Proč Vladimir Putin napadl Ukrajinu?

Ti, kdo věří, že se Putin snaží obnovit pozici Ruska jako velmoci, tvrdí, že jakmile získá kontrolu nad Ukrajinou, zaměří se na další bývalé sovětské republiky, včetně pobaltských zemí Estonska, Lotyšska a Litvy, a nakonec i Bulharska, Rumunska a dokonce Polska. Od chvíle, kdy ruský prezident Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu, uplynuly téměř tři týdny, ale stále není jasné, proč tak učinil a čeho chce dosáhnout. Západní analytici, komentátoři a vládní představitelé předložili více než tucet teorií, které mají vysvětlit Putinovo jednání, motivy a cíle.

„Euroasijská říše bude vybudována na základním principu společného nepřítele: odmítnutí atlanticismu, strategické kontroly USA a odmítnutí liberálních hodnot, které by nás ovládly.“ Alexandr Dugin, ruský stratég, „Základy geopolitiky: Dugin: „Geopolitická budoucnost Ruska“.

„Nenechte se mýlit: Pro #Putina nejde o EU nebo NATO, ale o jeho poslání obnovit ruské impérium. Nic víc, nic míň. #Ukrajina je jen kulisa, NATO je jen jeden z dráždivých faktorů. Ale konečným cílem je ruská hegemonie v Evropě.“ Jan Behrends, německý historik

„Obvykle se války, které probíhají mezi státy, týkají jejich vzájemných konfliktů. Tato válka je však o existenci jednoho státu, kterou agresor popírá. Proto zde neplatí obvyklé koncepty mírotvorby – hledání kompromisu. Pokud bude Ukrajina nadále existovat jako suverénní stát, Putin prohrál. O územní zisk jako takový mu nejde – je pro něj spíše přítěží. Zajímá ho pouze ovládnutí celé země. Vše ostatní je pro něj porážka.“ Ulrich Speck, německý geopolitický analytik.

„Protože hlavní hrozbou pro Putina a jeho autokratický režim je demokracie, nikoli NATO, tato vnímaná hrozba by s moratoriem na rozšiřování NATO zázračně nezmizela. Putin by nepřestal usilovat o podkopání demokracie a suverenity na Ukrajině, v Gruzii ani v celém regionu, kdyby se NATO přestalo rozšiřovat.“ Michael McFaul, bývalý velvyslanec USA v Rusku, a Robert Person, profesor na Vojenské akademii Spojených států.

„Nemyslím si, že tato válka je o NATO; nemyslím si, že tato válka je o ukrajinském lidu nebo EU nebo dokonce o Ukrajině; tato válka je o rozpoutání války s cílem udržet se u moci. Putin je diktátor a je to diktátor, jehož záměrem je zůstat u moci až do konce svého přirozeného života. Řekl si, že pokud neudělá něco dramatického, je to pro něj napsáno na zdi. Putin prostě uvažuje krátkodobě … „jak se udržet u moci od tohoto týdne do příštího? A pak od příštího týdne do dalšího?“ Bill Browder, americký podnikatel a šéf kampaně Global Magnitsky Justice Campaign.

Někteří analytici tvrdí, že Putin je motivován touhou obnovit ruské impérium. Jiní tvrdí, že je posedlý snahou přivést Ukrajinu zpět do ruské sféry vlivu. Někteří se domnívají, že Putin chce ovládnout rozsáhlé ukrajinské podmořské energetické zdroje. Jiní spekulují, že Putin, stárnoucí autokrat, se snaží udržet si moc.

Zatímco někteří tvrdí, že Putin má dlouhodobou proaktivní strategii zaměřenou na upevnění ruského prvenství v Evropě, jiní se domnívají, že je krátkodobým reakcionářem, který se snaží zachovat zbytky slábnoucího postavení Ruska na světové scéně.

Následuje souhrn osmi odlišných, ale vzájemně se doplňujících teorií, které se snaží vysvětlit, proč Putin napadl Ukrajinu.

1. Budování impéria

Nejčastějším vysvětlením ruské invaze na Ukrajinu je, že Putin, hořící rozhořčením nad zánikem sovětského impéria, je odhodlán obnovit Rusko (obecně považované za regionální mocnost) jako velmoc, která může uplatňovat vliv v globálním měřítku.

Podle této teorie Putin usiluje o znovuzískání kontroly nad 14 postsovětskými státy – často označovanými jako „blízké zahraničí“ Ruska -, které se osamostatnily po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Jedná se o součást většího plánu na obnovu ruského impéria, které bylo územně ještě rozsáhlejší než sovětské impérium.

Teorie ruského impéria tvrdí, že Putinova invaze do Gruzie v roce 2008 a na Krym v roce 2014, stejně jako jeho rozhodnutí vojensky zasáhnout v Sýrii v roce 2015, byly součástí strategie, jejímž cílem je obnovit geopolitické postavení Ruska – a podkopat mezinárodní řád založený na pravidlech, který vedou Spojené státy.

