Transcendentní myšlení posiluje mozek dospívajících způsobem, který zlepšuje život

Vzrušující zamilovanost, mučivé rozpaky nebo horlivá oddanost věci – to vše může znamenat dospívání. Pro mě to byla horoucí zvědavost na svět přírody, která jednou vedla k tomu, že moje babička objevila v lednici pytlík kravských očních bulv. Táta mi je pomáhal sbírat na jatkách k pitvě.

Nechtěla jsem nikoho naštvat. Jen jsem chtěla zjistit, jak funguje zrak. Stejně jako ostatní v mém věku jsem i já toužila pochopit, proč jsou věci takové, jaké jsou, a jak by mohly nebo měly být jiné. Chvíli po své fázi s očními bulvami jsem se prohlásila za humanistu a začal jsem nosit na krku čtyřcentimetrový znak míru. Se sestrou jsme začaly psát a hrát (pravda, poněkud histriónské) lidové písně, kterými jsme se snažily vyjádřit nespokojenost s různými globálními, místními a historickými nespravedlnostmi.

Jako teenager jsem plavala takříkajíc ve velkých vlnách oceánu – sledovala jsem, naslouchala, kladla si otázky a snažila se pochopit všechny složité kulturní a emocionální informace, které se ke mně dostávaly. Kdo vlastně jsme my lidé a kdo jsem já? Nyní, o 35 let později, mě stále fascinují tyto otázky a způsoby, jakými se dospívající snaží pochopit, čeho jsou svědky a co prožívají.

Třeba tyto odpovědi dospívajících z městského Los Angeles na mou otázku, proč si myslí, že někteří lidé v jejich čtvrti páchají násilné trestné činy.

„Mají spoustu emocí. Jsou opravdu naštvaní, a tak prostě někoho zabijí. Jsou přehnaně agresivní.“

„Každý má nějakou minulost. Jako každý má nějaký čin nebo volbu nebo nějakou historii – stala se mu nějaká věc, která ovlivňuje to, jak se bude chovat v budoucnu.“

Rozdíl mezi oběma citáty je nenápadný, ale zásadní, pokud jde o důsledky pro vývoj mozku. První z nich popisuje proximální příčinu trestného činu a představuje druh soustředěného myšlení, které lidé potřebují k tomu, aby se udrželi v bezpečí a vhodně reagovali na měnící se okolnosti.

Druhý citát však odhaluje povědomí o širším historickém, kulturním nebo sociálním kontextu, v němž jednotlivci dělají věci, které dělají.

Každý dospívající, se kterým jsem pracovala, bez ohledu na výsledek IQ nebo sociální či ekonomické zázemí, má schopnost takového mentálního cestování v čase. Tím, že jsme s kolegy pozorně naslouchali úvahám dospívajících a pozorovali aktivace jejich mozku, když leželi na neurozobrazovacím skeneru, jsme zjistili, že myšlení, které pružně sahá od tady a teď, jako v prvním citátu, k minulosti, budoucnosti a všude jinde, jako v druhém citátu, jako by doslova budovalo jejich mozky.

Během takového širokého, emočně silného, reflexivního myšlení – kterému říkáme transcendentní, protože se vznáší nad okamžik – se klíčové mozkové sítě aktivovaly a deaktivovaly ve složitých, dynamických vzorcích, které, jak naznačovala naše data, zvětšovaly a posilovaly svá spojení.

Tato rozvíjející se schopnost abstraktních úvah umožňuje dospívajícím porozumět sobě samým, své rodině, přátelům a celé společnosti a představit si, jaké by mohlo být jejich vlastní místo ve světě. Takové transcendentní myšlení časem vytváří odolnost vůči nepřízni osudu a staví mladé lidi na cestu k budoucí spokojenosti se životem, prací a vztahy. Náš výzkum pomáhá vysvětlit, proč mohou dospívající patřit k nejprozíravějším a nejidealističtějším občanům společnosti (a naopak k těm nejvíce zahleděným do sebe), a ukazuje, že k tomu, aby rodiče, školy a komunity skutečně podpořily jejich růst, je třeba se méně zaměřovat na to, co děti vědí, a více na to, jak myslí.

