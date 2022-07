To, že jsme lidé, znamená, že máme předsudky a dekarbonizace vyžaduje, abychom se jim postavili.

Všichni jsme možná stvořeni z hvězd, ale to neznamená, že všichni šíříme světlo ve tmě, pokud jde o účinná a ekonomicky životaschopná řešení v oblasti klimatu. Kahnemanova práce oceněná Nobelovou cenou za kognitivní vědu spolu s mnoha dalšími, zachycená v Kahnemanově vynikající knize Myšlení, rychlé a pomalé, nám do jisté míry pomáhá pochopit naše vlastní předsudky a pomáhá nám snadněji odhalit předsudky ostatních.

Tvůrci politik, rozhodovací orgány a vlivní činitelé v klíčové složce klimatických opatření, do jejichž transformace budeme v příštích letech a desetiletích investovat biliony, musí mít jasnější oči než průměrný člověk na ulici. Musí se více snažit pochopit své vlastní předsudky a slepé skvrny a také zajistit, aby spolupracovali s týmy a poradci, kteří mají odlišné předsudky a slepé skvrny, aby zajistili, že je skupinové myšlení nezavede na nešťastnou cestu.

Věci, které víme a nevíme, a věci, které odmítáme vědět, jsou pro mě na prvním místě, když se dívám skrz temné sklo do budoucnosti a snažím se vyjádřit, kam se bude ubírat letectví, námořní doprava, vodík a podobně. Vidím jasné důkazy o kognitivních předsudcích v mnoha oblastech u vysoce postavených a vlivných lidí.

A samozřejmě i já podléhám předsudkům. To se netýká jen jiných lidí, ale i mých chyb. Například žiji v jedné z nejhustěji osídlených oblastí v Severní Americe, možná v té nejhustěji osídlené. Z okna mé domácí kanceláře je vidět šestnáct bytových domů o dvaceti a více patrech. V Britské Kolumbii je největší podíl elektromobilů ze všech států a provincií Severní Ameriky. Sdílení kol je všude. Dvě hlavní sdílené automobilky mají hybridně-elektrická a nyní i plně elektrická auta s novou službou Zerocar Tesla Model 3. Vancouverská doprava je z míst, kde jsem žil, druhá nejlepší po singapurské a Skytrain má i nadále zdaleka nejlepší výhled ze všech lehkých kolejových systémů na světě. Za poslední rok jsem řídil snad jednou, všude chodím pěšky, pravidelně využívám bikesharing a občas jezdím dopravními prostředky.

Když píšu o technologiích „vehicle-to-grid“ a „vehicle-to-home“, vycházím z předpokladu, že se jedná o vícebytové obytné budovy v hustěji obydlených městských oblastech, nikoli o samostatně stojící domy na předměstí. To je užitečnější rámec, protože i v rozlehlých předměstských oblastech USA žije 20 % obyvatel ve vícebytových obytných budovách. V Asii je to 90 % a v Asii žije mnohem více lidí. Mezi severoamerickými transformačními stratégy jsem náhodou odlehlý, což znamená, že mé předsudky více odpovídají podmínkám ve zbytku světa. Naproti tomu mnoho lidí, se kterými přicházím do styku, jsou bohatí lidé, často myšlenkoví vůdci, kteří mají garáže pro 2 nebo 3 auta, v nichž parkují elektromobily a na střechách solární panely, a kteří vycházejí z předpokladu samostatně stojících domů, a proto považují V2H a V2G za jasnou volbu, i když by pravděpodobně nikdy nesouhlasili s uspořádáním vehicle-to-grid, protože by zaplatili výrazně méně.

Pro lepší představu: pouze 0,8 % světové populace žije v rodinných domech na rozlehlých amerických předměstích. Často se zdá, že je to mnohem více, protože tyto rodinné domy dostávají příliš mnoho prostoru jak v populárních médiích, tak v kruzích zabývajících se řešením klimatu.

Jednou z dalších předsudků, které zastánci koncepce „vehicle-to-grid“ často chybují, je Kahnemanova teorie vyhlídek, za kterou získal Nobelovu cenu.

Obrázek 1: Schéma Kahnemanovy teorie vyhlídek.

Z kognitivního hlediska se lidé mnohem více obávají ztráty než zisku. V případě technologie vehicle-to-grid to znamená, že se obávají ztráty dojezdu a peněz, které investují do nabíjení svého vozidla, více než potenciálních peněz, které by mohli získat od veřejné služby. Tato diskontinuita by znamenala, že by veřejné služby musely majitelům vozidel platit mnohem více, než kolik stojí elektřina, aby překonaly averzi ke ztrátám. Elektromobil s kapacitou 80 kWh, který prodává 10 kWh zpět do sítě po 0,30 USD za kWh, by vydělal méně než je cena dobré kávy, takže uzavření ekonomická transakce je nepravděpodobné.

