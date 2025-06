Španělsko, obnovitelné zdroje a odpovědnost za stabilitu elektrizační soustavy

Kdo je odpovědný za stabilitu rozvodné sítě, proč se ve Španělsku od prvního výpadku v roce 2021 nic nezměnilo a jak přerozdělení odpovědnosti ohrozí uhelné elektrárny a proč. Stabilita elektrizační soustavy je základním předpokladem pro spolehlivou dodávku elektrické energie. Tuto stabilitu zajišťují tzv. systémové služby (SVS), které provozovatelé přenosových soustav nakupují od subjektů schopných pružně reagovat na potřeby sítě. V evropském kontextu – a stále častěji i v českých podmínkách – se však objevuje napětí mezi tradičními poskytovateli systémových služeb a výrobci z obnovitelných zdrojů (OZE). Ti jsou obvykle vyloučeni z povinnosti odpovědnosti za odchylku a zároveň nedostávají platby za systémové služby, což vytváří asymetrii v pravidlech trhu.

Historie a princip systémových služeb

Systémové služby v moderním smyslu začaly být formálně zaváděny s nástupem liberalizovaného trhu s elektřinou, v České republice konkrétně po roce 2002 v souvislosti se vznikem ČEPS jako nezávislého provozovatele přenosové soustavy. Principy SVS však existují již od doby, kdy byly sítě centralizovaně řízeny – což v českých podmínkách sahá až k první republice a následné poválečné elektrifikaci. I tehdy byla síť stabilizována – avšak nikoliv na základě tržních mechanismů, nýbrž na základě technického plánování a v rámci státního monopolu.

Systémové služby (SVS) jsou činnosti zajišťující udržení frekvence v síti (50 Hz), napěťové hladiny v různých uzlech sítě, rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v reálném čase, obnovení provozu sítě po poruše nebo blackoutu a zajištění tzv. regulační zálohy.

Dnes je udržování parametrů sítě – zejména frekvence, napětí a výkonové rovnováhy – placeno z regulovaných poplatků, které hradí všichni účastníci trhu. SVS zajišťují subjekty, které se k tomu smluvně zaváží a disponují technickými prostředky, jako jsou paroplynové elektrárny, přečerpávací stanice nebo bateriová úložiště.

Selhání a odpovědnost při blackoutu

Již první případ částečného blackoutu na Pyrenejském poloostrově v červenci 2021 ukázal, že ani smluvně zavázané subjekty někdy nezajistí potřebnou míru flexibility nebo stability. Dne 24. července 2021 došlo k výpadku francouzsko-španělského propojení, což vedlo k odpojení přenosových soustav Portugalska a Španělska od kontinentální Evropy. Příčinou byla pravděpodobně lesní požáry v blízkosti přenosových vedení. Tato událost vyvolala diskusi o tom, zda by měly nést odpovědnost i zdroje, které se při kolísání napětí či frekvence automaticky odpojují, protože nejsou technicky vybaveny pro provoz v nestabilní síti.

Z hlediska odpovědnosti je však klíčové zdůraznit: Nelze klást odpovědnost za poruchy na subjekty, které nejsou zapojeny do systému podpůrných služeb, nejsou za ně placeny a nemají zákonnou ani smluvní povinnost tyto služby poskytovat. Odpovědnost za udržení stability sítě náleží výhradně těm subjektům, které uzavřely odpovídající smluvní vztahy s provozovatelem přenosové soustavy.

Dne 28. dubna 2025 zasáhl rozsáhlý blackout celý Pyrenejský poloostrov, postihující Španělsko, Portugalsko a částečně i Francii. Příčinou byla série výpadků výroby v jižním Španělsku, které vedly k poklesu frekvence pod 48 Hz a následnému odpojení od evropské sítě. Obnova sítě trvala téměř 24 hodin. Tato událost opět vyvolala debaty o spolehlivosti obnovitelných zdrojů a potřebě posílení infrastruktury, včetně mezinárodních propojení a systémových služeb.



