Programování: Jak drobná změnu kódu může ušetřit 100 kWh

Obsah
- 1 Proč věnovat pozornost „čekání“ v aplikaci
- 2 Sleep(ms)
- 3 SleepEx(…)
- 4 Delay() s GetTickCount a Application.ProcessMessages
- 5 Delay2() s TDateTime, Now a Application.ProcessMessages
- 6 Vylepšený DelayWithMessages()
- 7 Kdy je blokující čekání přijatelné
- 8 Kdy raději použít neblokující čekání (přes Timer)
- 9 Přepsání logiky přes TTimer
- 10 Příklad procedury DelayWithMessages
- 11 Praktické porovnání
- 12 Má smysl se tím vůbec zabývat?
- 13 Odhad dodatečné spotřeby během čekání
- 14 Přepočet pro 1 počítač při 5 minutách čekání denně
- 15 Přepočet pro 10 000 počítačů
- 16 Realistický závěr
- 17 Nejdůležitější konstanty QS_*
Jedna nenápadná čekací smyčka v aplikaci může vypadat jako nevinný detail. Jenže pokud místo skutečného čekání neustále volá Application.ProcessMessages, dokáže zbytečně vytěžovat CPU, držet počítač v aktivním stavu a v tisících instalací násobit spotřebu energie. V prostředí Delphi/VCL je rozdíl mezi prostým „točíme smyčku“ a čekáním přes MsgWaitForMultipleObjects technicky malý, ale provozně zásadní. Tento text ukazuje, proč se taková úprava netýká jen elegance kódu, ale také výkonu, stability, zatížení databázových serverů a reálných nákladů na elektřinu.
Proč věnovat pozornost „čekání“ v aplikaci
V kódech starších desktopových aplikací se často objevují různé způsoby umělého čekání. Někdy mají zpomalit průběh operace, jindy dát serveru čas na odpověď, počkat na dokončení zápisu, rozložit start více úloh nebo jen umožnit uživateli přečíst hlášení na obrazovce. Na první pohled jde o drobné pomocné konstrukce: pár řádků s Sleep(), jednoduchý Delay() nebo smyčku s Application.ProcessMessages.
Právě tyto drobnosti ale stojí za pozornost. Čekání totiž může být napsané dvěma zcela odlišnými způsoby. Buď vlákno skutečně čeká a procesor může mezitím dělat jinou práci nebo přejít do úspornějšího stavu. Nebo program jen aktivně obíhá smyčku, stále se ptá, zda už uplynul čas, a zbytečně zatěžuje CPU. Funkčně se obě varianty mohou tvářit podobně: program chvíli počká a pak pokračuje. Pro výkon, spotřebu energie, odezvu aplikace a zatížení serverů je mezi nimi ale zásadní rozdíl.
V prostředí Delphi/VCL je situace ještě citlivější tím, že hlavní vlákno aplikace obsluhuje formuláře, zprávy Windows i běžné TTimer události. Špatně zvolená čekací funkce může aplikaci na čas úplně „zmrazit“, nebo naopak udržet GUI živé za cenu zbytečného vytěžování procesoru. Proto má smysl rozlišovat, kdy použít prosté Sleep(), kdy je stará smyčka s Application.ProcessMessages riziková, kdy pomůže úspornější DelayWithMessages() a kdy je nejlepší čekání vůbec nepoužívat a logiku přepsat událostně přes TTimer.
Výše jsem zmínil několik různých způsobů. Před tím, než je porovnáme je stručně popíšeme.
Sleep(ms)
Sleep(ms) je nejjednodušší způsob, jak pozastavit aktuální vlákno. Ve WinAPI uspí právě běžící thread a po zadaném intervalu ho plánovač Windows znovu zařadí mezi vlákna připravená k běhu.
V pracovním threadu je to zcela běžné a často správné řešení. Problém nastává v hlavním VCL vlákně aplikace. Pokud se Sleep() zavolá například z obsluhy tlačítka nebo z TTimer.OnTimer, uspí se hlavní GUI vlákno. Aplikace pak po dobu čekání nereaguje, nezpracovává zprávy, nepřekresluje formuláře a neběží ani běžné VCL timery.
Sleep() tedy šetří CPU, protože nevytáčí prázdnou smyčku, ale v hlavním vlákně VCL zároveň zastaví život aplikace.
