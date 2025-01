Snižování emisí v dopravě: Efektivní opatření bez zákazů

Snížení emisí v automobilové dopravě až o 30 procent lze docílit pomocí známých a osvědčených pravidel. Není nutné zavádět drakonické zákazy. Tato opatření přinášejí nejen ekologický přínos, ale především praktické výhody. Řidiči ocení nižší náklady na paliva a kratší dobu strávenou na cestách.

Vedle některých trendů, jako je například zklidňování dopravy nebo omezování parkování, existuje řada účinných opatření, která mohou sloužit jako alternativa nebo doplněk těchto strategií. Uvedené kroky mohou být snadno aplikovatelné v širším měřítku a jsou plně kompatibilní s moderními technologiemi. Jejich výhodou je snížení spotřeby a času jízdy pro hybridy, elektromobily, a nebo vodíkové pohony.

Chování řidičů: Klíč k úsporám paliva

Jedním z důležitých faktorů je chování řidičů. Mezi hlavní techniky, které mohou přispět ke snížení emisí, patří:

Plynulé rozjíždění a zpomalování, čímž se zamezuje prudkým akceleracím a brzdění.

Udržování stálé a optimální rychlosti, která minimalizuje spotřebu paliva.

Správná volba převodového stupně, což má vliv na efektivní využití energie motoru.

Používejte tempomat: Pokud je to možné, používejte na dálnici tempomat, abyste udržovali stálou rychlost. Přemýšlejte proč kamiony jezdí rychlostí 90km/h. Je to více kvůli bezpečnosti nebo protože to mají firmy dobře spočítané a vědí, že o hodinu méně znamená mnohem výdajů za palivo? (pozn.: Jízda za kamionem konstantní rychlostí je uspávající. Naprosto chápu řidiče, kteří potřebují trochu zvednout adrenalin rychleší jízdou, aby neusnuli).

Správné používání volnoběhu

Pokud nemáte systém start-stop a budete stát déle než minutu, vypněte motor a nenechávejte ho zbytečně běžet. Pokud se blížíte k červenému světlu nebo značce stop, sundejte nohu z plynu, brzděte motorem. V případě, že je situace bezpečná a předvídatelná, můžete vyřadit a dobrzdit s volnoběhem. Nezapomínejte přitom, že jízda z kopce na volnoběh s brzděním může být za určitých podmínek, méně bezpečná. Zmiňujeme ji, protože výrazně redukuje spotřebu, ale nemůže ji obecně doporučovat.

Využívejte ekologické jízdní režimy

Mnoho moderních vozidel je pro omezení spotřeby vybaveno ekologickými jízdními režimy. Dosáhnout spodních limitů udávané hodnoty průměrné spotřeby vyžaduje cvik. Naproti tomu zvednou spotřebu na dvojnásobek proti udávané spotřebě je snadné. Rozptyl spotřeby, který má plně kontrolou řidič, je obrovský. Dravý styl jízdy dokáže zcela eliminovat efekt přísnějších norem emisí CO2 pro motory. Jak říká přísloví:“Příliv zvedá všechny lodě.“ Lepší účinnost novějších motorů se pozitivně projeví i při všech stylech jízdy.

Fyzika platí

Tohle skutečně nelze obejít a přírodní zákony neznají řešení „domluvou.“ Takže i když se vám to nemusí líbit, většina různých veličin jde proti vám. Odpor vzduchu obvykle roste s mocninou rychlosti. Není nutné znát vzorce pro valivý odpor pneumatik a tření – stačí si pamatovat, že dvojnásobná rychlost vyžaduje mnohem více než dvojnásobný výkon. (pozn. stejné auto – rozpytl od 5 po 10 litrů / 100 km)

Pravidelná péče o vozidlo hraje rovněž zásadní roli. Udržovaný motor, čistý vzduchové filtr, správně nahuštěné pneumatiky a odstranění přebytečné hmotnosti z vozidla dokáží snížit spotřebu paliva o 5 až 10 %.

