzce nebo široce a v závislosti na definici majetku se může lišit i základ pro výpočet daně z majetku.
- Daně z majetku vedou k dvojímu nebo dokonce trojímu zdanění. U bezpečných investic, jako jsou dluhopisy nebo bankovní vklady, může daň z majetku ve výši 2 nebo 3 procenta zabavit všechny úrokové výnosy, takže v průběhu času nedojde k žádnému nárůstu úspor. Navíc, pokud majetek jednotlivce neroste tempem vyšším než je daňová sazba, daň nakonec sníží majetek tohoto jednotlivce.
- V případě Španělska vede kombinace daní z příjmů fyzických osob a daní z čistého jmění k mezním daňovým sazbám výrazně přesahujícím 100 procent. To znamená, že celý reálný výnos z investic je zdaněn a díky úsporám se reálná hodnota majetku lidí snižuje. Španělsko je jedinou zemí na světě, která kromě daní z čistého jmění a kapitálových výnosů ukládá také daně z převodu kapitálu, daň z finančních transakcí a jednu z nejvyšších daní z dědictví a darů v Evropě.
- Daně z majetku odrazují od podnikání, což vede k nižší inovaci a nižšímu dlouhodobému růstu. Daň z majetku snižuje mzdy, ničí pracovní místa a snižuje objem kapitálu. Všechny příjmové skupiny jsou v důsledku snížené ekonomické aktivity v horší situaci.
- Daně z majetku představují velmi malý podíl na daňových příjmech. V roce 2022 se daňové příjmy z daní z čistého majetku fyzických osob pohybovaly od 0,19 % HDP ve Španělsku do 1,19 % HDP ve Švýcarsku. Jako podíl na celkových daňových příjmech se pohybovaly od 0,51 % ve Španělsku do 4,35 % ve Švýcarsku.
- I malé zvýšení sazby daně z majetku může vést k úniku kapitálu a stěhování bohatých osob do sousedních jurisdikcí. Například po 1% zvýšení daně z majetku v Norsku mnoho osob s vysokým čistým jměním opustilo zemi. V roce 2023, poté, co Španělsko zavedlo novou „solidární daň z majetku“, Portugalsko rozšířilo svůj daňový režim pro nerezidenty, protože stále více španělských daňových poplatníků uvažovalo o změně svého daňového domicilu.
- Globální dohoda o dani z čistého jmění je velmi nepravděpodobná, protože by ji muselo podepsat kritické množství zemí – včetně Švýcarska, kde musí daňoví poplatníci schválit jakékoli zvýšení daní –, což činí tento návrh neproveditelným. Navíc se jmění může přesunout za hranice do jakékoli země, která není ochotna dohodu podepsat.
Úvod
Organizace spojených národů, Daňová observatoř EU, Evropská unie a dokonce i země G-20 zvažují zavedení nových daní z majetku a globální dohodu o dani z čistého majetku.[1] Současně Španělsko nedávno zavedlo novou solidární daň z majetku, která se připočítává k stávajícím regionálním daním z majetku. [2] Během posledních tří desetiletí většina zemí EU zrušila své daně z čistého majetku, protože uznala, že daně z majetku odrazují od podnikání a poškozují inovace a dlouhodobý růst.
Současné diskuse o navrhovaných daních z majetku obsahují jen málo informací o trendech v oblasti zdanění majetku v rozvinutých zemích, nebo jsou tyto informace zkreslené. Tyto trendy a současný stav daní z majetku v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) však mohou poskytnout kontext pro tyto návrhy.
Daně z majetku ve světě
Čisté majetkové daně jsou opakující se daně z majetku fyzické osoby po odečtení dluhů. Koncepce čisté majetkové daně je podobná skutečné daně z nemovitostí. Namísto zdanění pouze nemovitostí však zahrnuje veškerý majetek, který fyzická osoba vlastní.
Které země ukládají daně z majetku?
Mnoho vyspělých zemí tyto daně v posledních letech zrušilo, včetně Rakouska (1994), Dánska a Německa (1997), Nizozemska (2001), Finska, Islandu a Lucemburska (2006) a Švédska (2007). [3] Francie byla poslední zemí, která v roce 2018 zrušila daň z majetku a nahradila ji daní z nemovitostí. Mezi zeměmi OECD jsou v současné době pouze čtyři – Kolumbie, Norsko, Španělsko a Švýcarsko –, které tuto daň ukládají. [4] I mezi těmito čtyřmi zeměmi se sazby a základ daně liší.
Kolumbie ukládá progresivní daň z čistého jmění v rozmezí od 0,5 % do 1,5 % na jmění přesahující 3,38 miliardy COP (0,8 milionu EUR nebo 0,86 milionu USD). Od roku 2027 bude sazba daně snížena na 1 %.
Čisté daně z majetku v Evropě
V Evropě ukládají čisté majetkové daně pouze tři země – Norsko, Španělsko a Švýcarsko. Francie a Itálie ukládají majetkové daně na vybraná aktiva, ale nikoli na čistý majetek jednotlivce jako takový.[5]
Norsko uvaluje daň z čistého jmění ve výši 1 % na jmění fyzických osob přesahující 1,7 milionu NOK (150 000 EUR nebo 160 000 USD), přičemž 0,7 % připadá obcím a 0,3 % ústřední vládě. Norská daň z čistého jmění se datuje od roku 1892. Navíc u čistého jmění přesahujícího 20 milionů NOK (1,74 milionu EUR nebo 1,88 milionu USD) je sazba daně 1,1 %.