SleepEx(…)
SleepEx() je příbuzná funkce k Sleep(). Také uspí aktuální vlákno, ale umí čekat v tzv. alertable režimu. To umožňuje probuzení například kvůli APC nebo některým asynchronním I/O mechanismům.
Pro běžnou VCL aplikaci je však důležité, že SleepEx() samo o sobě nezpracovává message queue aplikace. Nevybírá běžné zprávy jako kliknutí myší, klávesnici, WM_TIMER nebo překreslování formuláře. Proto není náhradou za Application.ProcessMessages.
V hlavním VCL vlákně má tedy podobný problém jako Sleep(): GUI během čekání nežije. V pracovním threadu může být použitelný, ale pro běžné pauzy obvykle stačí obyčejné Sleep() nebo ještě lépe čekání na event přes WaitForSingleObject.
Delay() s GetTickCount a Application.ProcessMessages
Typická starší a dost špatná konstrukce, na kterou jsem narazil na mnoha místech, vypadá například takto:
procedure Delay(ms: Integer); var c: Int64; begin c := GetTickCount + ms; while GetTickCount < c do Application.ProcessMessages; end;
Na první pohled řeší problém Sleep(): aplikace během čekání zpracovává zprávy, takže mohou běžet formuláře, kliknutí i VCL timery. Jenže tato varianta má zásadní nevýhodu: smyčka se točí pořád dokola bez skutečného čekání.
Pokud nejsou ve frontě žádné zprávy, program přesto stále znovu volá Application.ProcessMessages. Výsledkem může být zbytečné vytěžování jednoho logického CPU jádra. Na jednom počítači to může vypadat jako drobnost, ale na tisících stanic už jde o měřitelnou zátěž.
Další problém je výpočet GetTickCount + ms. GetTickCount po přibližně 49,7 dnech běhu Windows přeteče. Int64 sice může uchovat větší cílovou hodnotu, ale pokud se do c opravdu uloží jako hodnota větší než maximum DWORD, smyčka se může stát prakticky nekonečnou. Pokud se do c uloží vysoká hodnota GetTickCount a než program provede vyhodnocení ve while podmíce se GetTickCount přetečením nastaví na nulu, cyklus může běžet dalších 49.7 dne.
Takže porovnávání absolutní hodnoty proti budoucímu času je proto špatný princip. Správnější je počítat rozdíl přes DWORD.
Správný princip je:
StartTick := GetTickCount;while DWORD(GetTickCount - StartTick) < ms do
Tedy neporovnávat „aktuální čas“ s „cílovým časem“, ale počítat uplynulý čas od začátku čekání.
Delay2() s TDateTime, Now a Application.ProcessMessages
Jiná varianta se snaží obejít přetečení GetTickCount použitím systémového data a času:
procedure Delay2(MilliSecondToWait: LongInt); var StartTime: TDateTime; begin StartTime := Now; while System.DateUtils.MilliSecondsBetween(StartTime, Now) <= MilliSecondToWait do Application.ProcessMessages; end;
Tato konstrukce se sice vyhne přetečení GetTickCount, ale zavádí jiné problémy. Především jde stále o aktivní čekací smyčku bez skutečného uspání vlákna. CPU se tedy může vytěžovat podobně jako u původního Delay().
Navíc je tato varianta ještě nákladnější. V každém průchodu smyčkou se volá Now, pracuje se s TDateTime a počítá se rozdíl přes MilliSecondsBetween. To je pro krátké technické čekání zbytečně těžkopádné.
Další nevýhodou je, že Now není monotónní čas. Je to kalendářní systémový čas, který se může změnit synchronizací hodin, ruční úpravou času nebo systémovou korekcí. Pro měření krátkých intervalů je vhodnější monotónní čítač, například GetTickCount, ale použitý správným způsobem.
Vylepšený DelayWithMessages()
Vylepšená varianta zachovává výhodu Application.ProcessMessages, ale odstraňuje prázdné vytáčení CPU. Princip je jednoduchý: zpracovat čekající zprávy, spočítat uplynulý čas a potom vlákno na krátkou dobu skutečně uspat přes MsgWaitForMultipleObjects.
Tato funkce čeká buď do uplynutí krátkého intervalu, například 20 ms, nebo do příchodu nové zprávy do message queue. Pokud žádná zpráva nepřijde, vlákno zbytečně neběží. Pokud zpráva přijde, čekání se ukončí dříve a aplikace ji může zpracovat.