Moderní technologie pro ekologickou jízdu

Digitální technologie mají stále větší slovo při optimalizaci dopravy. Navigační systémy dokážou nejen zkrátit čas strávený na cestě, ale také minimalizovat spotřebu paliva výběrem nejefektivnější trasy. Budoucí pokroky, jako je zavedení autopilotů nebo inteligentních adaptivních tempomatů, mohou dále přispět k plynulejší dopravě, kterou ocení jak poskytovatelé služeb, tak zákazníci.

Dnes vám aplikace ukazují maximální dovolenou rychlost v daném místě. S využitím profilu trasy a mapových podkladů mohly doporučovat optimální rychlost jízdy s ohledem na spotřebu. Doplňkový parametr by mohl stanovit požadovanou spotřebu na trase a navigace vedle maximální povolené spotřeby zobrazovala optimální rychlost. Tyto věci bude jednou dělat autopilot za nás. Další možností by bylo použití osvědčeného adaptivního tempomatu, ovšem cejchovaného nikoli zvolenou rychlostí, ale nastavenou spotřebou.

Již dnes jsou k dispozici algoritmy schopné optimalizovat trasy například při rozvozu zboží. Taková optimalizace může snížit emise až o 20 %. V budoucnu by mohly navigace zohledňovat také převýšení, stoupání či klesání trasy, což by vedlo k dalším úsporám.

Úpravy infrastruktury: Klíč k dlouhodobým výsledkům

Investice do dopravní infrastruktury představují významnou příležitost ke snížení emisí a zvýšení efektivity dopravy. K hlavním opatřením patří:

Úprava trasování silnic : Trasování a terénní úpravy. Řada „nových silnic" stále kopíruje staré silnice. Příliš mnoho nebezpečných úseků, nepřehledná místa (na každém kilometru) zbytečné překonávání převýšení, stoupání a klesání. Eliminace tohoto dědictví, například stavby tunelů nebo mostů a úpravy trasy umožní plynulejší a úspornější jízdu, zkrátí čas jízdy a zvýší bezpečnost = produktivita. Optimalizace dopravní sítě – dálniční síť musí umožnit umožnit plynulý tranzit, kterého si města nevšimnou (priorita).



Optimalizace křižovatek : Zavádění kruhových objezdů nebo úpravy signalizace, které umožňují plynulejší provoz.



: Zavádění kruhových objezdů nebo úpravy signalizace, které umožňují plynulejší provoz. Inteligentní dopravní systémy: Dynamické řízení rychlosti, časování semaforů a monitorování dopravních podmínek mohou minimalizovat dopravní zácpy a přispět ke snížení emisí a úspoře času.

Komplexní přístup k udržitelné dopravě

Úspěch při snižování emisí závisí na kombinaci technologií, infrastruktury a změn chování. Jednotlivá opatření přispívají ke snižování emisí následujícím způsobem:

Změna stylu jízdy a údržba vozidel : Snížení emisí o 10–20 %.



Využití moderních navigací a algoritmů pro optimalizaci tras : Úspory až 20 %.



Investice do infrastruktury a její optimalizace : Přínos až 30 %, zejména v oblastech s častými kongescemi (dopravní zácpy) nebo nevhodnou geometrií silnic.



: Přínos až 30 %, zejména v oblastech s častými kongescemi (dopravní zácpy) nebo nevhodnou geometrií silnic. Inteligentní řízení dopravy: Snížení emisí o dalších 10–15 % díky eliminaci dopravních zácp a plynulejší jízdě.

Snížení emisí = menší výdaje za palivo + čistší vzduch

Přehled úspor emisí podle jednotlivých opatření

Opatření Snížení emisí (%) Změna stylu jízdy a údržba vozidel 5–15 % Využití moderních navigací 15–20 % Optimalizace infrastruktury 15–30 % Inteligentní řízení dopravy 10–15 %

Dohromady lze kombinací těchto opatření dosáhnout úspor až 30-50 %. Tato strategie přitom není jen o ekologii – zajišťuje také finanční úspory, větší plynulost provozu a bezpečnější silnice.