Španělská čistá daň z majetku je progresivní daň v rozmezí od 0,16 % (v Navarře) do 3,5 % z majetku nad 700 000 EUR (752 783 USD; v některých regionech nižší), přičemž sazby se v jednotlivých autonomních regionech Španělska značně liší (Andalusie, Extremadura a Madrid nabízejí 100% úlevu). Španělští rezidenti podléhají dani na celosvětové bázi, zatímco nerezidenti platí daň pouze z majetku nacházejícího se ve Španělsku.
Progresivní daň je daň, u které se průměrné daňové zatížení zvyšuje s příjmem. Rodiny s vysokými příjmy platí nepřiměřeně vysoký podíl daňového zatížení, zatímco daňoví poplatníci s nízkými a středními příjmy nesou relativně malé daňové zatížení.
Kromě toho španělská centrální vláda zavedla v letech 2022 a 2023 (s výběrem v letech 2023 a 2024) „solidární daň z majetku“ v rozmezí od 1,7 % do 3,5 % pro fyzické osoby s čistým jměním přesahujícím 3 miliony EUR (3,23 milionu USD). [6] V rámci tohoto nového daňového režimu vybírá centrální vláda veškeré dodatečné příjmy z solidární daně po odečtení regionální daně z majetku. V důsledku toho Madrid, Extremadura a Andalusie obnovily daň z majetku, aby si regionální vlády ponechaly příjmy, které centrální vláda plánuje vybrat v roce 2024. Kromě toho tři další regiony zvýšily výjimkovou hranici na 3 miliony EUR (Baleárské ostrovy a Kantábrie) a 3,7 milionu EUR (Murcie), aby se vyrovnaly daňové úlevy nabízené Andalusií, Extremadurou a Madridem.
Švýcarsko vybírá daň z čistého jmění na kantonální úrovni a zahrnuje celosvětový majetek (s výjimkou nemovitostí a stálých provozoven umístěných v zahraničí). Daňové sazby a odpočty se v jednotlivých kantonech výrazně liší. Švýcarská daň z čistého jmění byla poprvé zavedena v roce 1840.
Daně z majetku u vybraných aktiv
Francie zrušila v roce 2018 daň z čistého jmění a nahradila ji daní z nemovitostí. Daňoví rezidenti Francie, jejichž čistá hodnota nemovitostí po celém světě dosahuje nebo přesahuje 1,3 milionu EUR (1,40 milionu USD), podléhají této dani, stejně jako daňoví rezidenti mimo Francii, jejichž čistá hodnota nemovitostí ve Francii dosahuje nebo přesahuje 1,3 milionu EUR. V závislosti na čisté hodnotě nemovitostí se sazba daně pohybuje od 0,5 % do 1,5 %.
Itálie zdanění finančních aktiv držených v zahraničí fyzickými osobami s daňovým domicilem v Itálii bez italských zprostředkovatelů činí 0,2 % a 0,4 % pro aktiva držená v určitých zemích. Kromě toho jsou nemovitosti držené v zahraničí italskými daňovými rezidenty zdaněny sazbou 1,06 % v roce 2024, což představuje nárůst oproti 0,76 % v roce 2023.
Od roku 2021, Belgie má solidární daň nebo daň z cenných papírů (TSA) ve výši 0,15 % z cenných papírů s průměrnou hodnotou 1 milion EUR (1,08 milionu USD).
V Nizozemsku se hodnota čistého majetku, s výjimkou hlavního bydliště a podstatných podílů ve společnostech, zahrnuje do daně z příjmu. Nizozemský nejvyšší soud však v roce 2021 rozhodl, že tento systém porušuje evropské právo týkající se vlastnických práv a zákazu diskriminace. V roce 2022 byl navržen nový dočasný alternativní systém pro roky 2023, 2024 a 2025, v němž by každá kategorie aktiv (např. úspory, dluhy a jiné) měla svůj vlastní předpokládaný výnos. Pro rok 2024 bude vážený průměrný výnos ze všech kategorií aplikován na celková aktiva nad osobní osvobozením ve výši 57 000 EUR (61 298 USD) za účelem stanovení zdanitelného příjmu, který bude podléhat dani s jednotnou sazbou 36 procent. Vláda si klade za cíl zavést do roku 2026 nový systém založený na skutečných výnosech.
Proč by měly být (a byly) zrušeny daně z majetku
Země zrušily daně z majetku z různých důvodů: přinášejí nízké příjmy, vytvářejí vysoké administrativní náklady a vedou k odlivu bohatých jednotlivců a jejich peněz. Mnozí politici také uznali, že vysoké daně z kapitálu a majetku poškozují hospodářský růst.
Daně z majetku přinášejí právní výzvy
Jedním z důvodů, proč by měly být daně z majetku zrušeny, je to, že vedou k právním sporům.
V lednu 1997 německý Ústavní soud dospěl k závěru, že preferenční zacházení s nemovitostmi oproti jiným aktivům, jako jsou bankovní vklady, není v souladu se zásadou rovnosti, a prohlásil německou daň z majetku za protiústavní. Daň z majetku byla v Německu zavedena v roce 1952 jako obecná daň z čistého majetku s relativně nízkou sazbou 1 %. Daň z majetku přinesla pouhých 0,3 % celkových daňových příjmů, což představovalo 0,1 % HDP.
V Nizozemsku rozhodl nizozemský Nejvyšší soud v roce 2021, že tento systém porušuje evropské právo týkající se vlastnických práv a zákazu diskriminace. Navzdory nové dočasné alternativě zavedené v roce 2022 – pro roky 2023, 2024 a 2025 – Nejvyšší soud v červnu 2024 rozhodl, že nová daň z majetku je stále diskriminační a že střadatelé a investoři by měli být odškodněni za vysoké daňové sazby zaplacené z fiktivních výnosů.[7]
V roce 2023 vedly změny v oblasti daně z majetku ve Španělsku k tomu, že regionální vlády Madridu, Andalusie a Galicie podaly k Ústavnímu soudu odvolání proti nové „solidární dani z majetku“. [8] Když soud v prosinci 2023 rozhodl, že solidární daň z majetku je ústavní (navzdory argumentům odborníků), španělská ústřední vláda prodloužila platnost solidární daně až do reformy regionálního finančního systému.[9],[10]
Daně z majetku vedou k dvojímu zdanění a v některých případech mohou mít konfiskační charakter.
