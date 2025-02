Efektivní stát je jako dobře namazaný stroj – minimalizuje tření, podporuje inovace a umožňuje svým občanům prosperovat. Česká státní správa však funguje jako obrácené perpetuum mobile: čím více peněz do ní teče, tím méně užitečných výsledků produkuje. Výsledek? Zablokovaná ekonomika, stagnace, inflace a chudoba. A co je nejhorší? Politici, kteří by měli systém napravit, místo toho hrají divadlo pro voliče a předstírají, že právě oni přicházejí s řešením.

Aby se předešlo omylu – tento text je součástí ukázky jak vytrénovat AI aby psala v konkrétním stylu. Jinak jsem s panem prezidentem Pavlem, vládou premiéra Fialy a naším členství v EU spokojen.

Takže čtete v klidu, pro pobavení, a další info o drezůře GPT je dole pod čarou pod tímto textem…

Není to pomoc, je to přerozdělování

Veřejné finance nejsou nekonečná studna. Každá koruna, kterou stát „daruje“ určité skupině, musela být někomu jinému odebrána. Daňová zátěž v České republice dosáhla úrovně, která už začíná dusit produktivní část společnosti. Daně nejsou jen čísla na výplatní pásce – jsou to peníze, které podnikatelé nemohou investovat do rozvoje, zaměstnanci nemohou využít k lepšímu životu a společnosti nemohou proměnit v nové inovace. Politici se však tváří, že přerozdělování je jakýsi magický proces, kde peníze vznikají samy od sebe.

Pod pláštíkem „sociální spravedlnosti“ se místo chytrých investic do vzdělání, infrastruktury a dlouhodobé prosperity financují krátkodobé populistické projekty. Příjemci těchto darů si na ně rychle zvykají, politici sbírají hlasy, a skutečné problémy zůstávají neřešené. Slova často budila dojem, že lze financovat populistické sliby bez ohledu na dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

Byrokracie a její role v ekonomické paralýze

Každý, kdo se někdy pokusil začít podnikat nebo se vypořádat se státní administrativou, zná realitu na vlastní kůži. Místo efektivního systému, který by podporoval inovace a růst, máme spletitou síť regulací, formulářů a razítek, které zdržují, odrazují a brzdí.

Byrokracie už dávno není prostředkem ke správě státu, ale cílem sama o sobě. Systém si vytváří vlastní logiku, kde čím více regulací, tím více úředníků, a čím více úředníků, tím více regulací. Místo aby se stát snažil tento aparát zefektivnit, neustále se rozšiřuje. Výsledkem je, že namísto podpory podnikavosti a efektivity se stát stal nástrojem přerozdělování a brzdou pokroku.

Neefektivní fungování státní správy se ukazuje i v absenci komunikace mezi jednotlivými úřady. Stát, který má přístup k veškerým údajům občana, jej paradoxně nutí, aby dělal prostředníka mezi svými vlastními institucemi. Potvrzení, výpisy a razítka, která by si úřady mohly mezi sebou předávat elektronicky, musí občan zajišťovat osobně, často za poplatek. A tak se běžný člověk stává úředním poslíčkem, který běhá od přepážky k přepážce, zatímco platí za vlastní čas promarněný v systému, který selhává. Tento model není jen zbytečně nákladný a frustrující, ale aktivně podkopává efektivitu celého systému. Místo aby stát hledal způsoby, jak občanům ulehčit život, zdá se, že si z administrativního chaosu udělal vlastní obchodní model.

Tento problém se ještě více ukazuje v oblasti tzv. digitalizace. Často slýcháme proklamaci, že „vše vyřídíte z pohodlí domova“, což ale není digitalizace v pravém smyslu slova. Místo abychom odstranili nadbytečné kroky, jen jsme přesunuli papírování do digitálního prostoru. Občan sice nemusí stát ve frontě na úřadě, ale stále musí vyplňovat formuláře, předkládat dokumenty a přeposílat údaje, které už stát dávno má. Otázka zní: za co tedy úředníky platíme, když jim musíme sami servírovat informace a dělat práci, kterou by měl zajistit systém? Opravdová digitalizace znamená, že úřady mezi sebou komunikují automaticky, a ne že občan dělá jejich sekretáře na dálku.

Chybějící odvaha k reformám a dominance „catch-all“ stran

Politici v České republice se řídí jednoduchou strategií: nedráždit žádnou voličskou skupinu, vyhýbat se skutečným reformám a udržovat status quo. Strany, které se tváří jako ochránci všech – tzv. „catch-all parties“ – místo skutečných reforem nabízí líbivá řešení, která nikoho neurazí. Slibují zázraky bez nepříjemných následků, rozdávají, ale nikdy nepřiznají, že tím někomu jinému berou.

Odvaha k reformám je nulová. Místo skutečné transformace ekonomiky sledujeme jen kosmetické úpravy. Daňová reforma? Příliš nepopulární. Reforma důchodového systému? Politická sebevražda. Omezení neefektivních dotací? Nechceme si přece znepřátelit závislé skupiny. A tak se odkládá, diskutuje, analyzuje – zatímco ekonomika stagnuje a zadlužení roste.

Dlouhodobé dopady populismu

Každý populistický dárek něco stojí. Každý příspěvek, dotace nebo dávka, které nejsou kryté produktivitou, jsou jen dalším krokem k vyšší inflaci, větší daňové zátěži a nižší konkurenceschopnosti země. Dnes máme sice v Evropě jeden z nejvyšších objemů přerozdělování, ale nikde nevidíme odpovídající výsledky. Naopak – rostou náklady, klesá motivace pracovat a tvořit.

