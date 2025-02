Texaští těžaři ropy se obracejí ke geotermální energii

Texas by mohl být Trumpovým světlým bodem v oblasti čisté energie – podnikatelé z tohoto státu přijímají mírné regulace a samozřejmě mají zkušenosti s vrtáním, připravili půdu pro přední světový boom v produkci geotermální energie. Dokonce i Trump je z toho nadšený.

V administrativě, která ve stylu „vrtej, baby, vrtej“ již zastavila rozšiřování větrné energetiky a uvedla solární průmysl do útlumu pozastavením financování a ohrožením pobídek podle zákona o snížení inflace, se jednomu zdroji čisté energie dostalo podpory ze strany prezidenta Donalda Trumpa. V rámci jeho snahy o posílení americké energetické dominance se geotermální energii (využití podzemního tepla jako obnovitelného zdroje) dostalo v exekutivním příkazu z 20. ledna podpory. Geotermální a hydro energie měly to vzácné štěstí, že nebyla vyčleněny ke kritice. A jeden stát je připraven stát se centrem boomu geotermální energie.



Podnikatelé v Texasu mají zkušenosti s vrtáním, připravili půdu pro přední světový boom v produkci geotermální energie. Stát Osamělé hvězdy se může pochlubit značným počtem provozovatelů a pracovní silou, která umí vrtat – na vrcholu nedávného boomu břidlicové ropy se hloubilo více než 20 000 vrtů ročně. Veškerá tato aktivita znamená, že velká část podzemní krajiny státu již byla zmapována a je mnohem snazší najít vhodná místa pro geotermální vrty.

Výroba geotermální energie tradičně zahrnovala několik elektráren, postavených v místech, kde voda ohřátá ze země bublá směrem k povrchu, nebo budování systémů se zemními zdroji, které využívají teplotní rozdíl mezi podzemím a povrchem k vytápění nebo chlazení konkrétních staveb, a dokonce i celých čtvrtí.

Novější techniky usilují o vrty do hloubky 3 km do tzv. horkých hornin, které mohou mít teplotu 150°C i více. Operátoři pak čerpají vodu dolů, kde se mění na páru, která se vrací na povrch, aby poháněla turbínu a vyráběla elektřinu. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že geotermální energie má celosvětově větší výrobní potenciál než vítr a téměř stejný jako solární energie.

Tradiční geotermální energie se soustřeďuje v oblastech západně od Skalistých hor, kde zůstává energie z páry blíže k povrchu. Technologie horkých hornin dává do hry více oblastí a s dalšími pokroky ve vrtání může potenciálně vytvořit národní zdroj energie. Mezi oblasti, na které se v současné době zaměřuje pozornost, patří Louisiana, Arkansas, Severní Dakota a Texas, nikoli náhodou oblasti, kde se již těží ropa.

Tři demonstrační projekty v tomto roce připraví půdu pro sérii velkých geotermálních vrtů, které budou fungovat jako malé elektrárny, včetně třímegawattového systému skladování energie, který pro San Miguel Electric Cooperative v Christine v Texasu vyvíjí začínající společnost Sage Geosystems. Ken Wisian, geofyzik a geolog z Texaské univerzity v Austinu, se domnívá, že stát by mohl do deseti let vyrábět 10 % energie z geotermální energie.

Ještě zhruba před čtyřmi lety geotermální průmysl v USA skomíral, říká Wisian, s malými kapitálovými investicemi a bez skutečného výzkumu, zejména ve srovnání s ropným a plynárenským průmyslem. V té době byly tradiční vrty na fosilní paliva o mnoho let před geotermálními. Pak ale začaly vrtné firmy a startupy aplikovat techniky vrtání ropy a zemního plynu na geotermální energii a zjistily, že je mnohem ekonomičtější, a to na mnohem více místech, než se původně předpokládalo.

První lídři, jako například Jamie Beard, která přednesla přednášku na TEDu o potenciálu geotermální energie, pomohli iniciovat studii ministerstva energetiky v hodnotě 165 milionů dolarů, jejímž cílem bylo převést technologie těžby ropy a plynu na geotermální energii. A Bidenova administrativa pomohla urychlit rozvoj tohoto odvětví, schválila projekty využívající veřejnou půdu a zahrnula pobídky pro geotermální energii do zákona o snižování inflace.



Ve videu natočeném již před 3 roky vysvětlila Jamie Beard technologii geotermální energie a její výhody: Vrty pro těžbu ropy a plynu zmapovaly podloží, těžařské firmy mohou pokračovat ve využití svého know-how, zaměstnanci nepotřebují rekvalifikace na jinou práci, potenciál je obrovský i na místech, kde by se to nečekalo.



„Proč právě teď? Odpovědí je Trump a ‚vrtej, baby, vrtej‘,“ řekla Beard, který nyní vede Project InnerSpace, soukromou nadaci podporující geotermální projekty. „Všechno, co jsme budovali posledních více než pět let, připravilo nás a tento ekosystém na tento zlomový okamžik. Nastal čas.“

Vzhledem k tomu, že se tato malá nika ve výrobě energie, která v současné době tvoří pouhých 0,4 % celkové výroby energie v USA, rozšiřuje, má Texas k dispozici množství začínajících podniků, univerzitních odborných znalostí a nadnárodních ropných a plynárenských společností, které chtějí získat začínající podniky a financovat slibné nové vrtné technologie, které mohou převzít pro své vlastní využití. Když k tomu připočteme nárůst inženýrských talentů, máme důvod, proč většina začínajících firem v tomto odvětví nazývá svůj domov Houston nebo Austin.







