Stav spotřebitelů v roce 2025: Kdy se narušení stane trvalým

Pět let po pandemii COVID-19 zůstávají spotřebitelské návyky zásadně proměněné. Nejistota přetrvává, a i když lidé nadále utrácejí, jejich rozhodování je méně předvídatelné než dřív. Tradiční modely chování selhávají a společnosti se musí přizpůsobit nové realitě. Spotřebitelé hledají hodnotu i pohodlí, přičemž dělají zdánlivě protichůdná rozhodnutí. Článek odhaluje pět klíčových sil a čtyři strategie, jak v této proměněné krajině uspět. Zde se dozvíte, co mohou organizace udělat, aby v druhé polovině desetiletí překonaly konkurenci.

Dnes se svět znovu otevřel, ale éra nejistoty a její dopad na spotřebitele přetrvává. Celosvětově je spotřebitelská nálada v průměru stále horší než na začátku roku 2020. Spotřebitelé se nadále obávají růstu cen a inflace. I přes tuto přetrvávající nejistotu však nadále utrácejí. Ve skutečnosti vztah mezi sentimentem a výdaji oslabil. Očekávání spotřebitelů ohledně hodnoty a pohodlí je mezitím nutí k nečekaným kompromisům. Napříč kategoriemi: na jednom místě slevují a zároveň utrácejí za něco jiného. Tyto volby mohou být matoucí pro každého, kdo se snaží předpovědět, co spotřebitelé udělají příště.

Nejde o to, že by dnešní spotřebitelé byli iracionální, ale o to, že staré rámce používané pro dešifrování jejich chování již neplatí. To, co se kdysi zdálo jako krátkodobé přizpůsobení zrozené pandemií COVID-19, se upevnilo v trvalou změnu chování. S tím, jak svět míří do druhé poloviny desetiletí, čelí společnosti zaměřené na spotřebitele novým výzvám. Schopnost porozumět motivacím nepředvídatelného spotřebitele jim může pomoci zůstat agilní a relevantní.

Na základě analýzy údajů z průzkumu McKinsey ConsumerWise Sentiment Survey a průzkumu stavu spotřebitelského trhu jsme identifikovali pět behaviorálních sil, které budou v následujících letech utvářet tento sektor. Dále čtyři strategické imperativy, které umožní organizacím růst.[1] (Zatímco růst na rozvíjejících se trzích a globální demografické změny, jako je stárnutí světové populace a nižší průměrná porodnost, rovněž mění podobu spotřebitelského prostředí, tento článek se zaměřuje na lepkavé změny spotřebitelského chování, které podle našeho názoru ovlivňují největší světové trhy).

Pět faktorů z doby COVID-19, které stále ovlivňují spotřebitelský sektor

Na začátku pandemie COVID-19 si spotřebitelé velmi rychle osvojili nové způsoby chování a některé z nich přetrvaly. Abychom pochopili, jak se spotřebitelé změnili, provedli jsme průzkum McKinsey ConsumerWise Sentiment Survey mezi více než 25 000 spotřebiteli na 18 trzích. Ty dohromady představují přibližně 75 % světového HDP.[2] Jejich odpovědi, stejně jako odpovědi účastníků průzkumu stavu spotřebitelského trhu, odhalují, jak dnešní spotřebitelé tráví svůj čas, komu důvěřují a čemu přisuzují hodnotu.

I. Lidé tráví více času sami a online

Chování, které si spotřebitelé osvojili, aby se vyrovnali s životem pod uzávěrou COVID-19 – konkrétně závislost na digitálním připojení a domácích aktivitách – je nyní trvalou součástí jejich každodenního života. V celosvětovém měřítku spotřebitelé stále tráví svůj čas a peníze jinak než před pěti lety. Více se zaměřují na okamžité uspokojení a pohodlí a více než dříve se soustředí na sebe.

Vezměte si toto: [3] Téměř 90 % tohoto času však věnují samostatným aktivitám. Největší nárůst je u času stráveného samostatným užíváním si koníčků nebo relaxací, nakupováním, prováděním fitness aktivit a pobytem na sociálních sítích. Naproti tomu podíl času stráveného s přáteli, rodinou a osobními kulturními aktivitami (jako je návštěva kina, koncertu nebo divadla) zůstal stejný – a proto se jako podíl celkového volného času snížil.