Taková varianta je vhodnější než prázdná smyčka:
while ... do Application.ProcessMessages;
protože výrazně snižuje zbytečné zatížení CPU. Zároveň umožňuje, aby v hlavním VCL vlákně dál fungovaly běžné zprávy, překreslování a TTimer.
Samotný princip s MsgWaitForMultipleObjects je prověřený a legitimní WinAPI postup. Není to žádný trik typu „náhodou to funguje“. Microsoft tuto funkci dokumentuje právě jako čekání na signalizované objekty nebo na vstup/zprávy v message queue, případně do vypršení timeoutu. Parametr QS_ALLINPUT znamená probuzení při libovolné zprávě ve frontě vlákna.
Navíc existuje i známý vzor použití s nulovým počtem handlů, tedy přesně styl „čekej jen na zprávu nebo timeout“. Raymond Chen z Microsoftu to popisuje jako způsob, jak si udělat obdobu WaitMessage s timeoutem:
MsgWaitForMultipleObjects(0, NULL, FALSE, timeout, QS_ALLINPUT).
Je však nutné pamatovat na reentranci. Protože se během čekání volá Application.ProcessMessages, může se spustit jiná událost aplikace. V citlivých místech je proto vhodné používat ochranné příznaky typu FBusy.
s ochranou proti opakovanému vstupu (Reentrance), například:
var FBusy: Boolean; procedure SomeProcedure; begin if FBusy then Exit; FBusy := True; try // část před čekáním DelayWithMessages(3000); // část po čekání finally FBusy := False; end; end;
Co je to reentrance?
Během Delay() se zpracovávají zprávy aplikace, protože se volá ProcessMessagess. Díky tomu je aplikace živá. To znamená, že uživatel může kliknout na jiné tlačítko. Může se spustit jiný timer. Může se znovu spustit část logiky, která s tímto blokem nepočítá.
Ještě horší případ:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin Delay(3000); end;
Pokud během Delay() znovu přijde událost stejného nebo jiného timeru, můžeš skončit v situaci, kdy se kód spouští znovu dřív, než předchozí běh skončil.
Tomu se říká reentrance.
Kdy je blokující čekání přijatelné
Blokové čekání typu DelayWithMessages se použije jen tam, kde:
- čekání je krátké
- kód je jednoduchý
- nehrozí opakované spuštění stejné akce
- je zřejmé, že ProcessMessages nespustí nebezpečnou reentranci
Například drobná prodleva při animaci, čekání na vizuální efekt, krátký interval mezi akcemi.
Kdy raději použít neblokující čekání (přes Timer)
Neblokující řekání je správné hlavně v těchto případech:
- čekání na server
- opakované kontroly stavu
- startovací sekvence aplikace
- odložené načtení dat
- periodické DB operace
- pauzy mezi dávkami
- cokoliv, co může trvat déle než pár vteřin
Přepsání logiky přes TTimer
Nejčistší řešení ve VCL často není žádná čekací funkce. Místo toho je lepší přepsat logiku tak, aby procedura nečekala uvnitř sebe.
Blokující zápis vypadá takto:
Krok1; DelayWithMessages(5000); Krok2;
Neblokující zápis přes timer řeší totéž jinak:
Krok1; TimerPokracovani.Interval := 5000; TimerPokracovani.Enabled := True;
a později:
procedure TForm1.TimerPokracovaniTimer(Sender: TObject); begin TimerPokracovani.Enabled := False; Krok2; end;
Tato varianta je pro VCL přirozenější. Procedura po prvním kroku skončí a řízení se vrátí hlavní smyčce aplikace. Po uplynutí času přijde nová událost timeru a provede se další krok.
Výhodou je, že se hlavní vlákno neblokuje , není potřeba volat Application.ProcessMessages uvnitř čekací smyčky a snižuje se riziko reentrance. Pro delší čekání, práci se serverem, startovací sekvence nebo opakované úlohy je tento přístup obvykle lepší než jakákoli varianta Delay().