Obrázek ze zprávy DOE ukazuje srovnání konvenčních systémů (vlevo) se dvěma typy systémů nové generace. ( DOE )

Startupy se sídlem ve státě také prosazují nové technologie a nové metody vrtání. Společnost Quaise Energy se sídlem v Houstonu, která získala 105 milionů dolarů, vyvinula špičkový vrták, který využívá elektromagnetické vlny k účinnému rozpouštění hornin. Společnost Exceed Geo Energy se sídlem v Austinu nedávno podepsala smlouvu se společností Austin Energy na realizaci zkušebního vrtu o výkonu 5 megawattů. V době, kdy federální a státní zákonodárci po celé zemi lobbují za zjednodušení povolování vrtů a více peněz na výzkum, by tyto začínající firmy mohly být připraveny stát v čele vznikajícího odvětví.

„Hluboké vazby Houstonu na energetický sektor – zejména v oblasti vrtání, dokončovacích prací a geologických věd – úzce souvisejí s tím, co je potřeba k uvedení rozšířené geotermální energie na trh,“ řekla Chelsea Andersonová, specialistka na strategickou komunikaci houstonské společnosti Fervo Energy, která pracuje na 400megawattovém projektu v Utahu.

„Kromě technického talentu nabízí Houston i řadu odborníků se zkušenostmi z energetického sektoru, od specialistů na dodavatelský řetězec až po právní a finanční experty, kteří vědí, jak rozšířit podnikání v energetice. Vzhledem k tomu, že zde sídlí zhruba polovina našich zaměstnanců, je pro růst naší společnosti neocenitelné být součástí tohoto ekosystému.“

Jane Strickerová, výkonná ředitelka neziskové organizace Houston Energy Transition Initiative, poznamenala: „Houston byl vždy podnikatelskou komunitou a myslím, že vždy existovala příležitost pro lidi, kteří přicházeli a rozvíjeli své podnikání v Houstonu. Myslím, že to má hodně společného s talentem a pracovní silou, která zde je.“

Texaská aliance pro geotermální energii (Texas Geothermal Energy Alliance, TxGEA), průmyslová skupina, která úzce spolupracovala se státním zákonodárným sborem, prosadila řadu zákonů s širokou podporou obou stran, které mimo jiné vyjasnily vlastnictví a regulaci geotermální energie a umožnily firmám adoptovat osiřelé ropné a plynové vrty pro geotermální energii, čímž vytvořily podmínky pro větší komercializaci a rozvoj. Skupina považuje tyto zákony za soubor vzorových právních předpisů, které mohou být přijaty v celé zemi.

Předseda a zakladatel TxGEA Barry Smitherman říká, že vzhledem k tomu, že brzy budou k síti připojeny rozsáhlé projekty a pokrok v technologii vrtů (která usnadňuje hloubení a rozšiřování oblastí, kde je geotermální energie finančně výhodná) se neustále předhání, bude geotermální energie rychle levnější a dostupnější. Pomáhá i to, že tyto vrty o průměru 9 až 12 palců nezabírají tolik místa jako rozlehlé větrné a solární farmy a lze je vrtat blíže k uživatelům energie, což vyžaduje méně povolení a přenosové infrastruktury.

„Geotermálnímu výzkumu se věnuji už 30 let,“ řekl Wisian, geolog z UT-Austin. „Nyní je v tomto odvětví přinejmenším řádově nejzajímavější období. Lidé cítí peníze a začínají se do nich hrnout.“

A nezůstává jen u výroby elektřiny. Wisian realizoval pilotní projekt v západním Texasu a zjistil, že v oblastech, kde není dostatečně teplo na výrobu elektřiny, lze geotermální teplo stále výhodně využívat k vytápění skleníků nebo k provozu klimatizací.

Tři americké vojenské základny v Texasu testují geotermální energetické systémy pro zajištění odolnosti. A samozřejmě jsou tu stále datová centra, draví spotřebitelé energie, kteří v příštích letech zvýší poptávku po energii. Společnost Fervo má smlouvu na dodávku geotermální energie pro datové centrum společnosti Google v Nevadě.

Texasané také považují geotermální energii za solidní zálohu, dispečersky řízenou energii, kterou lze skladovat pro případ nouze. Po výpadcích proudu a úmrtích při zimní bouři Uri v roce 2021 hledaly texaské úřady lepší možnosti skladování a zálohování energie (krátce po bouři vznikla Texaská geotermální aliance). Wisian se domnívá, že ukládání tepla do vrtů nabízí mnohem udržitelnější model než těžba, stavba a přeprava v masivních lithiových bateriích.

Jeho velkolepou vizí by bylo vykopání vrtu vedle každé větrné turbíny v západním Texasu a vytvoření moře rotujících lopatek a hlubokých tunelů, které by vyráběly a skladovaly energii a pomohly tak tomuto rychle rostoucímu státu v dalším růstu (očekává se, že spotřeba energie se zde do roku 2030 zdvojnásobí). Je to jistě velká vize, ale zdá se, že je to texaský energetický model.

S použitím textu autora – Patrick Sisson je nezávislý pracovník společnosti Fast Company, který se zaměřuje na urbanismus, technologie, rozvoj nemovitostí a síly, které utvářejí naše města, a zabývá se vším od knihoven jako center udržitelnosti až po budoucnost kancelářských prostor. Jeho práce se objevily v Bloomberg CityLab, New York Times, MIT Technology Review, Dwell a Baffler.