Ti, kdo věří, že se Putin snaží obnovit pozici Ruska jako velmoci, tvrdí, že jakmile získá kontrolu nad Ukrajinou, zaměří se na další bývalé sovětské republiky, včetně pobaltských zemí Estonska, Lotyšska a Litvy, a nakonec i Bulharska, Rumunska a dokonce Polska.

Putinovým konečným cílem je podle nich vytlačit Spojené státy z Evropy, vytvořit na kontinentu výlučnou velmocenskou sféru vlivu Ruska a ovládnout evropský bezpečnostní řád.

Ruská literatura tento názor podporuje. V roce 1997 například ruský stratég Alexandr Dugin, Putinův přítel, vydal velmi vlivnou knihu – „Základy geopolitiky: Dugin v ní tvrdil, že dlouhodobým cílem Ruska by mělo být vytvoření nikoliv ruského impéria, ale euroasijské říše.

Duginova kniha, která je povinnou četbou na ruských vojenských akademiích, uvádí, že aby se Rusko stalo opět velkým, měla by být rozparcelována Gruzie, anektováno Finsko a Ukrajina by měla přestat existovat: „Ukrajina jako nezávislý stát s určitými územními ambicemi představuje obrovské nebezpečí pro celou Eurasii.“ Dugin, který je označován za „Putinova Rasputina“, dodal:

„Euroasijská říše bude vybudována na základním principu společného nepřítele: odmítnutí atlanticismu, strategické kontroly USA a odmítnutí liberálních hodnot, které by nás ovládaly.“

V dubnu 2005 Putin tento názor zopakoval, když ve svém výročním projevu o stavu země označil rozpad sovětského impéria za „největší geopolitickou katastrofu 20. století“. Od té doby Putin opakovaně kritizoval světový řád vedený Spojenými státy, v němž má Rusko podřízené postavení.

V únoru 2007 během projevu na Mnichovské konferenci o bezpečnostní politice Putin napadl myšlenku „unipolárního“ světového řádu, v němž Spojené státy jako jediná supervelmoc mohou šířit své liberálně demokratické hodnoty do ostatních částí světa, včetně Ruska.

V říjnu 2014 ve svém projevu před Valdajským diskusním klubem, vysoce postaveným ruským think tankem blízkým Kremlu, Putin kritizoval liberální mezinárodní řád z období po druhé světové válce, jehož zásady a normy – včetně dodržování zásad právního státu, dodržování lidských práv a prosazování liberální demokracie, jakož i zachování nedotknutelnosti územní suverenity a stávajících hranic – upravují fungování mezinárodních vztahů již téměř 80 let. Putin vyzval k vytvoření nového multipolárního světového řádu, který by byl přátelštější k zájmům autokratického Ruska.

Zesnulý Zbigniew Brzezinski (bývalý poradce amerického prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost) ve své knize „Velká šachovnice“ z roku 1997 napsal, že Ukrajina má zásadní význam pro ruské imperiální ambice:

„Bez Ukrajiny Rusko přestane být euroasijským impériem….. Pokud však Moskva znovu získá kontrolu nad Ukrajinou s jejími 52 miliony obyvatel a významnými zdroji i přístupem k Černému moři, Rusko automaticky znovu získá prostředky k tomu, aby se stalo mocným imperiálním státem, který se rozkládá na území Evropy a Asie.“

Německý historik Jan Behrends napsal na Twitteru:

„Nenechte se mýlit: Pro #Putina nejde o EU nebo NATO, ale o jeho poslání obnovit ruské impérium. Nic víc, nic míň. #Ukrajina je jen jeviště, NATO je jen jeden dráždivý prvek. Ale konečným cílem je ruská hegemonie v Evropě.“

Odborník na Ukrajinu Peter Dickinson napsal pro Atlantic Council:

„Putinovo extrémní nepřátelství vůči Ukrajině je formováno jeho imperialistickými instinkty. Často se naznačuje, že Putin si přeje obnovit Sovětský svaz, ale ve skutečnosti tomu tak zdaleka není. Ve skutečnosti je to ruský imperialista, který sní o obnovené carské říši a obviňuje dřívější sovětské orgány z toho, že předaly Ukrajině a dalším sovětským republikám země předků.“

Bulharský vědec Ivan Krastev souhlasil:

„Amerika a Evropa nejsou rozděleny v názoru na to, co chce pan Putin. Přes všechny spekulace o motivech je to jasné: Kreml se chce symbolicky odpoutat od devadesátých let a pohřbít uspořádání po studené válce. To by mělo podobu nové evropské bezpečnostní architektury, která by uznala ruskou sféru vlivu v postsovětském prostoru a odmítla univerzálnost západních hodnot. Spíše než o obnovu Sovětského svazu jde o obnovu toho, co Putin považuje za historické Rusko.„

Transatlantický bezpečnostní analytik Andrew Michta dodal, že Putinova invaze na Ukrajinu byla:

