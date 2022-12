Švýcarská opatření pro krizový nedostatek elektrické energie

Švýcaři se připravují na těžké časy. V zimě země dováží velké množství elektřiny, zejména v předjarním období, kdy klesající hladina vodních nádrží snižuje výkon vodních elektráren. Zlepšení nastává až s jarním táním, které opět naplní nádrže přehrad vodou. V roce 2021 pocházelo 5,7 miliardy kilowatthodin hlavně z Francie a Německa. Spolková rada, vláda Švýcarska, se obává, že by letos v zimě mohlo chybět větší množství, zvláště když Francie a Německo nebudou mít zrovna dostatek elektřiny, například v důsledku nahrady plynu elektřinou na straně spotřebitelů. Aby se zabránilo celostátnímu výpadku elektřiny – rozhodla Spolková rada o přijetí úsporného programu, který určuje tzv. eskalační stupně (kroky) a omezení a zákazy pro každý stupeň.

Pokud by opatření, která se zpřísňují ve čtyřech krocích, nebyly přijata a nebo body nebyly dostatečně naplňovány, může dojít na plánované vypínání dodávky energie, které by probíhalo střídavě po jednotlivých regionech nebo kantonech. Pouze skupiny spotřebitelů s životně důležitými službami, jako je dodávka energie a vody, bezpečnost a základní lékařská péče, mohou být osvobozeny od výpadků proudu, pokud je to technicky proveditelné.



Níže uvedená přílohy omezení a zákazů pro jednotlivé eskalační stupně jsou z návrhu Vyhlášky o omezeních a zákazech používání elektrické energie z 23.11.2022. Odkaz na pdf návrhu pod textem

Příloha 1 – Omezení použití

Omezení – Eskalační krok 1

(aplikace omezení probíhá současně se zákazy pro odpovídající eskalační krok).

Pračky v domácnostech mohou být provozovány s teplotou vody maximálně 40 °C.

Komerční používání sušiček, žehliček a žehlicích strojů je povoleno maximálně dvanáct hodin denně. Použití není omezeno pro zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy.

Pokud je teplo ve veřejně přístupných místnostech zajišťováno převážně elektrickou energií. elektrickou energií (např. elektrická topidla a tepelná čerpadla), mohou být tyto místnosti tyto místnosti mohou být vytápěny maximálně na 20 °C. Vyloučeny jsou wellness prostory a místnosti používané ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy pro léčbu pacientů.

nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy pro léčbu pacientů.

Ohřívací vitríny, ohřívače talířů nebo šálků, varné konvice a ohřívací zásuvky nesmí být v maloobchodě provozovány při teplotách vyšších než 65 °C.

Chladicí boxy na nápoje, s výjimkou nápojů podléhajících rychlé zkáze, nesmí být v maloobchodě provozovány při teplotách nižších než 9 °C.

provozovat při teplotách nižších než 9 °C.

Chladničky používané pro soukromé a komerční účely (kromě mrazicích prostorů) nesmí být nesmí být zchlazena pod 6 °C. Výjimkou jsou teplotní předpisy stanovené v potravinovém právu (zejména v hygienické vyhlášce SR 817.024.1), které musí být vždy dodržovány.

Chladničky a mrazničky používané pro soukromé a komerční účely nesmí být chlazeny pod -20°C. Výjimkou jsou teplotní předpisy stanovené v potravinovém právu (zejména v hygienické vyhlášce SR 817.024.1), které musí být vždy dodržovány.

Větrání v kuchyni je přizpůsobeno době vaření a mimo dobu vaření musí být zcela vypnuto.

Komerční používání obrazovek pro reklamní účely je zakázáno ve všech dnech mezi 23:00 a 5:00.

Používání elektrického osvětlení pro reklamní účely, např. osvětlení výloh, neonové nápisy a dekorativní osvětlení je zakázáno ve všech dnech mezi 23:00 a 5:00.