Pravděpodobnost, že by si majitelé rodinných domů vážili tří čtvrtin šálku kávy více než potenciální ztráty dojezdu, je velmi nízká. Je to zajímavá technologie, ale naráží na zeď lidské povahy. Přenos z vozidla do domu je pravděpodobnější, ale opět je mnohými značně přeceňován jako hodnotová nabídka jednoduše proto, že žijí v rodinných domech a v důsledku toho si myslí, že je mnohem běžnější, než je. Zastánci tvrdí, že v nejnáročnějších obdobích budou utility platit mnoho dolarů za kWh, ale to stále odpovídá jen desítkám nebo několika stovkám dolarů ročně, což je pro většinu lidí nedostatečné k překonání averze ke ztrátám, pokud nemají možnost volby a automaticky se nezapojí. (pozn. červenec 2022 RN: První učiněná startovní nabídka odkupu energie z domácích baterií v případě potřeby činí 2dolary/kWh).

A lidé v USA mají tři další předsudky, které se jasně projevují, když s nimi mluvím a čtu, co píší a publikují. Zaprvé, USA mají nejméně spolehlivou rozvodnou síť mezi vyspělými zeměmi, kde na jednoho zákazníka připadají v průměru více než 4 hodiny výpadku ročně, zatímco v Německu a Dánsku je to méně než 15 minut ročně. Zadruhé, mnohé americké elektrárenské společnosti patří k těm nejchamtivějším a nejchamtivějším a k těm s nejhorším zákaznickým servisem na světě. Za třetí, Američané mají nefunkční mýtus drsného individualismu. To vede mnohé z nich k domněnce, že zcela odpojit předměstský dům od sítě nebo ho alespoň zatížit drahými úložišti dává racionální smysl a že touha po tom je běžná. Není to ekonomicky racionální, není to účinná strategie v oblasti změny klimatu a v globálním měřítku je tento pohled hluboce neobvyklý. Existují zde aspekty zkreslení dostupnosti, kognitivního zkreslení, kdy se to, co se snadno vybaví, považuje za mnohem statisticky běžnější, než ve skutečnosti je.

Když píšu o solárních panelech integrovaných v budovách, zejména o nesmyslné a opakující se myšlence solárních oken, je to v kontextu rozsáhlé globální urbanizace, s městskými okny, která nejsou ani zdaleka orientována na slunce, ale na uliční síť, s okny, která jsou často ve stínu jiných budov, a s velkými energetickými požadavky budov, které nelze ani zdaleka uspokojit z hluboce neúčinných, špatně orientovaných, zastíněných, průhledných solárních panelů. Samozřejmě, že v předměstské zástavbě v USA je spousta oken, ale předměstí jsou většinou nízké budovy s menším počtem oken, a jak bylo uvedeno, předměstské budovy v USA tvoří nepatrný zlomek celosvětového fondu budov.

Když hovořím s myšlenkovými vůdci, jako jsou Mark Z. Jacobson nebo Bill Nussey, oba silnější zastánci distribuované solární energie než já, nebo v Nusseyho případě poskytuji zpětnou vazbu k pozdnímu návrhu jeho knihy Freeing Energy, dělám to v kontextu masivní a husté urbanizace a mnohem hustšího městského uspořádání, které existuje po celém světě, než na jaké jsou zvyklí. Stejně jako mnoho Američanů žijí v rodinných domech a oba mají samozřejmě na svých velkých střechách solární panely. Je pro ně velmi snadné si myslet, pokud nezapojí Kahnemanův systém dvou pomalých myšlení a nepodívají se na externí data, jak to oba dělají, že solární energie na střechách bude mnohem dominantnější, než může být. To nečiní jejich práci problematickou, ale může ji to zkreslit, zejména jejich počáteční uvažování o tématech. Stejně tak však podléhám podceňování střešní solární energie, protože příklady, které mám bezprostředně k dispozici – Vancouver s vysokou hustotou osídlení a nízkou izolací – z ní nedělají rozumnou volbu.

Ačkoli jsem silným zastáncem elektromobilů, jsem také člověk, který je již deset let bez auta – tentokrát – a během této doby žil v Torontu, Sao Paulu, Singapuru, Calgary a Vancouveru, tedy ve městech s výrazně odlišnými vzorci urbanizace a rozrůstání. Zažil jsem nevýhody života bez auta v Calgary, které je na auta silně orientované, a nevýhody vlastnictví a řízení auta v torontské dopravní špičce a v centru města obecně. Zažil jsem jediný den, který by městského dopravního šprta rozzářil štěstím, a na různých úsecích své cesty jsem využil šest různých druhů dopravy, od sdílených kol přes metro a sdílené automobily až po chůzi. Proto mě zaráží naivita lidí na obou koncích spektra, těch, kteří si myslí, že všichni budou jezdit bez aut, i těch, kteří si myslí, že elektromobily jsou mnohem větším řešením pro klima, než jsou.