V posledních třiceti letech jsme viděli populistické kroky, jako bylo rušení poplatků u lékaře, neudržitelné navyšování důchodů bez ekonomického krytí nebo masivní přidělování evropských dotací na projekty, které nepřinášejí dlouhodobý ekonomický užitek. Například stavba nových chodníků v obcích, kde lidé nemají práci, jejich sebevědomí nezvýší. Naopak to vnímají jako plýtvání penězi, které jim nic nepřináší. Lidé bez přijmů vidí jako kolem frčí miliony a ptají se: Ale co my, k čemu nám to je? To je tak vážná věc, že by zasloužila zpětnou vazbu do orgánů EU pro změnu dotačních schémat. „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život“ – to evropské dotace příliš neplní.

Co s tím?

Pokud chceme změnu, musíme začít tam, kde vzniká skutečná hodnota – u produktivních lidí, inovátorů a firem, které vytvářejí pracovní místa a přidanou hodnotu. Potřebujeme stát, který místo přerozdělování podporuje ekonomickou aktivitu. Potřebujeme reformy, které sníží byrokratickou zátěž, motivují k práci a umožní růst. A především potřebujeme politickou reprezentaci, která má odvahu říkat nepříjemné pravdy a dělat nepopulární, ale nezbytná rozhodnutí.

Jinak budeme stále sledovat stejnou tragikomedii: politici budou „zachraňovat“ občany před chudobou, kterou sami způsobili, a účet zaplatíme my všichni.

Drezůrujeme GPT Chat

Při používání chatu nejste odkázáni na to co vytvoří, ale v podstatě můžete slovně definovat styly. To znamená, že zadáte a popíšete slovně jak má výstup vypadat a přikážete GPT aby si tuto sadu definic pamatoval pod nějakým konkrétním názvem.



Vytvořil jsem ukázku, kdy jsem definoval parametry /pravidla/ pro „příspěvek na web“ . Pokud si pravidla nepamatuji, kdykoli se na ně můžu zeptat. Chat si je pamatuje, dotaz nemusí být ani přesný, „ono se to“ dovtípí, že článkem je myšlen příspěvek a že jde o vypsání definovaných pravidel.



Pokud chcetete aplikovat pravidla na text, stačí se na ně odvolat, opět slovně:

– vytvoř příspěvek pro web ….. z …. a zde dále definujete z čeho – z následujícího textu / ze všech odpovědí v tomto vlákně atd.



Pravidla si můžete definovat pro co chcete, může v nich definavat styly textu, styly autora, jak má být odborný, jak moc sytirický a jízlívý. Můžet si vyzkoušet jak GPT chat chápe, pokud mu zadáte „napiš ….. , a ostrou tužkou“ a podobně. Ne všechno samozřejmě musíte pojmenovávat jako pravidlo.

ještě se vrátím v výše uvedeným pravidlům – jsou sestaven d doporučení vyplývajících z hodnocení Yoast SEO pro optimalizaci čitelnosti textu. Ne vždy je to vhodné a někdy to zní příliš úderně. Vyhnout se v odborných textech příčestí trpnému a dlouhým větám je obtížné. Na druhou starnu – kdo by chtěl na mobilu číst větu přes 3 obrazovky, že?



Vytváření pravidel je nultý, základní předstupeň vytváření budoucích AI agentů. Agenti umělé inteligence jsou nebo budou navrženi tak, aby se bez lidského zásahu rozhodovali při provádění předem definovaných (prozatím) úkolů. Nový přístup umožňuje AI přímo a autonomněji interagovat s daty a reagovat dynamickým způsobem – mnohem více jako lidé. Tato technologie se opírá o autonomní agenty umělé inteligence , o kterých Bill Gates věří, že zvednou softwarový průmysl a přinesou největší revoluci v oblasti výpočetní techniky od doby, kdy jsme přešli od psaní příkazů k klepání na ikony.



Agenti se mohou se dostat do vnějšího světa, najít data, s nimiž se dříve nesetkali, analyzovat je a pak jednat – mnohem více jako lidská interakce s prostředím a méně jako spoléhání se na pevný datový vesmír šachového programu nebo chatbota a LLM, který nemůže jít nad rámec svých předem vyškolených znalostí. Ve skutečnosti už AI dnes jde nad tento rámec své trénovací množiny, protože po upozornění na chyby ve výstupu dohledá dodatečně správné informace. Někdy to skutečně působí až tak, že chat se svou první odpovědí moc „nemaže“ – předhodí vám nejpravděpodobněji očekávaný výsledek bez ohledu na přesnost.



Korekce odpovědí a příkazy co si má chat pamatovat a pod., si chat ukládá do „paměti“. Opět jeden příklad, kdy chat špatně odpověděl a v odpovědi smíchal odcizená díla Rusy a Němci včetně popletení co kdo ukradl a co již bylo vráceno.

Po upozornění dohledal správné aktuální informace a opravil svou odpověď. Vzhledem k tomu, že jsem v pokynu k opravě použil příkaz hovorově „oprav si to a pamatuj“ , chat si sestavil sám !! pravidlo a uložil do paměti.



V sekci Spravovat paměti najdete vše podstatné, co jste chatu nařídili k zapamatování a co slouží ke korigování výstupu.

Na záběr přidám pro pobavení pokračování dialogu, ano, opět je wetware lepší (zatím), takže topgun.