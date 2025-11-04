Průzkum: Vývoj podpory eura před a po jeho přijetí

Obsah
4. listopadu 2025 Ferdinand Dreher a Nils Hernborg – ECB – Mnoho Bulharů stále váhá, zda se 1. ledna vzdát leva. Smíšené pocity nejsou v zemích přijímajících euro ničím neobvyklým. Průzkumy však ukazují, že podpora výrazně roste, jakmile lidé začnou euro používat v každodenním životě.
Když se země připravují na přijetí eura, veřejnost je často nejistá nebo rozpolcená. Lidé se obávají růstu cen, ztráty suverenity své země nebo pocitu národní identity. Mohou také pochybovat o tom, zda přínosy skutečně převáží nad náklady. To je pochopitelné: měna je silným symbolem národní identity a velké změny přirozeně vyvolávají nejistotu.
Přesto údaje z průzkumu odhalují nápadný a konzistentní trend: smíšené pocity před přijetím eura se po jeho přijetí mění a podpora eura výrazně roste. Tento vzorec platí pro všech osm zemí, které se připojily k eurozóně po roce 2002.[1]
Proč se veřejné mínění tak výrazně mění, jakmile lidé dostanou euro do rukou? Tento blogový příspěvek čerpá z údajů průzkumů Eurobarometru, aby objasnil tento jev. Vzhledem k tomu, že Bulharsko se připravuje na vstup do eurozóny 1. ledna 2026, pomáhá nám tato analýza pochopit, jak by se veřejné mínění mohlo vyvíjet po přechodu na euro.
Jak se mění podpora veřejnosti před a po přijetí eura
Údaje Eurobarometru z osmi zemí, které se připojily k eurozóně po roce 2002, odhalují pozoruhodně konzistentní vzorec: veřejná podpora eura má tendenci po jeho přijetí prudce stoupat.
V posledním průzkumu před přistoupením je veřejné mínění často rozporuplné. Podpora obvykle začíná mírně stoupat těsně před přijetím, tedy v době, kdy země získá formální souhlas se vstupem do eurozóny. Nejvýraznější posun však nastává bezprostředně po přechodu. V průměru podpora eura vzroste o 11 procentních bodů od posledního průzkumu před přijetím do prvního průzkumu provedeného po něm. Po přijetí se veřejné mínění ve všech zemích stabilizuje na jasné většině, přičemž v průměru 73 % respondentů euro podporuje a pouze 22 % je proti. To představuje velkou čistou podporu ve výši 51 %.
Graf 1 – Kumulativní změna veřejné podpory eura
Nárůst lze pozorovat ve všech osmi přistupujících zemích, bez ohledu na počáteční úroveň podpory. Například v Estonsku a Slovinsku podpora vzrostla o 8 procentních bodů, zatímco v Lotyšsku se zvýšila o 15 bodů. V Chorvatsku, které jako poslední vstoupí do eurozóny v roce 2023, vzrostla podpora eura o 11 procentních bodů mezi posledním průzkumem před zavedením eura (červenec 2022) a prvním průzkumem po jeho zavedení (únor 2023). Pozitivní posun lze pozorovat také ve všech sociodemografických skupinách – u mladých i starších lidí, mužů i žen, lidí s různým vzděláním a bez ohledu na to, zda žijí ve městech nebo na venkově. A co je důležité, jak ukazuje graf 1, podpora zůstává na vyšší úrovni i v letech po přijetí eura.
Hlavní obavy před přijetím eura
Proč jsou lidé skeptičtí k tomu, aby se před přijetím nové měny vzdali své stávající měny? Údaje z průzkumu odhalují různé základní faktory.
Nejbezprostřednější a nejrozšířenější obavou je, že ceny vzrostou, když bude stará měna nahrazena eurem. V průměru se asi tři ze čtyř občanů obávají, že přechod na euro povede ke zvýšení cen (graf 2). Tato obava je často podněcována nejistotou ohledně toho, jak budou obchody převádět ceny a zda bude přechod na euro použit jako záminka pro „zaokrouhlování“ cen nahoru.[2]
Dalším důvodem k obavám je ztráta symbolu národní identity. Bankovky a mince jsou nositeli historie, obrazů a kolektivní paměti. Nahrazení národní měny může být vnímáno jako vzdání se malé části společné identity lidí, zejména pro starší generace, pro které je měna spjata s klíčovými okamžiky života. Ačkoli tato obava není tak výrazná jako obavy z cen, přibližně polovina účastníků průzkumů provedených před přijetím eura vyjadřuje obavy ze ztráty symbolu své národní identity (graf 2).
Třetím důvodem k obavám je vnímaná ztráta národní kontroly nad hospodářskou politikou. Představa, že úrokové sazby a další klíčová rozhodnutí budou stanovována mimo hranice vlastní země, může být znepokojující. V průměru tedy přibližně čtyři z deseti občanů dotazovaných před přijetím eura věří, že přechod na euro bude znamenat ztrátu kontroly nad hospodářskou politikou jejich země.