To neznamená, že by se spotřebitelé záměrně snažili maximalizovat svůj čas strávený o samotě. Práce na dálku a zrychlení elektronického obchodování v mnoha ohledech vytvořily další volný čas v týdnu a usnadnily udržování kontaktu z domova. Je jisté, že na různých trzích existují rozdíly. Spotřebitelé v Číně uvádějí, že tráví více volného času s přáteli nebo rodinou a ještě více času věnují sebezdokonalování a nakupování pro radost ve srovnání se spotřebiteli ve Spojených státech.

Spotřebitelé také ve vysoké míře využívají elektronický obchod a služby dodávek potravin. Více než 90 % čínských a amerických spotřebitelů v našem průzkumu uvedlo, že v předchozím měsíci nakupovali pouze v internetovém obchodě. Totéž platí pro více než 80 % dotázaných spotřebitelů v Německu a Velké Británii. [4] Vysoké jsou také sazby za doručování potravin.[5] Více než třetina spotřebitelů ve všech těchto čtyřech regionech označuje Amazon nebo Taobao za místo, kde nakupují pro všechny své potřeby.[6]

Tato rostoucí poptávka po pohodlí upevnila myšlení „bring-it-to-me“, které mění nejen maloobchod, ale také stravování a rozvoz potravin. Podíl doručování potravin na celosvětových výdajích na stravovací služby vzrostl z 9 % v roce 2019 na 21 % v roce 2024. [7].

Předpokládáme, že tolerance spotřebitelů vůči tření a nepohodlí se bude nadále snižovat. Zatímco jejich očekávání ohledně služeb a rychlosti se budou zvyšovat – a to jak v rámci stávajících kategorií, tak i mimo ně. Spotřebitelé budou i nadále zvyšovat laťku: Rychlost se stane základem doručování a elektronického obchodování. Spotřebitelé navíc ke svým očekáváním přidají nízkou cenu, spolehlivost a možnost vrácení zboží.

II. Digitální kanály získávají uživatele, ale ne jejich důvěru

Spotřebitelé nám říkají, že sociální média jsou zdrojem, kterému při rozhodování o nákupu důvěřují nejméně, přestože právě tam komunikují s rodinou a přáteli, kteří jsou pro ně nejdůvěryhodnějším zdrojem informací. I když je důvěra v instituce a média nízká, neustále dostupné sociální a digitální kanály nenápadně ovlivňují nákupní rozhodnutí spotřebitelů a vnímání značek.

Pandemie COVID-19 přinesla za méně než rok pokrok v oblasti digitální adopce, který odpovídá celému desetiletí. Změnila způsob, jakým spotřebitelé komunikují se značkami a médii. S rostoucí angažovaností a fragmentací pozornosti spotřebitelů se rozšířila síla a vliv agregátorů publika, včetně vyhledávačů, sociálních sítí, streamovacích a herních platforem. Značky a maloobchodníci následovali spotřebitele na tyto platformy. Vysílání kampaně značky na digitálních platformách však nestačí k ovlivnění spotřebitelů.

V našem průzkumu spotřebitelé v Evropě a Spojených státech uvádějí, že sociální média mají na ně nejmenší vliv, pokud jde o doporučení značek a produktů. Uvádějí že největší vliv na ně mají rodina a přátelé. V Číně spotřebitelé také uvádějí, že největší vliv na ně má rodina a přátelé, ale jako vlivné zdroje uvádějí i několik dalších (například sociální média a online recenze).[8] Samozřejmě existují nuance v závislosti na kategorii. V kategorii cestování například 38 % respondentů z USA řadí influencery, které sledují, mezi tři nejdůvěryhodnější zdroje.[9] V kategorii snacků je to pouze 13 %.

Digitální platformy však bezpochyby ovlivňují nákupní chování spotřebitelů. Na všech trzích pozorujeme nárůst využívání sociálních médií pro vyhledávání produktů (v průměru 32 % oproti 27 % v roce 2023). Na rozvíjejících se trzích je tento podíl obzvláště vysoký. Přibližně polovina dotázaných spotřebitelů v Indii před nákupem vyhledává produkty na sociálních médiích.[10] Mezitím 29 % dotázaných spotřebitelů v Německu, Velké Británii a Spojených státech uvádí, že zakoupili značku, o které se dozvěděli prostřednictvím sociálních médií.[11]

Využití sociálních médií již není vyhrazeno pouze mladším generacím: 33 % respondentů generace X v Evropě a Spojených státech uvádí, že používá TikTok, zatímco 35 % baby boomerů v těchto regionech uvádí, že používá Instagram.12 V Číně v průměru téměř 90 % dotázaných spotřebitelů všech věkových skupin uvádí, že používá Douyin a WeChat.

