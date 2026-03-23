Šest bilionů způsobů, jak řešit změnu klimatu

Co když nepotřebujeme „jediné“ řešení klimatických změn způsobených člověkem, ale celou škálu různých řešení? A co když si každá země může složit mix řešení, které je schopna splinit nejlépe? Právě tuto myšlenku zastává Nathan Johnson, postdoktorand na Imperial College London a hlavní autor článku zveřejněného 5. března v časopise Science.[1]
V návaznosti na průkopnickou práci z před dvaceti lety rozděluje tato nová studie obrovský úkol, jímž je snížení emisí skleníkových plynů způsobujících oteplování klimatu, na řadu potenciálních přístupů, které jsou pro jednotlivce méně zdrcující. Tyto přístupy se nazývají „klíny“ – zvládnutelné části mnohem většího koláče snižování emisí uhlíku.
„Lidé si mohou sestavit vlastní plán dekarbonizace tím, že si vyberou kombinaci těchto strategií.“
Autoři představují 36 strategií, které lze vzájemně kombinovat do více než 6 bilionů variant schopných omezit globální oteplování na 1,5 °C, což je cíl, který si svět stanovil v Pařížské dohodě z roku 2015. Lze vymyslet ještě další strategie, které by vyhovovaly představám politiků i veřejnosti. Jinými slovy, máme z čeho vybírat.
Každý z těchto „klínů“, které vypracovali Johnson a jeho spoluautor Iain Staffell, docent na Imperial College London, představuje přibližně 4 % současných globálních emisí. Při lineárním přepočtu na rok 2050 by každý klín do roku 2050 snížil – nebo zabránil – 2 miliardám tun emisí ročně, včetně oxidu uhličitého a dalších hlavních skleníkových plynů.
Klinový přístup ke zmírňování dopadů
Žádná jednotlivá strategie nedokáže snížit globální emise skleníkových plynů na nulu, proto jsme tento problém nejprve rozdělili na menší „klíny“ pro snižování emisí. „Segment“ definujeme jako činnost, která snižuje emise ve srovnání s referenční hodnotou, přičemž dodatečné úsilí se od roku 2020 lineárně zvyšuje, aby do roku 2050 ušetřilo 2 gigatuny ekvivalentu CO2 (GtCO2e) ročně, čímž se kumulativní emise sníží o 30 GtCO2e za 30 let.
Kolik klínů by bylo potřeba k dosažení různých cílů?
Současná opatření, která již přijaly vlády po celém světě (například v rámci Pařížské dohody), představují v porovnání s nečinností ekvivalent přibližně 17 „klínů“. To by emise zhruba stabilizovalo až do poloviny století. Pouhá stabilizace emisí by však mohla vést k nárůstu globálních teplot nejméně o 2,5 °C oproti předindustriální úrovni. Pokud je cílem nepřekročit tolik diskutovanou hranici 1,5 °C (dlouhodobý cíl, který již brzy překročíme), bylo by třeba zavést dalších 20 opatření.
Zvýšení tohoto počtu na 25 by stačilo k tomu, aby se do roku 2050 podařilo dosáhnout světa s nulovými emisemi.
Podle Johnsona a Staffella představuje jejich aktualizovaný model „klínů“ přístup k řešení klimatických změn, který si každý může přizpůsobit podle vlastních představ. Domnívají se, že je tento model pro současnou situaci velmi vhodný, a to i přes rozsáhlé omezování klimatické politiky USA, k němuž v současné době dochází. Vzhledem k tomuto obrovskému ústupu a skutečnosti, že domácí emise oxidu uhličitého v USA klesly na přibližně 13 % celosvětového objemu, může stále větší část náročné práce – a vedení – připadnout na jiné země.
Rámec „wedges“ lze využít k sestavení scénářů dekarbonizace následujícím způsobem. Uživatelé nejprve určí, kolik „wedges“ chtějí dosáhnout – což závisí na jejich cílové úrovni oteplení nebo emisí – a jak by se tyto hodnoty vyvíjely v jejich základním scénáři bez dalších zásahů.
