Toronto chce navždy zničit „Smart City“

V únoru město Toronto oznámilo plány na novou výstavbu podél nábřeží. Vypadají jako seznam přání každého vášnivého urbanisty: 800 cenově dostupných bytů, dvouhektarový les, střešní farma, nové umělecké centrum zaměřené na domorodou kulturu a závazek nulových emisí uhlíku. Myšlenka cenově dostupného ráje bez sítí v srdci města zní skvěle. Ale ještě před několika lety se na stejném 12akrovém pozemku, známém jako Quayside, plánovala úplně jiná městská utopie. Mělo to být místo, kde Sidewalk Labs, městská inovační odnož společnosti Alphabet, hodlala ověřit svou vizi chytrého města.

Quayside, sevřený mezi nadzemní dálnicí Gardiner Expressway a jezerem Ontario a zabíraný několika jednopatrovými komerčními budovami a zakonzervovaným obilným silem, neměl být tak těžký k rozvoji. Ale kontroverze nastaly téměř od okamžiku, kdy v říjnu 2017 vládní agentura Waterfront Toronto, která dohlíží na přestavbu 2 000 akrů podél břehu jezera, oznámila, že společnost Sidewalk předložila vítězný návrh.

Velkým nápadem společnosti Sidewalk byly nová technologie. Tato nenápadná část Toronta se měla stát centrem optimalizovaného městského prostředí s robotickými taxíky, vyhřívanými chodníky, autonomním svozem odpadků a rozsáhlou digitální vrstvou, která bude monitorovat vše od přechodů přes ulice až po využívání laviček v parku.

Kdyby se to podařilo, Quayside by se mohl stát důkazem konceptu a vytvořit nový model rozvoje pro města po celém světě. Mohl ukázat, že model chytrého města se senzory, který se prosadil v Číně a Perském zálivu, má své místo i v demokratičtějších společnostech. Místo toho se společnosti Sidewalk Labs nepodařilo během dvou a půl let vybudovat čtvrť „od internetu nahoru“, aby dokázala, proč by v ní někdo chtěl žít.

V květnu 2020 Sidewalk projekt ukončil s odvoláním na „bezprecedentní ekonomickou nejistotu způsobenou pandemií Covidu 19“. Tato ekonomická nejistota však přišla na konci let veřejných sporů o vizi města bohatého na data ve městě za 900 milionů dolarů.

Není nijak neobvyklé, že se občané bouří proti novému rozvoji, a utopie ztroskotávají z nejrůznějších důvodů. Odpor proti vizi společnosti Sidewalk pro Toronto se však netýkal takových věcí, jako je ochrana architektury nebo výška, hustota a styl navrhovaných budov – obvyklé potravy pro veřejné protesty. Projekt si mnohé znepřátelil svým technologickým přístupem; jeho zdánlivý nedostatek vážnosti vůči obavám Toronťanů o soukromí byl pravděpodobně hlavní příčinou jeho zániku.

Změna, kterou signalizuje nový plán, s důrazem na vítr a déšť a ptáky a včely spíše než na data, se zdá být pragmatickou reakcí na současnou situaci.

„V USA je to život, svoboda a snaha o štěstí,“ říká Alex Ryan, senior viceprezident pro partnerská řešení torontské neziskové organizace MaRS Discovery District, založené konsorciem veřejných a soukromých sponzorů a označované za největší městské inovační centrum v Severní Americe. „V Kanadě je to mír, pořádek a dobrá vláda. Kanaďané neočekávají, že přijde soukromý sektor a zachrání nás před vládou, protože vládě velmi důvěřujeme.“

Sidewalk svým přísně shora dolů orientovaným přístupem nedokázal pochopit občanskou kulturu Toronta. Téměř každý člověk, s nímž jsem o projektu hovořil, použil k popisu přístupu společnosti slovo „pýcha“ nebo „arogance“. Někteří lidé použili obojí.

Konec Smart City?