Formulace viny vůči OZE, které za stabilitu neodpovídají (a je jim upřena možnost se na SVS podílet, ačkoli technicky to již možné je, viz dále) je tedy regulačně i eticky nepodložená. Pokud by měly být zahrnuty do systému SVS, musely by mít formální závazek podpory stability, být technicky vybaveny, a zejména dostávat odpovídající část regulovaných příjmů – a o tohle ukousnutí z koláče mnoho elektráren, provozovaných spíše na základě historických zvyků než dle aktuálních potřeb energetiky (navíc se stejně historickou regulací, nicméně to jim nelze vyčítat, neboť byly navrženy na poskytování stabilního výkonu do sítě, nikoli na vyrovnávání kolísání v řádu minut).

Za systémové služby a stabilitu sítě je odpovědný provozovatel přenosové soustavy (např. ČEPS, REE ve Španělsku, RTE ve Francii, atd.) – ten nakupuje regulační služby od subjektů, které jsou smluvně zavázány je poskytovat a je za fungování těchto služeb placen prostřednictvím systémového poplatku od všech uživatelů sítě. Pokud při blackoutu nebo nestabilitě selže stabilizace sítě, je to selhání těch, kteří za stabilitu odpovídají a jsou za to placeni (operátor + poskytovatelé podpůrných služeb), nikoli těch, kteří do systému poskytování SVS nejsou integrováni a nemají za stabilitu žádnou formální odpovědnost.

Obnovitelné zdroje přitom ve většině případů nemají smluvní odpovědnost za SVS. Jednak jsou připojeny bez regulačních schopností, a tedy nejsou za systémové služby placeny, a proto nenesou formální odpovědnost za selhání – protože není možné vyžadovat závazek bez kompenzace.

Jednoduše řečeno: „Kdo není odpovědný, nemůže být viněn. A kdo by měl být odpovědný, měl by mít odpovídající závazky i příjmy.“ Pokud se ukáže, že tradiční aktéři, kteří inkasují poplatek za udržení nejsou s to zvládnou vývoj OZE a nezvládli svoji úlohu, není možné ex post svalovat vinu na OZE. Jediná legitimní cesta, jak by mohly být částečně odpovědné, by byla formálně je zapojit do systému podpůrných služeb (např. řízené baterie, regulační FVE/FVE + storage) a za to jim přiznat odpovídající část poplatků za SVS. Dokud se tak nestane, odpovědnost i riziko nese ten, kdo za to bere peníze a má smluvní závazek.

Výrobce, který není smluvně zapojen do poskytování podpůrných služeb není zodpovědný za stabilitu sítě, nemusí poskytovat regulační výkon a ani za to není finančně kompenzován. Takový výrobce pouze dodává elektřinu podle smlouvy, a odpovědnost za jeho dopad na síť zajišťuje ČEPS skrze pravidla provozu a popř. nasazení regulace.



Možnosti technického dovybavení OZE

Dnes je již dostupná celá řada technologií, které umožňují zapojení OZE do poskytování systémových služeb. Patří sem zejména:

Bateriová úložiště (BESS) : např. Tesla Megapack, Fluence GridStack – poskytují rychlou frekvenční regulaci a stabilizaci napětí.

(hlavní funkce: rychlá frekvenční regulace (primary/secondary control), krátkodobé vyrovnávání odchylek, podpora při výpadku (black start, ostrovní provoz), peak-shaving, smoothing)



: např. Tesla Megapack, Fluence GridStack – poskytují rychlou frekvenční regulaci a stabilizaci napětí. (hlavní funkce: rychlá frekvenční regulace (primary/secondary control), krátkodobé vyrovnávání odchylek, podpora při výpadku (black start, ostrovní provoz), peak-shaving, smoothing) Hybridní střídače s regulační schopností : např. Huawei SUN2000, SMA Sunny Central – umožňují regulaci činného a jalového výkonu.

