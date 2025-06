Projev prezidentky ECB na konferenci „Hospodářská a finanční integrace v bouřlivém a roztříštěném světě“

Projev Christine Lagardeové, prezidentky ECB, na deváté výroční výzkumné konferenci „Hospodářská a finanční integrace v bouřlivém a roztříštěném světě“, kterou pořádala Národní banka Ukrajiny a Narodowy Bank Polski v Kyjevě na Ukrajině.

Kyjev, 19. června 2025 Je mi ctí být zde v Kyjevě – městě, které se stalo symbolem odolnosti, důstojnosti a trvalého ducha svobody. Kyjev je nejen srdcem Ukrajiny, ale také majákem toho, co znamená držet se demokratických hodnot tváří v tvář obrovským výzvám.

Jak kdysi napsal velký ukrajinský básník Taras Ševčenko: „Ve vlastním domě – vlastní pravda. Svou vlastní sílu a svobodu.“ Dnešní boj Ukrajiny připomíná celé Evropě tuto silnou pravdu: naše bezpečnost a prosperita závisí na jednotě, na integraci s našimi sousedy.

Tváří v tvář neoprávněné ruské agresi prokázali Ukrajinci při obraně své země mimořádnou odvahu a odolnost.

Ve svém dnešním vystoupení bych se v souladu s tématem této konference chtěl zamyslet nad historickými zkušenostmi, které jsme získali v oblasti posilování a integrace ekonomik ve stále bouřlivějším a roztříštěnějším světě.

Zkušenosti ukazují, že užší vazby s evropským sousedstvím mohou Ukrajině poskytnout pevný základ pro obnovu a posílení. S rostoucím geopolitickým napětím a fragmentací globálních dodavatelských řetězců nebyl důvod pro hlubší regionální spolupráci nikdy jasnější.

Dlouhá historie evropské integrace nabízí cenné poznatky, které mohou Ukrajině pomoci na cestě vpřed. Dvě klíčová ponaučení vynikají.

Zaprvé, hlubší integrace sice zvyšuje potenciální přínosy, ale také rizika, pokud není řízena rozumně. Pro maximalizaci růstu a zajištění stability jsou nezbytné zdravé domácí politické rámce.

Za druhé, výhody integrace nejsou ani automatické, ani trvalé. Jejich udržení závisí na neustálých reformách, které však musí přinést hmatatelné zlepšení života lidí, a to relativně rychle.

Výhody integrace v roztříštěném světě

Během studené války rozdělila evropskou ekonomiku železná opona. Obchod mezi Východem a Západem se snížil na polovinu. Toto rozdělení bylo jako uvalení 48% cla – vedlo k obrovským ztrátám na blahobytu a izolaci východního bloku od světových trhů.[1]

Proměna po východním rozšíření Evropy je však pozoruhodná. Země, které vstoupily do EU v roce 2004, za posledních dvacet let v průměru téměř zdvojnásobily svůj HDP na obyvatele.

Kritické je, že se nejednalo pouze o dohánění z nízkého základu. Mezi lety 2004 a 2019 vzrostl v nových členských státech EU HDP na obyvatele o 32 % více než ve srovnatelných zemích mimo EU.[2] Rozdíl spočíval v hlubší ekonomické integraci – a nejvíce získaly ty země, které již byly silně zapojeny do regionální ekonomiky.

Zatímco všichni noví členové zaznamenali zisky, země se silnější integrací do regionálních hodnotových řetězců zaznamenaly téměř o 10 procentních bodů vyšší růst HDP na obyvatele ve srovnání s méně integrovanými vrstevníky – bez ohledu na geografickou blízkost.[3]

Tento rozdíl byl způsoben zejména přeléváním technologií a produktivity. Výzkum ECB ukazuje, že 10% zvýšení produktivity u firem ze západní EU se promítlo do 5% nárůstu produktivity středoevropských a východoevropských firem napojených na jejich dodavatelské řetězce.[4]

Důvody pro regionální integraci jsou tedy jasné – a v dnešní stále roztříštěnější geopolitické krajině jsou ještě přesvědčivější.

Za prvé, regionální integrace je základem růstu.

Evropské ekonomiky jsou velmi otevřené, což znamená, že rozpad světa na soupeřící obchodní bloky představuje jasné riziko pro prosperitu. Nejdůležitějším obchodním partnerem Evropy je však Evropa sama: přibližně 65 % vývozu eurozóny směřuje do jiných evropských zemí, včetně Spojeného království, Švýcarska a Norska. Také pro Ukrajinu je Evropa hlavním obchodním partnerem a v roce 2024 bude tvořit více než 50 % jejího obchodu se zbožím.

Prohloubením hospodářských vazeb – těsnějším propojením sousedních ekonomik – můžeme snížit naši expozici vůči vnějším šokům. Rostoucí obchod v našem regionu může pomoci vyrovnat ztráty na světových trzích.

