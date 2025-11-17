Ron Baron , legendární investor z Wall Street, sází na Elona Muska

Obsah
- 1 Pokroky v oblasti neuralinku a robotiky
- 2 Vize za X a využití dat
- 3 Založení OpenAI a obavy o bezpečnost AI
- 4 xAI: Soutěž v závodě o umělou inteligenci
- 5 Grok 5
- 6 Přesun AI do vesmíru na satelity se solárním napájením
- 7 Inovace ve výrobě Tesly
- 8 Plně autonomní řízení a pokroky v oblasti umělé inteligence
- 9 Elonova vize budoucnosti
Na jedné straně stál 82letý legendární investor Ron Baron. Vsadil přibližně 40 % svého osobního majetku na Teslu, 25 % na SpaceX a investoval také do xAI. Celkem bylo téměř 65 % jeho majetku vázáno na podnikání Elona Muska. A na druhém konci obrazovky byl člověk, do kterého intenzivně investoval: Elon Musk.
Baron v rozhovoru zmínil, že od roku 2014, kdy nakoupil akcie Tesly, mu tato investice související s Muskem vynesla jemu i jeho klientům přes 12 miliard dolarů. Z toho 8 miliard pocházelo z Tesly, 4 miliardy ze SpaceX a výnosy z nových projektů, jako je xAI, byly stále v rané fázi. Nejvíce nečekané však nebyl toto, ale to, co řekl poté: Myslím, že v příštích 10 letech můžeme na těchto penězích vydělat pětkrát tolik.
V jeho očích už Muskova obchodní sféra nebyla jen o elektrických vozidlech a raketách. Byl to plně koordinovaný systém skládající se z automobilek, leteckého průmyslu, továren na umělou inteligenci, humanoidních robotů, čipů a vesmírných elektráren.
Pokroky v oblasti neuralinku a robotiky
Ron Baron: Před rokem nebo dvěma jsem vám poslal článek o mladém muži, který byl v Barons v rozhovoru a v té době mu bylo 33 let a stal se se stal správcem portfolia a přišel o nohy kvůli bakteriím. Zeptal jsem se, jestli se dá něco udělat, aby se dostal z invalidního vozíku, a ty jsi odpověděl, že ano, za tři nebo čtyři roky mu můžeme dát optimistické tělo a pak můžeme použít tranzistory v jeho hlavě, v jeho mozku, aby mohl fungovat jako normální člověk, tančit, zpívat, chodit a běhat. Dosáhli jsme v této oblasti nějakého pokroku?
Elon Musk: Ano. To je zásluha dvou mých společností. Jednou je Neuralink a druhou Tesla. Neuralink také dělá dobré pokroky a má nyní, myslím, přes 10 pacientů s implantáty Neuralink. A tito lidé, kteří v některých případech neměli schopnost hýbat rukama nebo nohama, byli zcela uvězněni, jako Steve Ky, a nyní mohou komunikovat téměř stejně rychle, jako komunikujeme my právě teď, což je velmi cool, a to se bude dále zrychlovat.
Můžeme použít implantát neurálního propojení, který přijímá signály z motorické kůry mozku a také přijímá signály z této sematensory kůry. Máte někoho, kdo přišel o nohy, a tak se dostáváme k něčemu jako k 6milionovému muži. Nevím, jestli jste ten seriál sledovali, ale já ho sledoval. Sledoval jsem ho. Jo, přišlo mi to docela zábavné. Můžeme někomu dát nadlidské kybernetické schopnosti jako měl 6milionový muž, ale v dnešní době za méně než 6 milionů dolarů. Tehdy bylo 6 milionů dolarů jmění. Dneska je to nic, mnohem méně.
Myslím, že za něco rozumného a dostupného by to mohlo být třeba 60 000 dolarů a vy byste mohli brát signály z mozku, které by se přenášely do nohou, a přenášet je do připojených robotických nohou. Ve skutečnosti byste mohli běhat rychleji než člověk, stejně jako za 6 milionů dolarů.
Ron Baron: Pojďme se přesunout k xAI. Před 3 lety jste byl tady a právě jste koupil nebo se chystal koupit Twitter, který jste přejmenoval na X, a za to jste byl široce kritizován.
Elon Musk: Ano, to jsem byl. Správně.
Ron Baron: Ve skutečnosti jste dokonce tady na pódiu zmínil, že nechcete, aby na vás byl někdo naštvaný, protože už máte dost lidí, kteří se vás snaží zabít.
Elon Musk: Ano, přesně tak.