V polovině dvacátých let, kdy jsem začala studovat neurovědy, mnoho výzkumníků uvažovalo o dospívání ve smyslu jeho deficitů. Neurozobrazovací studie zjišťovaly, že ačkoli mozková centra pro automatické emoční reakce, jako je amygdala, se vyvíjejí brzy, prefrontální kůra, která se podílí na rozvážném a racionálním myšlení, je zralá až ve věku kolem 20 let.

Tato zjištění přesvědčila neurovědce, jako je BJ Casey z Kolumbijské univerzity, aby tvrdili, že dospívající jsou nejen méně znalí než dospělí, ale také méně emočně stabilní a ne zcela zodpovědní za své činy. „Špičkový skelet, který se téměř vymyká kontrole,“ tak popsal mozek dospívajících neurobiolog Robert M. Sapolsky ze Stanfordovy univerzity ve své knize Behave z roku 2017. Podle tohoto názoru je k tomu, aby se dospívající proměnili ve zralé dospělé, zapotřebí nejen shromažďovat znalosti a dovednosti, ale také rozvíjet sebekontrolu, aby omezili svou chuť riskovat a zkrotili své silné emoce a citlivost.

Že jsou pro učení dospívajících klíčové také jejich vášně, mi bylo jasné i jako třiadvacetiletému učitelce přírodních věd na státní střední škole jižně od Bostonu. Protože jsem se zajímala nejen o přírodu, ale také o to, jak příroda vytváří kulturu, žila jsem do té doby v rodinách ve Francii, Rusku, Irsku a Keni, nasávala jejich jazyky a každodenní činnosti. Po návratu do USA jsem na vysoké škole vystudovala francouzskou literaturu a zároveň jsem navštěvoval všechny možné přírodovědné kurzy. Také jsem rád stavěla věci, ale když jsem se kvůli řezné ráně na ruce musela vzdát postgraduálního zaměstnání truhlářského učně, nějak jsem přesvědčil massachusettskou radu pro vzdělávání, aby mi dala šanci učit přírodopis v sedmé třídě.

Veřejná škola, na které jsem učila, byla nesmírně rozmanitá, žáci mluvili 81 jazyky. Mnozí z nich byli první generací přistěhovalců a uprchlíků, kteří se v mé třídě ocitli jako jeleni v záři reflektorů. Většinou třináctileté děti byly velmi zvědavé na rozdíly ve svém vzhledu a zvycích.

Jednou, po hodině o evoluci člověka, při níž jsem promítala video znázorňující, jak mohli žít první východoafričtí hominidé, zvedla ruku černošská dívka, které budu říkat Marila. Marila byla zdatná studentka, ale byla zjevně nervózní a já viděl, že ji spolužáci pobízejí, aby položila svou otázku: „Paní Immordino, proč když se učíme o evoluci člověka, vždycky ukazují ty tvory v Africe s tmavou pletí? Proč vždycky vypadají jako černoši?“

„Protože žijí na rovníku,“ odpověděla jsem. „Slunce je tam velmi silné. Kdybys neměl spoustu melaninu, který by tě chránil, kůže by se ti spálila a dostal bys rakovinu kůže.“

Nastalo ohromené ticho. To ticho se vyvinulo v horlivou třídní diskusi, která trvala několik měsíců. Studenti používali vědu, kterou se naučili ve třídě, aby zjistili, kým jsou ve světě. To mě zaujalo. Proč si učivo vyložili tak osobním, emotivním způsobem? A proč se dlouho poté, co se bouře ve třídě uklidnily, tolik mých studentů najednou začalo zajímat o vědu?

Reflexivní, emocionálně silné myšlení – které nazýváme transcendentní – může doslova budovat mozek.