Čisté daně z majetku vedou k dvojímu nebo dokonce trojímu zdanění. Dvojí zdanění nastává, když se daně platí dvakrát ze stejného dolaru příjmu, bez ohledu na to, zda se jedná o příjem právnické nebo fyzické osoby. Pokud je majetek nashromážděn z příjmů ze mzdy nebo z osobního podnikání, pak tyto toky již byly zdaněny. Daňoví poplatníci již zaplatili daně z kapitálových výnosů a dividend z příjmů z kapitálového majetku, daně z příjmů, daně z nemovitostí a další daně. Pokud domácnosti nashromáždí majetek, aby vyrovnaly spotřebu v průběhu svého života, bude majetek znovu zdaněn, když bude použit ke spotřebě.
Daně z majetku se vztahují na čistý majetek fyzické osoby, obvykle nad určitou hranici. Osoba s majetkem ve výši 2,5 milionu EUR a dluhem ve výši 500 000 EUR by měla čistý majetek ve výši 2 miliony EUR. Pokud se daň vztahuje na veškerý majetek nad 1 milion EUR, pak by při 5% dani z majetku tato osoba dlužila na daních 50 000 EUR. Ve srovnání s daní z příjmu se sazby daně z majetku zdají být mnohem nižší, ale tato sazba může být zavádějící.
Nejlepší způsob, jak interpretovat sazby daně z majetku, je převést je na ekvivalentní sazbu daně z příjmu. Vezměme si například investora, který vlastní dlouhodobý dluhopis s pevnou roční výnosností 5 %. Roční daň z majetku ve výši 3 % by znamenala, že 60 % kapitálového příjmu z vlastnictví dlouhodobého dluhopisu by bylo odvedeno jako daň – v tomto příkladu se 3% daň z majetku rovná 60% sazbě daně z příjmu. Roční daň z majetku ve výši 5 % by se rovnala 100% sazbě daně z příjmu, protože daň z majetku by odvedla veškerý kapitálový příjem tohoto daňového poplatníka. Daň z majetku ve výši 10 %, vypočítaná stejným způsobem, znamená, že veškerý kapitálový příjem získaný v tomto roce plus část akcií by musel být odveden jako daň, což znamená 200% daň z příjmu.
Tabulka 1. Daň z majetku ve výši 3 % může zabavit všechny úrokové výnosy
|Před daňovým přiznáním
|Roční sazba daně z majetku
|Implicitní sazba daně z příjmu
|Výnos po zdanění
|Scénář A
|5 %
|2 %
|40 %
|3 %
|Scénář B
|5 %
|3 %
|60 %
|2 %
|Scénář C
|5 %
|5 %
|100 %
|0 %
|Scénář D
|5 %
|10 %
|200 %
|-5 %
U bezpečných investic, jako jsou dluhopisy nebo bankovní vklady, může daň z majetku ve výši 2 nebo 3 procenta zabavit všechny úrokové výnosy, takže v průběhu času nedojde k žádnému nárůstu úspor. Daň z majetku ve výši 6 nebo 8 procent sníží akumulaci bohatství u investic s nízkým rizikem a nízkým výnosem. Majitelé aktiv s 6 nebo 8 procentním výnosem z investic s vyšším rizikem mohou stále akumulovat bohatství. Budou však čelit daním z výnosů svých aktiv ve formě daní z kapitálových výnosů a dividend. Mohou se také uplatnit další daně, jako jsou daně z nemovitostí nebo daně z převodu.
Jaký dopad má 5% daň z majetku na investory s různými sazbami výnosů před zdaněním? Pro tři investory s různými výnosy před zdaněním, jak je uvedeno v tabulce 2, má 5% daň z majetku za následek různé daňové zatížení. U aktiv s nižším výnosem před zdaněním ve výši 2 % znamená 5% daň z majetku efektivní daňovou sazbu 250 %, ale stejná daň z majetku uplatněná na výnos 10 % má za následek 50% daň z výnosu.
Tabulka 2. Daň z majetku při různých sazbách výnosů
|Před daňovým přiznáním
|Roční sazba daně z majetku
|Ekvivalentní sazba daně z příjmu
|Výnos po zdanění
|Scénář A
|2 %
|5 %
|250 %
|-3 %
|Scénář B
|5 %
|5 %
|100 %
|0 %
|Scénář C
|10 %
|5 %
|50 %
|5 %
Proto by daň z majetku byla méně neutrální vůči běžným výnosům a představovala by větší zátěž pro ty, kteří se rozhodují, zda spotřebovat nyní, nebo investovat do budoucnosti. Na druhou stranu je daň z majetku shovívavější vůči vyšším nebo nadprůměrným výnosům; investoři dosahující nadprůměrných výnosů budou méně citliví na dodatečnou vrstvu daně z majetku, protože jejich daňové zatížení z majetku bude relativně nižší.
Kromě toho, pokud majetek dané osoby neroste tempem vyšším než daňová sazba, daň nakonec sníží majetek této osoby. To znamená, že osoby s nižšími výnosy ze svého majetku budou čelit vyšším efektivním daňovým sazbám.