Ron Baron: Takže jste kupoval X a stálo to, myslím, 42 miliard dolarů, a vy jste byl v procesu získávání peněz, a já jsem vám zavolal a řekl: „Rád bych do toho s vámi investoval 100 milionů dolarů.“ Bylo to 60 milionů dolarů pro jeden z našich fondů a 40 milionů dolarů pro mě. A ty jsi řekl: „Vážně?“ Řekl jsem: „Jo.“ On řekl: „Vážně?“ A já řekl: „Jo.“ A ty jsi mi řekl, že si myslíš, že vydělám dvojnásobek. A já řekl: „No, doufám.“ Ale mně připadalo, že jsi nám vydělal 8 miliard dolarů v Tesle a nebylo by moc vhodné, kdybych nepodpořil tento nový podnik, do kterého ses pustil. Tak jsme investovali a v den, kdy jsme zaplatili peníze, jsme to zapsali se 70% poklesem.
Elon Musk: Takhle poznám, že jsi opravdový přítel, Rone, protože tě považuji za opravdového a důvěryhodného přítele. Mám k tomu ještě něco. Zkouškou přátelství je to, kdo tě podpoří, když jde do tuhého, časy jsou těžké a všichni jsou proti tobě. To je opravdový přítel a to jsi ty, Rone.
Ron Baron: Děkuji. Takže jsme investovali asi 100 a snížili cenu na 30. A pak asi o rok později jsme začali dostávat telefonáty od hedgeových fondů, které vždycky vědí věci, které my vědět nemáme. Jak to dělají, že? A začali říkat, že by rádi koupili vaše akcie za cenu, za kterou jste je koupili. A já jsem řekl: „Myslím, že raději počkám a zůstanu v tom, což jsem také udělal. A pak změnil název na X a změnil konfiguraci podnikání. Koupil jste Twitter a spojil se s ním sociální síť a najednou máme podnik, který má neuvěřitelná data. Koupil jste to kvůli datům, o kterých nikdo nevěděl, že 600 milionů lidí spolu komunikuje?
Vize za X a využití dat
Takže fyzická data, která nikdo jiný nemá, a pak jste založili Grok, který je založen na našich datech a nikdo jiný je nemá. Oni mají digitální věci a pak potřebujeme více datových center a vy budujete je a za velmi krátkou dobu, méně než za několik měsíců, jste vybudovali datové centrum, které je čtyřikrát větší než jakékoli jiné na planetě, 25 000, co měli ostatní v CPU, a my jsme ho vybudovali v GPU, které jsou 100 000krát výkonnější, a pak víte, že teď máme a teď se dostaneme na stovky tisíc. Ale podstatné je, že jsme investovali více peněz a za poslední 2 nebo 3 roky jsme investovali celkem 350 milionů dolarů a nyní má hodnotu 700 milionů dolarů. Takže všechno, čeho se dotknete, je takové. Je to ta nejneuvěřitelnější věc, jakou jsem kdy viděl. Takže všichni investují do technologie a my investujeme do technologických odborníků, nejlepších inženýrů na planetě. Takže moc děkuji. Takže vize je: Koupil jste Twitter kvůli datům? Měl jste to všechno v hlavě, než jste to udělal?
Elon Musk: Ne tak úplně. Koupil jsem Twitter, protože jsem si myslel, že má negativní vliv na civilizaci. Prostě prosazoval myšlenky, které byly proti civilizaci. Víte, byl tak trochu ovládnutý krajní levicí. Je fér říci byl ovládnut skupinou lidí, jejichž politické přesvědčení je typické pro San Francisco nebo Berkeley, což je v Americe běžné. A nebylo to dobré fórum pro debatu, protože pozastavili mnoho lidí z pravice, včetně prezidenta, což je opravdu bezprecedentní.
Myslím, že potřebujeme veřejné prostranství, kde je skutečná svoboda projevu. Svoboda projevu je základem demokracie. Bez svobody projevu nemohou lidé volit na základě informací. A pokud nemůžete volit na základě informací, nemáte skutečnou demokracii. Účelem akvizice Twitteru bylo pokusit se ho přiblížit více ke středu. Žádné levicové hlasy nebyly zakázány ani potlačeny. Snažíme se dát stejnou váhu všem částem země, aby mohly být veřejným prostranstvím, kde si lidé mohou vyměňovat nápady a doufejme, že bez násilí.
Myslím, že je to jedna z takzvaných skalních demokracií. Proto je to první dodatek, protože lidé přišli ze zemí, kde mohli být zabiti nebo uvězněni za to, co řekli, a ve skutečnosti se to stalo po celém světě. Je to civilizační riziko, které bylo nutné řešit. Pokud Amerika není silná, pak pro podniky záleží na tom, že Amerika je ústředním pilířem, který drží západní civilizaci, a pokud tento pilíř padne, padne všechno.