Obrázek 2: Energetický vývojový diagram vytvořený Lawrence Livermore National Laboratories.

Zdá se, že řada lidí, kteří by to měli vědět lépe, si neuvědomuje, že naše společnost vyhazuje dvě třetiny primární energie, zdá se, že jsou to lidé včetně Václava Smila, který nedávno vydal další knihu a o jeho hluboce a nepřesně pesimistické knize poskytl rozhovor New York Times Magazine. Hodnotil jsem Smilův pohled na obnovitelné zdroje energie, a když v něm nebyla ani zmínka o nespotřebované energii nebo o mnohem větší účinnosti všech elektrifikovaných energetických služeb poskytovaných pomocí obnovitelné elektřiny, šel jsem hledat jakoukoli zmínku o tom v některém z jeho děl. Nic. Nic. Nic. To je pro Smila jedna ze tří zásadních mezer, takže jeho pohledy je třeba brát s rezervou.

Neustále se v diskusích setkávám s lidmi – investory, rizikovými investory, technology, ekonomy -, kteří se zabývají transformací na nízkouhlíkovou budoucnost a kteří to nevědí. Můj krátký seznam opatření v oblasti klimatu, která budou fungovat, je pravidelně napadán, protože z něj vylučuji účinnost jako hlavní položku. Elektrifikace všeho a využívání obnovitelné elektřiny je spojeno s 50% bonusem k účinnosti, což je mnohem více než jakékoli jiné možné zvýšení účinnosti. To mi připadá samozřejmé, protože jsem si tuto perspektivu osvojil, ale Smil a další stále žijí ve světě, kde je třeba nahradit veškerou energii v primárních zdrojích. Jak jsem napsal před několika lety, účinnost budov se přeceňuje a je spíše ekonomickým problémem a měli bychom se mnohem vážněji zabývat ztělesněným uhlíkem. To neznamená, že by účinnost stávajících budov nehrála svou roli, ale obvykle stačí izolace s nízkou účinností a tepelná čerpadla přidávají mnohem větší hodnotu pro klima.

Stejně tak je v dnešní době velkým tématem skladování energie v síti a já v těchto dnech hovořím s odborníky na energetiku na celém světě téměř každý týden. A přesto prakticky všichni z nich nevědí, že přečerpávací vodní elektrárny jsou dnes zdaleka největším zdrojem skladování energie v síti, že jsou dnes zdaleka největší rozestavěnou technologií skladování, že Čína staví mnohem více přečerpávacích vodních elektráren než jakákoli jiná země na světě, že to není problém pro životní prostředí, že není potřeba mnoho vody, že ve vhodných lokalitách je stokrát více zdrojů, než je celosvětově potřeba, a že se jedná o infrastrukturu na více než 100 let. Patří sem i velcí investoři do energetiky, kteří mají k dispozici miliardy a kteří potřebují být vedeni k tomu, aby tyto peníze utratili rozumně. Naštěstí nyní poměrně pravidelně hovořím se skupinami investorů se stovkami milionů až stovkami miliard na investice po celém světě, takže pomáhám správným lidem překonat tuto slepou skvrnu. (Významné vítězství v oblasti rozvoje přečerpávacích vodních elektráren je zatím v utajení a čeká na další jednání, takže sledujte tento prostor).

Podobně jako v případě urban sprawl Američané předpokládají, že regulační struktura vodních elektráren ve zbytku světa je stejně nefunkční jako ta jejich, takže ani jinde se nedá snadno stavět. Z tohoto důvodu přijímají investiční rozhodnutí při nedostatku kritických znalostí. To mimochodem neznamená, že by se rozhodovali podstatně jinak, ale že pracují s neznalostí údajů, které by jejich rozhodnutí formovaly, a proto se rozhodují neoptimálně.

Obrázek 3: Projekce poptávky po vodíku do roku 2100, graf autora

Když mluvím s Paulem Martinem, inženýrem chemického zpracování s více než 30 lety zkušeností s vodíkem a zakladatelem Hydrogen Science Coalition, mluví o lidech, kteří mají na hlavě „hořáky“. To se týká lidí, kteří dnes pracují s kapalnými nebo plynnými palivy a kteří uvízli v paradigmatu spalování věcí za účelem získání tepla. Mohou to být podniky vyrábějící zemní plyn, průmyslové koncerny nebo tvůrci a analytici dopravní politiky. Jejich předsudky vyplývající z dlouholeté obeznámenosti však spočívají v tom, že jediná energie, která se počítá, je energie, kterou zapálíte sirkou. To je hluboce falešná teze, která velmi škodí užitečnému diskurzu.