Na večerní škole jsem začala studovat vývojové kognitivní neurovědy a nakonec jsem se v roce 1997 zapsala na postgraduální studium na Harvardově univerzitě. Již ve 30. letech 20. století jsem se dozvěděla, že přírodovědec a psycholog Jean Piaget vypozoroval, že zhruba v 11 nebo 12 letech začínají děti abstraktně přemýšlet o otázkách, jako je morálka, a uvažovat o složitých scénářích. Psycholog Erik Erikson si o dvě desetiletí později všiml, že dospívající přemýšlejí o svých hodnotách a přesvědčeních, aby zjistili, kdo jsou a jak zapadají mezi ostatní. Tito a řada dalších vědců, například Richard Lerner z Tuftsovy univerzity, William Damon ze Stanfordu a Kurt W. Fischer z Harvardu, charakterizovali dospívání jako období, kdy se objevují schopnosti abstraktního myšlení, které spolu se zvýšenou sociální citlivostí a sklonem k silným emocím umožňují dospívajícím vyvozovat z konkrétních zážitků nebo událostí zastřešující principy nebo skrytá osobní ponaučení. Dospívající se zdají být téměř nuceni hledat tyto souvislosti a jejich hlubší význam, jak jsem viděla ve své bostonské třídě.

Po promoci v roce 2005 jsem měla to obrovské štěstí, že jsem mohla nastoupit na postdoktorandské studium pod vedením neurovědce Antonia Damasia, který se právě přestěhoval na Jihokalifornskou univerzitu se svou kolegyní a manželkou Hannou Damasio. Díky desítkám let klinického výzkumu Damasiovi navrhli na svou dobu něco radikálního: emoce, místo aby bránily jasnému myšlení, jsou motorem jasného myšlení – myšlení, které je racionální, reaguje na okolnosti a je morálně uvědomělé.

Jeden z pacientů známý jako EVR tento poznatek obzvlášť dobře demonstroval. Byl to chytrý a úspěšný podnikatel, šťastně ženatý a zakládající rodinu. Po operaci nádoru na mozku se však situace změnila. Operace spočívala v odstranění části spodní plochy čelních mozkových laloků, těsně nad a za očima. Když se EVR vrátil do práce, začal dělat krátkozraká obchodní rozhodnutí – což vyústilo v předvídatelný bankrot. Začal urážet ty, které měl nejraději, a zdál se být bezcitný k jejich bolesti, zřejmě neschopný výčitek svědomí nebo rozpaků. EVR se rozvedl se svou ženou, znovu se oženil a rychle se znovu rozvedl.

Damasiovi a jejich spolupracovníci pomocí pečlivě promyšlených studií prokázali, že ačkoli EVR měl i po operaci velmi vysoké IQ, jeho mozek trpěl deficitem, který mu bránil využívat svou inteligenci eticky a prospěšně. Choval se asociálně a činil rozhodnutí, která by se každému zdravému člověku zdála iracionální. A byl nápadně neschopný poučit se ze svých chyb. EVR věděl správné věci a měl potřebné vzpomínky, které ho vedly, ale nebyl schopen se zajímat o důsledky svých rozhodnutí. Damasios pochopil, že EVRovy emoce řádně neovlivňují jeho plánování a poznávání, a jeho sociální vztahy tím trpěly.

První den mého působení na USC přišel Antonio do mé kanceláře. „Chtěl bych studovat sociální emoce,“ vzpomínám si, jak říkal, když jsme popíjeli italské espresso. „Chci pochopit, jak mozek vnímá emoce jako soucit, obdiv ke ctnostem a pohrdání – emoce, které tvoří základ lidské morálky, tvořivosti, kultury a umění. Emoce, které jsou charakteristickým znakem akulturace a vzdělání. To se zatím nikomu nepodařilo. Máte zájem?“

Ten den znamenal začátek dlouhé cesty – cesty, která měla integrovat poznatky, jež jsem získal při svém dospívání, na cestách, u svých sedmáků, u harvardských profesorů, u Damasiových a dalších kolegů a nakonec i u svých vlastních studentů a při práci s nimi. To by mě přivedlo k novému způsobu studia myšlení dospívajících.