V nepoužívaných budovách a podlažích musí být topení nastaveno na nejnižší stupeň (nastavení ochrany proti mrazu) nebo vypnuto. Tento požadavek se vztahuje i na průmyslově využívané prostory bez stálých pracovišť, například jako jsou čerpací stanice.

Překladiště a sklady mohou být vytápěny maximálně na 19 °C.

Obecná maximální rychlost pro vozidla platí za příznivých silničních a dopravních podmínek a za dobré viditelnosti: 100 km/h na dálnicích.

Omezení – Eskalační krok 2

(uvedena jsou omezení, která doplňují nebo jdou dále než eskalační krok 1)

Komerční používání sušiček, žehliček a žehliček na prádlo je povoleno maximálně devět hodin denně. Použití není omezeno pro zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy.

Pokud je teplo ve veřejně přístupných místnostech zajišťováno převážně elektrickou energií. elektrickou energií (např. elektrická topidla a tepelná čerpadla), mohou být tyto místnosti tyto místnosti mohou být vytápěny maximálně na 19 °C. Pro pokoje pro hosty v pohostinství platí teplotní limit 20 °C. Vyloučeno jsou místnosti, které slouží k ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy.

Teplota v elektricky vytápěných, komerčně provozovaných nebo veřejně přístupných místnostech. veřejně přístupné bazény a další wellness zařízení musí být být omezena na maximálně 27 °C. Sauny jsou vyloučeny.

V kuchyních v pohostinství musí být topení nastaveno na nejnižší úroveň nebo vypnuto.

Manipulační střediska a sklady mohou být vytápěny maximálně na 18 °C.

Soukromě i komerčně využívané chladničky a mrazničky nesmí být chlazeny pod minus 19 °C. Výjimkou jsou teplotní předpisy stanovené v potravinovém právu (zejména v hygienické vyhlášce SR 817.024.1), které musí být vždy dodržovány.

Ohřívací vitríny, ohřívače talířů nebo šálků, varné konvice a ohřívací zásuvky se v prostoru pro stravování nesmí používat. ohřívací zásuvky nesmí být v sektoru stravování provozovány při teplotách vyšších než. 65°C.

Pokud je výroba teplé vody pokryta převážně použitím elektrickou energií se voda nesmí ohřát na více než 60 stupňů Celsia. Celsia. Dočasná opatření pro kontrolu patogenních zárodků kontrola patogenních zárodků. Tato omezení se nevztahují na se nevztahuje na:

a. Nemocnice;

b. Lékařské postupy;

c. Porodnice;

d. Domovy důchodců a pečovatelské domy a zařízení pro péči o osoby se zdravotním postižením;

e. Potravinářské podniky.

Na diskotékách, v klubech a podobně, stejně jako na tanečních a podobných akcích, musí být topení nastaveno na nejnižší stupeň nebo zcela vypnuto.

Streamovací služby musí omezit rozlišení svých streamovacích nabídek na. Standardní rozlišení (SD).

Datová centra a serverovny nesmí být chlazeny pod 25 °C.

Výrobníky ledu (výroba ledu pro chladicí účely) v komerčním sektoru mohou být v provozu maximálně čtyři hodiny denně.

Omezení – Eskalační krok 3

(jsou uvedena omezení, která doplňují nebo jdou dále než eskalační kroky 1 a 2).

Otevírací doba obchodů se musí zkrátit o […(1-2)] hodin denně. Časové okno lze určit nezávisle na formátu obchodu. Pokud se společnost rozhodne některé pobočky zcela uzavřít nebo otevřít prodejnu pouze v určité dny, započítává se počet uzavřených hodin do zkrácení otevírací doby celé sítě poboček.

Mimo otevírací dobu musí být mrazicí skříně zakryty polystyrenovými deskami nebo nočními závěsy.

Komerční používání sušiček, žehliček a žehlicích strojů je povoleno maximálně osm hodin denně. Použití není omezeno pro zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy.