Výzvou pro značky je udržet autentické a zároveň personalizované sdělení napříč platformami. Společnosti musí při tvorbě sdělení zohlednit více zdrojů, včetně sociálních médií, vlivných hlasů, recenzí produktů a hodnocení.

III. Generace Z dospívá a utrácí

Porozumění spotřebitelům generace Z a jejich utrácení představuje jednu z největších příležitostí pro spotřebitelské značky a maloobchodníky. Generace Z (narozená mezi lety 1996 a 2010) bude podle odhadů nejen nejpočetnější, ale také nejbohatší generací v historii. Průměrný 25letý spotřebitel generace Z v USA má příjem domácnosti 40 000 dolarů, což je o 50 procent více než průměrný příjem baby boomers ve stejném věku (po započítání státních transferů, inflace a daní). Výdaje generace Z, které rostou dvakrát rychleji než výdaje předchozích generací ve stejném věku, do roku 2029 pravděpodobně předstihnou celosvětové výdaje baby boomers. Do roku 2035 generace Z přinese do globální ekonomiky dalších 8,9 bilionu dolarů.13

Pro značky je pochopení toho, co generace Z motivuje, klíčové pro dlouhodobý růst. Jsou to první členové generace, kteří vyrostli v digitálním světě a dospívání a mladou dospělost prožili během pandemie COVID-19. Tyto zkušenosti formovaly jejich pocity ohledně tradičních znaků dospělosti.

Podle našeho průzkumu se členové generace Z napříč trhy méně než členové starších generací definují na základě milníků životních etap, jako je svatba a narození dětí. Mnohem častěji se však definují na základě úspěchů souvisejících s finanční jistotou, jako je kariérní úspěch a vytvoření bohatství (o 73 % a 36 % častěji než členové starších generací).14 To může být částečně způsobeno tlakem, kterému čelí v souvislosti s vysokými životními náklady a studentskými dluhy.

Pocity generace Z ohledně světa se také liší od pocitů starších generací. Celosvětově jsou spotřebitelé generace Z optimističtější ohledně sociálních otázek ve srovnání s jinými generacemi, ale méně optimističtí ohledně stabilizace inflace a poklesu cen.15 Asi 40 % respondentů generace Z v Německu, Velké Británii a Spojených státech uvádí, že se obávají o svou finanční budoucnost (ve srovnání s 31 % členů starších generací).16 Tato obava však není všeobecná. V Číně pouze 11 procent dotázaných příslušníků generace Z uvedlo, že se obávají o svou finanční budoucnost (může to být tím, že spoření je v Číně běžnější než jinde).

V každém případě finanční obavy generace Z neodrazují od utrácení. Polovina dotázaných spotřebitelů generace Z v USA (a 35 procent v Německu a Velké Británii, ale pouze 8 procent v Číně) uvádí, že nemá dostatek úspor na to, aby si mohla udržet svůj životní styl déle než jeden měsíc – přesto však utrácení považuje za prioritu. 17 Více než čtvrtina dotázaných respondentů generace Z uvádí, že při nákupech využívá služby typu „kup teď, zaplať později“, což je chování obzvláště rozšířené mezi generací Z v Číně (40 %), Indii (38 %), Spojených arabských emirátech (36 %) a Austrálii (35 %).18

Navzdory menším finančním rezervám jsou členové generace Z z dotazovaných generací nejvíce ochotni utrácet a zadlužovat se (obrázek 3).19 V Číně, Německu, Velké Británii a Spojených státech 34 % dotazovaných členů generace Z uvádí, že jsou ochotni nakupovat na úvěr, což je o 13 procentních bodů více než u jiných generací. Touha generace Z po finanční jistotě spolu s tendencí utrácet znamená, že značky musí vytvářet produkty a zážitky, které generace Z považuje za hodné utrácení (což může být založeno na nejnovějších trendech nebo ústním podání). Dotazovaní příslušníci generace Z mají tendenci utrácet za oblečení (34 %) a kosmetiku (29 %).