V té době pokroky v oblasti funkční magnetické rezonance (fMRI), která mapuje průtok krve v mozku, umožnily neurovědcům sledovat, které oblasti se aktivují a deaktivují během různých stavů mysli. Začalo být možné odhalovat stopy emocí v mozku – nejen znaky základních emocí, jako je strach z výšek nebo znechucení nad zkaženým jídlem, ale také znaky „sociálních“ emocí, které se vztahují k sobě samému, ke kulturním představám a artefaktům a k sociálnímu světu.

Prvním překvapením studií fMRI bylo, že i když někdo nečinně odpočíval ve skeneru, klíčové oblasti jeho mozku se koordinovaně aktivovaly. Některé z těchto oblastí patří k metabolicky nejnáročnějším tkáním v těle, které nasávají více glukózy a kyslíku než dokonce svalová tkáň. Proč by se tak náročné oblasti aktivovaly během odpočinku? Ukázalo se, že odpověď zní, že volné, reflexivní myšlení je mimořádně důležité.

V roce 2001 popsal neurolog Marcus E. Raichle z Washington University School of Medicine v St. Louis se svými kolegy síť výchozího režimu (DMN- Default Mode Network), soubor oblastí především v jádru mozku, o nichž dnes víme, že jsou klíčové pro pocit vlastního já. DMN je aktivní, když člověk sní, vzpomíná na významnou událost z minulosti nebo se snaží pochopit složitý problém. Mnoho studií od té doby ukázalo, že DMN nám také pomáhá cítit soucit, vděčnost, obdiv nebo úctu a provádět výkony představivosti nebo tvořivosti. Když se nesoustředíme na okolní svět, nejsme přece nečinní – spřádáme příběhy, přesvědčení a představy o budoucnosti, cestujeme časem a možnostmi, abychom vymýšleli nápady a odvozovali smysl z našich zkušeností.

DMN se zklidňuje při soustředěných, cílevědomých činnostech, jako je vyplňování daňového formuláře nebo chytání míče. Tehdy se zapojí výkonná řídicí síť (ECN), která vás udržuje v pozornosti a při plnění úkolů. Koncem roku 2000 William W. Seeley z Kalifornské univerzity v San Franciscu, Lucina Uddinová z Kalifornské univerzity v Los Angeles a další identifikovali třetí síť, síť vnímavosti (SN- Salience Network). Ta propojuje oblasti, které vnímají vnitřní stavy těla, a informuje vás například o tom, že vás bolí břicho. SN se také podílí na vzrušení, které můžete zažít, když uvidíte hada na své cestě, všimnete si, že hraje píseň, která se vám líbí, nebo si uvědomíte, že jste udělali chybu v matematické úloze, kterou právě řešíte.

Nyní víme, že hormonální vlna spojená s pubertou nejenže stupňuje emoce a propůjčuje myšlenkám a setkáním hluboký význam, ale také zahajuje kritické období tvárnosti mozkových sítí, včetně DMN, ECN a SN. Dospívající silně reagují na sociální a jiné podněty, které v reakci na zážitky podněcují reorganizaci klíčových sítí. Toto zdlouhavé období vývoje mozku nám umožňuje účinně se přizpůsobit ohromující rozmanitosti fyzických a sociálních prostředí – od rovníku po Arktidu a od lovecko-sběračských tlup po milionová města. To je pro člověka zásadní.

Během let experimentů a teoretizování jsem zkoumala, jak složité sociální emoce fungují v mozku, a nakonec jsem v roce 2014 založila vlastní laboratoř. V sérii studií v Pekingu a Los Angeles jsme se svým studentem Xaio-Fei Yangem (není příbuzný) dokumentovali, jak kultura ovlivňuje mozkové procesy, díky nimž lidé prožívají sociální emoce, jako je obdiv a soucit. S Darby Saxbeovou, tehdy postdoktorandkou, jsme ukázali, že jednotlivci se liší v reakcích mozku při pociťování sociálních emocí a že jejich způsoby mluvení v rozhovoru mohou tyto styly nervového zpracování předpovídat.