Příklad procedury DelayWithMessages
// DelayWithMessages // // Pozastaví běh aktuální procedury přibližně na zadaný počet milisekund, // ale na rozdíl od Sleep() nezablokuje zpracování zpráv hlavního VCL vlákna. // // Během čekání se opakovaně volá Application.ProcessMessages, takže mohou // dále probíhat běžné události aplikace, například: // - překreslování formulářů, // - kliknutí myší a klávesnice, // - události VCL TTimer, // - další zprávy doručené do hlavního vlákna. // // Funkce zároveň nepoužívá prázdnou vytěžující smyčku. // Mezi jednotlivými průchody čeká pomocí MsgWaitForMultipleObjects, // takže zbytečně nevytáčí CPU, pokud ve frontě nejsou žádné zprávy. // // Parametr AMilliseconds určuje celkovou požadovanou dobu čekání. // // Parametr AMaxMessageWait určuje maximální dobu jednoho vnitřního čekání // mezi dvěma voláními Application.ProcessMessages. // Například hodnota 20 znamená, že pokud nepřijde žádná zpráva, // procedura se nejpozději po 20 ms znovu probudí a zpracuje zprávy. // Pokud zpráva přijde dříve, čekání se ukončí dříve. // // POZOR: // Tato procedura může způsobit reentranci. // Během čekání se může spustit jiná událost aplikace, případně i kód, // který znovu vstoupí do stejné logiky. Proto je vhodné používat ochranné // příznaky typu FBusy, případně během čekání vypnout konkrétní Timer. // // Funkce je určena hlavně pro hlavní VCL vlákno. // V pracovním vlákně je obvykle vhodnější použít obyčejné Sleep(), // protože tam není potřeba obsluhovat VCL message loop. // // Nejde o přesný časovač. Skutečné čekání může být delší podle zatížení // systému, plánovače Windows a množství zpracovávaných zpráv. procedure DelayWithMessages(AMilliseconds: DWORD; AMaxMessageWait: DWORD = 20); var StartTick: DWORD; Elapsed: DWORD; Remaining: DWORD; WaitTime: DWORD; DummyHandles: array[0..0] of THandle; begin // Pokud by volající předal nulovou hodnotu, použijeme bezpečný výchozí // interval 20 ms. Nulový interval by vedl k velmi častému probouzení // a mohl by se blížit původní vytěžující smyčce. if AMaxMessageWait = 0 then AMaxMessageWait := 20; // Uložíme počáteční hodnotu systémového čítače. // GetTickCount vrací počet milisekund od startu Windows. StartTick := GetTickCount; // V této proceduře nečekáme na žádné systémové objekty // typu thread, process, event, mutex, semaphore apod. // // MsgWaitForMultipleObjects je obecná funkce, která umí čekat // současně na handly i na zprávy ve frontě aktuálního vlákna. // My ale chceme čekat pouze na zprávy nebo na krátký timeout. // // Proto později předáme jako první parametr hodnotu 0, // tedy počet sledovaných handlů je nula. // DummyHandles je zde pouze formální pole kvůli deklaraci API funkce. DummyHandles[0] := 0; repeat // Zpracujeme čekající zprávy aplikace. // // Díky tomu může během čekání fungovat překreslování formulářů, // VCL TTimer, vstup z klávesnice, myši a další běžné zprávy. // // POZOR: // Application.ProcessMessages může spustit jiný aplikační kód. // Během této procedury tedy může dojít k reentranci. Application.ProcessMessages; // Spočítáme, kolik času už uplynulo od začátku čekání. // // Uplynulý čas počítáme jako rozdíl dvou hodnot DWORD. // Tento způsob funguje správně i v případě, že GetTickCount // během čekání přeteče z $FFFFFFFF zpět na 0. // // Procedura tedy neskončí chybně při přetečení čítače, // ale až po uplynutí požadovaného intervalu od StartTick. Elapsed := DWORD(GetTickCount - StartTick); // Pokud už uplynula požadovaná celková doba, čekání ukončíme. if Elapsed >= AMilliseconds then Break; // Dopočítáme, kolik času ještě zbývá do konce celkového čekání. Remaining := AMilliseconds - Elapsed; // Nečekáme