Značky by měly mít na paměti jednu věc: generace Z často platí vyšší cenu za pohodlí. Na klíčových trzích uvádí vyšší podíl členů generace Z, že využívají služby dodávky potravin a jídla, než členové jakékoli jiné generace.20 V budoucnu budou spotřebitelé generace Z udávat tón širším spotřebitelským očekáváním. Úspěšné budou ty podniky, které nejlépe pochopí, kam generace Z směřuje své výdaje.

IV. Spotřebitelé upřednostňují lokální před globálním

V posledních pěti letech jsme byli svědky toho, jak disruptivní spotřebitelské značky pronikají na globální, nadnárodní značky. Tento trend se v roce 2025 vyvinul: s tím, jak se formují nové globální obchodní dohody. Pokračuje disruptivní vývoj, spotřebitelé signalizují, že je pro ně důležité nakupovat lokálně na svých vlastních trzích.

Celosvětově 47 % spotřebitelů považuje místní firmy za důležité pro své nákupní rozhodnutí.21 Zejména v Kanadě a Spojených státech preference místních značek oproti prvnímu čtvrtletí roku 2025 výrazně vzrostla (obrázek 4).

Když jsme se zeptali, proč spotřebitelé na různých trzích preferují místní značky, 36 % uvedlo, že chtějí podporovat domácí podniky.22 Pro 20 % jsou místní značky lépe přizpůsobeny jejich potřebám. Pouze 13 % uvedlo, že domácí značky jsou cenově dostupnější.

Někteří spotřebitelé mimo Spojené státy také začínají být opatrní vůči americkým značkám. V Evropě 42 % respondentů průzkumu uvedlo, že v květnu 2025 vnímají americké značky hůře nebo o něco hůře než na začátku roku.

Spotřebitelé chtějí nakupovat lokálně, což je patrné v kategoriích jako oděvy a domácí potřeby. Tento trend je nejvýraznější v Kanadě a Spojených státech, ale pravidelně se objevuje i na jiných trzích. V Číně je například šest z deseti kosmetických značek s největším nárůstem podílu na trhu od roku 2020 čínských (v letech 2015 až 2020 to byly pouze dvě).23 V Japonsku je devět z deseti nejoblíbenějších značek snacků japonských.

V budoucnu budou muset nadnárodní společnosti překonat vyšší laťku, aby mohly úspěšně působit mimo své klíčové trhy. Klíčové bude přizpůsobení nabídky místním vkusům a trendům, lokalizace zdrojů tam, kde je to možné, a strategická rozhodnutí o portfoliu a značkách na základě schopnosti získat trhy. Pro některé společnosti to může znamenat přeorientování se na své klíčové podnikání, protože tržní a obchodní podmínky zůstávají turbulentní.

V. Spotřebitelé řeší rovnici hodnoty novými způsoby

Rostoucí ceny jsou i nadále hlavním důvodem obav spotřebitelů ve všech 18 trzích, které jsme zahrnuli do našeho průzkumu.24 Tento problém výrazně předstihuje další nejčastější důvody obav, jako jsou klimatické změny, mezinárodní konflikty a nezaměstnanost nebo nejistota zaměstnání. V důsledku toho spotřebitelé přecházejí k levnějším produktům, někdy nečekaným způsobem a napříč kategoriemi, nikoli pouze v rámci jedné kategorie.

Celosvětově 79 % dotázaných spotřebitelů omezuje své výdaje, ale ne nutně tím, že nakupuje méně zboží nebo hledá slevy u levnějších prodejců (i když tyto akce jsou stále běžné). Místo toho více než polovina dotázaných spotřebitelů na všech trzích uvádí, že při každém nákupu hledá slevy, a přibližně 49 % dotázaných spotřebitelů v USA plánuje odložit nákupy v příštích třech měsících.25 Na otázku týkající se plánů výdajů v kategorii oděvů 47 % dotázaných spotřebitelů v USA uvedlo, že čeká na výprodej nebo akci (stejnou odpověď uvedlo 22 % respondentů v Německu a Velké Británii).26

Stále častěji se objevuje jev tzv. cross-category trade-downs, kdy zákazníci upouštějí od nákupu zboží v jedné kategorii, aby si mohli dovolit zboží v jiné kategorii. V první polovině roku 2025 více než třetina dotázaných spotřebitelů uvedla, že v jedné kategorii přešla na levnější produkty, zatímco v jiné kategorii plánuje utrácet více.27 Ještě pozoruhodnější je skutečnost, že 19 % dotázaných spotřebitelů po celém světě plánuje omezit výdaje v kategorii nezbytných produktů, ale utrácet více v kategorii volně dostupných produktů.