Za druhé, regionální integrace posiluje odolnost.

Jedním z důsledků geopolitické roztříštěnosti je přeorientování dodavatelských řetězců na důvěryhodné partnery. Téměř polovina firem zapojených do zahraničního obchodu již přehodnotila své strategie – nebo tak hodlá učinit – včetně přemístění části svých operací blíže k domovu.[5] Tento trend sice snižuje strategické závislosti, ale může také zvyšovat náklady.

Velké integrované regiony však mohou tyto náklady zmírnit tím, že mnohé výhody globalizace zopakují na regionální úrovni. Dodavatelské řetězce mohou být reorganizovány na regionální úrovni, což umožní každé zemi specializovat se na základě své komparativní výhody v rámci regionálních hodnotových řetězců.

Ukrajina může z rozšíření těchto sítí v celém regionu významně těžit – a EU může také těžit z toho, že má Ukrajinu jako partnera.[6]

Například v automobilovém průmyslu již ukrajinské firmy vyrábějí přibližně 7 % všech kabelových svazků používaných ve vozidlech v EU.[7] S přechodem průmyslu na elektrická vozidla, která vyžadují složitější kabelové systémy, má ukrajinská výrobní základna dobré předpoklady k tomu, aby se rozšířila a hrála větší roli v hodnotovém řetězci EU.

Stejně transformující je i ukrajinský průmysl dronů, který se stal jedním z nejvyspělejších v regionu. Drony jsou nejen důležitou součástí moderního válčení, ale také technologií se značnými vedlejšími účinky a dalekosáhlým využitím dvojího užití.

Ambiciózní cíl země vyrobit do roku 2025 4,5 milionu dronů totiž urychlil inovace v oblasti materiálové vědy, technologie baterií a 3D tisku. Tyto pokroky již nacházejí civilní využití v odvětvích, jako je logistika, zemědělství a reakce na mimořádné události.

Stručně řečeno, jak pro stávající členy EU, tak pro sousední země, jako je Ukrajina, je regionální integrace cestou k prosperitě a strategickou oporou ve stále roztříštěnějším světě.

Zvládání rizik integrace

Zkoumání zkušeností zemí, které využily regionální integraci jako platformu pro růst a reformy, však ukazuje dvě důležitá ponaučení.

První je, že pokud integraci nedoprovází vhodné reformy, může vytvořit nová zranitelná místa – zejména ve finanční oblasti.

Finanční integrace často přináší volatilní příliv kapitálu, což může ztížit rozlišení udržitelného růstu od neudržitelných excesů v reálném čase.

Jedním ze způsobů, jak k tomu může dojít, je, když růst produktivity v obchodovatelných odvětvích, například ve zpracovatelském průmyslu, vede ke zvyšování mezd v těchto odvětvích, které se pak přelévají do vyšších mezd v neobchodovatelných odvětvích a zvyšují celkovou inflaci.[8]

Tento efekt je sice běžným rysem dohánění, ale může snadno vést k záměně skutečné konvergence za přehřátí ekonomiky. Pokud je zahraniční kapitál ve skutečnosti hnací silou finanční nerovnováhy – například neudržitelného realitního boomu – mohou země vykazovat stejné vzorce růstu mezd a inflace, což maskuje základní zranitelnost.

Další potenciální zkreslení spočívá v tom, že příliv kapitálu může významně ovlivnit fiskální pozici vlády tím, že zvýší daňové příjmy a vytvoří iluzi trvale většího fiskálního prostoru. To často vede k procyklické fiskální politice, kdy vlády zvyšují výdaje nebo snižují daně v období konjunktury – jen aby čelily fiskálnímu stresu, když se příliv kapitálu změní nebo růst zpomalí.

Obě tyto dynamiky se projevily během nedávných zkušeností Evropy s regionální integrací.

Po východním rozšíření se finanční integrace rychle zrychlila. V letech 2003 až 2008 zaznamenaly nové členské státy mimořádný nárůst přílivu kapitálu, který v průměru přesáhl 12 % HDP ročně, což je dvojnásobek úrovně typické pro rozvíjející se trhy na celém světě.[9]

Zpočátku tato rychlá finanční integrace přinesla jasné výhody: rozšířila přístup k úvěrům, podpořila růst a umožnila tolik potřebný rozvoj. V mnoha zemích však zahraniční kapitál neúměrně směřoval do spotřeby a stavebního boomu, zatímco daňové příjmy prudce rostly díky realitním transakcím a vysoké domácí poptávce.[10] To vedlo k rozsáhlé chybné alokaci soukromého kapitálu a neefektivním veřejným výdajům.

