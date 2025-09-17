Sérum proti všem hadím jedům

Obsah
Současné protijedy jsou drahé a dostupné jen proti konkrétním druhům hadů. Věda dlouho nenabízela řešení – univerzální sérum, které by chránilo proti více druhům jedů najednou. Naději přinesl neobvyklý příběh muže, který se sám dobrovolně vystavoval smrtelnému nebezpečí. Jeho krev dnes může být klíčem k vývoji univerzálního séra, které by mohlo zachránit miliony životů.
Hadí jed jako globální hrozba
Odhaduje se, že ročně zemře na hadí jed více než 100 000 lidí na celém světě. Přibližně 300 000 až 400 000 lidí žije po uštknutí s postižením, například proto, že přijdou o ruku nebo nohu. Od roku 2017 je proto hadí uštknutí na seznamu zanedbávaných tropických nemocí Světové zdravotnické organizace.
Nejvíce postiženi jsou obyvatelé Jižní Ameriky, Asie a Afriky. V Severní Americe a Evropě se uštknutí vyskytují méně často, což brzdilo pokroky ve výzkumu. Situace se začíná měnit.
Experiment Tima FriedehoDne 12. září 2001 zahájil Tim Friede z Milwaukee v americkém státě Wisconsin životu nebezpečný experiment. Od dětství ho fascinovali jedovatí hadi a doma choval několik druhů kober. Během měsíců si opakovaně aplikoval zředěný hadí jed a rozhodl se dokázat, že získal imunitu.
Nechal se uštknout kobrou monoklovou i hadem uraeuse. Než stihl použít protijed, ztratil vědomí. Soused ho odvezl do nemocnice, kde čtyři dny ležel v kómatu – přežil. V dalších 18 letech přežil více než 200 uštknutí různými hady.
Odborníci varují: „Sebeimunizace není dobrý nápad,“ říká Melisa Benard Valle z dánské technické univerzity Orbit. Přesto Friede tvrdí, že mu experimenty dodávají sebevědomí a doufá, že jeho krev jednou pomůže vědě. Věří, že obsahuje klíč k univerzálnímu séru.
Problémy současných protilátek
Jacob Glanville, imunolog a farmaceutický podnikatel z Kalifornie, kritizuje stagnaci výzkumu. Připomíná, že základní metoda zůstala od dob Alberta Calmetta před 125 lety téměř stejná: koně nebo ovce se očkují hadím jedem a sérum z jejich krve pak funguje jako protijed.
Proces je složitý, nákladný a každý druh hada vyžaduje vlastní protijed. V důsledku toho africké země trpí nedostatkem sér. V roce 2014 ukončil Sanofi výrobu kombinovaného přípravku účinného proti deseti nejnebezpečnějším hadům subsaharské Afriky. Jediný africký výrobce protijedů – South African Vaccine Producers – bojuje s výpadky dodávek.
Použití zvířecích protilátek navíc ohrožuje pacienty alergickým šokem či sérovou nemocí. Čištění snižuje jejich trvanlivost, takže oběť musí dostat více dávek během krátké doby. „To všechno by lidské protilátky vyřešily,“ zdůrazňuje Glanville.
Univerzální sérum proti hadím jedům
Glanville začal hledat člověka, který přežil opakovaná uštknutí, aby v jeho krvi objevil širokospektré protilátky. Náhodou našel příběh Tima Friedeho, který během 17 let a devíti měsíců dostal 645 injekcí zředěného jedu a přežil 202 uštknutí 16 druhy hadů. „Jestli někdo na světě vytvořil univerzální protilátky, pak on,“ řekl Glanville.
V roce 2017 Friede souhlasil s darováním krve. Vědci začali z jeho imunitních buněk vytvářet knihovnu protilátek a hledat konzervované části toxinů, které se u různých hadů opakují. Podobný princip známe i z virů, které navzdory mutacím mají nezměnitelné slabé místo. Glanville a jeho kolega Peter Kwong z Kolumbijské univerzity takový cíl objevili i u jedů.
Miliony fágů proti jedu
Pomocí technologie fágového displeje, oceněné Nobelovou cenou v roce 2018, testovali miliony variant protilátek. Po mnoha kolech experimentů objevili protilátku, která neutralizuje všechny neurotoxiny s dlouhým řetězcem. Tato skupina toxinů patří k nejnebezpečnějším.
Při pokusech na myších však samotná protilátka nestačila. Vědci proto sestavili koktejl z více protilátek. Výsledek byl průlomový – myši přežily. Koktejl se ukázal účinný proti složkám jedů 19 smrtelně nebezpečných hadů, včetně kober, taipanů, mamb a kraytů. Celkem pokrývá toxiny více než 300 druhů hadů.
Cesta k dokonalému protijedu
Koktejl zatím není dokonalý a lék nebude dostupný hned. Pět let je příliš optimistický odhad, spíše o něco déle. A to i přesto, že výzkum postupuje rychleji, než kdo čekal.
Život Tima Friedeho se změnil. Glanville mu nabídl místo ve své firmě a Friede slíbil přerušit experimenty. Neví však, jak dlouho vydrží. „Je to euforie a adrenalin. Ne kvůli droze, ale proto, že se cítí živý,“ vysvětluje.
RN