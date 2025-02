Projev předsedkyně von der Leyenové na Mnichovské bezpečnostní konferenci 2025

Dámy a pánové,

stejně jako mnozí z vás sem chodím již mnoho let. Od dob, kdy se jednalo o výhradně transatlantické publikum, až po dnešek, kdy se zde scházejí političtí, obchodní a myšlenkoví lídři z celého světa. To svědčí nejen o velkém úspěchu Mnichovské bezpečnostní konference. Je to také odraz toho, jak zbytek světa ovlivňuje naši bezpečnost a naše transatlantické vztahy.

Naším úkolem zde v Mnichově není pouze popsat tuto novou geopolitickou krajinu, ale také ji utvářet. A utvářet ji způsobem, který zajistí, že naše transatlantické hodnoty přetrvají a naše zájmy budou hájeny. Někteří se totiž zřetelně pokoušejí budovat sféry vlivu. Konkurenční vize světového řádu vedou k transakčnějšímu přístupu ke globálním záležitostem. Evropa se musí změnit, aby se jí v této nové realitě dařilo. Musíme být chytří a jasně si uvědomit, co nás čeká. Od darebáckého Ruska na našich hranicích až po výzvy naší suverenitě a bezpečnosti. A neměli bychom podceňovat rušivý potenciál intenzivní konkurence – nebo dokonce bipolárního konfliktu mezi Čínou a USA. To může být nepříjemné slyšet. Ale teď je čas mluvit na rovinu.

Dobrou zprávou je, že na prahu nového roku změn se Evropa již reformuje. Pandemie, válka na Ukrajině a rozsáhlá energetická krize byly pro nás všechny krutým obdobím. V Evropě nám však také ukázaly, že když si osvojíme mentalitu naléhavosti, jsme silou, která dokáže pohnout horami. Od vakcín po neochvějnou podporu Ukrajiny nebo energetickou bezpečnost – Evropa ukázala, že dokáže zvládnout daný okamžik. Tuto naléhavou mentalitu si musíme osvojit trvale.

Proto to, co jste viděli v prvních 100 dnech nové Komise, je tón a tempo, které hodlám nastavit pro celý mandát. Posilujeme naši konkurenceschopnost. Posilujeme obranu. Umožňujeme inovace v oblasti umělé inteligence. V této nové realitě záleží především na akci. A my víme, že silnější Evropa je lepší pro nás všechny. Silnější Evropa spolupracuje se Spojenými státy na odvrácení hrozeb, které máme jako partneři společné. A právě proto jsme přesvědčeni, že obchodní války a sankční cla nemají smysl. Cla fungují jako daň. Zvyšují inflaci. Nejvíce postiženi jsou nevyhnutelně zaměstnanci, podniky a střední vrstvy. Na obou stranách Atlantiku. A víme, jak rychle mohou cla ovlivnit důležité transatlantické dodavatelské řetězce. Domníváme se, že to není dobrý obchod. A chceme se vyhnout globálnímu závodu ke dnu. Jak jsme však již dali jasně najevo, neoprávněná cla vůči EU nezůstanou bez odezvy. Dovolte mi mluvit jasně. Jsme jedním z největších světových trhů. Využijeme naše nástroje k ochraně naší ekonomické bezpečnosti a zájmů. A budeme chránit naše pracovníky, podniky a spotřebitele na každém kroku. Jsme samozřejmě připraveni najít dohody, které budou fungovat pro všechny – spolupracovat na tom, abychom si navzájem zajistili větší prosperitu a bezpečnost.

Dámy a pánové,

v centru dění je samozřejmě obrana a bezpečnost Ukrajiny, našeho kontinentu i celého světa. V této místnosti všichni cítíme, co je v sázce – že se jedná o historický okamžik. Na obzoru jsou další velké výzvy. V posledních dnech se o tom hodně mluví. Je však vždy poučné podívat se dál než jen na slova. A uvědomit si, že jsme teprve na začátku tohoto procesu.

Podívejme se na výchozí pozice: Porovnejme přístup prezidenta Zelenského s přístupem prezidenta Putina. Za nejtěžších okolností je prezident Zelenskyj připraven usilovat o mír, který by uctil oběť jeho země a jeho padlých krajanů. Jak Volodymyr Zelenskyj řekl hned na začátku, Ukrajina chce mír více než kdokoli jiný. Takový, který bude spravedlivý a trvalý, aby se hrůzy posledních let už nikdy neopakovaly. Na druhou stranu prezident Putin říká, že je ochoten se sejít, ale za jakých podmínek? Je na něm, aby ukázal, že jeho zájmem není válku prodlužovat. Je na něm, aby ukázal, že se vzdal svých ambicí zničit Ukrajinu. A řeknu to jasně. Neúspěch Ukrajiny by oslabil Evropu, ale také Spojené státy. Zintenzivnilo by to problémy v Indopacifiku a ohrozilo by to naše společné zájmy. Protože to, co jsme viděli – autoritáři tohoto světa pečlivě sledují, zda existuje nějaká beztrestnost, pokud napadnete svého souseda a porušíte mezinárodní hranice. Nebo zda existují skutečné odstrašující prostředky. Sledují nás, jaké kroky se rozhodneme podniknout. Proto je tak důležité, abychom to udělali správně.