Kapitálové toky se pak prudce obrátily, když udeřila globální finanční krize, která tyto nerovnováhy odhalila. Mezi prosincem 2008 a květnem 2013 se zahraniční závazky bank v zemích střední a východní Evropy mimo eurozónu snížily v průměru o 27 % – přičemž v některých zemích došlo k poklesu o více než 50 %.[11]

Přesto se lze rizikům spojeným s finanční integrací vyhnout. Ne všechny země v regionu byly postiženy stejně. Ty, které si vedly lépe, měly zpravidla dva klíčové rysy.

Zaprvé měly jasnou politiku směřování zahraničních investic do produktivních odvětví. Silné průmyslové strategie, kvalifikovaná pracovní síla a integrace do globálních dodavatelských řetězců pomohly nasměrovat kapitál do výroby a obchodovatelných služeb – odvětví, která podporují růst vývozu a jsou méně náchylná k neudržitelným boomům a bublinám na trhu s aktivy.[12]

Za druhé, udržovaly robustní rámce finanční politiky. Přísnější kapitálové požadavky, aktivní makroobezřetnostní opatření a proticyklické rezervy posílily domácí bankovní sektory a omezily nadměrné poskytování hypotečních úvěrů. Tyto nástroje umožnily těmto zemím absorbovat velký příliv kapitálu, aniž by došlo k destabilizujícím nerovnováhám.[13]

Poučení je jasné: při integraci zemí do regionu jsou silné domácí politické rámce rozhodující pro zajištění toho, aby příliv kapitálu podporoval dlouhodobý růst a nevytvářel finanční nestabilitu nebo neefektivní alokaci.

Tento poznatek je zvláště důležitý pro Ukrajinu, která se dnes vydává na cestu k oživení. Pokud bude obnova probíhat podle plánu, mohla by země v příštím desetiletí přilákat významný příliv kapitálu. Bez správných ochranných opatření však hrozí, že tento kapitál bude špatně alokován a místo posílení dlouhodobé produktivity ji bude podkopávat.

Existují povzbudivé signály. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou a prohloubená a komplexní zóna volného obchodu již podnítily významné reformy ve finančním sektoru. Ukrajinská bankovní regulace je nyní v souladu s více než 75 % norem EU a pokrývá kritické oblasti, jako je kapitálová přiměřenost, správa a řízení a audit.[14]

Národní banka Ukrajiny přijala model dohledu založený na riziku inspirovaný Jednotným mechanismem dohledu – systémem bankovního dohledu v Evropě -, který výrazně zlepšuje dohled. Navzdory mimořádně náročným podmínkám Ukrajina také modernizuje své kapitálové trhy – konsoliduje burzy, modernizuje systémy vypořádání a posiluje prosazování regulace, aby přilákala dlouhodobé investory.

Tyto reformy již přinášejí výsledky: v roce 2023 zůstal ukrajinský bankovní sektor navzdory probíhající válce ziskový a dobře kapitalizovaný – což by před deseti lety bylo nemyslitelné.

Přesto je třeba dosáhnout dalšího pokroku, zejména v oblasti fiskální správy. Posílení řízení veřejných investic bude mít zásadní význam pro zajištění transparentního a efektivního přidělování prostředků na obnovu.

Nejde jen o dodržování vnějších standardů. Jde o to zajistit, aby každé euro a každá hřivna přinášely ukrajinskému lidu skutečné výnosy.“[15]

Udržitelná integrace

Reformy však nelze považovat za jednorázovou záležitost.

Druhým klíčovým poznatkem je, že výhody regionální integrace nejsou ani automatické, ani trvalé. Jejich udržení vyžaduje neustálé reformy – a stejně důležité je, aby občané viděli viditelné a hmatatelné zlepšení ve svém každodenním životě.

V této souvislosti je třeba dávat pozor na dvě rizika.

Prvním je, že dynamika institucionálních reforem může slábnout, pokud se rychle nedostaví ekonomické přínosy.

Hlubší regionální integrace obvykle začíná sladěním rámcových podmínek, jako jsou právní systémy, regulace a veřejná správa. Tyto oblasti se často rychle zlepšují. Aby se však hospodářské zisky projevily, musí domácí podnikatelé a zahraniční investoři reagovat na nově vytvořené pobídky – a to vyžaduje čas.

Důkazy ukazují, že z dlouhodobého hlediska mají z přijetí vyšších standardů největší prospěch země s původně slabšími institucemi.[16] Pokud však lidé v krátkodobém horizontu vidí pouze vynaložené úsilí, a nikoli odměnu, může podpora veřejnosti pro další reformy slábnout, což ohrožuje dlouhodobou konvergenci.

Druhé riziko spočívá v tom, že strukturální změny v ekonomice mohou časem oslabit vazbu mezi integrací a hospodářskou konvergencí.