(např. invertory s FCR/FRR/AVR, které umožňují aktivní řízení frekvence – droop, inertní odezva, napětí – napěťová regulace, jalový výkon, regulace činného výkonu – curtailment, ramp rate a nebo řízení fázového posuvu)



: např. Huawei SUN2000, SMA Sunny Central – umožňují regulaci činného a jalového výkonu. (např. invertory s FCR/FRR/AVR, které umožňují aktivní řízení frekvence – droop, inertní odezva, napětí – napěťová regulace, jalový výkon, regulace činného výkonu – curtailment, ramp rate a nebo řízení fázového posuvu) Synchronní kondenzátory a zařízení pro umělou setrvačnost : např. Siemens VSM – nahrazují klasickou rotační setrvačnost sítě.

(dodávka setrvačnosti do sítě -inertial response, stabilizace frekvence bez spalovacích turbín)



: např. Siemens VSM – nahrazují klasickou rotační setrvačnost sítě. (dodávka setrvačnosti do sítě -inertial response, stabilizace frekvence bez spalovacích turbín) Řídicí systémy (EMS/SCADA): umožňují komunikaci s provozovatelem sítě a poskytují predikce výroby i vzdálené řízení.

(zajišťují řízený provoz a napojení na dispečink provozovatele sítě, klíčové pro poskytování dat o dostupnosti výkonu, příjem a vykonání regulačních povelů (AGC), predikci výroby, plánování odchylek)

V českých podmínkách se první projekty FVE + BESS již připravují na vstup do trhů s podpůrnými službami (např. ČEZ ESCO, Solar Global). Evropské nařízení (např. EU Clean Energy Package) postupně směřuje k tomu, aby i OZE byly odpovědné za svou roli v síti.

Proč jsou OZE často „izolovány“ od odpovědnosti za stabilitu?

Důvody jsou hlavně technické, legislativní a ekonomické: Většina OZE (zejména solární a větrné) není vybavena technologií pro regulaci frekvence, napětí nebo výkonu v reálném čase. V mnoha státech (včetně ČR) OZE nejsou povinny být odpovědné za odchylku, pokud svou výrobu dodávají prostřednictvím agregátora nebo obchodníka. OZE jsou podporovány formou dotací nebo výkupních cen a nezapojení do systémových služeb zamezuje nutnosti investovat do drahých regulačních technologií.

Obnovitelné zdroje (OZE) – zejména fotovoltaika a větrné elektrárny často nejsou smluvně zapojeny do poskytování systémových služeb (např. frekvenční regulace, výkonová záloha) a nejsou zařazeny do režimu, kde by mohly dostávat platby za SVS – což by zároveň znamenalo přijetí povinností. Toto bylo původně myšleno jako podpora rozvoje OZE, ale vytvořilo to asymetrii v odpovědnosti vůči síti.

Tato izolace má ale za následek, že náklady na stabilitu sítě nesou výhradně klasické zdroje, zejména tepelné elektrárny. Ty tak dostávají platby za systémové služby, např. výkonovou rezervu, regulaci frekvence, rotující zálohu atd.

Zde je třeba důrazně připomenout, že nikde na světě nebyl skutečný zájem zapojit nově vznikající zdroje do poskytování SVS. Natož se s nimi dělit o finanční zdroje a platit jim za udržení parametrů sítě. Vznikla tak paradoxní situace: Novým OZE se pro usnadnění zavádění odpustí povinnosti a vyloučí se z SVS, protože v době jejich zavádění byly technologie schopné zajistit plnění SVS u FVE a VE velmi drahé, a zároveň se tím ochrání zavedené příjmy starých elektráren – obvykle největších fosilních znečišťovatelů – jejichž provozovatelé se dále nebudou muset dělit o příjmy na udržení sítě, které plynou od všech odběratelů.



