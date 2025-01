„Šepoty o nové totalitě“

V temných zákoutích města Brna, kde kdysi stávaly tiché zahrádky a prosté dřevěné lavičky, nyní vyrůstá monstrózní betonový labyrint známý jako Centrum Tetality. Nikdo si nepamatuje, kdo jej postavil, ani jaké zlovolné síly ho sem zasadily. Staré legendy však šeptají o krvavých rituálech prováděných na této půdě, rituálech, které vyvolaly síly z jiných dimenzí. Stavba se jednoho dne zjevila z ničeho nic, jako by byla vytržena z nitra samé reality a násilně vložena do našeho světa.

Šepoty o novém režimu se mezi lidmi šířily jako jedovatý plyn . Říkalo se, že Centrum Tetality je živoucí entitou – jeho stěny pulsovaly, jakoby v nich kolovala krev, a z jejich záhybů se linuly hlasy, zlověstné a nesrozumitelné, až se z nich lámaly mysli těch, kdo je zaslechli. Moc a pravda zde ztrácely své hranice, rozpuštěné ve změti podivných obrazů a šepotů.

Příchod do Centra

Kdysi obyčejný člověk, zmítaný vlastní zvědavostí, se rozhodl vstoupit do útrob Centra. Poháněla ho touha pochopit jeho podstatu, odhalit tajemství této prokleté stavby. Ale jakmile překročil jeho práh, svět kolem něj se změnil. Stěny začaly dýchat, jako by byly živé. Piktogramy na nich ožívaly, jejich tvary se proměňovaly v groteskní hieroglyfy, které se vysmívaly jeho pokusům je pochopit. Slova na stěnách se skládala do vět, které se rozpadaly dřív, než je mohl přečíst. Zvuk, jakýsi tlumený bzukot, připomínal šepot nespočtu hlasů, který jako by přicházel ze všech stran a zároveň odnikud. Zářivá světla visící z temnoty stropu se pohybovala, jako by sledovala každý jeho krok, jejich paprsky se lámaly na stěnách a vytvářely iluze dalších bytostí.

Kulhavá kreatura

Nedlouho po vstupu spatřil svého prvního společníka – bytost nepopsatelného vzhledu. Kulhavá kreatura, jak ji pojmenoval, byla pokřiveným zhmotněním nočních můr. Její kůže byla mrtvolně šedá, trhané pohyby připomínaly tanec zlomených kostí a její oči – prázdné a přesto plné mrazivého světla – jej pronásledovaly. Její hlas byl směsicí šepotu a chrčení, přerušovaného záchvaty děsivého smíchu, který se odrážel od stěn Centra. Každý její krok zanechával na podlaze stopy černého prachu, který se pomalu rozplýval v neviditelné mlze.

„Musíš to přijmout,“ zašeptala a ukázala na truhlu uprostřed místnosti. Uvnitř našel stovky sklenic s víčky, každou označenou nápisy v jazyce, který mu připadal známý a přesto cizí. Když se dotkl jednoho z víček, ozval se nelidský smích, který jako by pocházel přímo z jeho nitra. Smích byl doprovázen obrazy – stíny lidí v agónii, jejichž tváře se měnily a mizely, až zůstaly jen prázdné lebky.

Diagnóza reality

Dny strávené v Centru se změnily v nekonečný sled šílenství. Zdi se prohýbaly, zrcadlily jeho vlastní strachy a přetvářely je v děsivé obrazy. Na každém kroku narážel na obrazy těch, kteří kdysi drželi moc, jejich výkřiky se mísily s šepoty Centra, vytvářejíc kakofonii, která mu drásala mysl. „Jsme tady pro lidi!“ křičeli, zatímco jejich tváře se rozpíjely do groteskních masek. Na podlaze se objevovaly nesrozumitelné nápisy, které při delším pohledu začínaly krvácet. Zdi Centra ožívaly a natahovaly k němu prsty, jejich dotek zanechával stopy mrazu.

Centrum Tetality bylo zrcadlem světa, který ztratil svou duši. Jeho stěny vyprávěly příběh společnosti, která přestala rozlišovat mezi realitou a iluzí, mezi pravdou a lží. Piktogramy na zdech byly odrazem všech lží, které kdy přijala, a šepoty v chodbách byly ozvěnou ztracených pravd. Každý krok hlouběji do Centra ho přibližoval k bodu, kdy začínal pochybovat o své vlastní existenci.

Poslední rozhodnutí

V poslední místnosti narazil na zrcadlový monolit. Jeho povrch byl hladký, studený a temný, a přesto odrážel jeho vlastní obraz. Vedle něj stála Kulhavá kreatura, nyní s tváří, která byla kombinací všech, kdo kdy drželi moc – politiků, novinářů, hlasatelů pravdy i lži. Z monolitu se ozývaly tlumené hlasy, šeptající o koncích světů, o pádu civilizací a o nekonečných cyklech zoufalství.

„Zvol si,“ pronesla a podala mu poslední víčko. „Buď se staneš součástí tohoto světa, nebo z něj utečeš.“

Vybral si útěk.

Když vyběhl ven, svět byl navždy změněn. Obloha byla popelavá, zem podivně vibrovala a ulice zely prázdnotou. Lidé, které potkával, měli prázdné oči, pohybovali se jako automaty, stíny svých bývalých já. Šepoty z Centra jej však stále pronásledovaly, v jeho mysli se ozýval jejich nenávistný smích. Seděl o samotě a zapisoval své zážitky, ale papír vždy zůstal prázdný – slova se ztrácela v éteru, jakmile je vyslovil.

A pak, z dálky, znovu uslyšel smích. Přicházel blíž.

Tentokrát však věděl, že už není kam utéct.

Pozn. Slovo „Tetalita“ je zkomolenina slova totalita, případně si vygooglete kontext.

Otázka: Uhádnete známého a slavného spisovatele, jehož osobitý styl je použitý v této povídce?