Pokud je teplo v místnostech zajišťováno převážně elektrickou energií (např. elektrickými topnými tělesy a tepelnými čerpadly), mohou být tyto místnosti vytápěny maximálně na 18 °C. To se nevztahuje na pokoje používané pro léčbu pacientů ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, porodnice, ordinace lékařů a domovy důchodců a pečovatelské domy.

Provozování vířivek, opalovacích přístrojů, saun, infračervených kabin, parních lázní, masážních křesel a jiných elektricky poháněných wellness zařízení v komerčním sektoru je zakázáno. wellness zařízení v komerčním sektoru je povoleno maximálně na sedm let. hodin denně.

Soukromé používání elektromobilů je povoleno pouze v nezbytně nutných případech (např. pro pracovní účely, nákupy, návštěvu lékaře, návštěvu náboženských obřadů, náboženské akce, účast na soudních jednáních).



Příloha 2 – Zákazy používání

Používání elektřiny k následujícím účelům je zakázáno:

Zákazy – Eskalační krok 1

(použití probíhá současně s omezením dle eskalačního kroku 1 (příloha 1)).

Provoz mobilních topných zařízení, s výjimkou obydlených místností nebo na pracovištích, která nemají žádný jiný způsob vytápění.

Provoz venkovních komfortních ohřívačů, jako jsou hřibové ohřívače, sálavé ohřívače nebo ohřívače sedaček lanovek.

Provoz mobilních klimatizačních jednotek a ventilátorů bez provozní potřeby

Provoz klimatizačních systémů v pracovních nebo obytných místnostech pro účely pohodlí bez provozní nutnosti.

Provoz vířivek, opalovacích přístrojů, saun, infračervených kabin, parní lázně, masážní křesla a další elektricky ovládaná wellness zařízení v soukromém sektoru.

Provoz strojů na výrobu ledu (výroba ledu pro chladicí účely) v soukromém sektoru soukromý sektor

Venkovní osvětlení a osvětlení budov a zahrad, jakož i soukromé cesty, pokud není osvětlení zařízení nezbytné z bezpečnostních důvodů.

Osvětlení parkovišť a vícepodlažních parkovišť mimo provozní dobu, s výjimkou nouzového osvětlení

Osvětlení vyšší než 100 luxů v místech bez stálých pracovišť, pokud je to technicky možné a okamžitě proveditelné

Osvětlení v místnostech, ve kterých nejsou přítomny žádné osoby, pokud technicky možné, s výjimkou nouzového osvětlení

Elektronická zařízení mimo pracovní dobu, pokud je to technicky a provozně možné, s výjimkou logistiky pokladen a systémově relevantního IT vybavení.

Vytápění místností s trvale otevřenými vnějšími dveřmi.

Elektrické foukače listí

Teplá voda na veřejných toaletách

Zákazy – Eskalační krok 2

(uvedeny jsou zákazy, které doplňují nebo jdou dále než eskalační krok 1)

Používání obrazovek a reklamních světelných zařízení pro reklamní účely

Osvětlení pro reklamní účely, jako je osvětlení výloh, neonové nápisy a dekorativní osvětlení, s výjimkou firemních log na. pracovní doba

Slavnostní a jiné dekorativní osvětlení v exteriéru

Provoz sušiček prádla a žehliček v soukromých prostorách

Provoz minibarů v pokojích a maxibarů pro společné prostory použití v pohostinství.

Provoz chladicích zařízení na nápoje, s výjimkou nápojů podléhajících rychlé zkáze, v maloobchodě a pohostinství.

Obsluha ohřívačů talířů a šálků v maloobchodě a pohostinství.

Provoz strojů na výrobu ledu (výroba ledu pro chladírenské účely) v soukromém a komerčním sektoru. Vyloučeny jsou oblasti, které jsou nezbytné pro dodržení předpisů potravinového práva (zejména v hygienické vyhlášce SR 817.024.1) vyžadují stroje na výrobu ledu.

Provoz eskalátorů a pohyblivých chodníků, pokud existuje jiný přístupový prostředek.