Jedná se tedy o komplexní přístup, který nabízí výhody pro jednotlivce i společnost jako celek.

Závěr: Porovnání navrhovaných opatření a normy EURO 7

Přestože navrhovaná opatření ke snižování emisí mají potenciál dosáhnout významných výsledků, je důležité zvážit jejich slabiny v porovnání s normou EURO 7.

Slabiny navrhovaných opatření

Závislost na chování jednotlivců : Opatření, jako je změna stylu jízdy, vyžadují dlouhodobou motivaci a disciplínu ze strany řidičů. Bez odpovídající osvěty a důsledného sledování je jejich účinnost omezená.



Vysoké náklady na infrastrukturu : Investice do úprav silnic a zavádění inteligentních dopravních systémů mohou být finančně náročné a vyžadují dlouhodobé plánování.



Technologická závislost : Moderní navigační a optimalizační systémy nejsou všem řidičům dostupné, zejména v regionech s nižší úrovní digitalizace.



: Moderní navigační a optimalizační systémy nejsou všem řidičům dostupné, zejména v regionech s nižší úrovní digitalizace. Postupná implementace: Realizace navrhovaných opatření může trvat roky, což zpomaluje okamžitý dopad na snížení emisí.

Slabiny normy EURO 7

Omezený dopad na stávající vozový park : Drtivá většina emisí pochází ze starších vozidel, která zůstanou na silnicích ještě mnoho let. EURO 7 se na tato vozidla nevztahuje, a proto nezajišťuje rychlé snížení emisí.



Vysoké náklady a slabý dopad : Vývoj a výroba vozidel splňujících normu EURO 7 zvyšují náklady pro výrobce i spotřebitele, aniž by to vedlo k výraznému snížení emisí, zejména v porovnání s nástupem elektromobilů (EV).



Zvýšené výrobní náklady : Výrobci automobilů jsou nuceni investovat do dražších technologií a důsledkem jsou vyšší ceny nových vozidel. To může zpomalit obměnu vozového parku. To může mít negativní vliv na automobilový průmysl, zejména v zemích, které jsou na něm ekonomicky závislé.



Oddálení přechodu na bezemisní mobilitu : Zavádění přísnějších norem pro ICE může zpomalit přechod na elektromobily. Výrobci alokují zdroje na zlepšení spalovacích motorů místo na rozvoj elektrifikace.



Nevyřešená otázka elektromobility : EURO 7 nezohledňuje přechod na elektrická vozidla, což může být v rozporu s dlouhodobou strategií dekarbonizace dopravy.



: EURO 7 nezohledňuje přechod na elektrická vozidla, což může být v rozporu s dlouhodobou strategií dekarbonizace dopravy. Technologická zastaralost: V době celosvětového trendu k dekarbonizaci dopravy a podpory elektromobility, představují investice do vývoje ICE technologií krok zpět.

Přestože norma EURO 7 představuje další krok ke snižování emisí, její efektivita je omezená, pokud není doprovázena širší strategií, která zahrnuje i opatření pro starší vozidla a podporu infrastruktury pro alternativní pohony.

Na druhou stranu, navrhovaná opatření zaměřená na optimalizaci dopravy a chování řidičů mohou přinést okamžité a značné výsledky, aniž by výrazně zatížila ekonomiku.

Související odkazy

A Scoping Review of Energy-Efficient Driving Behaviors and Applied State-of-the-Art AI Methods

Autoři: Zhipeng Ma, Bo Nørregaard Jørgensen, Zheng Ma

Abstrakt: Tento článek poskytuje přehled energeticky úsporných jízdních návyků a strategií, které mohou snížit spotřebu paliva vozidel. Analyzuje faktory ovlivňující energetickou spotřebu a využití moderních AI metod pro modelování ekologických jízdních stylů.

Odkaz: https://arxiv.org/abs/2403.02053