Někteří spotřebitelé nejsou ochotni vzdát se požitků, na které si během pandemie COVID-19 zvykli. I mezi spotřebiteli, kteří uvádějí, že se obávají rostoucích cen, má více než třetina stále v plánu utrácet (obrázek 5).28 Tento trend pozorujeme ve všech regionech, nejvýrazněji v Brazílii, Číně a Spojených arabských emirátech.

Co z toho vyplývá? Spotřebitelé předefinovávají, co pro ně znamená hodnota, což nepochybně ovlivňuje jejich nákupní chování. Diskontní a velkoobchodní kanály nadále přitahují spotřebitele všech věkových skupin a příjmových úrovní (například 80 % dotázaných příslušníků generace Z v USA uvedlo, že v uplynulém měsíci nakupovalo ve velkoobchodě).29 Značky budou muset strategicky řídit své tržní postavení, být přítomny tam, kde spotřebitelé hledají hodnotu, a zajistit, aby jejich prodejní a propagační taktiky přinášely skutečnou hodnotu.

Čtyři strategické imperativy, které mohou pomoci hráčům na spotřebitelském trhu zvítězit

V rozhodování spotřebitelů se objevila nová základna. Navzdory vysoké míře nejistoty – nejen v oblasti spotřebitelského sentimentu, ale také v geopolitických a ekonomických výhledech – existuje mnoho oblastí, ve kterých mohou značky najít růst. Identifikovali jsme čtyři strategické imperativy pro hráče na spotřebitelském trhu v nadcházejícím roce:

Ještě více se přiblížit spotřebiteli.

Spotřebitelský sentiment již není jednoznačně v souladu s spotřebitelskými výdaji a jednoduché metody předpovídání spotřebitelského chování jsou nedostatečné. Společnosti musí vytvořit 360stupňový pohled na své spotřebitele, který jim umožní proaktivní rozhodování. To znamená využít nové možnosti, jako jsou nástroje pro sledování sociálních sítí založené na umělé inteligenci, a zajistit, aby organizace měla k dispozici podrobné údaje o chování spotřebitelů z vlastních webových stránek nebo obchodů. Pro společnosti zabývající se spotřebním zbožím s omezenými vlastními daty je klíčové vybudovat schopnosti shromažďovat informace o spotřebitelích a data třetích stran mimo svůj podsektor.

Shromažďování poznatků je však pouze polovina úspěchu.

Spotřebitelské společnosti mohou nasadit nástroje pro generování prediktivní i preskriptivní analytiky (ty zahrnují datové body, jako je riziko odchodu zákazníků a produktové preference, a personalizovaná doporučení). Společně tvoří tyto analytické nástroje silnou základnu poznatků a analytiky, která spotřebitelským hráčům umožňuje využít sílu personalizace a cíleného marketingu.

Investovat do nástrojů pro řízení růstu tržeb (RGM)

Spotřebitelé jsou dnes cenově citlivější a orientovaní na výhodné nabídky a kompromisy hodnotí šířeji než v minulosti. Nabídnout správný produkt za správnou cenu ve správný čas je dnes důležitější a obtížnější než kdykoli předtím, zejména proto, že digitální platformy umožňují spotřebitelům porovnávat nabídky. Pro značky je správné nastavení RGM základním předpokladem. To zahrnuje využívání analytiky k informovanému rozhodování o cenách, strategické řízení obchodních podmínek a pravidelnou optimalizaci sortimentu. Inovace v rámci celého ekosystému RGM však mohou odemknout další hodnotu. To znamená vytvořit pokročilé automatizované analytické modely, které využívají prediktivní AI, poznatky založené na spotřebitelích a zdroje behaviorálních dat. Tyto investice umožňují hráčům na spotřebitelském trhu využívat propagační výdaje personalizovanějším způsobem a oslovit spotřebitele ve správný okamžik se správnou nabídkou. Značky mohou také přehodnotit své partnerství s maloobchodníky, najít způsoby, jak propojit cenotvorbu prostřednictvím aktivace maloobchodních médií, a spolupracovat na sdílení dat způsobem, který může dále podpořit pokročilé modely RGM.