Zákazy – Eskalační krok 3

(uvedeny jsou zákazy, které doplňují nebo jdou dále než eskalační kroky 1 a 2)

Provoz elektrických ohřívacích systémů bazénů

Osvětlení sportovišť a zařízení

Provoz vzduchových kopulí pro rekreační a sportovní aktivity

Provozování amatérských sportovních akcí (včetně e-sportovních akcí), pokud se k tomuto účelu spotřebovává elektrická energie.

Používání mycích zařízení pro osobní a užitková vozidla (mycí dráhy a mycí boxy), s výjimkou dílenských prací.

Diskotékové osvětlení a mlhové systémy na diskotékách, v klubech apod.

Obsluha zařízení pro video, DVD a Blue-Ray, herních konzolí a herní počítače

Streamovací služby pro účely zábavy

Provoz uměle chlazených venkovních kluzišť

Těžba kryptoměn a vysokofrekvenční obchodování

Zákazy – Eskalační krok 4

(uvedeny jsou zákazy, které doplňují nebo jdou dále než eskalační kroky 1 až 3)

Provozování zařízení osobní dopravy pro rekreační účely

Provozování zařízení pro sněhové sporty a zasněžovacích zařízení

Provoz vytápěcích nebo chladicích zařízení pro sportovní zařízení

Provozování zábavních parků, heren, kasin, diskoték a podobně. Dále je povolen provoz zařízení, která jsou nezbytná pro bezpečnost a dobré životní podmínky zvířat, jako je zabezpečení výběhů pro potenciálně nebezpečné druhy zvířat nebo filtrační systémy akvárií v zoologických zahradách a obchodech se zvířaty v zájmovém chovu.

Veřejné promítání filmů

Veřejná vystoupení na kulturních akcích (divadlo, opera, koncerty) za předpokladu, že se k tomuto účelu spotřebovává elektrická energie.

Pořádání amatérských a profesionálních sportovních akcí za předpokladu, že se k tomuto účelu spotřebovává elektrická energie.

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74051.pdf

Energetika – souhrn

Nejvíce energie je spotřebováno ve Švýcarsku ve formě ropných paliv a motorových paliv (50,6 %), následuje elektřina (25,0 %), plyn (13,5 %) a dřevo (4,4 %). Ve Švýcarsku se elektřina vyrábí především z vodní energie (59,9 %), jaderné energie (33,5 %) a konvenčních tepelných elektráren (2,3 %, neobnovitelné).

Průměrná spotřeba energie na osobu se od roku 1990 snížila o 14,5 %. Ale v důsledku současného nárůstu rezidentního obyvatelstva o 23,4 % se celkové množství spotřebované energie ve stejném období zvýšilo o 5,5 %.

V roce 2015 se ve Švýcarsku na hlavu spotřebovalo 7 033 kWh elektřiny. Tato hodnota je vyšší než ve Francii (6 233 kWh), Německu (6 225 kWh) a Nizozemsku (6 108 kWh) v roce 2014, ale nižší než v Norsku (21 091 kWh), Finsku (14 477 kWh), Švédsku (12′ 597 kWh), Belgii (7 225 kWh) a Rakousku (7 081 kWh).

Téměř polovina ropy dovážené do Švýcarska pochází z Afriky (39 % Nigérie, 6 % Libye, 1 % Egypt). Druhá polovina pochází z Mexika (18 %), USA (12 %), Kazachstánu (8 %) a dalších zemí.

Několik projektů jaderných elektráren bylo v minulosti opuštěno kvůli silnému odporu veřejnosti. V roce 1975 se to týkalo plánované jaderné elektrárny Kaiseraugst v kantonu Aargau.

Ve Švýcarsku v současnosti probíhá energetická transformace pod názvem „Energetická strategie 2050“. Jejím cílem je postupně ukončit jadernou energetiku.

Ve Švýcarsku je kolem 638 vodních elektráren. Vyrábí 59,9 % celkové produkce elektřiny v zemi.

Největší přehradou ve Švýcarsku je Grande-Dixence (Valais) s výškou 285 m. Je to třetí nejvyšší gravitační přehrada na světě.