Kromě těchto konkrétních obav se lidé mohou také obávat praktických problémů spojených s přechodem na jinou měnu. Výhody přijetí eura – jako je snazší cestování, nižší náklady na směnu cizích měn a plynulejší obchod – se před přechodem mohou jevit jako vzdálené nebo abstraktní. Naopak potíže spojené s dvojím označováním cen, novými bankovkami a mincemi a převodem mezd a důchodů se jeví jako bezprostřední a konkrétní. V prostředí, kde jsou informace neúplné nebo zaujaté, může převážit averze ke ztrátám a vést lidi k větší skepsi ohledně přijetí eura.
Graf 2 – Obavy před přijetím eura
Proč se po přijetí zvyšuje podpora?
Prvním a nejdůležitějším faktorem, který přispívá k nárůstu podpory veřejnosti po přijetí eura, může být skutečnost, že mnoho z původních obav se prostě nenaplnilo. Instituce EU a vnitrostátní orgány pečlivě plánují přechod. Poskytují jasné informace, dvojí označení cen a horké linky pro spotřebitele. Usnadňují také dobrovolné charty „spravedlivého cenového nastavení“ s maloobchodníky. Jak bankomaty vydávají eura, mzdy přicházejí včas a obchody otevřeně informují o tom, jak stanovují ceny, roste důvěra v novou měnu. Jakmile se euro stane novým status quo, lidé si na něj zvykají díky každodennímu kontaktu – jde o psychologický jev zvaný „efekt pouhé expozice“. Obavy z cenových špiček mohou také zmizet, protože spotřebitelé obvykle pozorují, že přechod má omezený vliv na inflaci.[3]
Zároveň se výhody přijetí eura stávají hmatatelnými a projevují se v údajích z průzkumů (graf 3). Cestující oceňují snadnost platby stejnou měnou na většině území kontinentu. Online nakupující porovnávají a platí přes hranice, aniž by se museli starat o směnárenské poplatky. Firmy čelí menším kurzovým rizikům. Banky začínají nabízet produkty za lepších podmínek. A investoři považují zemi za součást větší měnové oblasti, což může podpořit obchod a investice.[4] Existují dobré důvody se domnívat, že tyto praktické výhody posilují pozitivní postoje k euru mezi novými uživateli měny.
Z údajů průzkumu zároveň vyplývá, že identita se přizpůsobuje. Euro národní identitu nevymaže. Přidává k ní evropskou vrstvu (graf 3, panel a). Na domácích euromincích jsou vyraženy národní symboly, zatímco kulturní život a jazyk zůstávají nezměněny. V průběhu času se samotná příslušnost k eurozóně může stát zdrojem hrdosti a symbolem evropské integrace a stability. Členství v klubu, který vydává měnu s globálním významem – a v důsledku toho má politický a ekonomický vliv – přispívá k ekonomickým výhodám a může převážit obavy z postoupení měnové autonomie.
Ve výsledku zůstává podpora veřejnosti (znázorněná na vodorovné ose grafu 3) vysoká a dále roste, protože euro přináší opakované praktické výhody, které usnadňují život. Údaje také ukazují, že již bezprostředně po přijetí eura velká část občanů pociťuje výše uvedené výhody eura (svislá osa grafu 3, panely b a c). A co je důležité, tento pocit se časem zvyšuje spolu s podporou eura.
Graf 3 – Podpora eura a jeho vnímané výhody po přijetí
Výhled do budoucna: poučení z přijetí eura
Zkušenosti zemí, které od roku 2002 přijaly euro, nabízejí jasné ponaučení: počáteční skepse a obavy často ustupují široké podpoře veřejnosti, jakmile se měna začne používat.
Eurozóna bude vždy zahrnovat různé historie, kultury a preference. To, co ji drží pohromadě během recesí, pandemií a energetických šoků, je společný pocit, že společná měna přináší konkrétní výhody, a proto se těší široké podpoře veřejnosti. V tomto smyslu je euro více než jen měna. Je to silný symbol jednoty, stability a společné prosperity. Země, které od roku 2002 přijaly euro, zaznamenaly, že obavy ustoupily hmatatelným výhodám, od plynulejšího obchodu a cestování až po silnější pocit sounáležitosti s Evropou.
Vzhledem k tomu, že Bulharsko se připravuje na vstup do eurozóny v roce 2026, zkušenosti z minulých přechodů poskytují cenné poznatky o tom, jak vybudovat pevné základy pro podporu eura ze strany veřejnosti po jeho přijetí. Transparentní komunikace, pečlivé plánování a opatření k uklidnění veřejnosti jsou nezbytné pro zajištění hladkého přechodu a společně tvoří základ pro dlouhodobý úspěch.
Názory vyjádřené v jednotlivých příspěvcích na blogu jsou názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské centrální banky a Eurosystému.