Velký distorzní účinek daní z majetku vyplývá ze skutečnosti, že když se daně z majetku vybírají, často se ukládají navíc k daním z kapitálových příjmů. Pokud je uvalena navíc k vysokým daním z příjmu, může čistá daň z majetku výrazně zvýšit mezní efektivní daňové sazby (METR), zejména při vyšší inflaci a snižuje reálné výnosy. V těchto případech majetkové daně nejen odrazují od spoření, ale mohou potenciálně podněcovat k odlivu investic.
Kumulativní povaha daně z čistého jmění a její potenciálně negativní dopady na úspory a investice závisí na zbytku daňového systému a interakcích s jinými daněmi z kapitálu. Některé země, které ukládají daně z čistého jmění, neukládají daně z převodu kapitálu ani z kapitálových zisků. Například ve Švýcarsku neexistuje daň z kapitálových výnosů z movitého majetku (například akcií společnosti), pokud majitel profesionálně neobchoduje s cennými papíry, a téměř všechny kantony zrušily daně z dědictví a darů od rodičů dětem. Švýcarská daň z majetku nahrazuje daň z kapitálových výnosů a dědickou daň.
Daň z kapitálových výnosů se vybírá zisku z prodeje majetku a často se připočítává k dani z příjmu právnických osob, což často vede k dvojímu zdanění. Tyto daně vytvářejí předsudky vůči spoření, což vede k nižší úrovni národního důchodu, protože podporují současnou spotřebu namísto investic.
Španělský systém a některé švýcarské kantony však stanovují horní hranici pro součet daně z majetku a daně z příjmu jako podíl na zdanitelném příjmu. Kromě toho je v Španělsku stanovena minimální výše daně z majetku ve výši 20 % (v některých regionech 25 %) z daňového základu. Takový limit omezuje problém likvidity, který vzniká v důsledku vysokého poměru daně z příjmu a daně z majetku k disponibilnímu příjmu. To však nebrání tomu, aby daň z majetku zcela smazala veškeré výnosy z investic.
Daně z majetku odrazují od podnikání a motivují k riskování
Jedním z argumentů ve prospěch daně z majetku je to, že kromě daní z kapitálových příjmů by mohla daň z majetku motivovat daňové poplatníky k produktivnějšímu využívání majetku. Například pokud domácnost vlastní pozemky, které nejsou využívány, nevytváří žádný příjem a neplatí žádnou daň z příjmu. Pokud však bude uvalena daň z majetku, bude mít domácnost motivaci pozemky využívat produktivněji nebo je prodat někomu, kdo tak učiní.[11]
Studie z roku 2017 naznačuje, že nahrazení daní z kapitálových příjmů daní z majetku přesouvá daňové zatížení na neproduktivní podnikatele a že tato realokace zvyšuje produktivitu a výstup. [12] K nárůstu efektivity může dojít, protože kapitál je realokován na osoby s vysokým výnosem a protože vyšší výnos osob s vysokým výnosem může motivovat k akumulaci větších úspor. [13] Daně z majetku obecně neodrazují od investic, ale odrazují od investic do aktiv s nízkým výnosem a posilují motivaci investovat do aktiv s vyšším výnosem nebo spotřebovávat svůj majetek, protože držení aktiv je spojeno s dodatečnými náklady, které nesouvisejí s výnosem, který generují.
Zpráva OECD však tvrdí, že tyto daně mohou odrazovat od podnikání, což poškozuje inovace a má dopad na dlouhodobý růst.[14] Zároveň však naznačuje, že v některých případech by daň z čistého jmění mohla podnítit riskantní investice (zejména pokud nahradí daň z příjmu). Vzhledem k tomu, že daň z majetku by snížila výnos podnikatele po zdanění, mohl by se tento podnikatel pustit do ještě riskantnějších podniků, aby maximalizoval potenciální výnos. Daň z majetku by však byla obzvláště nevhodným způsobem, jak podpořit riskování, protože bohatí jedinci by se mohli rozhodnout zvýšit svou spotřebu, aby snížili svůj majetek.
Analýza Tax Foundation z roku 2020 zjistila, že potenciální daň z majetku v USA by snížila ekonomický výkon a zmenšila národní příjem Američanů. Daň z majetku by vyvolala příliv stovek miliard dolarů ročně ze zahraničí, které by nahradily snížení úspor v USA, což by vedlo k tomu, že mezinárodní investoři by nahradili domácí miliardáře jako vlastníky kapitálu.[15]
Další nedávno publikovaná studie popisuje jiný mechanismus, kterým daně z majetku ovlivňují finanční politiku podniků.[16] Studie zjistila, že k výraznému nárůstu výplaty dividend dochází, když je podstatný nárůst cen akcií spojen s existencí daní z individuálního majetku. Tento vzorec je výraznější u společností s uzavřenou akcionářskou strukturou. Jakmile hodnota společnosti stoupne do té míry, že se podstatně zvýší daň z majetku majoritních akcionářů, mohou tito akcionáři přimět společnosti k výplatě dividend. Kromě toho jsou tyto vyšší výplaty dividend spojeny s nižšími úrovněmi následných investic.