Přizpůsobit portfolio pro růst

Vzhledem k tomu, že tento sektor i nadále definují disruptivní značky, rychle se měnící trendy a nepředvídatelní spotřebitelé, musí se spotřebitelské společnosti soustředit na své zdroje růstu. To znamená neustále se zaměřovat na fúze a akvizice (M&A&D). Spotřebitelské společnosti by se měly snažit generovat 20 až 30 procent nových výnosů ze svého portfolia každých deset let. Ty, které pro růst využívají M&A&D, generují o 2,5 procentního bodu vyšší TSR než ty, které se spoléhají pouze na organický růst. To také znamená přetvoření obchodních schopností. E-komerce se stává jednou z největších arén pro konkurenci. Velká část tohoto růstu bude pocházet z vyšší penetrace v rozvíjejících se ekonomikách a zrychlení nových obchodních modelů, jako je sociální obchodování.

Přepracovat technologické schopnosti.

I když se spotřebitelským hráčům podaří splnit všechny tyto strategické imperativy, budou mít potíže udržet si konkurenční výhodu, pokud nepřepracují své technologické schopnosti. A to včetně restrukturalizace svých organizací tak, aby vyhovovaly technologickým investicím. Mezi 140 případy použití agentické AI a gen AI, které by spotřebitelští hráči měli upřednostnit, představují největší hodnotu formování spotřebitelských insightů a poptávky a řízení zákazníků a kanálů. Spotřebitelské podniky, které provedou dlouhodobé transformační investice do restrukturalizace s cílem dosáhnout růstu, by mohly dosáhnout až 15procentního zlepšení marží EBITDA.

V nadcházejících letech bude vítězství nad konkurencí znamenat předvídání potřeb často nepředvídatelných spotřebitelů. Značky, které se dokážou rychle přizpůsobit nové realitě, budou mít dobrou pozici pro růst, bez ohledu na nejistotu, která je čeká.

Odkazy a vysvětlivky

[1] Pokud není uvedeno jinak, údaje v tomto článku pocházejí z průzkumu McKinsey ConsumerWise Sentiment Survey za druhé čtvrtletí roku 2025. Online průzkum McKinsey ConsumerWise Sentiment Survey byl proveden ve druhém čtvrtletí roku 2025, od 26. dubna do 5. května 2025, a získal odpovědi od 25 998 spotřebitelů na 18 trzích. Aby byly zohledněny rozdíly v míře odezvy, jsou údaje váženy podle podílu jednotlivých respondentů na globálním HDP.

Průzkum McKinsey State of Consumer Market Survey shromáždil odpovědi od 2 838 spotřebitelů: 1 327 z USA v průzkumu provedeném ve dnech 23. až 28. dubna 2025; 600 z Číny v průzkumu provedeném ve dnech 30. dubna až 6. května 2025; 572 z Německa v průzkumu provedeném ve dnech 28. až 30. dubna 2025; a 339 z Velké Británie v průzkumu provedeném ve dnech 28. do 30. dubna 2025. State of the Consumer 2025: When disruption becomes permanent

June 9, 2025 | Article , https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/state-of-consumer

[2] World Economic Outlook: A critical juncture, International Monetary Fund, April 2025.

[3] Otázky průzkumu: Kolik hodin máte v průměrném týdnu (včetně víkendů) k dispozici pro osobní volný čas (nikoli pro práci, školu nebo spánek)? Kolik procent z tohoto času trávíte následujícími způsoby? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Velké Británie a Spojených států ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[4] Otázka průzkumu: Nakupovali jste v uplynulém měsíci v některém z následujících typů obchodů? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Velké Británie a Spojených států (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[5] Otázka průzkumu: V uplynulém týdnu jste zakoupili nebo utratili peníze za kterou z následujících položek? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[6] Otázka průzkumu: Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[7] Euromonitor International database, accessed May 2025.

[8] Otázka průzkumu: Obecně, který z následujících faktorů vás nejvíce ovlivňuje při rozhodování o produktu nebo značce? Ohodnoťte nejvlivnější faktor jako číslo jedna a nejméně vlivný jako číslo šest. Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Velké Británie a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[9] Otázka průzkumu: Jak získáváte informace, když nakupujete [kategorie]? Seřaďte následující zdroje informací podle pořadí, přičemž číslo jedna je váš nejdůvěryhodnější zdroj a číslo devět je váš nejméně důvěryhodný zdroj. Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[10] Otázka průzkumu: Kde konkrétně jste hledali informace o [kategorie]? „Hledáním informací“ se rozumí prohlížení produktů, srovnávání, hledání dalších informací o produktech nebo jejich specifikacích atd. Na základě vzorku 991 spotřebitelů v Indii.