Uživatel si poté vybere soubor strategií, které mu zajistí požadovaný počet klimatických klínů. Identifikovali jsme 36 strategií, které mají potenciál dosáhnout minimálně jednoho klínu, a vyčíslili jsme, v jakém rozsahu musí být každá z nich do roku 2050 zavedena, aby tohoto cíle dosáhl.
Stejně jako původní „klíny“ ani aktualizovaný rámec Johnsona a Staffella nepředepisuje žádnou konkrétní politiku. Umožňuje však nastínit cesty, které jdou daleko za rámec pouhé stabilizace emisí. Uživatel by mohl sestavit strategie, které by posunuly svět, klín po klínu, směrem ke stabilizaci globálních teplot kolem 1,5 °C a dokonce k dosažení nulových emisí. Nástroj ve stylu online hry, který autoři vyvinuli a který byl tento týden představen spolu s článkem, umožňuje uživatelům právě toto.
Klíčových opatření lze dosáhnout širokou škálou opatření: efektivnějším využíváním energie, používáním čistších paliv a technologií, změnou chování spotřebitelů, zachycováním a ukládáním emisí CO2 nebo zavedením udržitelného a regenerativního hospodaření s půdou. Například zalesnění 104 milionů hektarů tropických lesů, které pohlcují 19,3 tun CO2 (tCO2) na hektar ročně, by ušetřilo 2 GtCO2 ročně a dosáhlo by jednoho klínu. Instalace obnovitelných nebo jaderných zdrojů energie k nahrazení 2800 terawatthodin (TWh) elektřiny, která by jinak byla vyrobena z globálního průměrného mixu fosilních paliv a vyprodukovala by ~700 gCO2e na kWh, také dosáhne klínu.
Více klínů, více možností
Kořeny nové studie sahají až k vlivné analýze z roku 2004, která byla rovněž publikována v časopise Science. V tomto článku biolog Stephen Pacala a fyzik Robert Socolow z Princetonské univerzity představili svůj model stabilizačních klínů. Pacala a Socolow ukázali, že sedm z 15 navrhovaných „klínů“ – každý asi třikrát větší než ty, které nově navrhli Johnson a Staffell – by stačilo k tomu, aby se globální emise CO2 dostaly z dosavadního trendu na stabilizovanou trajektorii. Jinými slovy, pokud by bylo všech sedm klínů plně realizováno, pak by se roční emise do roku 2054 nezměnily oproti roku 2004. A tyto klíny by nemusely být čerpány z nereálných představ: každý z nich by využíval technologii, která je již k dispozici.
Tato studie z roku 2004 vzbudila okamžitý ohlas a našla široké uplatnění jak ve vzdělávacích, tak v politických kruzích.
„Bylo to vnímáno jako reakce na spoustu negativních reakcí,“ řekl Socolow v rozhovoru. Dodal, že rozhodnutí založit původní klíny na již existující technologii bylo záměrné – především jako reakce na tehdejší úředníky, kteří si stěžovali na to, co považovali za nedostatek funkčních řešení.
Volba časového rámce 50 let byla dalším záměrným rozhodnutím. Jak Pacala a Socolow uvedli ve své studii: „Jedná se o délku profesní kariéry, životnost elektrárny a časový úsek, v němž je daná technologie natolik blízko, že si ji lze představit.“
V polovině prvního desetiletí tohoto století, kdy vyšla první studie Pacaly a Socolowa, rostly celosvětové emise CO2 tempem 3 až 5 % ročně. V té době se představa pouhé stabilizace emisí jevila jako nesmírně ambiciózní. Od té doby se světu podařilo tyto strmé tempo růstu, které by pokračovalo při zachování dosavadního stavu, mírně zpomalit. Ve skutečnosti se emise CO2 v letech 2013 až 2016 prakticky nezměnily, přičemž globální ekonomický výkon stále rostl. V důsledku poklesu způsobeného pandemií však emise rostou tempem blíže 1–2 % ročně. To je stále značný nárůst emisí, zejména proto, že tento procentní podíl vychází z větší základny než před 20 lety.