Založení OpenAI a obavy o bezpečnost AI
Ron Baron: Takže vy jste byl jedním ze zakladatelů, dvou zakladatelů chatGPT a znáte Open AI a měli jste neshody a byla založena jako charita a byl to váš nápad, že jste chtěl zajistit, aby byla dodržována svoboda projevu a všechny věci, které považujete za důležité pro dobrý život na naší planetě, a druhý zakladatel se pokusil a dokázal získat kontrolu, i když to byly vaše peníze, a získal kontrolu a řekl vám: „Elone, chci, abys zůstal, a ty jsi řekl, že chceš odejít, že se toho nechceš účastnit, a on ti nabídl podíl, ale ty jsi řekl, že ho nechceš, a že se vzdáváš podílu v chatGPT, takže to zjevně neděláš kvůli penězům, tedy děláš, ale myslím tím, že… Ale myslím tím, kdyby šlo jen o peníze, nikdy byste neodešel od něčeho , co samo o sobě má hodnotu 500 miliard dolarů. A tak teď vytváříte tuto novou entitu, abyste dosáhl toho, čeho jste chtěl dosáhnout s Chat GBT, ale myslíte si, že v tom máme výhodu díky datům, díky výpočetnímu výkonu, díky čemu? Co s tím nakonec uděláte? Mluvíte o propojení fyzického světa s digitálním. Co to znamená?
Elon Musk: Ano. No, vrátím se na chvíli k otevřenosti. Důvod, proč jsem to shledal otevřeným, byl ten, že jsem na základě svých rozhovorů s Larrym Pageem, který býval mým blízkým přítelem, měl obavy, že se dostatečně nezabývá nebezpečím umělé inteligence. To vyvrcholilo, když mě na mé narozeninové oslavě před velkou skupinou lidí nazval podvodníkem nebo člověkem, který upřednostňuje lidstvo před počítači.
To mě znepokojilo, Larry, na čí straně jsi? Zní to, jako bys byl na straně počítačů, ale tady bys měl být na straně lidstva, víš. Potom jsem si řekl, že je to jasné. Musíme mít nějakou protiváhu k Googlu, protože Larry se zdá být lhostejný k tomu, jestli jsou lidé v bezpečí. Tak jsem přemýšlel, co je opakem Googlu? Byl by to open-source neziskový projekt. A odtud pochází slovo „open“ v názvu Open Eye. Znamená to open source. Poskytl jsem všechny peníze, jako v jedné ze sérií APC kol, a najal jsem klíčové lidi, jako je Ilas Sky, a koupil jsem jim všechno, co znám, a víte, dokonce jsem jim domluvil dohodu s Microsoftem, aby věnovali nějaký čas Azure, a za to všechno jsem nechtěl žádnou finanční odměnu, a důvod, proč jsem vlastně odmítl nabídku akcií, je ten, že jsem měl pocit, že neziskové organizace by měly mít akcie, alespoň naposledy, neziskové organizace by se neměly se obohacovat, proto jsem nabídku akcií odmítl, protože mi to nepřipadalo morálně ani právně rozumné.
xAI: Soutěž v závodě o umělou inteligenci
S xAI začínáme pozdě (pozn. xAI založil Elon Musk v březnu 2023 a jejím deklarovaným cílem je „pochopit skutečnou podstatu vesmíru“), víte, máme teprve dva a půl roku. Začínáme zezadu. Také bychom byli docela dobří v technologii. Nechci se tu chválit, ale jsem docela dobrý v technologii a postupujeme rychleji než kdokoli jiný. Takže si myslím, že v technologických podnicích nakonec zvítězí ten, kdo je schopen se přes to dostat.
Ron Baron: Myslíme si, že optimalizujeme nejlepší technologii a děláme něco jiného než ostatní v digitálním světě. Jsme fyzicky i digitálně přítomni s pohyby a vizuálními prvky, což ostatní nedokážou napodobit, a navíc máme data v reálném čase. Co to znamená? Proč bychom měli být lepší než všichni ostatní? Proč vyhrajeme? Ale proč budeme alespoň jiní než všichni ostatní, abychom měli opravdu silný byznys?
Elon Musk: No, za prvé, pokud jde o silný byznys, nemám příliš obavy ani o malé hráče, kteří nemají velkou hodnotu, protože přispívají k produktivitě ekonomiky. Je vlastně docela snadné toho dosáhnout, ne úplně snadné, ale myslím, že bude mnoho společností, které budou mít udržitelnou hodnotu několik set miliard.