[11] Otázka průzkumu: Zakoupili jste v posledních třech měsících produkt poté, co jste ho viděli na sociálních médiích, ale nákup jste dokončili jinde? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[12] Otázka průzkumu: Které z následujících sociálních médií používáte? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[13] Spend Z, a joint report from GfK, NielsenIQ, and World Data Lab, 2024.

[14] Otázka průzkumu: Jak důležité jsou pro vás následující životní cíle? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[15] Otázka průzkumu: Co je pro vás v současné době největším zdrojem optimismu?

[16] Otázka průzkumu: Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím tvrzením týkající se vaší finanční budoucnosti? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[17] Otázka průzkumu: Pokud byste dnes přišli o svůj příjem, jak dlouho by vám vaše úspory vystačily na současný životní styl, aniž byste museli měnit své současné výdaje? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[18] Otázka průzkumu: Provedli jste v posledních třech měsících některou z následujících činností souvisejících s nákupem a platbou? Na základě vzorku 1 004 respondentů v Číně, 1 003 respondentů ve Spojených arabských emirátech, 991 respondentů v Indii a 978 respondentů v Austrálii.

[19] Otázka průzkumu: Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se nákupů a úvěrů? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který byl proveden mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států amerických ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[20] Otázka průzkumu: V uplynulém týdnu jste zakoupili nebo utratili peníze za kterou z následujících položek? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států, provedený ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[21] Otázka průzkumu: Jak důležitý je pro vaše rozhodnutí o koupi produktu nebo značky následující faktor?

[22] Otázka průzkumu: Proč dáváte přednost domácím značkám, upřednostňujete je nebo si je vybíráte? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států (časové rozmezí zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[23] Euromonitor International database, accessed May 2025.

[24] Otázka průzkumu: Co vás v současné době nejvíce znepokojuje?

[25] Průměr za Německo, Spojené království a Spojené státy americké. Otázka průzkumu: Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními týkajícími se nákupů a výhodných nabídek? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Velké Británie a Spojených států (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech). Otázka průzkumu: Myslíte si, že v příštích třech měsících odložíte nákup nějakých produktů nebo služeb?

[26] Otázka průzkumu: Při svém posledním nákupu oděvů nebo obuvi jste provedli některou z následujících činností? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Spojeného království a Spojených států (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

[27] Otázky průzkumu: Očekáváte, že v příštích třech měsících utratíte více, přibližně stejně nebo méně peněz než obvykle v těchto kategoriích? Za které produkty nebo služby plánujete utratit více peněz než obvykle nebo si dopřát něco navíc? Průzkumy spotřebitelského sentimentu McKinsey ConsumerWise za první a druhé čtvrtletí roku 2025. Průzkum McKinsey ConsumerWise Sentiment Survey pro první čtvrtletí roku 2025 proběhl v období od 21. ledna do 2. února 2025 a získal odpovědi od 26 284 spotřebitelů.

[28] Otázky průzkumu: Co vás v současné době nejvíce trápí? Pokud jde o produkty a služby, za které budete utrácet peníze, plánujete v příštích třech měsících utrácet více než obvykle nebo si dopřát něco extra?

[29 ]Otázka průzkumu: Nakupovali jste v uplynulém měsíci v některém z následujících typů obchodů? Průzkum společnosti McKinsey o stavu spotřebitelského trhu, který se uskutečnil ve dnech 23. dubna až 6. května 2025 mezi 2 838 spotřebiteli z Číny, Německa, Velké Británie a Spojených států (rozsah dat zahrnuje různé termíny průzkumu ve čtyřech regionech).

O autorech

Becca Coggins je senior partnerkou v chicagské kanceláři McKinsey, Christina Adams je partnerkou v dallaské kanceláři, Kari Alldredge je partnerkou v minneapoliské kanceláři, Alyssa Hopcus a Laura Bucklin jsou konzultantkami v kanceláři v Bay Area a Justin Shamoun je associate partnerem v newyorské kanceláři.

Autoři děkují Andrew Pitakosovi, Christině Sexauerové a Sandře Congové za jejich příspěvky k tomuto článku.