Ukrajina potřebuje mír prostřednictvím síly. Evropa chce mír prostřednictvím síly. A jak prezident Trump jasně řekl: Spojené státy jsou pevně odhodlány prosazovat mír prostřednictvím síly. Věřím tedy, že společnými silami můžeme tento spravedlivý a trvalý mír zajistit. Je toho hodně, co Evropa již přinesla. Vlastně historické množství. Celková finanční a vojenská podpora činí 134 miliard eur. To je více, než kolik přispěl kdokoli jiný. To zahrnuje vojenskou pomoc ve výši 52 miliard USD – stejně jako USA. A zavedli jsme tvrdé sankce, které výrazně oslabují ruskou ekonomiku. Prolomili jsme jedno tabu za druhým a rozbili naši závislost na ruském plynu, čímž jsme se stali odolnějšími – natrvalo. A chystáme se udělat ještě víc. Spolupracujeme s Ukrajinou na jejím vstupu do EU. Protože Ukrajina je součástí naší evropské rodiny. A v tom je jejich budoucnost.

Dámy a pánové,

To mě přivádí k diskusím, které jsme vedli v Evropě v průběhu několika posledních týdnů. Mnozí v bezpečnostních kruzích v Evropě byli zmateni – někteří dokonce znepokojeni – komentáři, které počátkem tohoto týdne pronesli vysocí představitelé USA. Musíme však být upřímní. A musíme se vyhnout rozhořčení a křiku. Protože když se zaposloucháme do podstaty výroků, nejenže pochopíme, odkud přicházejí, ale uznáme, že s některými výroky můžeme souhlasit. Protože ano, EU i USA chtějí ukončit krveprolití. Chceme spravedlivý a trvalý mír, který povede k suverénní a prosperující Ukrajině. A Ukrajina by měla dostat pevné bezpečnostní záruky. Ale asi nejvíce ve mně rezonuje potřeba, aby Evropa nejen otevřeně mluvila, ale také podle toho jednala. Ať tedy není prostor pro žádné pochybnosti. Jsem přesvědčen, že pokud jde o evropskou bezpečnost, musí Evropa udělat více. Evropa musí přinést více. Abychom toho dosáhli, musíme zvýšit evropské výdaje na obranu. V současné době vydává EU-27 na obranu přibližně 2 % HDP. A ano, naše výdaje na obranu vzrostly z předválečných 200 miliard eur na loňských 320 miliard eur. Toto číslo však budeme muset opět výrazně navýšit. Protože z necelých 2 % na více než 3 % bude znamenat další stovky miliard investic ročně. Potřebujeme tedy odvážný přístup.

Udělejme krok zpět. Podívejte se, co jsme dělali v předchozích mimořádných krizích. Aktivací únikové doložky jsme členským státům poskytli dodatečný fiskální prostor. Zjednodušeně řečeno jsme členským státům umožnili podstatně zvýšit veřejné investice související s krizí. Domnívám se, že se nyní nacházíme v dalším krizovém období, které si zaslouží podobný přístup. Proto mohu oznámit, že navrhnu aktivovat únikovou doložku pro investice do obrany. To umožní členským státům podstatně zvýšit jejich výdaje na obranu. Samozřejmě tak učiníme kontrolovaně a podmíněně. A navrhneme také širší balík nástrojů šitých na míru, které budou řešit konkrétní situaci každého z našich členských států. Od jejich současné úrovně výdajů na obranu až po jejich fiskální situaci. Za druhé, pro masivní obranný balíček potřebujeme také evropský přístup při stanovování našich investičních priorit. To umožní investice do tolik potřebných obranných projektů společného evropského zájmu. Zatřetí zintenzivníme naši práci na urychlení procesu přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Dosáhli jsme již významného pokroku, ale nyní je opět čas přenášet hory doly. Můj vzkaz zní: vidíte, jak se Evropa přizpůsobuje, jak se Evropa zvedá, jak Evropa něco mění – okamžitě.

Dámy a pánové,

To, o čem se tu dnes mluví, se nakonec týká nás. O naši prosperitu, naši ekonomiku, naši bezpečnost, naše hranice, naši schopnost naplnit trvalý příslib míru v Evropě. Naše hodnoty se nemění – jsou univerzální. Protože se však svět mění, musíme přizpůsobit i způsob svého jednání. Potřebujeme Evropu, která bude pragmatičtější, soustředěnější a rozhodnější. Takovou, která bude čelit hrozbám, takovou, která využije své obrovské síly a moci, takovou, která bude stát po boku Ukrajiny a svých partnerů. Je toho hodně, co tato Evropa může udělat – a v této chvíli se vzchopí.

Ať žije Evropa.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_25_516