celý zbývající čas najednou. // // Čekání rozdělíme na kratší úseky. Jeden úsek nebude delší // než AMaxMessageWait milisekund. // // Díky tomu se smyčka pravidelně vrací ke zpracování zpráv, // ale zároveň se netočí naprázdno a nezatěžuje CPU. // // Pokud během čekání přijde zpráva do fronty vlákna, // MsgWaitForMultipleObjects se vrátí i dříve než za AMaxMessageWait ms. if Remaining > AMaxMessageWait then WaitTime := AMaxMessageWait else WaitTime := Remaining; // Tady se aktuální vlákno skutečně uspí. // // Funkce se vrátí, když: // - uplyne WaitTime milisekund, // - nebo přijde zpráva do message queue aktuálního vlákna. // // První parametr je 0, protože nečekáme na žádné handly. // Druhý parametr je formální; při počtu handlů 0 se nepoužije. // Třetí parametr zde nemá praktický význam, protože handly nejsou zadány. // Čtvrtý parametr je maximální doba čekání. // QS_ALLINPUT znamená, že čekání probudí libovolný vstup nebo zpráva. MsgWaitForMultipleObjects( 0, DummyHandles, False, WaitTime, QS_ALLINPUT ); // Smyčka pokračuje, dokud neuplyne požadovaný čas. // Ukončení se provádí výše pomocí Break. until False; end;
Praktické porovnání
|Řešení
|Zastaví aktuální proceduru
|Běží ostatní VCL Timery
|Zatížení CPU
|Riziko reentrance
|Sleep(ms)
|Ano
|Ne
|Nízké
|Nízké
|Delay() s ProcessMessages
|Ano
|Ano
|Vysoké
|Vysoké
|Vylepšený DelayWithMessages()
|Ano
|Ano
|Nízké
|Stále existuje,
nižší
|Přepsání logiky přes TTimer
|Ano, neblokující pokračování přes TTimer
|Ano
|Nízké
|Nízké
|Worker thread + Sleep()
|Ano, ale jen ve vlákně
|Ano
|Nízké
|Nízké
Nejhorší na aktivním čekání není jen jeho neefektivita. Spotřebu zde nevytváří práce, ale absence práce. Program čeká, aby „něco nepřišlo příliš brzy“, aby uživatel stihl přečíst hlášku, aby server nebyl zahlcen, nebo prostě proto, že bylo jednodušší vložit pauzu než přepsat logiku. Takové čekání má smysl jako řízení toku programu, ale není správné kvůli tomu zatěžovat procesor. I když roční úspora při pěti minutách denně nemusí být obrovská, pořád jde o zbytečnou spotřebu za nic. A takový typ neefektivity se má odstraňovat už z principu.
Má smysl se tím vůbec zabývat?
Teď se dostáváme k důvodu, proč má smysl podobné konstrukce v kódu vůbec řešit. Nejde jen o čistotu programu, lepší styl nebo akademickou debatu nad tím, zda je správnější použít Sleep, TTimer nebo čekání přes MsgWaitForMultipleObjects.
Jde také o spotřebu.
Na jednom počítači může jít o malý rozdíl. V tisících instalací, u dlouhodobě používané aplikace nebo při častém opakování takových pauz už ale vzniká měřitelná provozní zátěž.
Následující tabulky proto neberme jako přesné měření pro každý konkrétní počítač. Jde o modelový odhad, který ukazuje řád rozdílů mezi jednotlivými přístupy. Skutečná čísla závisí na typu procesoru, stáří počítače, napájecím profilu, zatížení systému, počtu logických jader i na tom, jak často a jak dlouho se daná čekací konstrukce v aplikaci skutečně používá.
Základní porovnání je vztažené k Sleep(ms), protože ten aktuální thread skutečně uspí a v době čekání nevytáčí procesor prázdnou smyčkou. Ostatní varianty pak ukazují, o kolik vyšší může být zbytečná spotřeba, pokud se místo pasivního čekání použije aktivní smyčka.
Nejdůležitější není absolutní hodnota ve wattech, ale rozdíl mezi popsanými principy.
Následující příklad je modelový odhad, ne jako tvrdé měření. Základní předpoklady:
- Celkový čas čekání: 5 minut denně na 1 PC
- Pracovní rok: 250 dní
- Počet PC pro firemní přepočet: 10 000
- Cena elektřiny pro model: 5 Kč/kWh
Důležité: W je okamžitý příkon navíc během čekání. Skutečná roční spotřeba energie závisí na tom, jak dlouho se ta čekací smyčka za den opravdu používá.