Pak se nabízí několik otázek, jako například: Jak dosáhneme vedoucího postavení? To se dá shrnout do tří bodů. Jste schopni přilákat ty nejlepší talenty? Jste schopni uvést do provozu co nejvíce hardwaru pro umělou inteligenci? Jste schopni uvést do provozu GPU rychleji než kdokoli jiný? My jsme již prokázali, že to dokážeme. Jensen Monk sám řekl, že ho ohromilo, jak rychle xAI spustilo datové centrum.
Ron Baron: Jensen řekl, že na planetě je jen jeden člověk, který by to dokázal.
Elon Musk: Ano, řekl. Mluvil o tom. Pořád lidem říkám, že jsem mimozemšťan, ale on mi věří. Když jsem dostal zelenou kartu, bylo na ní napsáno „registrační karta mimozemšťana“. Takže mám podporu vlády. Řekněme, že v Americe mám v současné době relativně dobré schopnosti v oblasti výroby hardwaru. Pokud se podíváte na největší úspěchy v americkém výrobním průmyslu od druhé světové války, jsou to jednoznačně Tesla a SpaceX.
Ron Baron: Myšlenka propojení fyzického a digitálního světa je tedy jiná než digitální zjišťování, kdo chce co koupit. Děláme něco úplně jiného. Je to tak?
Elon Musk: Neřekl bych, že děláme něco. Děláme stejné věci, které jsou ale jiné. Pokud říkáte, že prvky, které definují úspěch společnosti zabývající se umělou inteligencí, budou spočívat v talentech, kteří se zabývají hardwarem, a v tom, kolik hardwaru můžete nasadit, je to vlastně velmi důležité a my jsme ukázali, že jsme nejlepší; v tom jsme nejlepší v xAI a pak třetí jedinečný přístup k datům, a proto máme systém X, formálně motor systému, který je zdaleka nejlepším zdrojem dat v reálném čase na světě. To jsou docela významná aktiva, která přinášejí velmi inovativní nápady, ale upřímně řečeno, mám v hlavě více nápadů, než dokážu zpracovat.
Myslím, že uděláme některé tahy, které nejsou na šachovnici, jak to dělají ostatní. Takže kreativní tahy. Měl bych zdůraznit, že Grok je podle mého nejlepšího vědomí stále nejchytřejší AI. Grok je místo, kde vytváříme několik agentů. Pracují paralelně. Porovnávají své výstupy jako studijní skupina a poskytují vám konečný závěr, který se neustále zlepšuje. A teď jsme dokončili školení na Groku pět. Grok pět bude podle mého názoru nejchytřejší AI na světě s výrazným náskokem ve všech metrikách bez výjimky. Možná se mýlím, ale myslím si, že tomu tak bude a že to bude v některých případech.
Ron Baron: Grok pět.
Elob Musk: Ano, pět je poprvé, kdy jsem si pomyslel, že máme šanci dosáhnout obecné umělé inteligence. Ne že by to byla velká šance. Odhaduji ji na 10 %. Ale to je výsledek mé biologické neurologie, což stále znamená 90% šanci, že se tak nestane, abych byl upřímný. Ale nikdy předtím jsem si to nemyslel. A tak si poprvé říkám: „Páni, tohle by opravdu mohla být obecná inteligence. Alespoň malá šance bude opravdu něčím výjimečným. A bude to extrémně a extrémně rychlé.“
Jednou z věcí, které děláme a které považuji za zajímavé, je Groipopedia, kterou v budoucnu přejmenujeme na encyklopedii Galactica Isaaca Azimova a Douglase Adamse. Myšlenkou Galacticy je vytvořit otevřený zdroj veškerého vědění, jako destilát veškerého vědění, a otevřený zdroj znamená, že k němu má přístup kdokoli, kdokoli ho může používat a pokud na něm chtějí trénovat i jiní lidé, mohou tak učinit.
Vytvořit kopie a distribuovat je všude, dokonce je umístit na Měsíc a Mars a do hlubokého vesmíru, a vytvořit tak jakousi moderní knihovnu v Alexandrii. Bylo velkou tragédií, že knihovna v Alexandrii shořela nebo byla vypálena. Abychom tedy zachovali tyto znalosti, myslím, že je chceme doslova vytesat do kamene a široce distribuovat. V nejhorším případě tak budete moci vidět, co jsme se naučili, a odtud pokračovat.