Práce s místními teenagery a řadou skvělých vysokoškolských studentů mě přiměla přemýšlet o tom, jak se v mozku dospívajících může spojit nepřehledný odvar hormonů a nových schopností sociálního a emočního abstraktního myšlení. To, že se zpracování emocí u různých jedinců liší a že je formováno kulturou, jak jsme ukázali, naznačovalo, že se jedinci alespoň částečně učí, jak mít komplexní emoční prožitky – a že bychom toto učení mohli zachytit pomocí rozhovorů spojených se zobrazováním pomocí fMRI. Se svou studentkou Rebeccou Gotliebovou, Yangem a dalšími jsem nakonec zahájila ambiciózní projekt, jehož cílem bylo zjistit, jak způsoby vytváření významu u dospívajících souvisejí s mozkovými mechanismy – a jak tyto myšlenkové vzorce mohou v průběhu času řídit změny v jejich mozku.

Transcendentní myšlení dospívajících může pomoci klíčovým mozkovým sítím efektivněji komunikovat.

V roce 2012 můj tým získal 65 studentů ve věku 14 až 18 let z veřejných středních škol sloužících různorodým městským komunitám s nízkými příjmy v Los Angeles pro dlouhodobou studii o myšlení a vývoji mozku. Usoudili jsme, že tito mladí lidé se s obzvláštní pravděpodobností potýkají se složitými problémy a mohou mít jedinečné předpoklady k tomu, aby si všímali složitostí svého sociálního prostředí. Promítali jsme jim videa se skutečnými příběhy dospívajících z celého světa a vedli s nimi rozhovory o jejich reakcích. Později téhož dne a znovu o dva roky později jsme dospívajícím provedli tři typy skenů mozku a v následujících třech letech, kdy většina z nich vstoupila do věku 20 let, jsme je sledovali pomocí online dotazníků a telefonických rozhovorů.

Všichni adolescenti alespoň trochu hovořili o širších souvislostech – o ponaučení, které si z příběhu vzali, zejména pokud jim připadal dojemný. Zúčastněné teenagerce Isele jsem například ukázal video Malaly Júsafzaiové natočené v době, kdy byla jako dvanáctiletá v Pákistánu odhodlaná pokračovat ve studiu, přestože jí to Taliban zakázal. Zeptala jsem se Isely, jak se při tom cítila. Odpověděla mi: „Hm, ten příběh mě rozrušuje – jak chce být lékařkou a pokračovat ve vzdělávání, ale je z toho smutná… ví, že její cesta bude velmi těžká.“

Přikývla jsem a po chvilce odmlky Isela pokračovala: „A je šílené, jak je to tak silné….. Chci říct… nutí mě to přemýšlet o mé vlastní cestě za vzděláním a o tom, jak chci jít na vysokou školu a snad se jednou stát vědkyní. A ještě víc mě asi zasáhlo, jak ne každý může dostat tuhle šanci, jít v životě dál a získat vzdělání nebo dělat to, co chce v životě dělat. Myslím, že to není správné.“

Isela se znovu zastavila a přemýšlela. Její pohled zabloudil od obrazu Malaly na obrazovce počítače před ní ke stromu za oknem u mého stolu. Pak se otočila zpátky ke mně a pokračovala: „Aha, myslím, že když víc přemýšlím, jo, rozčiluje mě, že, ehm, jiní žijí v určitých částech světa, kde nechtějí, aby se lidé učili, a snaží se je jakoby zadržet. Ale pak, ehm, její příběh mě jako inspiruje k tomu, abych se víc snažila, ehm, abych těm věcem třeba zabránila. Každý by měl mít všude šanci … Myslím tím, že všechny lidské bytosti by měly mít možnost žít svobodně a vybrat si svou životní budoucnost.“