„vyvrcholením téměř dvacetileté politiky zaměřené na rekonstrukci ruského impéria a návrat Ruska do evropské politiky jako jednoho z hlavních hráčů oprávněných utvářet budoucnost kontinentu.“

Na blogu o národní bezpečnosti 1945 Michta upřesnil: „Rusko je v současné době na ústupu:

„Z pohledu Moskvy je ukrajinská válka v podstatě poslední bitvou studené války – pro Rusko je to čas, aby znovu získalo své místo na evropské šachovnici jako velké impérium, které je oprávněno utvářet osud kontinentu do budoucna. Západ musí pochopit a přijmout, že teprve až bude Rusko na Ukrajině jednoznačně poraženo, bude konečně možné skutečné urovnání po skončení studené války.„

2. Nárazníková zóna

Mnozí analytici připisují ruskou invazi na Ukrajinu geopolitice, která se snaží vysvětlit chování států optikou geografie.

Většina západní části Ruska se rozkládá na Ruské rovině, rozsáhlém území bez hor, které se rozkládá na ploše 4 000 000 km2 (1,5 milionu km2). Tato rozlehlá rovina, nazývaná také Východoevropská rovina, představuje pro Rusko akutní bezpečnostní problém: nepřátelská armáda, která by vtrhla ze střední nebo východní Evropy, by narazila jen na několik málo geografických překážek, aby se dostala do srdce Ruska. Jinými slovy, Rusko je vzhledem ke své geografii obzvláště obtížně ubránitelné.

Zkušený geopolitický analytik Robert Kaplan napsal, že geografie je výchozím bodem pro pochopení všeho ostatního o Rusku:

„Rusko zůstává neliberální a autokratické, protože na rozdíl od Británie a Ameriky není ostrovním státem, ale obrovským kontinentem s několika málo geografickými prvky, které by ho chránily před invazí. Putinova agrese nakonec pramení z této základní geografické nejistoty.“

Ruští vůdci se historicky snažili získat strategickou hloubku tím, že se tlačili ven a vytvářeli nárazníkové zóny – územní bariéry, které prodlužují vzdálenost a čas, s nimiž by se útočníci museli potýkat, aby dosáhli Moskvy.

Součástí ruského impéria bylo Pobaltí, Finsko a Polsko, které sloužily jako nárazníkové zóny. Sovětský svaz vytvořil Varšavskou smlouvu – která zahrnovala Albánii, Bulharsko, Československo, Východní Německo, Maďarsko, Polsko a Rumunsko – jako rozsáhlý nárazníkový prostor na ochranu před potenciálními útočníky.

Většina zemí bývalé Varšavské smlouvy je nyní členy NATO. Zbývají tedy Bělorusko, Moldavsko a Ukrajina, které mají strategickou polohu mezi Ruskem a Západem a které mohou sloužit jako nárazníkové státy pro Rusko. Někteří analytici tvrdí, že vnímaná potřeba nárazníkového prostoru pro Rusko je hlavním faktorem Putinova rozhodnutí napadnout Ukrajinu.

Mark Galeotti, přední britský odborník na ruskou mocenskou politiku, poznamenal, že vlastnictví nárazníkové zóny je neodmyslitelnou součástí ruského chápání velmocenského statusu:

„Z Putinova pohledu je jeho politická identita do značné míry postavena na představě, že se Rusko stane velmocí a že bude jako velmoc uznáváno. Když přemýšlí o velmoci, je v podstatě geopolitikem 19. století. Není to moc ekonomické konektivity nebo technologických inovací, natož měkká síla. Ne. Velká moc, řečeno starým dobrým jazykem, má sféru vlivu, země, jejichž suverenita je podřízena vaší vlastní.“

Jiní se domnívají, že koncept nárazníkových států je zastaralý. Například expert na mezinárodní bezpečnost Benjamin Denison tvrdil, že Rusko nemůže legitimně zdůvodnit potřebu nárazníkové zóny:

„Jakmile byly vynalezeny jaderné zbraně … nárazníkové státy přestaly být považovány za nezbytné bez ohledu na geografii, protože jaderné odstrašování fungovalo jako zajištění územní celistvosti velmocí s jaderným potenciálem….. Užitečnost nárazníkových států a obavy z geografie se po jaderné revoluci nevyhnutelně změnily. Bez obav z rychlé invaze do vlasti soupeřící velmoci ztratily nárazníkové státy svou užitečnost bez ohledu na geografii území…..

„Úzké vymezení národních zájmů na geografii a mandát, že geografie tlačí státy k opakování minulých akcí v historii, pouze podporuje nepřesné myšlení a odpouští ruské zábory území jako přirozené.“

3. Ukrajinská nezávislost

S teoriemi o budování impéria a geopolitice úzce souvisí Putinova posedlost vyhlazením ukrajinské suverenity. Putin tvrdí, že Ukrajina byla po staletí součástí Ruska a že její nezávislost v srpnu 1991 byla historickým omylem. Ukrajina podle něj nemá právo na existenci.