Daně z majetku snižují zaměstnanost, mzdy, investice a produkci
Dalším argumentem ve prospěch daně z majetku je to, že se jedná o cílený prostředek ke snížení nerovnosti. Ve své knize Kapitál v 21. století Thomas Piketty uvádí, že daně z majetku by mohly být uvaleny na velmi bohaté, aniž by to mělo negativní dopad na chudé nebo střední třídu. Jeho původní návrh daně z majetku počítá s 1% sazbou pro čistý majetek v hodnotě od 1 milionu do 5 milionů eur a 2% sazbou pro majetek nad 5 milionů eur. Ačkoli tento plán zahrnuje osvobození od daně pro první 1 milion EUR, považuje za účinné zavést také dodatečnou sazbu 0,5 % pro čistá aktiva v rozmezí 0,2 milionu EUR až 1 milion EUR.
|Čisté jmění (v eurech)
|Sazba
|0 – 200 000
|0 %
|200 000 – 1 000 000
|0,5 %
|1 000 000 – 5 000 000
|1 %
|5 000 000 a více
|2 %
Analýza Tax Foundation z roku 2014 zjistila, že dopad potenciální verze Pikettyho daně z majetku na americkou ekonomiku by byl i při osvobození od daně ve výši 200 000 EUR devastující. Během deseti let by mzdy klesly o 5,2 %, zaniklo by 1,12 milionu pracovních míst, kapitálový fond by byl o 16,5 % nižší než v opačném případě a celková ekonomika by měla o 6,1 % nižší produkci než ve stávajícím stavu, což by vedlo ke ztrátě 1 bilionu USD (0,92 bilionu EUR). Kromě toho by příjmy z nové daně, s přihlédnutím k poklesu HDP, činily pouze 63 miliard USD (58 miliard EUR).
|Procentní změna
|HDP
|-6,08 %
|Základní kapitál
|-16,48 %
|Pracovní místa
|-1,16 %
|Mzdy
|-5,2 %
Zdroj: Michael Schuyler, „Dopad Pikettyho daně z majetku na chudé, bohaté a střední třídu“, Tax Foundation, říjen 2014,
I když se teoreticky jedná o daň pouze pro bohaté, v důsledku snížení ekonomické aktivity by bohatstvím daně byly postiženy všechny sociální třídy, včetně těch nejchudších. V peněžním vyjádření by lidé v nejvyšších příjmových percentilech zaznamenali snížení svých příjmů po zdanění o 11 až 13 procent. Podobně by i lidé v nižších příjmových skupinách (mezi 40. a 60. percentilem) zaznamenali pokles svých příjmů o 8 %. Toto předpokládané snížení nerovnosti mezi bohatými a chudými je dosaženo za cenu snížení příjmů obou skupin, i když u některých více než u jiných. Stojí za to snížit příjmy střední třídy o 7 procent, aby bohatí (horní 1 procento) zaznamenali pokles svých příjmů o 13 procent?
Bez ohledu na okolnosti by domácnosti na spodní hranici rozložení bohatství a domácnosti se středními příjmy byly nejvíce postiženy poklesem zaměstnanosti (1,16 %), nižšími mzdami (5,2 %) a snížením nabídky zboží a služeb.
Daň z majetku může snížit nerovnost v příjmech a bohatství, ale za cenu toho, že všichni budou chudší.
Zkušenosti Španělska s přijetím podobné daně z majetku, jakou navrhuje Piketty, potvrzují názor, že daně z majetku nejsou účinným nástrojem k přerozdělování bohatství a snižování majetkové nerovnosti.
Daně z majetku obecně představují velmi malý podíl na daňových příjmech. V roce 2022 se daňové příjmy z daní z čistého majetku fyzických osob pohybovaly od 0,19 % HDP ve Španělsku do 1,19 % HDP ve Švýcarsku. Jako podíl na celkových daňových příjmech se pohybovaly od 0,51 % ve Španělsku do 4,35 % ve Švýcarsku.
Dlouhodobé trendy ukazují, že Švýcarsko bylo vždy výjimkou, protože daňové příjmy z čistých majetkových daní byly trvale vyšší než v jiných zemích. Trendy daňových příjmů ukazují, že příjmy zůstaly stabilní nebo v průběhu času poklesly.
V Norsku se příjmy zdají být nízké, a to i přes relativně vyšší daňové sazby ve srovnání se Švýcarskem a nízkou hranici osvobození od daně. Norsko však stále vybere dvakrát více příjmů v poměru k HDP než Španělsko, zatímco nejvyšší daňová sazba ve Španělsku je trojnásobná oproti daňové sazbě v Norsku.
Švýcarsko – proč je výjimkou?
Jedinou výjimkou je Švýcarsko, kde se daňové příjmy v průběhu času zvýšily. Historicky Švýcarsko vybírá z daní z majetku podstatně vyšší příjmy než jiné země.
Švýcarsko má majetkovou daň dlouhodobě, ale:
- je kombinována s relativně nízkým zdaněním firem
- systém je stabilní a předvídatelný
- konkurence mezi kantony drží sazby pod tlakem
Výsledek: vysoká atraktivita pro kapitál a silný příliv bohatých rezidentů. Tedy klíč není samotná existence daně, ale celkový daňový mix a institucionální prostředí.
Díky nižším daňovým sazbám Švýcarsko vybírá třikrát více příjmů než jakákoli jiná země. To lze vysvětlit nízkými prahovými hodnotami pro osvobození od daně, širším daňovým základem, a vyšším podílem bohatých jednotlivců v zemi. Kromě toho od roku 2013 zaznamenala Švýcarsko prudký nárůst příjmů z daní z čistého jmění fyzických osob jako podílu na HDP, a to z 0,88 % HDP v roce 2013 na 1,19 % HDP v roce 2022. Tento nárůst lze vysvětlit zvýšením počtu bohatých jednotlivců ve Švýcarsku, kteří upřednostňují tuto zemi pro její větší stabilitu před jinými volatilnějšími zeměmi a regiony ve světě.