Další významnou změnou od poloviny prvního desetiletí tohoto století je rostoucí obava z vážných rizik, která hrozí, pokud se emise uhlíku nesníží dostatečně rychle. Toto rostoucí povědomí nakonec vedlo ke kritice původních „klínů“, jak to shrnul Socolow: „Nejste dost ambiciózní. Udržovat emise na stejné úrovni po dobu 50 let je nemorální.“ Jak vysvětlil Socolow, šipka směřující dolů v jejich původním diagramu klínů od poloviny století měla vyjádřit, že opatření musí jít nad rámec pouhé stabilizace emisí – ale podle jejich názoru byla stabilizace v té době dostatečně velkou výzvou.
Elegantní jednoduchost
Johnson se s konceptem stabilizačních klínů poprvé setkal během studia magisterského programu na Imperial College na konci první dekády tohoto století. V rámci kurzu, který vedl Johnsonův spoluautor Staffell, měli studenti za úkol jako součást cvičení navrhnout vlastní scénáře dekarbonizace.
„Okamžitě mě zaujala elegantní jednoduchost a důraz na to, aby byli lidé v centru všech rozhodnutí, která činíme v souvislosti se zmírňováním dopadů klimatických změn,“ řekl Johnson.
Ve své komplexní doktorské práci Johnson zhodnotil pokrok v oblasti původních Pacala-Socolowových klínů a vypracoval jejich aktualizaci s výhledem do budoucna. Tato přehledová studie vyšla v časopise Environmental Research Letters v roce 2021; aktualizovaný rámec klínů je ústředním tématem nového článku v časopise Science.
Občas se optimistický duch koncepce „klínů“ střetl s přístupem moderní průmyslové společnosti, který se vyznačuje odkládáním problémů na později. Když Socolow v roce 2011 přehodnotil koncepci klínů, zjistil, že ke stabilizaci emisí nyní svět potřebuje devět namísto sedmi z původních klínů z roku 2004. A v článku z roku 2013 s názvem „Rethinking wedges“ skupina vedená Stevenem Davisem z Kalifornské univerzity v Irvine zjistila, že k dosažení téměř nulových emisí do roku 2050 bude zapotřebí 19 z těchto původních klínů.
„Bez ohledu na požadovaný počet mohou klíny tento úkol zjednodušit a kvantifikovat,“ shrnuli Davis a jeho kolegové. „Ale ten problém nikdy nebyl snadný.“
Ve svém zpětném pohledu na původní „klíny“ z roku 2021 zjistili Johnson a jeho spoluautoři z Imperial College London, Robert Gross a Staffell, že pokrok není nijak povzbudivý. Podle jejich odhadů směřoval svět k tomu, že do poloviny století dosáhne pouze asi jednoho až dvou z původních „klínů“ z roku 2004, místo sedmi, které jsou potřebné ke stabilizaci emisí.
Úspornější osobní doprava představuje jeden z pozitivních trendů, který se objevil díky nižší spotřebě paliva, omezení počtu najetých kilometrů a rozmachu elektromobilů. Ještě větší než očekávaný nárůst zaznamenávají také větrná a solární energie. Tyto významné úspěchy v oblasti snižování emisí uhlíku však vyvažuje úpadek jaderné energetiky, prudký nárůst odlesňování (zejména v desátých letech 21. století) a růst emisí z budov, zejména v rychleji se rozvíjejících rozvojových zemích.
Zde je přehled toho, jak se jednotlivé oblasti aktuálního a potenciálního pokroku promítají do aktualizovaného modelu klínu:
- Aby se do roku 2050 každý rok vybudovala jedna část solární energie, je zapotřebí 70 gigawattů kapacity. U větrné energie je to 30 gigawattů. Jen v roce 2024 však bylo na celém světě vybudováno 600 gigawattů solární a 120 gigawattů větrné energie. Pokud by se toto tempo udrželo, svět by do poloviny století dosáhl devíti dílů solární energie a čtyř dílů větrné energie.
- Naproti tomu by se výroba čistého vodíku a zachycování a ukládání uhlíku musely zvýšit více než stokrát oproti úrovni z roku 2024, aby se podařilo dosáhnout pouze jednoho „klínu“ v každém z těchto případů.