Poté, co Isela empaticky zareagovala na konkrétní detaily Malaliny situace, šla nad rámec těchto detailů a zvážila osobní a etické důsledky tohoto příběhu. Zjistili jsme, že všichni dospívající dokázali přemýšlet transcendentně, ale někteří, jako Isela, tak činili mnohem více než ostatní. Po rozhovoru jsme každého studenta požádali, aby si asi na 10 minut odpočinul ve skeneru fMRI, abychom mohli vyhodnotit vzájemnou komunikaci mezi jejich mozkovými sítěmi. Provedli jsme také takzvané difuzní tenzorové zobrazování, které nám umožnilo měřit změny na drahách vláken bílé hmoty mozku, tedy na trasách, kterými spolu komunikují vzdálené oblasti mozku. Nakonec jsme získali snímky mozkové tkáně s vysokým rozlišením, abychom mohli posoudit objem jednotlivých oblastí.

Kdybychom si mozek představili jako zemi, tak pomocí snímků fMRI se měří, jak živé je každé město a jak moc se mezi městy cestuje nebo komunikuje, pomocí difuzního tenzorového zobrazování se hodnotí kvalita silnic a pomocí strukturálních snímků s vysokým rozlišením se hodnotí kvalita infrastruktury každého města. Spojením těchto měření jsme získali konzistentní obraz změn mozku v průběhu času – a zjistili jsme, že tyto změny byly předpovězeny sklonem dospívajících k transcendentnímu myšlení v původním rozhovoru.

Příběhy, které jsme s dospívajícími sdíleli, byly přesvědčivé. Do jaké míry byli dospívající motivováni k tomu, aby přišli na hlubší význam toho, co se naučili? Zjistili jsme, že čím více se potýkali s většími otázkami, tím více se zvýšila koordinace mezi ECN a DMN v průběhu dvou let mezi skenováním fMRI. Toto zjištění naznačuje, že sklon adolescentů k transcendentnímu myšlení mohl těmto klíčovým sítím v průběhu času pomoci k efektivnější komunikaci.

U lidí s poruchami nálady může být mysl méně schopná pružně přecházet mezi různými způsoby myšlení.

Když Isela a další dospívající žili svůj život, měli si tento sklon přinést s sebou, věnovat čas a úsilí přemýšlení o tom, co vidí, cítí a poznávají, a tím procvičovat spojení mezi sítěmi. Navíc, více transcendentního myšlení znamenalo také větší posílení robustnosti vláken spojujících mozkové sítě během dvou let mezi prvním a druhým skenováním mozku.

Důležité také bylo, že v mnoha klíčových oblastech mozku, zejména v síťových uzlech v SN a čelních lalocích, jsme zjistili, že více transcendentního myšlení v původním rozhovoru působilo proti ztenčování mozkové kůry souvisejícímu s věkem v průběhu času. V klasické studii z roku 1999 Jay Giedd z Kalifornské univerzity v San Diegu a jeho kolegové objevili tento vzorec ztenčování porovnáním vývoje mozku u jedinců ve věku od čtyř do 20 let. Předpokládá se, že toto ztenčení odráží zvýšenou efektivitu mozku, protože nepoužívané obvody jsou prořezávány. Výzkum nyní ukazuje, že příběh je složitější, protože když se ztenčování zpomalí, je spojeno s menším stresem a vyšší inteligencí. Je zajímavé, že přibližně u poloviny našich teenagerů transcendentní myšlení dokonce předpovídalo zvětšení objemu kůry – zřejmě způsobilo, že jejich mozek rostl ještě více, než ho normální prořezávání zmenšovalo.

Čím více se dospívající zabývali širšími souvislostmi a snažili se z příběhů vyvodit větší ponaučení, tím více se jim v následujících dvou letech rozvíjel mozek.