Putin opakovaně bagatelizuje nebo popírá právo Ukrajiny na státnost a suverenitu:

V roce 2008 Putin řekl Williamu Burnsovi, tehdejšímu velvyslanci USA v Rusku (nyní je ředitelem CIA): „Copak nevíte, že Ukrajina ani není skutečný stát? Část z ní je ve skutečnosti východoevropská a část je ve skutečnosti ruská“.

V červenci 2021 napsal Putin esej o 7 000 slovech – „O historické jednotě Rusů a Ukrajinců“ -, v níž vyjádřil pohrdání ukrajinskou státností, zpochybnil legitimitu ukrajinských hranic a tvrdil, že současná Ukrajina okupuje „země historického Ruska“. V závěru uvedl: „Jsem přesvědčen, že skutečná suverenita Ukrajiny je možná pouze v partnerství s Ruskem.“

V únoru 2022, pouhé tři dny před zahájením invaze, Putin tvrdil, že Ukrajina je falešný stát vytvořený Vladimírem Leninem, zakladatelem Sovětského svazu:

„Moderní Ukrajinu zcela vytvořilo Rusko, přesněji řečeno bolševické, komunistické Rusko. Tento proces začal prakticky hned po revoluci v roce 1917 a Lenin a jeho spolupracovníci ho provedli způsobem, který byl pro Rusko nesmírně tvrdý – oddělením, odtržením toho, co je historicky ruskou zem….. Sovětská Ukrajina je výsledkem politiky bolševiků a lze ji právem nazývat „Ukrajinou Vladimíra Iljiče Lenina“. On byl jejím tvůrcem a architektem.“

Rusista Mark Katz v eseji – „Obviňte z toho Lenina: Katz: „Vina za Ukrajinu“ – tvrdí, že Putin by si měl vzít ponaučení z Leninova poznání, že vstřícnější přístup k ukrajinskému nacionalismu by lépe posloužil dlouhodobým zájmům Ruska:

„Putin se nemůže vyhnout problému, který musel řešit sám Lenin, a to jak smířit neruské obyvatelstvo s tím, že mu Rusko vládne. Násilné nastolení ruské vlády na části – natož na celé – Ukrajiny takové smíření nepřinese. Neboť i když se Ukrajinci nyní nedokážou bránit násilnému nastolení ruské vlády nad částí nebo celou Ukrajinou, Putinův úspěch při jejím nastolování pravděpodobně jen posílí pocity ukrajinského nacionalismu a povede k tomu, že znovu propuknou, kdykoli se naskytne příležitost.“

Politickou nezávislost Ukrajiny provází dlouhodobý spor s Ruskem o náboženskou věrnost. V lednu 2019 získala pravoslavná církev na Ukrajině nezávislost (autokefalii) na ruské církvi, což bylo označeno za „největší rozkol v křesťanství za poslední staletí“. Ukrajinská církev byla od roku 1686 pod jurisdikcí moskevského patriarchátu. Její samostatnost zasadila ránu ruské církvi, která ztratila přibližně pětinu ze 150 milionů pravoslavných křesťanů, kteří jí podléhali.

Ukrajinská vláda tvrdila, že Moskvou podporované církve na Ukrajině využívá Kreml k šíření propagandy a k podpoře ruských separatistů ve východním Donbasu. Putin chce, aby se ukrajinská církev vrátila na oběžnou dráhu Moskvy, a varoval před „těžkým sporem, ne-li krveprolitím“ kvůli jakýmkoli pokusům o převod vlastnictví církevního majetku.

Hlava ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill, prohlásil, že Kyjev, kde pravoslavné náboženství vzniklo, je z hlediska historického významu srovnatelný s Jeruzalémem:

„Ukrajina není na periferii naší církve. Kyjev nazýváme ‚matkou všech ruských měst‘. Kyjev je pro nás tím, čím je pro mnohé Jeruzalém. Tam začalo ruské pravoslaví, takže se v žádném případě nemůžeme vzdát tohoto historického a duchovního vztahu. Na těchto duchovních vazbách je založena celá jednota naší Místní církve.“

Kirill – bývalý agent KGB, který je kvůli své podřízenosti ruskému vůdci znám jako „Putinův ministrant“ – veřejně 6. března podpořil invazi na Ukrajinu. V kázání zopakoval Putinova tvrzení, že ukrajinská vláda provádí na Ukrajině „genocidu“ Rusů: „Již osm let probíhá v Donbasu potlačování, vyhlazování lidí. Osm let utrpení a celý svět mlčí.“

Německý geopolitický analytik Ulrich Speck napsal:

„Pro Putina se zničení nezávislosti Ukrajiny stalo posedlostí….. Putin často říká, a dokonce píše, že Ukrajina není samostatný národ a neměla by existovat jako suverénní stát. Právě toto zásadní popírání vedlo Putina k vedení této zcela nesmyslné války, kterou nemůže vyhrát. A to nás přivádí k problému uzavření míru: buď Ukrajina má právo existovat jako národ a suverénní stát, nebo nemá. Suverenita je nedělitelná. Putin ji popírá, Ukrajina ji brání. Jak lze uzavřít kompromis o existenci Ukrajiny jako suverénního státu? To je nemožné. Proto obě strany mohou bojovat jen tak dlouho, dokud nezvítězí.„

„Obvykle se války, které probíhají mezi státy, týkají konfliktů, které mezi sebou mají. Tato válka je však o existenci jednoho státu, kterou agresor popírá. Proto se na ni nevztahují obvyklé koncepty mírotvorby – hledání kompromisu. Pokud bude Ukrajina nadále existovat jako suverénní stát, Putin prohrál. O územní zisk jako takový mu nejde – je pro něj spíše přítěží. Zajímá ho pouze ovládnutí celé země. Vše ostatní je pro něj porážka.“

Expert na Ukrajinu Taras Kuzio dodal:

„Skutečnou příčinou dnešní krize je Putinova snaha vrátit Ukrajinu na ruskou oběžnou dráhu. Posledních osm let používá kombinaci přímé vojenské intervence, kybernetických útoků, dezinformačních kampaní, ekonomického nátlaku a nátlakové diplomacie, aby se pokusil donutit Ukrajinu vzdát se svých euroatlantických ambicí…..

„Putinovým konečným cílem je kapitulace Ukrajiny a začlenění země do ruské sféry vlivu. Jeho obsedantní snaha o dosažení tohoto cíle již uvrhla svět do nové studené války…..

„Nic menšího než návrat Ukrajiny na oběžnou dráhu Kremlu Putina neuspokojí a neuklidní jeho obavy z dalšího rozpadu ruského imperiálního dědictví. Nezastaví se, dokud nebude zastaven. Aby toho Západ dosáhl, musí mnohem důrazněji reagovat na ruskou imperiální agresi a zároveň urychlit vlastní euroatlantickou integraci Ukrajiny.“

4. NATO

Tato teorie tvrdí, že Putin napadl Ukrajinu, aby jí zabránil ve vstupu do NATO. Ruský prezident opakovaně požadoval, aby se Západ „okamžitě“ zaručil, že Ukrajině nebude umožněno vstoupit do NATO nebo Evropské unie.

Hlasitým zastáncem tohoto názoru je americký teoretik mezinárodních vztahů John Mearsheimer, který v kontroverzní eseji „Proč je ukrajinská krize vinou Západu“ tvrdil, že rozšiřování NATO na východ vyprovokovalo Putina k vojenskému zásahu proti Ukrajině:

„Spojené státy a jejich evropští spojenci nesou většinu odpovědnosti za krizi. Kořenem potíží je rozšíření NATO, ústřední prvek širší strategie, jejímž cílem je vyvést Ukrajinu z ruské orbity a začlenit ji do Západu…..

„Od poloviny devadesátých let se ruští představitelé rozhodně stavěli proti rozšiřování NATO a v posledních letech dávali jasně najevo, že nebudou přihlížet tomu, jak se jejich strategicky důležitý soused mění v západní baštu.“

V nedávném rozhovoru pro časopis The New Yorker Mearsheimer obvinil ze současného konfliktu Spojené státy a jejich evropské spojence:

„Myslím, že všechny problémy v tomto případě skutečně začaly v dubnu 2008 na summitu NATO v Bukurešti, kde poté NATO vydalo prohlášení, podle něhož se Ukrajina a Gruzie stanou součástí NATO.“

Ve skutečnosti se Putin ne vždy stavěl proti rozšiřování NATO. Několikrát zašel tak daleko, že prohlásil, že rozšiřování NATO na východ není záležitostí Ruska.

Například v březnu 2000 byl Putin v rozhovoru se zesnulým televizním moderátorem BBC Davidem Frostem dotázán, zda považuje NATO za potenciálního partnera, soupeře nebo nepřítele. Putin odpověděl:

„Rusko je součástí evropské kultury. A já si nedovedu představit svou zemi v izolaci od Evropy a toho, co často nazýváme civilizovaným světem. Takže je pro mě těžké představit si NATO jako nepřítele.“

V listopadu 2001 byl Putin v rozhovoru pro National Public Radio dotázán, zda je proti přijetí tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska – do NATO. Odpověděl:

„Nejsme samozřejmě v pozici, abychom lidem říkali, co mají dělat. Nemůžeme lidem zakazovat, aby učinili určitá rozhodnutí, pokud chtějí určitým způsobem zvýšit bezpečnost svých národů.“

V květnu 2002 Putin na otázku o budoucnosti vztahů mezi NATO a Ukrajinou věcně odpověděl, že je mu to tak či onak jedno:

„Jsem naprosto přesvědčen, že Ukrajina se nebude vyhýbat procesům rozšiřování interakce s NATO a západními spojenci jako celkem. Ukrajina má své vlastní vztahy s NATO, existuje Rada Ukrajina-NATO. Nakonec rozhodnutí musí přijmout NATO a Ukrajina. Je to záležitost těchto dvou partnerů.“

Putinův postoj k rozšiřování NATO se radikálně změnil po oranžové revoluci v roce 2004, kterou vyvolal pokus Moskvy ukrást ukrajinské prezidentské volby. Masivní prodemokratické povstání nakonec vedlo k porážce Putinem preferovaného kandidáta Viktora Janukovyče, který se nakonec v roce 2010 skutečně stal ukrajinským prezidentem, ale v roce 2014 byl svržen během revoluce Euromajdan.