Ron Baron: Existuje nějaký významný průlom, který nám to umožňuje s Grok 5? Je to jen rychlost? Je to větší výpočetní výkon, a proto máme více informací, na kterých můžeme trénovat? Jaký je ten průlom, který nám dává 10% šanci na AGI? Existuje nějaký průlom, nebo je to jen rychlost a přístup k datům?
Grok 5
Elon Musk: Je to několik věcí. Bude to největší model, co se týče znalostí. Jedná se o model se šesti biliony parametrů, zatímco Grok 3 a 4 jsou založeny na modelu se 3 miliardami parametrů. Více než bilion parametrů bude mít mnohem vyšší hustotu inteligence na gigabajt. Je důležité uvažovat o inteligenci na gigabajt a inteligenci na bilion operací.
Kvalita dat, na kterých trénujeme s Grow 5, je zde klíčová. Je také multimodální. Jedná se tedy o text, obrázky, video, audio. Musí být mnohem lepší v používání nástrojů a ve skutečnosti v opětovném používání nástrojů, aby byl efektivnější při odpovídání na otázky a porozumění jeho vizi, což bude extrémně dobré.
Nemá real-time, což je podle mě opravdu zásadně důležitá věc, kterou mohou pochopit pouze jiné AI, a myslím si, že pokud nedokážeme to, co lidé samozřejmě dokážou, nemůžeme opravdu dosáhnout AGI. Existují některé speciální zdroje, o kterých nemohu mluvit na veřejnosti, samozřejmě nemůžete prozradit všechna tajemství, jen mezi námi, ale máme několik dalších speciálních věcí, na kterých pracujeme v Grok 5. Takže mám pocit, že je vnímavý.
Ron Baron: Takže když jsme Grok 5 a mluvíte o pokroku, neexistují žádné limity. Takže když jsme Grok 5, je to lepší než Grok 4, který je lepší než Grok 3, a tak to pokračuje. Jakmile se dostaneme na úroveň vnímání, přejdeme na dvě úrovně vnímání, pět úrovní vnímání, deset úrovní vnímání, milion.
Přesun AI do vesmíru na satelity se solárním napájením
Elon Musk: Správně. Vnímání poroste. Myslím, že opravdu ohromující je, jak daleko může vnímání růst, jak daleko to může zajít? Myslím, že to jde nesmírně daleko, téměř nepochopitelně daleko, jako když vidíme cestu k umístění 100 GW ročně solárně poháněných AI satelitů na oběžnou dráhu a že to je vlastně nejlevnější způsob, jak napájet a provozovat AI ve velmi velkém měřítku. Pro představu, Spojené státy spotřebují v průměru zhruba 460 GW ročně, protože průměrná spotřeba energie v USA je 460.
Ron Baron: Celá země, veškerá elektřina ve většině USA, a vy mluvíte o 100, což je zhruba výkon elektřiny.
Elon Musk: Máme plán, jak toho dosáhnout, je to šílené.
Rod Baron: Existuje tedy bilion planet podobných Zemi ve sluneční soustavě, ať už tomu říkáte bilion nebo jakkoli jinak, a v tom bilionu došlo k velkému třesku před 14 miliardami let, před 13 a půl miliardami let. A planeta, naše planeta, je stará pouze 4 miliardy let. Musí tedy existovat i jiné planety, které jsou podobné té naší, s minerály, kyslíkem, vodíkem, křemíkem, uhlíkem. Život zde byl čtyřikrát zničen. A pravděpodobně máte pocit, že na jiných místech, v jiných civilizacích, na jiných planetách, pak se dostaneme pryč z této existence. A jsou to planety, kde jsou bytosti částečně lidské, částečně uhlíkové a částečně kovové?
Elon Musk: No, myslím, že bychom to rádi zjistili. Já bych to rád zjistil. Moje filozofie je založena na zvědavosti. Prostě chci vědět, co se děje v tomto vesmíru. Je standardní fyzika správná, pokud jde o počátek vesmíru? Existují jiné mimozemské civilizace? Můžeme s nimi komunikovat? A jaké otázky bychom si měli klást o realitě, které neznáme? Moje filozofie je tedy rozšířit vědomí, abychom lépe porozuměli vesmíru.