Právě to formuje myšlení vlád a korporací v oblasti vodíku, protože všudypřítomné přesvědčení je, že zemní plyn, nafta, Jet A-1 a další paliva musí být nahrazena něčím, co hoří, a vodík je jediným čistým kandidátem. Energetická politika EU se přiklání k vodíku, aniž by k tomu měla nějaký zvlášť racionální důvod. Nedávno jsem zveřejnil zprávu o pokřivené energetické politice, kterou Evropa a evropské korporace prosazují v severní Africe, a zaujatost je zřejmá.

Pokud jde o vodík, jistě existují lidé, kteří se někdy v posledních několika desetiletích k vodíku pro silniční dopravu upnuli jako k hrnci a nemohou se ho vzdát. Ať už pracují pro společnost Ballard, nebo si jen myslí, že vozidla s palivovými články jsou hezká, jejich předsudky se projeví, když s nimi mluvíte. Prostě se nedokážou smířit s tím, že vodík je neúčinný, neefektivní a drahý. Jsem si jistý, že se k tomuto článku vyjádří nejen obvyklí podezřelí, ale i další. Jejich konfirmační zkreslení – Kahneman o něm samozřejmě píše v knize Myšlení, rychlé a pomalé a mluvil jsem o něm s kognitivními vědci, jako je John Cook, známý z knih Skeptická věda a Mrzutý strýček versus klimatické změny – jim brání přijmout údaje, které jsou v rozporu s jejich předsudky, a znamená, že se výrazně nadměrně spoléhají na slabé údaje, které podporují jejich předsudky.

Podobně jako zastánci vodíkových palivových článků jsou i zastánci jaderné energie, kteří v ní vidí mnohem větší řešení, nebo možná dokonce jediné schůdné řešení pro dekarbonizaci energetiky. Jak jsem již dříve psal o lidech, jako jsou Bill Gates a Michael Shellenberger, dospěli k tomuto projadernému závěru na počátku až v polovině 20. století, kdy skutečně nebylo jisté, zda se větrná a solární energie mohou rozšířit, být spolehlivé v sítích a nákladově efektivní. Své prvotní názory na toto téma neaktualizovali. V důsledku toho ignorují – v případě Shellenbergera aktivně a záměrně – empirickou realitu posledních desítek let, která jasně ukazuje, že jaderná energie je v nejlepším případě něco, co by mohlo být užitečné pro posledních 5-20 % výroby elektřiny, nikoliv pro 50-80 %. Mnoho lidí se drží perspektiv, k nimž dospěli často před desítkami let, a z různých důvodů neaktualizují své soubory dat a analýzy.

A konečně, alespoň pro tento stručný výčet, je zvláštní úkaz, že země mohou získat fosilní paliva odkudkoli, ale že s elektřinou se obtížně obchoduje přes hranice a je to riskantní. HVDC a další přenosy se koncepčně ani ekonomicky neliší od plynovodů, kromě toho, že je výrazně levnější přesouvat elektrony než tlačit molekuly. Elektřina je prostě energie a není těžší ji zajistit než fosilní paliva a obnovitelné zdroje pouze vyrábějí elektřinu, kterou lze přesouvat přes sítě v měřítku kontinent+. Přesto mi lidé z nějakého důvodu neustále tvrdí, že přenos elektřiny přes hranice je příliš riskantní a obtížně se zajišťuje, a to navzdory událostem, jako je výpadek zmrazení zemního plynu v Texasu v únoru 2021, masivní kolísání cen zemního plynu, které v zimě ochromilo Evropu, ruská invaze na Ukrajinu a narušení výroby elektřiny z jaderných elektráren ve Fukušimě po celém světě. S vejci, obilím, uhlím, ocelí, iPhony a vším ostatním můžeme bez obav obchodovat přes hranice, ale přenos elektřiny je jaksi krokem vedle.

Mé povědomí o slepých skvrnách a předsudcích druhých mi nebrání v tom, abych měl své vlastní kognitivní lapsy. Usilovně se je však snažím překonávat. Zapojuji myšlení tím, že se osobně hloubám v základních číslech a provádím výpočty, a vyhledávám externí pohledy a údaje, které mé myšlení rozšiřují a zpochybňují. A protože pravidelně publikuji, lidé samozřejmě neustále zpochybňují mé slepé skvrny a předsudky, za což jsem vděčný.

Autor: Michael Barnard

Michael Barnard je hlavním stratégem společnosti The Future Is Eletric Strategy (TFIE), pozorovatelem a stratégem představenstva společnosti Agora Energy Technologies a spoluzakladatelem společnosti distnc technologies. Vypracovává scénáře dekarbonizace na 40-80 let dopředu a pomáhá vedoucím pracovníkům, správním radám a investorům.