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen v nedávném rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa hovořil o tom, jak se změnily Putinovy názory na NATO:

„Pan Putin se v průběhu let změnil. Moje první setkání se uskutečnilo v roce 2002… a on se ke spolupráci mezi Ruskem a Západem stavěl velmi pozitivně. Pak postupně změnil názor. A zhruba od roku 2005 do roku 2006 byl vůči Západu stále negativnější. A v roce 2008 zaútočil na Gruzii….. V roce 2014 zabral Krym a nyní jsme byli svědky plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Takže se v průběhu let skutečně změnil.

„Myslím, že revoluce v Gruzii a na Ukrajině v letech 2004 a 2005 přispěly ke změně jeho názoru. Neměli bychom zapomínat, že Vladimir Putin vyrostl v KGB. Takže jeho myšlení je touto minulostí velmi ovlivněno. Myslím, že trpí paranoiou. A myslel si, že po barevných revolucích v Gruzii a na Ukrajině je cílem [Západu] iniciovat změnu režimu i v Kremlu – v Moskvě. A proto se obrátil proti Západu.

„Vinu přikládám výhradně Putinovi a Rusku. Rusko není obětí. Během historie jsme se několikrát obrátili na Rusko….. Nejprve jsme v roce 1997 schválili Akt o založení NATO Ruskem….. Podruhé, bylo to v roce 2002, jsme opět natáhli ruku, založili jsme něco velmi zvláštního, a to Radu NATO-Rusko. A v roce 2010 jsme na summitu NATO-Rusko rozhodli, že budeme rozvíjet strategické partnerství mezi Ruskem a NATO. Takže jsme znovu a znovu oslovovali Rusko.

„Myslím, že jsme měli udělat více pro to, abychom Putina odradili. V roce 2008 zaútočil na Gruzii, de facto zabral Abcházii a Jižní Osetii. Už tehdy jsme mohli reagovat mnohem rozhodněji.“

Putin v posledních letech opakovaně prohlašoval, že rozšíření NATO po skončení studené války představuje hrozbu pro Rusko, kterému nezbývá nic jiného než se bránit. Obvinil také Západ, že se snaží Rusko obklíčit. Ve skutečnosti je ze 14 zemí, které mají hranice s Ruskem, pouze pět členy NATO. Hranice těchto pěti zemí – Estonska, Lotyšska, Litvy, Norska a Polska – sousedí pouze s 5 % celkových hranic Ruska.

Putin tvrdí, že NATO porušilo slavnostní sliby, které dalo v 90. letech, že se aliance nebude rozšiřovat na východ. „V 90. letech jste nám slíbili, že se NATO nepohne ani o píď na východ. Bezostyšně jste nás podvedli,“ řekl během tiskové konference v prosinci 2021. Michail Gorbačov, tehdejší prezident Sovětského svazu, oponoval, že takové sliby nikdy nebyly dány.

Putin nedávno vydal tři divoce nerealistické požadavky: NATO musí stáhnout své síly ke svým hranicím z roku 1997; NATO nesmí nabídnout členství dalším zemím, včetně Finska, Švédska, Moldavska nebo Gruzie; NATO musí poskytnout písemné záruky, že Ukrajina do aliance nikdy nevstoupí.

Ruský historik Dmitrij Trenin v eseji – „Co Putin skutečně chce na Ukrajině“ – napsaném pro Foreign Affairs tvrdí, že Putin chce zastavit rozšiřování NATO, nikoli anektovat další území:

„Putinovy kroky naznačují, že jeho skutečným cílem není dobýt Ukrajinu a začlenit ji do Ruska, ale změnit uspořádání na východě Evropy po skončení studené války. Toto uspořádání ponechalo Rusko v roli vládce bez většího vlivu na evropskou bezpečnost, která se soustředila na NATO. Pokud se mu podaří udržet NATO mimo Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko a americké rakety středního doletu mimo Evropu, myslí si, že by mohl částečně napravit škody, které Rusko utrpělo v oblasti bezpečnosti po skončení studené války. Ne náhodou by to mohlo posloužit jako užitečný rekord pro kandidaturu v roce 2024, kdy bude Putin usilovat o znovuzvolení.“

5. Demokracie

Tato teorie tvrdí, že Ukrajina, vzkvétající demokracie, představuje pro Putinův autokratický model vládnutí existenční hrozbu. Pokračující existence suverénní, svobodné a demokratické Ukrajiny, která se hlásí k Západu, by mohla inspirovat ruský lid k tomu, aby požadoval totéž.