Inovace ve výrobě Tesly
Ron Baron: Pojďme se tedy vrátit od vesmíru zpět k Tesle. Řekl jste, že se musíme vrátit zpět na zem. Řekl jste, že naše odbornost spočívá v tom, že děláme věci lépe, rychleji a levněji než ostatní. Když jsem začal investovat do Tesly, když jsme začali investovat do Tesly, říkal jste nám, že nejdůležitější je stroj, který vyrábí stroje. Stroj, který vyrábí… Takže jste se pustil do strojového učení, strojové technologie, což bylo před 15 lety. A teď je průměrná doba výroby auta, myslím, 50 sekund, 40 sekund, 60 sekund, a my jsme teď na 35 sekundách. Každých 35 sekund sjede z linky jedno auto. A pak říkáte, že se dostaneme na 10 sekund. A řekl jste, že je možné, že se dostaneme na pět. Každé auto sjíždí z linky. Jak je to možné?
Elon Musk: Určitě vidím cestu k dosažení zhruba 5 000 milisekund nebo 5 sekund, což je vlastně jen rychlost chůze. Je to jako rychlá chůze. 1 m za sekundu je rychlá chůze. Auto je kratší než 5 metrů. Takže při cyklu 5 sekund budou auta sjíždět z linky rychlostí chůze. Můžete před nimi utéct. Nebude to tak, že by vyjížděla jako kulky nebo něco podobného. Hrubým pravidlem je 10 000 minut za týden. Pokud provozujete nepřetržitý provoz a máte, řekněme, 10 aut za minutu a máte, řekněme, 10 aut za minutu, máte 100 000 aut za týden.
Ron Baron: Otázka ale zní, jak to, že jsme schopni to udělat? Ostatní lidé se o to prostě nezajímají nebo si myslí, že když něco udělají, když mají nějaký nápad a pokusí se ho realizovat a nefunguje to, pak nedostanou povýšení nebo mohou být propuštěni nebo budou obviňováni, a pokud to funguje, pak budou muset udělat spoustu práce navíc, kterou by nevěděli, jak udělat, kdyby to nefungovalo. Proč tedy ostatní lidé nemají mentalitu zlepšovat věci? Číňané jsou skvělí v kopírování nás a v některých případech jsou po svém prvním kopírování dokonce lepší než my, ale jak to, že ostatní lidé nebyli schopni dosáhnout takového pokroku jako my, a dokonce i ten člověk z Fordu nedávno řekl, že nás Číňané kopírují a že ti lidé v Číně nás kopírují a že ti lidé v Číně nás kopírují a že ti lidé v Číně nás kopírují a že ti lidé v Číně nás kopírují a že ti lidé v Číně nás kopírují jak to, že podle vás ostatní lidé nedokázali dosáhnout takového pokroku jako my? Dokonce i ten člověk z Fordu nedávno řekl, že nás Číňané kopírují a že se jim daří skvěle, což je pro nás opravdu kompliment, protože důvodem jejich úspěchu jsme my a to co sami neděláme .
Elon Musk: Většina společností vydává prohlášení, víte, že vedení chce dosáhnout o 5 %, možná o 10 % lepších výsledků než loni, místo aby podstupovalo velká rizika, která by zjevně selhala. Nemám problém s riziky, ano, říkám, a používám fyziku k analýze věcí. Víte, když jsem viděl, že pro stromy není vidět les, říkal jsem si, že by to mohlo být mnohem efektivnější a mnohem rychlejší. Snažil jsem se jen hrubě spočítat objemovou účinnost továrny, rozdělit továrnu na kubické metry a říct, kolik kubických metrů dělá něco užitečného, a je to překvapivě malé procento.
Objemová hustota není příliš dobrá. A pak je rychlost automobilů a pohyblivých částí poměrně pomalá, obecně omezená rychlostí, kterou lidé mohou připojit brzdová světla nebo sedadlo nebo něco podobného. Takže zhušťujete továrnu a zlepšujete objemovou účinnost, což je užitečné pro efektivitu výroby, protože věci mají menší vzdálenost k pohybu, stejně jako čip. Zahušťujete obvod, který je v čipu, a získáváte větší účinnost. Musíte si továrnu představit jako čip. Jak zrychlíte čip? No, přiblížíte obvody k sobě, zmenšíte je a zvýšíte taktovací frekvenci.
Ron Raron: Takže když říkáte, že pracujete o víkendech, já trávím všechny neděle prací na lodi. Co to znamená?
Elon Musk: Co dělám? V sobotu, ale někdy i v neděli, vlastně v poslední době i v neděli. Ano. Jen čip AI5, který bude skvělým čipem pro Teslu. To je čip, který bude použit v naší příští generaci samořídících aut a je také nezbytný pro robota Optimus. Ten čipový program byl v špatném stavu.
Nebyl dokončen, protože se jedná o poměrně ambiciózní návrh a opravdu nebyl na cestě k úspěchu. Měli také program dojo, který fungoval dobře, ale nebyl konkurenceschopný, takže jsem oba programy sloučil do jednoho, aby se všichni soustředili na čip, který je nezbytný.
