Sociální sítě: Kdo jim vládne a jak vlivní lidé mapují svůj sociální svět

Společnost často zbožšťuje IQ jako hlavní měřítko schopností. Skutečný vliv však nevzniká jen z analytického výkonu, ale z porozumění vztahům. Sociální a emoční inteligence rozhodují o tom, komu lidé důvěřují, s kým spolupracují a koho následují. Úspěšní jednotlivci proto nečtou jen data, ale i neviditelnou architekturu vazeb kolem sebe. Vytvářejí si mentální sociální mapy, které jim umožňují rozpoznat klíčové uzly, mosty i slabá místa sítě. Schopnost budovat a strategicky chápat kontakty se tak stává zásadní kompetencí moderní doby. A právě o této skryté navigaci sociálním světem je následující text.
Oriel FeldmanHall
Stejné oblasti mozku, které nám pomáhají mapovat fyzický prostor, nám pomáhají mapovat sociální vazby. Nejlepší kartografové vztahů proto získávají největší vliv.
Co mají společného společenští kariéristé a drbny? Moje matka mi říkala, že oba jsou morálně podezřelí. Tato morální pohoršenost se vrývá do poučení z pohádek a písem, která ochotně předáváme svým dětem: vyhýbejte se intrikánům a drbnám.
Příběhy však realitu zjednodušují. Nejúčinnější pomlouvači a společenští kariéristé totiž disponují pozoruhodnou znalostí sociální struktury a tuto znalost aktivně využívají k chytré orientaci ve svém sociálním světě. Tato schopnost nepředstavuje morální selhání, ale výrazný kognitivní výkon. Naše mysl funguje jako sofistikovaný motor, který neustále mentálně mapuje sociální prostředí. Kdo je komu blízký? Kdo patří do které skupiny? Kdo je populární a kdo stojí jen krůček od moci?
Nedávná práce z mé laboratoře[1] ukázala, že reprezentace sociálního světa v naší mysli – známé jako kognitivní mapy – formují mnoho klíčových sociálních dovedností. Tyto mapy používáme k posílení vlastního vlivu, k odhadu, kdy a s kým mluvit o ostatních, i k budování pevnějších vazeb s lidmi v našem okolí. Sociální úspěch proto nezávisí jen na tom, koho znáte, ale i na tom, jak dobře rozumíte neviditelné architektuře svého sociálního světa.
Proč se vyplatí znát architekturu vztahů
Mapování sociální architektury vyžaduje značné mentální úsilí. Sociální sítě mají obrovský rozsah, zahrnují stovky lidí a desítky tisíc potenciálních spojení. Zjistit, kdo je s kým propojen, vyžaduje systematické sledování a průběžné vyhodnocování informací. Kdykoli někdo naváže nový vztah nebo jiný vztah zanikne, musíme tuto mapu aktualizovat.
Moji kolegové a já jsme chtěli pochopit, jaký typ kognitivní mapy umožňuje takové dynamické sledování proměnlivého prostředí. Zajímalo nás také, proč někdo věnuje čas a energii mentálnímu sledování sítě vztahů, která ho obklopuje. Ukazuje se, že vytvoření kognitivní mapy vlastní sociální sítě přináší řadu konkrétních výhod; ve skutečnosti poskytuje něco jako sociální super schopnosti.
Ti, kteří se dostanou na vrchol sociální hierarchie, nejsou nejcharismatičtější nebo nejextrovertnější – jsou to nejlepší tvůrci sociálních map.
Abychom lépe porozuměli síle sociální navigace, vyvinuli jsme s mým spolupracovníkem Apoorvou Bhandarim, kognitivním neurovědcem z Brownovy univerzity, sérii studií zaměřených na to, jak lidé vytvářejí kognitivní mapy. Nejprve jsme potřebovali vhodnou populaci. Rozhodli jsme se sledovat velkou skupinu lidí, kteří se nikdy předtím nesetkali a náhle se ocitli v těsné blízkosti. Studenti prvního ročníku vysoké školy představovali ideální volbu. Po celý rok jsme zaznamenávali vznikající i zanikající přátelství a vytvořili živou síť přibližně 200 lidí. Každého studenta jsme požádali, aby popsal svou osobnost: „Rád se stýkáte s lidmi, nebo jste spíše introvert?“ Nakonec jsme každého studenta vyzvali, aby popsal, jak si myslí, že jsou ostatní propojeni, a z těchto odpovědí jsme vytvořili druhou mapu jejich mentální představy o síti.
V jedné studii jsme například zjistili, že[2] ti, kteří se dostanou na vrchol sociální hierarchie, nevynikají charismatem ani extroverzí – vynikají schopností přesně mapovat vztahy. Opakovaným dotazováním účastníků na jejich přátelství jsme mohli kvantifikovat, kdo se nejlépe propojuje s jinými dobře propojenými lidmi, tedy kdo skutečně získává vliv v síti.
Výsledky ukázaly, že nejvlivnější lidé si rychle vytvářejí přesné mentální mapy toho, jak jejich vrstevníci navazují vztahy. Díky takové mapě snadno rozpoznají jednotlivé kliky a skupiny a zároveň identifikují mezery, kde se mohou strategicky umístit. Lidé, kteří zpočátku disponovali silným postavením – byli propojeni s mnoha dalšími dobře propojenými lidmi –, ale nedokázali si vytvořit přesnou mapu, o svůj vliv postupně přišli.