Lidé hlasují nohama
Jedním z důvodů, proč Švédsko zrušilo daň z majetku, byl odliv kapitálu a bohatých jednotlivců ze země. Argumentovalo se tím, že zvláštní zacházení s podnikovým kapitálem činilo daň z majetku regresivní – zdanilo majetek střední třídy a osvobodilo od daně majetek nejbohatších jednotlivců (uzavřené společnosti) – a bylo příčinou daňových úniků, včetně odlivu kapitálu do daňových rájů.[18]
V Norsku se vláda po 1% zvýšení daně z majetku rozhodla schválit vyšší daň při odchodu ze země, protože miliardáři opouštěli zemi.[19] V současné době, v důsledku odchodu osob s vysokým čistým jměním do zemí jako Švýcarsko, otevírají největší švédské banky nové pobočky v Curychu.[20]
V roce 2023, poté co byla španělská solidární daň z majetku prohlášena za ústavní, se Portugalsko rozhodlo rozšířit svůj daňový režim pro nerezidenty, protože stále více španělských daňových poplatníků uvažovalo o změně svého daňového domicilu.[21]
Ve Spojených státech amerických nedávno stát Washington předložil návrh na zavedení daně z majetku ve výši 1 % z obchodovatelného čistého jmění nad 250 milionů dolarů. Zatímco ekonomové státu odhadovali, že daň z majetku by přinesla asi 3,2 miliardy dolarů ročně, 1,44 miliardy dolarů, tedy téměř 45 procent, by bylo vybráno od Jeffa Bezose. Jeho rozhodnutí přestěhovat se na Floridu však eliminovalo potenciální výběr daně z majetku v hodnotě téměř poloviny oficiálního odhadu.[22]
Když je daň tak silně koncentrována na několik bohatých, vysoce mobilních jednotlivců, stane se právě toto, když se přestěhuje jen jedna osoba.
V jiných zemích, jako je Švýcarsko, musí daňoví poplatníci schválit jakékoli zvýšení daní. V roce 2023 voliči v Ženevě zamítli dodatečnou „solidární“ daň pro osoby s majetkem přesahujícím 3 miliony CHF (1,04 milionu EUR nebo 3,4 milionu USD). Proti zvýšení se vyslovila i místní vláda.[23]
Pět desetiletí daně z majetku ve Španělsku – od dočasného opatření k trvalé dani
V roce 1977 byl zákonem o naléhavých opatřeních pro daňovou reformu ve Španělsku poprvé zaveden daň z čistého majetku domácností. Cílem této „výjimečné a dočasné“ daně bylo vytvořit registr majetku španělských rezidentů a sledovat případné skrývání příjmů prostřednictvím změn ve složení majetku. Toto uvažování však mylně předpokládalo, že ti, kteří se vyhýbají dani z příjmu, budou v daňovém přiznání k dani z majetku uvádět částku, kterou se jim podařilo vyhnout.
Později, s přijetím zákona o dani z majetku č. 19 z roku 1991, byly zásady „dočasné a výjimečné“ daně z majetku opuštěny a daň byla zcela integrována do španělského daňového systému. Tento nový zákon uznal, že primárním účelem daně z majetku bylo vytvoření registru majetku a kontrola pravdivosti daňových přiznání daňových poplatníků. Nový zákon zdůvodnil znovuzavedení daně z majetku jako prostředku k:
- Zvyšte spravedlnost zdaněním vyšší platební schopnosti, kterou vlastnictví majetku přináší.
- Podporujte produktivnější využívání aktiv
- Přerozdělit příjmy a bohatství
- Doplňte daň z příjmů fyzických osob (IRPF) a daň z dědictví a darovací daň
Daň z majetku platí španělští rezidenti ze svého celosvětového majetku a nerezidenti ze svého majetku se sídlem ve Španělsku. Reforma z roku 1991 zvýšila hranici osvobození od daně a progresivitu daně z majetku, přičemž nejvyšší sazba se zvýšila z 2 % na 2,5 %. V roce 1994 byla osvobozena od daně aktiva používaná podnikateli pro jejich podnikatelskou činnost. Od roku 1997 byla daňová úleva rozšířena na veřejně obchodované společnosti, čímž byla aktiva podniků zcela osvobozena od daně. Mezi lety 1982 (Katalánsko) a 2002 (Madrid) byla pravomoc vybírat tuto daň převedena na regionální vlády. Od roku 1997 mají regionální vlády navíc daňovou legislativní pravomoc upravovat daňové pásmo
V roce 2001 byla v rámci reformy regionálního finančního systému regionům udělena plná suverenita v oblasti přijímání zákonů týkajících se daně z majetku bez jakýchkoli omezení. Navarra a Baskicko mají rovněž plnou pravomoc regulovat a uplatňovat tuto daň na svém území.
Do roku 2008 daň nedosáhla svých cílů a změny v mezinárodní daňové politice motivovaly španělskou centrální vládu k jejímu zrušení a nabídce 100% úlevy.
O tři roky později, v září 2011, však byla v důsledku prodloužené hospodářské krize, kterou Španělsko procházelo, a nutnosti zvýšit příjmy dočasně obnovena daň z majetku pro rok 2011 (zpětně) a 2012. Na konci roku 2012 byla daň prodloužena na fiskální rok 2013. V následujících letech však státní rozpočty prodloužily daň pro každý fiskální rok. Nicméně i po 13 letech zůstává daň v platnosti. Navíc zákon o státním rozpočtu na rok 2021 zrušil daňové úlevy z roku 2008, aby se předešlo nutnosti obnovovat daň rok co rok.