Odhad dodatečné spotřeby během čekání
|Varianta
|Chování během čekání
|Odhad zbytečné zátěže CPU
|Odhad příkonu navíc proti Sleep()
|Sleep(ms)
|Vlákno spí, CPU se netočí
|minimální
|0 W
|SleepEx(…)
|Podobné jako Sleep, bez zpracování VCL zpráv
|minimální
|0–0,5 W
|Delay() s GetTickCount + ProcessMessages
|Aktivní smyčka bez čekání
|vysoká
|5–15 W
|Delay2() s Now + MilliSecondsBetween + ProcessMessages
|Aktivní smyčka + dražší výpočet času
|vysoká až vyšší
|7–20 W
|DelayWithMessages()
|Zpracuje zprávy, pak čeká přes MsgWaitForMultipleObjects
|nízká
|0,2–1 W
|Přepsání přes TTimer
|Žádné blokující čekání uvnitř procedury
|minimální
|0 W
Největší rozdíl je mezi aktivní smyčkou a skutečným čekáním. Delay2() může být horší než původní Delay(), protože v každém průchodu smyčkou navíc volá Now a MilliSecondsBetween.
Přepočet pro 1 počítač při 5 minutách čekání denně
Vzorec:
Wh/den = W × 5 / 60 (příkon navic po dobu 5 minut za den, přepočtený do Wh) kWh/rok = W × 5 / 60 × 250 / 1000 (250 pracovních dní , děleno 1000 pro převod na kWh za pracovní "rok")
|Varianta
|Příkon navíc
|Energie navíc / den
|Energie navíc / rok na 1 PC
|Sleep(ms)
|0 W
|0 Wh
|0 kWh
|SleepEx(…)
|0–0,5 W
|0–0,04 Wh
|0–0,010 kWh
|Delay() s GetTickCount
|5–15 W
|0,42–1,25 Wh
|0,104–0,313 kWh
|Delay2() s TDateTime
|7–20 W
|0,58–1,67 Wh
|0,146–0,417 kWh
|DelayWithMessages()
|0,2–1 W
|0,02–0,08 Wh
|0,004–0,021 kWh
|Přepsání přes TTimer
|0 W
|0 Wh
|0 kWh
Na jednom počítači je to málo. To je důležitý závěr.
Přepočet pro 10 000 počítačů
|Varianta
|Roční energie navíc pro 10 000 PC
|Náklad při 5 Kč/kWh
|Sleep(ms)
|0 kWh
|0 Kč
|SleepEx(…)
|0–104 kWh
|0–520 Kč
|Delay() s GetTickCount
|1 040–3 125 kWh
|5 200–15 625 Kč
|Delay2() s TDateTime
|1 458–4 167 kWh
|7 290–20 835 Kč
|DelayWithMessages()
|42–208 kWh
|210–1 040 Kč
|Přepsání přes TTimer
|0 kWh
|0 Kč
Tady už je vidět, že při 5 minutách denně nejde o stovky MWh. Jde spíš o jednotky MWh ročně i u 10 000 počítačů.
Realistický závěr
Při celkové době aktivního čekání 5 minut denně na počítač vychází úspora klientské elektřiny zhruba takto:
Delay() → DelayWithMessages():cca 1–3 MWh ročně u 10 000 PC Delay2() → DelayWithMessages():cca 1,4–4 MWh ročně u 10 000 PC
Při ceně 5 Kč/kWh je to přibližně nižší tisíce až nižší desítky tisíc Kč ročně. To není zanedbatelné, ale samo o sobě to není hlavní ekonomický argument. Silnější argument je: nižší zbytečné zatížení CPU, lepší odezva aplikace, méně zahřívání, méně hluku ventilátorů, menší riziko reentrance při špatném použití, Pokud by ale podobná smyčka běžela ne 5 minut, ale třeba 30–60 minut denně, čísla se násobí 6× až 12×. Tam už se dostáváme do desítek MWh ročně.
Úspora nevzniká tím, že by každý počítač trávil hodiny denně v jedné čekací smyčce. To by u běžné aplikace nebyl realistický předpoklad. Reálný dopad závisí na tom, kolik času aplikace skutečně stráví v aktivním čekání. U jednotlivého počítače může jít jen o sekundy nebo minuty denně. Ve velkém nasazení se však i tyto drobné intervaly násobí počtem stanic. A pokud se podobný vzor používá v timerech, opakovaných kontrolách serveru nebo startovacích sekvencích, může se z technického detailu stát měřitelná provozní zátěž.