Zdá se, že transcendentní myšlení zlepšuje komunikaci mezi DMN a ECN, zpomaluje úbytek šedé hmoty a dokonce fyzicky buduje mozek. Tento mnohostranný růst mozku zase předpovídal větší rozvoj identity, měřený jako míra, do jaké dospívající uváděli, že přemýšlejí o tom, kdo jsou a co znamenají, podle původní Eriksonovy práce. (Naproti tomu dospívající, kteří tvrdí, že „se jen drží v davu“ a „málokdy zkoušejí věci na vlastní pěst“, pravděpodobně nemají silný smysl pro sebe sama). Nejvýznamnější je, že tato zjištění neměla žádnou souvislost s IQ dospívajících, které jsme měřili, ani s finančními prostředky jejich rodiny nebo úrovní vzdělání rodičů. Nelišily se ani podle pohlaví nebo etnické skupiny.

Jako mladí dospělí, přibližně pět let po prvním rozhovoru a skenování mozku, mladí lidé, u nichž se projevilo transcendentní myšlení a růst mozku, také uváděli větší životní spokojenost – například tím, že říkali, že mají rádi člověka, kterým se stali. Objevili jsme něco zcela zásadního: sklon dospívajících vynakládat úsilí na hluboké myšlení a vytváření smyslu může být sám o sobě zdrojem rozvoje mozku, který podporuje pohodu.

Naše zjištění jsou také v synergii s nedávným výzkumem v oblasti duševního zdraví dospívajících, který probíhající klinický výzkum spojuje se stejnými sítěmi, jejichž rozvoj podle našeho zjištění podporuje transcendentní myšlení. Jedna studie vedená Caterinou Stamoulisovou z Harvardovy univerzity nedávno uvedla, že adolescenti s méně robustně propojenými mozkovými okruhy jsou například zranitelnější vůči emocionálním účinkům pandemických stresorů.

Jiná studie využívající stejná rozsáhlá a dlouhodobá data, kterou vedla Patricia Kuhlová z Washingtonské univerzity, ukázala, že stres z pandemie byl u dospívajících spojen se zvýšeným a dřívějším ztenčením mozkové kůry. Vztahy mezi těmito a našimi zjištěními jsou složité a nuancované, ale celkově naznačují, že transcendentní myšlení podporuje vzorce strukturálního růstu v mozkové kůře a síťové konektivity, které jsou spojeny s odolností.

U lidí s poruchami nálady může docházet k tomu, že mysl je méně schopná pružně přecházet mezi různými způsoby myšlení. (Tato myšlenka je již více než čtvrt století jádrem teorie dětského psychiatra Dana Siegela o „integraci“ mysli pro duševní zdraví a je ozvěnou modelu „trojité sítě“ Vinoda Menona v psychiatrii, který zahrnuje SN, DMN a ECN).

Mysl se může natolik soustředit na řešení úkolů nebo hrozeb, že se zasekne v režimu výkonné kontroly, kdy si dělá starosti nebo nutkavě pracuje, což se vyskytuje u úzkosti, nebo ve výchozím režimu, který se vyznačuje zádumčivostí a neschopností jednat cílevědomě, což je charakteristické pro depresi.

Naproti tomu mladí lidé, kteří dokážou organizovaně zapojovat různé mozkové sítě podle toho, co by mělo být v danou chvíli důležité, mohou být schopni lépe řídit svou pozornost, představovat si sebe sama v situacích druhých a mít celkově lepší vztahy a kvalitu života.

Když byli naši dospívající účastníci v laboratoři, požádali jsme je také, aby nahlásili všechny násilné činy, kterých byli svědky nebo o kterých slyšeli ve své komunitě, a poté jsme s nimi vedli rozhovory o tom, jak chápou příčiny a možná řešení takových sociálních problémů. V souladu se studiemi mozku vojáků nasazených ve válce a jedinců trpících posttraumatickou stresovou poruchou bylo vystavení násilí u našich dospívajících spojeno se ztenčením klíčové oblasti mozku v SN, přední střední cingulární kůry (ACC), která se podílí na zpracování bolesti, motivaci a učení.