Znovu a znovu se přesvědčujeme, že velká myšlenka nejen zlepší náš každodenní život, ale vyléčí i neduhy společnosti. V Anglii si hnutí „zahradních měst“, které v roce 1898 představil urbanista Ebenezer Howard, kladlo za cíl spojit venkov a město a zároveň se vyhnout nevýhodám, které představují obě tyto oblasti. Americká verze, City Beautiful, se snažila vrátit městům krásu a vznešenost jako cestu k harmoničtějšímu společenskému uspořádání. Le Corbusierův rigidní plán s vysokou hustotou zástavby pro nikdy nepostavené Ville Radieuse (Zářivé město) v Paříži usiloval o městskou utopii prostřednictvím architektonické disciplíny. V nedávné době se objevilo celosvětové hnutí „15minutové město“, které podporuje plánování měst tak, aby měl každý přístup do práce, do školy, do obchodu a za zábavou do 15 minut chůze nebo jízdy na kole.

Smart City je v posledních dvou desetiletích pravděpodobně dominantním paradigmatem městského plánování. Tento termín původně vymyslela společnost IBM v naději, že technologie zlepší fungování měst, ale jako strategie budování měst se nejúspěšněji uplatnila v autoritářských režimech. Podle kritiků má tendenci přehlížet význam člověka při hledání technologických řešení. I když architektonické ztvárnění bylo báječné, myšlenka chytrého města měla vždy problémy. Samotná fráze naznačuje, že stávající města postrádají mozkovou kapacitu, přestože v průběhu lidských dějin byla inkubátory kultury, myšlenek a intelektu. Skutečný problém spočívá v tom, že chytrá města svým důrazem na optimalizaci všeho jako by měla vymýtit právě to, co dělá města úžasnými. New York, Řím a Káhira (a Toronto) nejsou skvělá města proto, že jsou efektivní: lidi přitahuje nepořádek, podmanivé a náhodné interakce v rámci divoce rozmanité směsice lidí žijících v těsné blízkosti. Zastánci chytrého města však místo toho přijali myšlenku města jako něčeho, co je třeba kvantifikovat a kontrolovat.

Technologie chytrého města by měla například zkrátit dobu dojíždění do práce, urychlit výstavbu cenově dostupného bydlení, zlepšit efektivitu veřejné dopravy a snížit emise uhlíku tím, že zefektivní stavební technologie a poskytne méně znečišťující dopravní alternativy k automobilům. Její zastánci se však často soustředí spíše na to, co dokáže, než na to, co by měla. Pokud nás neúspěch projektu Sidewalk Quayside něco naučil, pak to, že tyto technologie musí lépe reagovat na lidské potřeby.

První reakce na projekt Sidewalk byly když ne nadšené, tak přece jen docela optimistické. Alex Bozikovic, kritik architektury pro torontský deník Globe and Mail, věřil, že Sidewalk Labs může nabídnout zajímavější přístup k rozvoji. Právě tato publikace zařadila projekt mezi 10 průlomových technologií roku 2018 a napsala, že „Sidewalk Labs by mohly změnit způsob, jakým žijeme, pracujeme a hrajeme si v městských čtvrtích“.

Postupem času se však i lidé, kteří měli být spojenci a podporovateli Quayside, cítili stále více odcizeni. „Byla v tom určitá nadutost, když si mysleli, že všechny problémy vyřeší přímo v domě,“ říká Ryan z MaRS Discovery District, jehož úkolem je podporovat „inovace ve prospěch všech“.

V roce 2020 se projekt, který ještě nezačal, zdál být stále více neudržitelný. A 7. května, dva týdny předtím, než měla správní rada Waterfront Toronto hlasovat o jeho zastavení, Sidewalk odešel.

Generální ředitel společnosti Sidewalk Dan Doctoroff zveřejnil na serveru Medium dopis na rozloučenou, v němž vysvětlil, že „bylo příliš obtížné zajistit finanční životaschopnost projektu o rozloze 12 akrů, aniž bychom obětovali hlavní části plánu, který jsme společně s Waterfront Toronto vypracovali s cílem vybudovat skutečně inkluzivní a udržitelnou komunitu“. A dodal: „A tak jsme po dlouhém zvažování dospěli k závěru, že pokračovat v projektu Quayside již nemá smysl.“

Většina pozorovatelů Quayside má problém uvěřit, že skutečným důvodem ukončení projektu byl covid. Společnost Sidewalk Labs nikdy nevytvořila přesvědčivý obraz místa, které chtěla vybudovat.