Bývalý velvyslanec USA v Rusku Michael McFaul a Robert Person, profesor na Vojenské akademii Spojených států, napsali, že Putin má z demokracie na Ukrajině hrůzu:

„Za posledních třicet let se význam této otázky [rozšiřování NATO] zvyšoval a snižoval nikoli primárně kvůli vlnám rozšiřování NATO, ale naopak kvůli vlnám demokratické expanze v Eurasii. Podle velmi jasného vzorce stížnosti Moskvy na NATO prudce stoupají po demokratických průlomech…..

„Protože hlavní hrozbou pro Putina a jeho autokratický režim je demokracie, nikoli NATO, tato vnímaná hrozba by s moratoriem na rozšiřování NATO zázračně nezmizela. Putin by nepřestal usilovat o podkopávání demokracie a suverenity na Ukrajině, v Gruzii ani v celém regionu, kdyby se NATO přestalo rozšiřovat. Dokud budou občané ve svobodných zemích uplatňovat svá demokratická práva volit si vlastní vůdce a určovat vlastní směr v domácí i zahraniční politice, bude je mít Putin na mušce…..

„Závažnější příčinou napětí byla řada demokratických průlomů a lidových protestů za svobodu v průběhu roku 2000, které mnozí označují jako „barevné revoluce“. Putin je přesvědčen, že ruské národní zájmy byly ohroženy tím, co líčí jako převraty podporované Spojenými státy. Po každém z nich – Srbsku v roce 2000, Gruzii v roce 2003, Ukrajině v roce 2004, arabském jaru v roce 2011, Rusku v letech 2011-12 a Ukrajině v letech 2013-14 – se Putin obrátil k nepřátelštější politice vůči Spojeným státům a následně se odvolával na hrozbu NATO, aby to ospravedlnil…..

„Ukrajinci, kteří povstali na obranu své svobody, byli podle Putinova vlastního hodnocení slovanští bratři s úzkými historickými, náboženskými a kulturními vazbami na Rusko. Když se to mohlo stát v Kyjevě, proč by se to nemohlo stát v Moskvě?“

S tím souhlasí i odborník na Ukrajinu Taras Kuzio:

„Putina stále pronásleduje vlna prodemokratických povstání, která koncem 80. let minulého století zachvátila východní Evropu a připravila půdu pro následný rozpad Sovětského svazu. Ukrajinskou rodící se demokracii vnímá jako přímou výzvu svému autoritářskému režimu a uvědomuje si, že historická blízkost Ukrajiny k Rusku činí tuto hrozbu obzvláště akutní.“

6. Energetika

Ukrajina má po Rusku druhé největší známé zásoby zemního plynu – více než jeden bilion metrů krychlových – v Evropě. Tyto zásoby, které se nacházejí pod hladinou Černého moře, jsou soustředěny v okolí Krymského poloostrova. Kromě toho byla objevena velká ložiska břidlicového plynu na východě Ukrajiny, v okolí Charkova a Doněcku.

V lednu 2013 podepsala Ukrajina se společností Royal Dutch Shell padesátiletou smlouvu v hodnotě 10 miliard dolarů o průzkumu a těžbě zemního plynu na východní Ukrajině. Později téhož roku Kyjev podepsal 50letou dohodu o sdílení těžby břidlicového plynu v hodnotě 10 miliard dolarů s americkou energetickou společností Chevron. Společnosti Shell a Chevron od těchto dohod odstoupily poté, co Rusko anektovalo Krymský poloostrov.

Někteří analytici se domnívají, že Putin anektoval Krym, aby zabránil Ukrajině stát se významným dodavatelem ropy a zemního plynu do Evropy a zpochybnit tak energetickou nadvládu Ruska. Rusko se podle nich také obávalo, že by Ukrajina jako druhý největší ropný stát v Evropě získala urychlené členství v EU a NATO.

Podle této teorie je cílem ruské invaze na Ukrajinu donutit Kyjev, aby oficiálně uznal Krym za ruský a uznal separatistické republiky Doněck a Lugansk za nezávislé státy, aby si Moskva mohla právně zajistit kontrolu nad přírodními zdroji v těchto oblastech.

7. Voda

Dne 24. února, v první den ruské invaze na Ukrajinu, obnovila ruská vojska průtok vody strategicky důležitým kanálem spojujícím řeku Dněpr s Ruskem kontrolovaným Krymem. Ukrajina zablokovala Severokrymský kanál ze sovětské éry, který zásobuje 85 % vodních potřeb Krymu, poté, co Rusko v roce 2014 poloostrov anektovalo. Nedostatek vody vedl k masivnímu omezení zemědělské produkce na poloostrově a donutil Rusko každoročně vynakládat miliardy rublů na dodávky vody z pevniny pro udržení krymského obyvatelstva.