Druhá „dočasná“ daň z majetku
Na konci roku 2022 zavedla španělská centrální vláda novou dočasnou „solidární daň z majetku“ pro roky 2022 a 2023 (která bude vybírána v letech 2023 a 2024) v rozmezí od 1,7 % do 3,5 % pro fyzické osoby s čistým jměním přesahujícím 3 miliony EUR (3,23 milionu USD). V praxi se státní daň týká pouze daňových poplatníků v autonomních společenstvích se společným daňovým režimem (všechny španělské regiony kromě Navarry a tří provincií v Baskicku), které uplatňují nižší daňovou sazbu než státní sazba. V rámci tohoto nového daňového režimu vybírá centrální vláda veškeré dodatečné příjmy z solidární daně po odečtení regionální daně z majetku. V důsledku toho Madrid, Extremadura a Andalusie obnovily daň z majetku, aby regionální vlády mohly ponechat příjmy, které centrální vláda plánuje vybrat v roce 2024. Kromě toho tři další regiony zvýšily hranici osvobození na 3 miliony EUR (Baleárské ostrovy a Kantábrie) a 3,7 milionu EUR (Murcie), aby se vyrovnaly daňové úlevy nabízené Andalusií, Extremadurou a Madridem.
V případě Navarry a Baskicka mají oba regiony plnou suverenitu při tvorbě zákonů a uplatňování daně na svém území. Navarra nicméně zvýšila nejvyšší sazbu daně na 3,5 procenta, aby ji sjednotila s novou solidární daní z majetku.
Neočekávané důsledky špatné daňové politiky
Díky této solidární dani očekávala centrální vláda v roce 2023 (fiskální rok 2022) výběr více než 1,5 miliardy EUR, ale nakonec vybrala pouze 40 % této částky, tedy 0,6 miliardy EUR.[24]
Solidární daň nejenže nepřinesla očekávané příjmy, ale tři regionální vlády v Madridu, Andalusii a Galicii také podaly proti „solidární dani z majetku“ odvolání k Ústavnímu soudu. Poté, co Ústavní soud rozhodl, že solidární daň z majetku je ústavní, Andalusie, Extremadura a Madrid daň z majetku obnovily, aby regionální vlády mohly ponechat příjmy, které centrální vláda plánuje vybrat v roce 2024.
Kromě toho další tři regiony zvýšily výjimkovou hranici na 3 miliony EUR (Baleárské ostrovy a Kantábrie) a 3,7 milionu EUR (Murcia), aby se vyrovnaly daňové úlevy nabízené Andalusií, Extremadurou a Madridem. Nakonec každý region použil jiný daňový mechanismus k vyrovnání státní majetkové daně, což znamenalo zbytečnou zátěž pro daňové poplatníky a regionální daňové zákonodárce.
Španělští daňoví experti tvrdí, že reforma by mohla být protiústavní, protože porušuje zásadu právní jistoty a působí zpětně (do roku 2022, namísto roku 2023, jak bylo původně oznámeno). Mohla by také porušovat právní řád EU.[25]
To však nebyl původní plán španělské ústřední vlády. Španělská vláda dříve jmenovala externí výbor pro daňovou reformu, který měl přezkoumat environmentální daně, daň z příjmů právnických osob, zdanění digitální ekonomiky a harmonizaci regionálních daňových politik. Výbor zveřejnil seznam 118 opatření daňové reformy, z nichž většina spočívala ve zvýšení daní.[26]
Španělský výbor pro daňovou reformu rovněž vydal doporučení, jak harmonizovat daně z majetku mezi regiony, zejména v reakci na snížení daně z majetku v Madridu. Odborníci doporučili minimální hranici a zachování regulačních pravomocí směrem nahoru i dolů jak pro daňovou sazbu, tak pro hranici v určitém rozmezí (které bude stanoveno). Odborníci doporučili zvýšit hranici daně z majetku ze současných 700 000 EUR (752 783 USD) na 1 milion EUR (1,07 milionu USD). Odborníci také doporučili snížit progresivní daňové sazby v rozmezí od 0,20 do 3,5 procenta na sazby v rozmezí od 0,5 do 1 procenta, v souladu s tím, co v současné době uplatňují jiné země (viz Norsko a Švýcarsko).
V rozporu s doporučeními reformního výboru se vláda rozhodla zachovat konfiskační nejvyšší daňovou sazbu ve výši 3,5 % a sjednotit sazbu napříč regiony. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, daň z majetku ve Španělsku byla již při sazbě 2,5 % konfiskační. Toto zvýšení daně způsobí bezprecedentní pokles španělského bohatství.
Rozhodnutí Portugalska prodloužit daňový režim pro nerezidenty o další rok bylo načasováno vhodně, protože stále více španělských daňových poplatníků uvažovalo o změně svého daňového domicilu.[27]
Závěr
Daně z majetku vedou k dvojímu nebo dokonce trojímu zdanění. V případě Španělska vede kombinace daní z příjmů z osobního kapitálu a daní z čistého majetku k marginálním daňovým sazbám výrazně přesahujícím 100 procent. To znamená, že celý reálný výnos je zdaněn a lidé by díky spoření zaznamenali pokles reálné hodnoty svého majetku. Španělsko je jedinou zemí na světě, která kromě daní z čistého majetku a kapitálových výnosů ukládá také daně z převodu kapitálu, daň z finančních transakcí a jednu z nejvyšších daní z dědictví a darů v Evropě. To znamená čtyřnásobné nebo pětinásobné zdanění. Tvůrci politik by měli pracovat na přepracování španělské fiskální politiky tak, aby odstranili dvojí a čtyřnásobné zdanění v souladu se zásadami Tax Foundation pro zdravou daňovou politiku.[28]
Nedávný vývoj daňové politiky ve Španělsku již vyvolal právní problémy a donutil daňové poplatníky, malé investory a společnosti přestěhovat se do zemí s spolehlivější a stabilnější daňovou politikou. [29] Daňoví poplatníci, kteří opouštějí zemi, s sebou odnášejí nejen příjmy z daně z majetku, ale také příjmy z spotřební daně příjmy, které jsou nejdůležitějšími zdroji příjmů pro evropské země a Španělsko.