- Snížení spotřeby by mohlo přinést skutečné změny, ale vyžadovalo by to také skutečné úsilí. Jednoho z těchto opatření by bylo možné dosáhnout, pokud by se letecká doprava snížila o 70 % (což je zhruba stejné globální snížení, jaké jsme zaznamenali během pandemie COVID-19), nebo pokud by průměrná spotřeba masa klesla o 30 % (což odpovídá tomu, že by si průměrný člověk každé dva nebo tři dny odpustil hamburger o hmotnosti čtvrt libry).
- Odlesňování by se muselo trvale snížit o 40 %. To se může zdát jako ambiciózní cíl, ale Johnson poznamenává, že jde zhruba o stejné procento, jakého dosáhlo Brazílie v prvních šesti měsících po nástupu prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy do úřadu v roce 2023.
Celý koláč najednou, nebo kousek po kousku?
Více než dvě desetiletí po svém přelomovém článku, který napsal společně se Stephenem Pacalou, je Rob Socolow stále poháněn touhou zajistit, aby opatření v oblasti změny klimatu zůstala přístupná. Znepokojuje ho „obrovská míra polarizace“, která se objevila. V eseji z roku 2020 pro časopis Daedalus s názvem „Witnessing for the Middle to Depolarize the Climate Change Conversation“ (Svědectví středu za depolarizaci diskuse o změně klimatu) Socolow navrhl jeden způsob, jak nahlížet na rozdíly: „Diskuse o řešeních je ve skutečnosti mnoha paralelními diskusemi, z nichž každá se zaměřuje na jednu důležitou cestu.“
Ačkoli se Socolow v metodologických otázkách v některých ohledech liší od Johnsona – například stále upřednostňuje padesátileté časové období před třicetiletým –, vedli při vytváření nového rámce plodný dialog.
„Líbí se mi, že tyto témata jsou užitečná pro rozproudění diskuse,“ řekl Socolow. Uvedl, že snahu o realizaci každého z těchto témat vnímá jako samostatnou kampaň. Dodal však: „Jak rychle se dá vytvořit globální kampaň? Zjišťujeme, jak je to těžké – těžší, než jsme si možná představovali.“
Někteří z těch, kdo se vysmívají postupné politice, by mohli považovat přístup založený na „klínech“ za neuspokojivý. Koneckonců, „klín“ je ze své podstaty postupným krokem.
„Velké změny se nestanou ze dne na den,“ namítl Johnson. „Nelze během jediného roku přejít od zachycování několika milionů tun CO₂ k miliardám, ani nainstalovat tepelná čerpadla do každé domácnosti. Rozšíření technologií, dodavatelských řetězců a přijetí ze strany veřejnosti vyžaduje čas.“
Podle Johnsona je přístup založený na rozdělení společnosti dostatečně flexibilní na to, aby přinesl zásadní změny, o které usilují radikálnější ekologové.
„Tyto scénáře pomáhají zachovat realistický pohled a zároveň umožňují radikálnější přístupy,“ řekl. „Volba více scénářů znamená strmější pokles emisí a rychlejší, hlubší změny ve více oblastech ekonomiky.“
Například by bylo možné navrhnout opatření, která by zachycovala uhlík z atmosféry a ukládala jej do oceánů, nebo která by snižovala množství metanu vypouštěného hospodářskými zvířaty. I společné úsilí o omezení populačního růstu prostřednictvím lepšího přístupu žen ke vzdělání a zdravotní péči by se dalo promítnout do jednoho či více takových opatření.
„Mnohé ze strategií, které jsme identifikovali, vyžadují změnu chování jednotlivců a všechny potřebují podporu široké veřejnosti,“ uzavírají Johnson a jeho kolegové. „Podpora informovaného názoru ze strany informované veřejnosti závisí na tom, zda mají lidé pevné základy v otázkách možností dekarbonizace. Náš rámec je srozumitelný i pro laickou veřejnost a lze jej využít k rychlému navrhování a projednávání cest ke zmírnění dopadů klimatických změn.“
Odkazy
[1] Nathan Johnson, Iain Staffell, Demokratizace scénářů zmírňování dopadů změny klimatu s využitím modernizovaných stabilizačních klínů.Věda391,Eadra 2118(2026).DOI:10.1126/science.adr2118
[2] https://www.climatewedges.com/build.html