Integrace trhů se zbožím tradičně vede ke konvergenci téměř automaticky, protože přímé zahraniční investice proudí do zemí s nižšími náklady na půdu a pracovní sílu, dodavatelské řetězce se přesouvají a země s nižšími příjmy těží z transferu technologií.

Jak jsem již zmínil, tento mechanismus zůstane důležitý i v éře přesouvání dodavatelských řetězců. Země se však na něj nemohou spoléhat v takové míře jako v minulosti. Očekává se, že budoucí růst obchodu uvnitř EU bude stále více záviset na službách – zejména na digitálních službách.

Výzkum však ukazuje, že aktivity v sektoru služeb se soustřeďují spíše do větších a bohatších městských oblastí, které vykazují charakteristické znaky znalostní ekonomiky: vysokou míru terciárního vzdělávání, silné technologické a vědecké odvětví a robustní digitální infrastrukturu.[17]

To znamená, že samotná hlubší integrace nezaručí širokou konvergenci ve všech regionech. Země budou muset časem více investovat do vzdělávání, dovedností a digitalizace, aby zajistily vysokou úroveň lidského kapitálu.

Udržet cestu konvergence proto není snadné. Zpomalení reformního úsilí však není řešením – zejména v dnešním světě náchylném k otřesům.

Mezi silnými institucemi a ekonomickou odolností existuje jasná souvislost. Výzkum ECB ukazuje, že během pandemie došlo v regionech s nižší kvalitou institucí – při zachování všech ostatních podmínek – k dodatečnému poklesu HDP na obyvatele o zhruba 4 procentní body ve srovnání s deseti regiony s nejvyšší kvalitou veřejné správy.[18]

Vzhledem k tomu, že naše ekonomiky jsou stále více zmítány globálními turbulencemi, hrozí proto, že institucionální zpátečnictví vytvoří začarovaný kruh: opakované otřesy mohou podkopat hospodářskou konvergenci a dále podkopat důvěru veřejnosti v reformní proces.

Nejlepším způsobem, jak mohou země udržet tempo reforem, je uvědomit si důležitost udržení veřejné podpory a pokud možno spojit zlepšení správy se zaměřením na odvětví, kde mají jasnou konkurenční výhodu – a kde hlubší integrace s regionem může uvolnit významné a rychlé růstové příležitosti.

Tímto způsobem se přínosy reforem projeví rychleji a v širším měřítku.

Ukrajina má dobré předpoklady k tomu, aby to uvedla do praxe. Její IT sektor je již nyní poměrně silný: vývoz IT služeb dosáhl v roce 2023 téměř 7 miliard USD, což z něj činí jedno z předních exportních odvětví země navzdory válce.[19]

Ukrajina také každoročně vyprodukuje přibližně 130 000 absolventů STEM, čímž překonává Německo a Francii[20] – a patří mezi pět zemí s největším počtem certifikovaných IT odborníků na světě.[21] V několika městech působí úspěšné IT klastry a velké zahraniční firmy – včetně společností Apple, Microsoft, Boeing a Siemens – v zemi založily výzkumné a vývojové provozy.

Formuje se také dynamický ekosystém obranných technologií[22], přičemž ukrajinské začínající podniky přilákaly v roce 2024 téměř půl miliardy amerických dolarů – čímž překonaly mnoho svých kolegů ve střední a východní Evropě.[23] Zkušenosti ze zemí, jako je Izrael, naznačují, že takový základ může zemi umožnit, aby se v příštích letech stala širším technologickým centrem.

Pokud Ukrajina udrží kurz institucionální reformy a bude pokračovat v přizpůsobování své ekonomiky novým příležitostem, může se navzdory bouřlivému prostředí stát důležitým motorem růstu a klíčovým přispěvatelem k budoucnosti regionu.

Závěr

Dovolte mi, abych uzavřela. Ukrajina se nachází v klíčovém okamžiku – čelí válečným útrapám, výzvě obnovy a příležitosti hlubší regionální integrace. Ve světě poznamenaném měnící se geopolitickou realitou nabízí tato integrace jasnou cestu k obnově a trvalé prosperitě.

Nedávná historie regionální integrace ukazuje nejen její nesmírné výhody, ale také důležitost řízení přechodných rizik prostřednictvím pevných politických rámců. Zdůrazňuje také potřebu udržet reformu v čase tím, že se zajistí, aby lidé pocítili její přínosy.

Jsem přesvědčena, že Ukrajina bude schopna plně využít svůj hospodářský potenciál a promění dnešní otřesy v základ dynamické budoucnosti. Jak kdysi napsal Ivan Franko, jeden z největších ukrajinských básníků: „i když je život jen okamžik a skládá se z okamžiků, v duši nosíme věčnost.“

Tento trvalý duch vystihuje odolnost a potenciál ukrajinského lidu a jeho hospodářství – duch, který bude i v nadcházejících letech hnací silou pokroku a obnovy.