Pro lepší pochopení zkuste číst zprávy a slovo „blackout“ si nahradit za „selhání“ , nebo klidně i za „SELHÁNÍ PLACENÝCH POSKYTOVATELŮ SVS“. TO zní najednou zcela jinak, než výkřiky blackout blackout, a kdo za to může, že?

Co by se stalo, kdyby část odpovědnosti převzaly i OZE?

Pokud by OZE měly právní povinnost přispívat ke stabilitě sítě, získaly za to přiměřené platby za systémové služby, pak by muselo dojít k přerozdělení těchto příjmů mezi více subjektů.

a) Dopady pro tepelné elektrárny:

Snížení příjmů ze systémových služeb, protože část by se přesměrovala k OZE (např. FVE s bateriemi).

ze systémových služeb, protože část by se přesměrovala k OZE (např. FVE s bateriemi). Zhoršení konkurenceschopnosti , pokud tyto příjmy dnes kryjí provozní náklady nebo ztráty z trhu s elektřinou (který je kvůli OZE často levný).

, pokud tyto příjmy dnes kryjí provozní náklady nebo ztráty z trhu s elektřinou (který je kvůli OZE často levný). Mohou být vytlačovány z trhu, pokud OZE nabídnou tyto služby levněji (např. baterie reagují rychleji než turbíny).

b) Důsledky pro OZE:

Musely by investovat do drahých technologií (např. baterie, hybridní střídače, EMS systémy).

(např. baterie, hybridní střídače, EMS systémy). Ale zároveň by mohly získat nový příjemový tok, což by zvýšilo jejich provozní jistotu.

Kdo by byl v konečném důsledku více ohrožen?

Klasické tepelné elektrárny.

Proč?

Ztráta příjmů ze SVS by se u nich nevyrovnala jiným výnosem , protože většina z nich nevyrábí levněji než OZE .

by se u nich , protože většina z nich . Provozní náklady (např. palivo = uhlí, plyn, + lidská obsluha a údržba) jsou stále vyšší než u solární elektrárny s baterií .

. Často jsou to zdroje, které potřebují SVS jako finanční kotvu svého podnikání.

svého podnikání. Byly navrženy pro režim „base load“ tomu odpovídají jejich setrvačnosti v řízení výkonu a tím pádem i regulační možnosti.

Například uhelná elektrárna může být dnes v provozu jen proto, že poskytuje SVS – nikoli kvůli tržní ceně elektřiny.

Závěr

Přenos odpovědnosti a plateb za systémové služby na obnovitelné zdroje by zvýšil férovost systému a technickou stabilitu sítě. Zároveň by však:

ekonomicky oslabil tepelné elektrárny , které na těchto příjmech částečně závisejí,

, které na těchto příjmech částečně závisejí, urychlil jejich odchod z trhu, pokud by OZE dokázaly služby nabídnout levněji a spolehlivěji.

Systémové služby jsou základní součástí bezpečného a spolehlivého provozu elektrické sítě. Jejich zajištění je dnes svěřeno subjektům s formální odpovědností a odpovídající kompenzací. Pokud mají být OZE součástí této struktury, musejí být technicky i právně integrovány, včetně přiznání odpovídajících příjmů.

Pokud má být přechod spravedlivý, měl by být postupný, technologicky podmíněný a ekonomicky vyvážený, např. formou aukcí SVS otevřených všem typům zdrojů s transparentním hodnocením.

Bez toho nelze po nich legitimně požadovat odpovědnost za stabilitu, ani je činit spoluviníky při poruchách, jako byl blackout ve Španělsku. Budoucnost stabilní sítě proto nespočívá v rozdělení viny, ale ve vyvážené integraci všech zdrojů – odpovědnost za stabilitu musí odpovídat možnostem i právu.

Slovníček zkratek a technických pojmů

Síť a regulace

SVS | System Services | Systémové služby

→ Služby zajišťující stabilitu elektrické sítě (napětí, frekvence, rovnováha). Nakupuje je provozovatel přenosové soustavy (např. ČEPS).