Quayside 2.0

Nový projekt Waterfront Toronto se zjevně poučil z minulosti. Na nákresech nových plánů pro Quayside – říkejme jim Quayside 2.0 – zveřejněných na začátku tohoto roku jsou vidět stromy a zeleň vyrůstající ze všech možných balkonů a výběžků, přičemž na místě není ani jedno autonomní vozidlo nebo dron. Vysoce zkušený tým projektantů – Alison Brooksová, kanadská architektka žijící v Londýně, slavný ghansko-britský architekt David Adjaye, Matthew Hickey, architekt z kmene Mohawků Six Nations First Nation, a dvě dánské firmy Henning Larsen Architects a studio SLA, které se zabývá designem založeným na přírodě – hovoří o tomto novém koutu největšího kanadského města nikoli jako o techno-utopii, ale jako o bukolickém útočišti.

Quayside 2.0 ve všech ohledech podporuje myšlenku, že městská čtvrť může být hybridem přírodního a umělého. Projekt odvážně naznačuje, že dnes chceme, aby naše města byla zelená, a to jak metaforicky, tak doslova – vizualizace jsou tak plné stromů, že naznačují, že zeleň je novou formou architektonického ornamentu. V propagačním videu k projektu Adjaye, známý svým návrhem Smithsonova muzea afroamerické historie, uvádí „důležitost lidského života, života rostlin a přírody“. Kyvadlo se opět přiklonilo k Howardovu zahradnímu městu: Quayside 2022 je nápadným odmítnutím nejen návrhu z roku 2017, ale i samotného konceptu chytrého města.

Tento ústup k přírodě je do jisté míry odrazem měnící se doby, kdy se společnost změnila z místa technooptimismu (vzpomeňme na Steva Jobse, který představil iPhone) na místo skepse, poznamenané skandály se shromažďováním dat, zavádějícími informacemi, online obtěžováním a otevřenými technopodvody. Jistě, technologický průmysl v posledních dvou desetiletích zvýšil produktivitu života, ale zlepšil ho? Na to společnost Sidewalk nikdy neměla odpověď.

„Pro mě je to úžasný konec, protože jsme neskončili velkou chybou,“ říká Jennifer Keesmaatová, bývalá hlavní plánovačka Toronta, která radila ministerstvu infrastruktury, jak tuto další iteraci nastavit, aby byla úspěšná. Z přepracovaného plánu pro tuto oblast je nadšená: „Když se podíváte na to, co na tomto místě děláme nyní, je to klasická městská zástavba s nádechem 21. století, což znamená, že jde o uhlíkově neutrální komunitu. Je to zcela elektrifikovaná komunita. Je to komunita, která upřednostňuje dostupné bydlení, protože v našem městě máme krizi dostupného bydlení. Je to komunita, která klade velký důraz na zelené plochy a městské zemědělství a městské farmaření. Jsou to věci, které vycházejí z návrhu Sidewalk? Ani ne.“

Filozofický posun, který signalizuje nový plán, s důrazem na vítr a déšť a ptáky a včely spíše než na data a další data, se skutečně jeví jako pragmatická reakce na požadavky současnosti a blízké budoucnosti. Otázkou je, zda tento nový městský ráj skutečně nabízí scénář, který omezí globální oteplování, nebo zda je skutečně „zelený“ tak, jako je „Smart City“ „chytré“. Kolik malých lesů a sousedských farem bude potřeba k ochlazení planety?

Ať už bude praktický dopad jakýkoli, vizualizace nové verze Quayside naznačují, že půjde o místo, kde se bude žít lépe. Výstavba slibuje něco neuvěřitelně zřejmého, co nositelé konceptu chytrého města přehlédli: potenciál pro příjemný každodenní život. Jak říká generální ředitel MaRS Discovery District a technologický podnikatel Yung Wu: „Jaká je vize, která inspiruje lidi, aby zde chtěli žít, pracovat, vychovávat zde své rodiny, děti a vnoučata? Co je to, co je inspiruje?“

„Není to „Smart City,“ uzavírá. „Je to město, které je chytré.“

Karrie Jacobs píše o designu, architektuře a městech pro Curbed, Architect a New York Times.