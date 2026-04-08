Švýcarsko: Na války a ropnou krizi existuje jen jedna odpověď – domácí zdroje obnovitelné energie

Procházíme turbulentním obdobím. Člověk si na to může stěžovat – ale může ho také využít k tomu, aby se zamyslel nad sebou a položil si několik zásadních otázek.

Například tyto:

Opravdu chceme být závislí na křesle současného amerického prezidenta?

Opravdu chceme být závislí na rozhodnutích budoucích amerických prezidentů?

Opravdu chceme být závislí na amatérském Napoleonovi z Leningradu?

Opravdu chceme být závislí na politických nepokojích v Nigérii, na autoritářském režimu v Kazachstánu? Na nestabilní situaci v Libyi? Na diktátorovi v Ázerbájdžánu?

Opravdu chceme být závislí na režimech, jako je ten v Íránu? Saúdské Arábii? Spojených arabských emirátech?

Opravdu chceme každý rok dovážet fosilní paliva v hodnotě dvanácti miliard franků , místo toho, abychom tyto peníze platili domácím výrobcům energie?

Opravdu chceme svěřit základy našich moderních životů do takových rukou cizím lidem?

Můžu se vůbec nazývat vlastencem, když se nezasazuji o rozšíření obnovitelných zdrojů energie?

Odpověď na všechny tyto otázky zní ne.

Současná globální situace není náhoda. Neexistuje žádná záruka, že se situace po listopadu a volbách v polovině volebního období zlepší – právě naopak. Lze s jistotou předpokládat, že současný chaos je jen začátkem toho, co přijde, až se projeví plný dopad klimatických změn.

Donald Trump nenávidí větrnou energii – to by pro nás mělo být varováním.

Švýcarsku by se mělo doporučit, aby vzalo svůj osud do vlastních rukou a minimalizovalo svou závislost na zahraničí, zejména pokud jde o národní bezpečnost. V současné době dovážíme 70 procent energie spotřebované ve Švýcarsku. Tuto závislost nebudeme schopni zcela eliminovat – ale naším cílem by mělo být udržet ji co nejnižší.

I na to existuje řešení: švýcarské obnovitelné zdroje energie.

Švýcarsko by mohlo vyrobit 30 TWh jen z větrné energie – z toho 19 TWh by se vyrobilo v zimních měsících. 19 TWh je celkový výkon všech švýcarských jaderných elektráren v roce 2025.

Potenciál ale zůstává nevyužitý.

  • V roce 2025 vyrobilo 50 švýcarských větrných elektráren pouhých 0,165 TWh.
  • V Rakousku je 1500 větrných turbín.
  • V Bavorsku, 1150.
  • V Bádensku-Württembersku, 782.
  • V přilehlých francouzských regionech jich je 2608.

S pouhými 1000 elektrárnami bychom mohli vyrobit 9 TWh – v zimě 5,7. To vyvolává následující otázku:

Jak dlouho budeme tak hloupí, že tento potenciál necháme nevyužitý?