PPS | Transmission System Operator (TSO) | Provozovatel přenosové soustavy

→ Subjekt zodpovědný za řízení stability a bezpečnosti elektrické sítě (v ČR ČEPS, a.s.).

FCR | Frequency Containment Reserve | Rezerva pro zadržení frekvence

→ Primární frekvenční regulace (automatická reakce do několika sekund). Slouží k prvotnímu vyrovnání výkyvu frekvence.

FRR | Frequency Restoration Reserve | Rezerva pro obnovení frekvence

→ Sekundární regulace výkonu (automatická nebo manuální). Využívá se k vyrovnání frekvence v delším čase (30 s až 15 minut).

aFRR | automatic Frequency Restoration Reserve | Automatická sekundární regulace

→ Reaguje automaticky na signály z dispečinku pro udržení rovnováhy.

mFRR | manual Frequency Restoration Reserve | Manuální sekundární regulace

→ Reaguje na dispečerský pokyn. Není aktivována automaticky.

AVR | Automatic Voltage Regulation | Automatická regulace napětí

→ Řízení napětí v síti pomocí změny jalového výkonu. Realizuje se přes generátory, statkomy nebo invertory.

VSM | Virtual Synchronous Machine | Virtuální synchronní stroj

→ Elektronické řízení invertoru, které napodobuje chování klasického synchronního generátoru (včetně setrvačnosti).

EMS | Energy Management System | Systém řízení energie

→ Řídicí systém optimalizující tok a výrobu energie na úrovni elektrárny, areálu nebo baterií.

SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | Dohledový a řídicí systém

→ Systém pro monitorování, sběr dat a řízení provozu elektrických zařízení na dálku.

Technologie a zařízení

BESS | Battery Energy Storage System | Bateriový systém pro ukládání energie

→ Zařízení umožňující akumulaci elektrické energie a její pozdější řízené využití. Klíčové pro SVS, vyrovnávání výkonu, zálohy.

STATCOM | Static Synchronous Compensator | Statický kompenzátor

→ Elektronické zařízení pro řízení jalového výkonu a stabilizaci napětí v síti.

Flywheel | – | Setrvačník

→ Mechanické zařízení pro krátkodobé uložení energie pomocí rotace, zajišťuje okamžitou reakci (inertní podpora).

Synchronní kondenzátor | Synchronous Condenser | Synchronní kompenzační stroj

→ Rotující stroj bez zatížení, dodává jalový výkon a setrvačnost. Zvyšuje stabilitu frekvence.

Invertor / měnič | Inverter | Měnič napětí (střídač)

→ Zařízení, které mění stejnosměrný proud na střídavý. Klíčové u FVE, baterií i větrných elektráren.

Grid-forming inverter | – | Síťotvorný měnič

→ Typ invertoru, který se chová jako zdroj napětí a může stabilizovat ostrovní síť nebo fungovat bez klasického generátoru.

Ostatní zkratky a termíny

OZE | Renewable Energy Sources | Obnovitelné zdroje energie

→ Zdroje využívající slunce, vítr, vodu, biomasu apod. Obvykle s minimálními emisemi CO₂.

FIT | Feed-in Tariff | Výkupní tarif

→ Regulovaná cena, za kterou je energie z OZE povinně vykupována.

PPA | Power Purchase Agreement | Smlouva o nákupu energie

→ Dlouhodobá smlouva mezi výrobcem a odběratelem elektřiny. Může nahradit dotace nebo trh.

AGC | Automatic Generation Control | Automatické řízení výroby

→ Automatizovaný systém operátora sítě pro regulaci výkonu elektráren podle potřeby.

Black-start | – | Spuštění ze tmy

→ Schopnost zařízení nastartovat bez vnějšího napájení – důležité při obnově sítě po blackoutu.



RN