Daně z majetku vždy přinášely jen malé příjmy. Pouze ve Švýcarsku – jediné zemi na světě s nízkou daňovou sazbou, širokou základnou a velkým počtem miliardářů – dosahují daňové příjmy z daní z čistého majetku fyzických osob jednoho procenta HDP. Daně z majetku jsou navíc špatným a neúčinným způsobem, jak snížit rozdíly v bohatství, a to nejen kvůli jejich nízkým příjmům, ale také proto, že by bylo nutné zavést solidní mechanismus přerozdělování, což by samo o sobě mělo nové dopady. Kdyby se navíc daňový základ pro tyto politiky rozšířil, zhoršila by se situace domácností s nižším majetkem.
Ačkoli daně z majetku mohou vypadat lákavě, zejména když je tolik mezinárodních organizací považuje za způsob, jak snížit nerovnost v bohatství, jejich omezená schopnost generovat příjmy a jejich negativní dopad na podnikatelskou činnost, úspory, inovace a dlouhodobý růst by měly politiky přimět k tomu, aby zvážili jejich zrušení namísto jejich posílení.
Na úrovni EU nebo na globální úrovni je koordinovaná daň z majetku, podobně jako 15% globální minimální daň z příjmů právnických osob, velmi nepravděpodobná. Namísto přístupu druhého pilíře by celosvětová daň z majetku vyžadovala přístup podobný prvnímu pilíři, kdy by dohodu muselo podepsat kritické množství zemí, včetně Číny, Švýcarska a Spojených států. Ve Švýcarsku musí daňoví poplatníci schválit jakékoli zvýšení daní, což činí tento návrh neproveditelným.[30] Další slabinou tohoto přístupu je skutečnost, že majetek se může přesunout za hranice do jakékoli země, která není ochotna dohodu podepsat.
Místo toho by se tvůrci politik měli zaměřit na opatření, která neohrožují hospodářský růst. Španělsko by mělo zvážit plné odečtení nákladů pro kapitálové investice, aby se zvýšily soukromé investice a urychlilo hospodářské oživení. Vláda se snaží zvýšit své příjmy a zároveň chránit chudé. Z tohoto důvodu by tvůrci politik měli zjednodušit daň z přidané hodnoty a zvýšit její účinnost a neutralitu rozšířením daňového základu, snížením daňové sazby a odstraněním zbytečných daňových výjimek. Vláda pak může zavést kompenzační opatření pro chudší domácnosti, jako jsou cílené daňové úlevy nebo přímé transfery pro osoby s nízkými příjmy.
Tvůrci politik by se měli vyvarovat zbytečných zvýšení daní a harmonizačních opatření a provádět daňové reformy, které by mohly v konečném důsledku urychlit hospodářský růst.
Ještě horší než jsme čekali
Pokud vezmeme celkový efekt po započtení behaviorálních reakcí (odliv části rezidentů, optimalizace, změna investičního chování), pak u většiny zemí skutečně platí, že čistý přínos byl nižší než původní politická očekávání. To ale neznamená, že byl nulový nebo záporný. Znamená to, že statické projekce byly optimističtější než realita po adaptaci ekonomických subjektů.
Pokud ale do výpočtu zahrneme chybějící investice (Ti co měli přijít, nepřišli), které by přinesly ekonomický růst, daňové příjmy a pracovní místa, pak čistý fiskální přínos daně může být výrazně nižší než 0,1–0,5 % HDP, případně prakticky marginální, někdy i blížící se nule ve smyslu reálného dopadu.
V některých scénářích pro otevřené ekonomiky, typu Francie, by mohl být prakticky nulový nebo marginálně záporný, pokud daň způsobí přímý odliv kapitálu, který je ekonomicky produktivní.
To vysvětluje, proč některé země reformovaly nebo omezily své daně z majetku – fiskálně nebyly efektivní, a ekonomické vedlejší dopady snižovaly deklarovaný přínos. Z toho logicky vyplývá, že k dosažení reálného ekonomického přínosu je třeba spíše pozitivní stimuly než represivní daně.
Motivace jako lepší alternativa vysokého zdanění
Daňové úlevy za reinvestice
- snížení daně z příjmu z kapitálu, pokud je zisk reinvestován v domácí ekonomice
- cílené na startupy, výzkum, infrastrukturu
Vyšší saňová úleva za dary a za investice do veřejně prospěšných projektů
- např. odpočet z daně z příjmu či majetkové daně ve výši 100 % daru
- cíleno na oblasti jako vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktura, věda
- motivuje držitele vysokého majetku investovat část zisku tam, kde mají multiplikativní efekt
Investiční pobídky / Matching (státní spolufinancování)
- stát nabízí spolufinancování projektů s vysokou multiplikativní hodnotou
- podporuje tvorbu pracovních míst a nové technologie
- stát „doplní“ část daru či investice (např. 1:1)
Motivace kapitálové účasti
- dlouhodobé daňové výhody pro držení akcií domácích firem
- podpora venture kapitálu a mezaninových investic
Regulační a institucionální stabilita
- předvídatelné a konzistentní daňové prostředí
- ochrana vlastnických práv, rychlé soudní řešení sporů
Přímé podpory/bonusy
- daňové slevy nebo granty pro projekty s vysokou společenskou návratností
- tzv. „social impact investing“ s daňovou stimulací
Místo nuceného vybírání daní, které často vede k odlivu kapitálu a minimalizovanému přínosu, lze využít daňové úlevy jako nástroj motivace. Tím se přináší reálný ekonomický a společenský efekt, aniž by se snižovala atraktivita země pro investory. V kombinaci s investičními pobídkami a stabilním daňovým prostředím to může být strategie s vyšší čistou návratností než milionářská/miliardářská daň.