Pokračujeme v používání videa pro školení, ale potřebujeme pro AI velmi výkonný čip, ale také s velmi nízkou spotřebou. Nespotřebovává mnoho energie. Takže jeho výkon na watt je extrémně dobrý. Myslíme si, že bude pravděpodobně alespoň dvakrát až třikrát lepší než Nvidia, co se týče výkonu na watt na úrovni inferenční analýzy v autě a robotu. 10 % nákladů na čipy Nvidia. To jsou velmi důležité čísla, kterých je třeba dosáhnout, a já jsem musel dostat program zpět na správnou kolej. Investoval jsem do toho tedy spoustu času. V tuto chvíli mám celý fyzický návrh čipu uložený v paměti. Dokážu si to celé představit.
Ron Baron: Ale když mluvíte o výrobě čipů, říkáte, že budeme pravděpodobně muset navázat spolupráci s TSMC nebo Samsungem. Nesmíme to dělat sami. A tito lidé to dělají už dlouho, my bychom to dělali sami. A to jsou věci, které stojí 20 milionů, 30, 40 miliard. A odkud se vezmou lidé, kteří to udělají? Jak bychom mohli nemít partnery? No, je to jen 10 let. Na světě nebude dost čipů, abychom dokázali to, co se snažíme udělat.
Elon Musk: Ano. Především mám velký respekt k TSMC a Samsungu. A my jsme spolupracovali s TSMC i Samsungem v Tesle a ve SpaceX. TSMC a Samsung jsou skvělé společnosti a my chceme, aby naši cestu absolvovaly co nejrychleji a dosáhly co nejvyššího objemu, který jim vyhovuje.
Nezdá se to být dost rychlé. Když se zeptám, jak dlouho bude trvat od začátku do konce výstavba nové továrny na čipy, řeknou mi pět let výroby. Pro mě je pět let mimo můj časový rámec. Mimochodem, jeden rok na stupnici od jednoho roku do tří let se táhne do nekonečna. Takže ani nevidíme tři roky. (pozn. je celkem jasné proč nikdo nikdy v ČR nepostaví žádnou moderní výrobu protože to musí za rok dva šlapat, a ne dalších 10 let řešit nějaké zcela zbytečné papíry a vyjádření). Tak si říkám, sakra. Dobře, tohle nebude dost rychlé. Takže pokud teď změní názor a řeknou, že nám chtějí dodávat 100–20 miliard čipů ročně v časovém rámci, který potřebujeme, je to skvělé.
Ron Baron: Ale jak by mohli nechtít, když vědí, že máme poptávku a že budeme používat jejich produkt a náš vlastní produkt, jak by mohli nechtít být našimi dodavateli nebo jak by mohli nechtít být našimi partnery, tomu nerozumím.
Elon Musk: Naši partneři používali TS, aby opravdu enormně rozšířili kapacitu. Proč to nedělají z jejich pohledu? Protože budeme používat TSMC Taiwan, TSMC TS Taiwan, TSMC Arizona, Korea Samsung a Texas back Samsung čtyři továrny a z jejich pohledu se pohybují tak, jak říkám, nicméně by to byl omezující faktor staré rýže. Jdou tak rychle, jak mohou. Z tohoto hlediska je to nevýhoda. Nikdy nejsou někdo s nouzovou situací ve společnosti. To je vše, možná je jediným způsobem, jak dosáhnout rozsahu, který chceme, vybudovat opravdu velkou a optimalizovanou výrobu autonomních vozidel.
Ron Baron: Je zřejmé, že nebudete řídit.
Elon Musk: To jsou dvě možnosti, jak přejít na FSD.
Plně autonomní řízení a pokroky v oblasti umělé inteligence
Ron Baron: Nemáme už moc času, ale FSD, plné surfování, plně autonomní řízení. Zdá se, že děláme tyto obrovské průlomy. A nedávno jste řekl, že nechcete rozšiřovat kapacitu výroby aut, dokud nebudete přesvědčen, že je to tak. Nyní jste přesvědčen, že je to tak. A opět, v těchto autech děláme exponenciální skoky. A řekl jste, že velmi velké procento lidí, kteří si zaplatili za plně autonomní řízení, ho nepoužívá, nikdy ho nevyzkoušelo.
Elon Musk: Ano, je to docela dobré.
Ron Baron: Ano. Jak… Ano. Jak se nám daří?
Elon Musk: Chcete to vyzkoušet?
Ron Baron: Je to úžasné.