Ve druhé práci jsme zkoumali, zda mapování podporuje jiný typ sociálně adaptivního chování: pomlouvání. Ačkoli pomlouvání často nese negativní nálepku, každodenní život získává díky příběhům, které slyšíme nebo vyprávíme, dynamiku a napětí. Zároveň představuje rychlý způsob, jak se dozvědět o fungování komunity.
Drby dokonce formovaly historii ze zákulisí (například byly nástrojem používaným v hnutích za občanská práva a královských převratech), což znamená, že věnovat pozornost proudům drbů je s největší pravděpodobností užitečné. Lidé citlivě sledují tok těchto informací. Málokdy nás například přistihnou[3], jak mluvíme o jiných, i když více než 65 procent našich konverzací[4] se týká jiných lidí.
Zajímalo nás, zda schopnost mapování pomáhá předvídat, kam se informace rozšíří. Výpočet možných cest, kterými mohou drby putovat, vyžaduje komplexní mentální operace. Nestačí znát vazby mezi vlastními přáteli; musíme chápat i vazby mezi přáteli našich přátel a dalšími členy sítě.
Zjistili jsme, že mentální mapy výrazně usnadňují tento proces, protože zachycují dvě klíčové vlastnosti[5] sítě: míru popularity jednotlivce a jeho vzdálenost od cíle drbů. Takové mapy umožňují rychle vybrat vhodného důvěrníka – člověka, který stojí dostatečně daleko od cíle, aby se k němu drby nevrátily, a zároveň má dost kontaktů na efektivní šíření informace.
Jak mozek tyto mapy vytváří? Dvě nedávné studie z mé laboratoře objasňují mechanismus, který umožňuje sociální orientaci. V jedné dosud nepublikované studii jsme zjistili, že hippocampus a entorhinální kůra – nervové centrum známé pro orientaci ve fyzickém prostoru – také obsahují mapu vztahů mezi lidmi[6]. Čím silněji tyto struktury zakódují mapu vztahů, tím lépe lidé propojují vazby napříč komunitou.
V jiné studii jsme doložili, že mozek tyto mapy aktivně vylepšuje během odpočinku, kdy má prostor pro reflexi síťových spojení. Tento proces opětovného prožívání nedávných zážitků se nazývá replay, což připomíná přetáčení filmu vysokou rychlostí. V klidovém stavu lidé nevědomě „procházejí“ vazby v síti mimořádně rychle. Pokud období odpočinku zahrnuje spánek, mapa se stává nejasnější (namísto přesnější)[7].
Tato nejasnost však podporuje abstrakci a pomáhá odhalit celkový tvar sítě. Abstrakce přirozeně zdůrazňuje nejdůležitější struktury v síti[8] – podobně jako impresionista Claude Monet používal široké, rozeklané tahy štětcem, aby zvýraznil klíčové prvky obrazu a nechal vyniknout lekníny při pohledu z dálky. V sociálních sítích abstrakce zvýrazňuje hlavní trasy a klíčové spojnice. Pokud mozek potřebuje rychle odhadnout, kam se mohou drby šířit, znalost polohy populárních lidí a mostů mezi komunitami umožňuje efektivně naplánovat sled vazeb, které překlenou celou síť.
Obklopen svými třemi dětmi se často přistihnu, jak si zpívám text z filmu Moana: „Vyrazili jsme na cestu, abychom našli zbrusu nový ostrov, kamkoli se vydáme… Známe cestu.“ Strategické hledání cesty však nepatří jen fyzickému prostoru. Stejně důležité je umět navigovat v sociálním prostředí. I s neostrým atlasem vlastní komunity dokážou zkušení sociální navigátoři to, co žádná GPS nedokáže: rozpoznají budoucí mosty, vyhnou se bouřím pomluv a najdou cestu ke společné půdě.
Oriel FeldmanHall je neurovědkyně a profesorka na Brownově univerzitě. Zabývá se studiem kognitivních, afektivních a neuronových procesů, které stojí za složitými rozhodnutími tvořícími základ lidského sociálního chování.
Daisy Yuhas je redaktorkou rubriky Mind Matters v časopise Scientific American. Je nezávislou vědeckou novinářkou a redaktorkou působící v Austinu v Texasu.
Schopnost mapovat sociální svět dnes získává nový význam. V době digitálních sítí, algoritmů a online komunit se rozsah našich sociálních map dramaticky rozšiřuje. Lidé, kteří dokážou rozpoznat klíčové uzly, mosty mezi skupinami a slabá místa sítě, mají výhodu nejen v osobním životě, ale i v řízení týmů, inovacích či veřejné debatě.
Sociální inteligence tak není jen otázkou empatie nebo charisma. Stává se schopností číst strukturu vztahů a předvídat jejich dynamiku. Nejvlivnější lidé proto nemusí být nejhlasitější. Často jsou to ti, kdo tiše rozumějí architektuře vztahů kolem sebe – a dokážou se v ní pohybovat s přesností zkušeného navigátora.
Na závěr se proto nabízí širší perspektiva. Moderní společnost často zbožšťuje IQ jako hlavní měřítko schopností, ale samotná inteligence měřená testy abstraktního myšlení nestačí k úspěchu v reálném světě. O skutečném vlivu, důvěře i dlouhodobé spolupráci rozhoduje především sociální a emoční inteligence – tedy schopnost číst vztahy, rozumět motivacím druhých a citlivě reagovat na dynamiku skupiny. Ten, kdo dokáže propojit analytickou mysl s porozuměním lidským vazbám, získává náskok, který žádné samotné skóre IQ nemůže nahradit.