Vylepšený DelayWithMessages() není dokonalým řešením pro všechny situace. Stále volá Application.ProcessMessages, a proto s sebou nese riziko reentrance. Je ale výrazně lepší než prázdná smyčka, která se točí naplno. Je to praktický kompromis pro starší VCL aplikace, kde nelze okamžitě přepsat celou logiku.
Nejčistší řešení je tam, kde se vůbec nečeká uvnitř procedury. Logika se rozdělí na kroky a pokračování zajistí TTimer, stavový automat nebo pracovní vlákno. Takový kód je čitelnější, bezpečnější a lépe odpovídá událostnímu modelu Windows aplikací.
Energetická stránka věci sama o sobě nemusí u jednoho počítače vypadat dramaticky. Pokud aplikace stráví v podobných pauzách jen několik minut denně, půjde o malé hodnoty. Jenže v prostředí tisíců instalací se i malé ztráty násobí. A hlavně: jde o spotřebu za nicnedělání. Ne za výpočet, ne za databázovou operaci, ne za práci uživatele. Jen za špatně napsané čekání.
Proto má smysl tyto konstrukce hledat a opravovat. Ne proto, že by každá z nich sama o sobě zachránila rozpočet firmy nebo energetickou bilanci světa. Ale protože jde o typ neefektivity, který je technicky zbytečný, dobře pochopitelný a často snadno odstranitelný.
Dobře napsaný kód nemá jen správně počítat. Má také zbytečně nepracovat, když čeká.
Nejdůležitější konstanty
QS_*
|Konstanta
|Význam
|QS_ALLINPUT
|Jakákoli zpráva ve frontě vlákna. Nejširší varianta.
|QS_ALLEVENTS
|Vstup, WM_TIMER, WM_PAINT, WM_HOTKEY nebo posted message.
|QS_INPUT
|Vstupní zprávy obecně, tedy klávesnice a myš.
|QS_KEY
|Klávesové zprávy: WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSKEYDOWN, WM_SYSKEYUP.
|QS_MOUSE
|Myš obecně: pohyb i tlačítka.
|QS_MOUSEMOVE
|Pouze pohyb myši, tedy WM_MOUSEMOVE.
|QS_MOUSEBUTTON
|Pouze tlačítka myši, například WM_LBUTTONDOWN, WM_RBUTTONUP apod.
|QS_PAINT
|Překreslení okna, tedy WM_PAINT.
|QS_TIMER
|Timerová zpráva, tedy WM_TIMER.
|QS_POSTMESSAGE
|Posted messages, tedy zprávy vložené přes PostMessage, kromě některých zvláštních kategorií.
|QS_SENDMESSAGE
|Zprávy poslané přes SendMessage z jiného threadu nebo aplikace.
|QS_HOTKEY
|Hotkey zpráva, tedy WM_HOTKEY.
U běžných desktopových Windows jsou důležité hlavně tyto hodnoty: QS_KEY, QS_MOUSE, QS_PAINT, QS_TIMER, QS_POSTMESSAGE, QS_SENDMESSAGE, QS_HOTKEY, QS_ALLINPUT. Dokumentace starších Windows CE výslovně vypisuje i QS_TIMER a QS_SENDMESSAGE; Win32 dokumentace pro MsgWaitForMultipleObjects popisuje dwWakeMask jako masku typů vstupu/zpráv a chování návratových hodnot.
Lze použít kombinaci konstant přes bitové OR
Použití:
MsgWaitForMultipleObjects( 0, DummyHandles, False, WaitTime, QS_KEY or QS_MOUSE);
Význam: probuď čekání při zprávách z klávesnice nebo myši
To může být problém, protože DelayWithMessages() měla původně udržovat aplikaci „živou“ obecně. Když se maska zúží jen na klávesnici a myš, aplikace se sice probudí při pohybu uživatele, ale nemusí se okamžitě probudit kvůli timeru nebo překreslení.
I když se MsgWaitForMultipleObjects neprobudí kvůli WM_TIMER, smyčka se stejně probudí nejpozději po AMaxMessageWait, například po 20 ms, a pak zavolá Application.ProcessMessagess . Takže timer se nakonec zpracuje, jen ne nutně okamžitě při příchodu zprávy, ale nejpozději po dalším timeoutu.
Ale pro běžné VCL čekání, kde chceš nechat běžet i timery a překreslování, je pořád nejvhodnější QS_ALLINPUT