Elon Musk: A tak nyní z bezpečnostních důvodů trváme na tom, abychom zákazníkům předvedli plně autonomní řízení, protože čísla jsou jednoznačná – při více než 10 miliardách najetých mil je plně autonomní řízení čtyřikrát častější než řízení bez něj. Je to tedy skutečně velké zlepšení v oblasti bezpečnosti. V tuto chvíli trváme na tom, abychom zákazníkům alespoň předvedli autonomní řízení, aby věděli, jak ho používat a zapínat z bezpečnostních důvodů.
Ron Baron: Plně autonomní řízení tedy funguje stejně jako člověk, na rozdíl od programování, které musí zohlednit všechny možné situace, které by mohly nastat, nebo například někoho, kdo venčí psa, zatímco vy jedete autem. Musíte identifikovat vše pomocí kódu. To, co dělá AI, co děláme my, je, pokud tomu rozumím, zajistit, aby to bylo stejné jako u nás. Je to tak?
Elon Musk: Ano. Klíčem k dosažení plné provozní bezpečnosti než u člověka je vylepšení AI softwaru v autě. Jsme přesvědčeni, že hardware F4, který tento čip, který jsme navrhli a který je v současné době vyráběn, je schopen dosáhnout úrovně bezpečnosti bez dozoru, což znamená, že pokud spíte v autě, nejméně dvakrát až třikrát vyšší než u průměrného řidiče, možná i více, a pak s AI5 si myslíme, že můžeme dosáhnout pravděpodobně 10násobné bezpečnosti, takže to jsou prostě velké věci, myslím, že to, co tady říkám, je velmi zásadní, a opravdu povzbuzuji lidi, aby šli ven a vyzkoušeli si Tesla self-driving a přesvědčili se sami. Stačí zajít do jakéhokoli obchodu Tesla, kde vám to ukážou. Víte, není to žádné tajemství.
Ron Baron: Všichni tady, budete mít prospěch, pokud to vyzkoušíte a pak si to koupíte. Ale jakmile to vyzkoušíte, budete to chtít koupit. Takže bych chtěl uzavřít to, co jsem zmínil dnes ráno na CNBC, a to, že to neděláte proto, abyste měli dost peněz na koupi domu na pláži. Děláte to i kvůli mně.
Elonova vize budoucnosti
Elon Musk: Ano, to je pravda.
Ron Baron: Ale děláte to, protože víte, že Larry Page měl pravdu. Jste druh, který si myslí, že lidé by měli přežít.
Elon Musk: Takže jsem neochvějně pro-lidský.
Ron Baron: Chci říct, že vlastně utrácíte, ať už máte další bilion dolarů nebo 400 miliard, na tom vlastně nezáleží. Co nakonec uděláte se všemi těmi penězi? Jaký máte plán? Jak chcete, aby o vás lidé smýšleli?
Elon Musk: Víte, hlavně potřebuji mít dostatečný podíl ve společnostech, abych mohl i nadále řídit jejich činnost. Ale je to z hlediska osobní spotřeby. Nemám žádné prázdninové domy. Vlastním jen takový středně velký dům v Austinu. A vlastně ještě malý dům ve Star Base, kde jsem pracoval. Ten dům jsem viděl. Je malý. Ano.
Ano. Ano. Koupil jsem ho, protože mě navštívilo pár přátel a oni si mysleli, že si dělám legraci. Řekl jsem jim, že ne, že je to pravda. Koupil jsem ho za 8 000 dolarů, ale hodně jsem s ním udělal.
Ron Baron: Umělý trávník vpředu, malý bílý plot.
Elon Musk: Ale jak jsem řekl, s umělou inteligencí a robotikou dojde k posunu. Takže lidé budou ve skutečnosti v příznivém scénáři čelit zajímavé hranici, kterou robotika překročí, když vyčerpá všechny úkoly pro lidi, zcela uspokojí všechny lidské potřeby, a pak si asi bude muset začít přemýšlet o tom, co bude dělat pro sebe.
Celkově chci podniknout řadu kroků, které rozšíří vědomí do budoucnosti. Aby se rozsah vědomí enormně rozšířil a abychom mohli prozkoumávat jiné hvězdné systémy, jako ve Star Treku, cestovat na místa, kam se dosud nikdo nevydal, a zjistit, zda existují mimozemské civilizace, nebo zda možná existuje mimozemská civilizace, kterou můžeme prozkoumat a pokusit se zjistit, jaká byla, a obecně porozumět vesmíru.
Ron Baron: Moc vám děkuji za dnešní den. Děkuji za vše, co jste pro mě, pro naše akcionáře a pro vašeho manažera udělali.