Vodní krize byla hlavním zdrojem napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj trval na tom, že dodávky vody nebudou obnoveny, dokud Rusko nevrátí Krymský poloostrov. Bezpečnostní analytička Polina Vynogradová poznamenala, že jakékoli obnovení dodávek vody by se rovnalo faktickému uznání ruské moci na Krymu a podkopalo by nárok Ukrajiny na poloostrov. Rovněž by to oslabilo ukrajinský vliv na jednání o Donbasu.

I když se ruské jednotky nakonec z Ukrajiny stáhnou, Rusko si pravděpodobně udrží trvalou kontrolu nad celým 400 km dlouhým Severokrymským kanálem, aby zajistilo, že nedojde k dalšímu přerušení dodávek vody na Krym.

8. Přežití režimu

Tato teorie tvrdí, že 69letý Putin, který je u moci od roku 2000, usiluje o neustálý vojenský konflikt jako o způsob, jak si udržet popularitu u ruské veřejnosti. Někteří analytici se domnívají, že po veřejných povstáních v Bělorusku a Kazachstánu se Putin rozhodl pro invazi na Ukrajinu z obavy, že ztratí moc.

Bill Browder, americký podnikatel, který stojí v čele globální kampaně Magnitského spravedlnost, v rozhovoru pro server Politico uvedl, že Putin cítí potřebu vypadat za všech okolností silně:

„Nemyslím si, že tato válka je o NATO; nemyslím si, že tato válka je o ukrajinském lidu nebo EU nebo dokonce o Ukrajině; tato válka je o zahájení války, aby se udržel u moci. Putin je diktátor a je to diktátor, jehož záměrem je zůstat u moci až do konce svého přirozeného života. Řekl si, že pokud neudělá něco dramatického, je to pro něj napsáno na zdi. Putin prostě uvažuje krátkodobě … „jak se udržet u moci od tohoto týdne do příštího? A pak od příštího týdne do dalšího?“.

Anders Åslund, přední odborník na hospodářskou politiku Ruska a Ukrajiny, souhlasil:

„Jak rozumět Putinově válce na Ukrajině. Nejde o NATO, EU, SSSR nebo dokonce o Ukrajinu. Putin potřebuje válku, aby ospravedlnil svou vládu a rychle rostoucí domácí represe….. Ve skutečnosti jde o Putina, nikoli o neoimperialismus, ruský nacionalismus nebo dokonce KGB.“

Odbornice na Rusko Anna Borščovská napsala, že invaze na Ukrajinu může být pro Putina začátkem konce:

„Přestože není demokraticky zvolen, dělá si starosti s veřejným míněním a protesty doma, protože je považuje za hrozbu pro udržení své moci….. Putin sice možná doufal, že invaze na Ukrajinu rychle rozšíří ruské území a pomůže obnovit velikost bývalého ruského impéria, ale může způsobit pravý opak.“

O autorovi :

Soeren Kern je významným vedoucím pracovníkem Gatestone Institute a vedoucím analytikem pro transatlantické vztahy v madridské Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Skupina strategických studií je jedním z nejstarších a nejvlivnějších zahraničněpolitických think-tanků ve Španělsku a je úzce spojena se španělskou středopravicovou stranou Partido Popular a bývalým španělským premiérem José Maríou Aznarem.

Soeren je vystudovaný politolog a specializuje se na evropskou politiku a na otázky spojené s obranou a bezpečností USA a Evropy. Je také autorem esejů o evropském antiamerikanismu a o roli Ameriky a Evropy ve světě.

Soeren je analytikem informační skupiny Jane’s, který se zabývá baskickým a islamistickým terorismem ve Španělsku. Píše pro časopisy Jane’s Intelligence Review, Jane’s Intelligence Weekly a Jane’s Terrorism and Security Monitor.

Soeren pravidelně komentuje evropskou politiku a transatlantické vztahy pro noviny a rozhlasové pořady ve Španělsku, Evropě a Spojených státech. Vyučuje mezinárodní vztahy na soukromé univerzitě Universidad Antonio de Nebrija v Madridu.

Dříve Soeren působil jako hlavní analytik pro transatlantické vztahy v madridském Královském institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti Elcano. Během posledního desetiletí studené války sloužil v americkém letectvu (umístěném v Německu) a pracoval jako obranný analytik ve společnosti Science Applications International Corporation (SAIC), která je jedním z předních firemních think-tanků radících Pentagonu v oblasti nešíření jaderných zbraní. Byl také vedoucím redaktorem washingtonského měsíčníku Arms Control Today, který se věnuje strategickým záležitostem.

Soeren vystudoval Školu zahraničních služeb na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu a studoval také na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Navštívil více než sto zemí, včetně většiny zemí Blízkého východu.

Soeren je občanem Spojených států a Německa a hovoří plynně anglicky, německy a španělsky. Žije ve Španělsku se svou ženou Mónicou.