Potěšující však je, že jsme také zjistili, že ochranný účinek vykazovali dospívající, kteří se více zamýšleli nad širším historickým, kulturním nebo společenským kontextem trestných činů, jichž byli svědky, než aby pouze obviňovali špatné chování jednotlivců v daném okamžiku – jinými slovy dospívající, kteří o tomto občanském problému přemýšleli více nadstranicky. Čím více se tito dospívající věnovali transcendentnímu myšlení, tím méně jsme zjistili ztenčení ACC.

Nakonec se domníváme, že transcendentní myšlení může být pro mysl a mozek dospívajících tím, čím je cvičení pro tělo: většina lidí může cvičit, ale jen ti, kteří cvičí, z toho budou mít prospěch. Domníváme se, že dospívající, kteří v našich rozhovorech vykazovali více transcendentního myšlení, žili svůj každodenní život s větší zvídavostí a přemýšlivostí a využívali své silné emoce k tomu, aby toto myšlení podporovali, místo aby se věnovali povrchnímu a reaktivnímu myšlení. Naše studie podtrhuje roli, kterou dospívající hrají ve vývoji vlastního mozku, když si vytvářejí hlubší smysl sociálního světa.

Co to znamená pro společnost? Naše školy mají tendenci zabývat se tím, co žáci znají a umí, a rodiče se zaměřují na to, aby pomohli svým dětem uspět v tomto systému orientovaném na výsledky. Je pravda, že dospívající potřebují bohatý a relevantní obsah, o kterém se mohou učit, a že tvrdá práce studentů ve škole bude důležitá pro jejich budoucí příležitosti.

Naše studie se však přidávají k rostoucímu počtu výzkumů, které naznačují, že bychom se měli v první řadě zaměřit na to, jak dospívající myslí a cítí. K čemu je například dobré znát algebru, když ji nemají tendenci používat při rozhodování o financích? K čemu je znalost občanské války v USA, když nejste schopni hluboce přemýšlet o etice a motivech tohoto konfliktu a o tom, jak tato historie formovala naši moderní společenskou krajinu, hodnoty a instituce? K čemu se učit vědu, když tento přístup nedokážete použít k tomu, abyste během příští pandemie rozeznali falešná doporučení od doporučení založených na důkazech?

Díky těmto zjištěním jsem si uvědomila, jak mě formovala výchova. Moji rodiče byli lidé z města, ale rozhodli se, že své děti budou vychovávat uprostřed lesů v Connecticutu. Mýtina, která vznikla, když hurikán vyvrátil stromy, se stala pastvinou pro zvířata, která jsme chovali a jedli, a z padlých stromů se stala prkna, z nichž jsme postavili stodolu a ploty. Běhala jsem po lese se svými sourozenci, kamarády a psy, jezdila na koni a učila jezdit děti ze sousedství, pomáhala rodit ovce a pitvala placentu a až do vysoké školy jsem neviděla klíče od domu. Někdy mi dělalo potíže orientovat se mezi strukturou školy a svobodou objevování, kterou jsem měl doma. Ale když se jako dospělá ohlédnu zpět, vidím, jak mě příležitosti, které jsem měla k následování svých zájmů, připravily na to, abych se věnovala jak cílenému, tak otevřenému myšlení a neúnavně se věnovala svým zájmům.

V roce 2019 jsem založila Centrum pro afektivní neurovědu, rozvoj a vzdělávání (CANDLE) na USC, abych se na tyto otázky zaměřila. Náš tým se zajímá zejména o zvídavost a ochotu dospívajících zvažovat více perspektiv, velké myšlenky a široké důsledky, stejně jako o způsoby, jakými mohou učitelé a školy tyto procesy podporovat. Dospívající se rádi ponoří do složitého a zajímavého obsahu, který je vybízí ke zkoumání velkých, emocionálně silných myšlenek.

Inovativní školní koncepce a vyučovací postupy mohou zapojit žáky do výběru a realizace otevřených, na projektech založených předmětů a využít jejich zájmů k rozšíření kontaktu s novými znalostmi, koncepty, dovednostmi a otázkami. Takové školy podporují své žáky tím, že je povzbuzují, aby dávali smysl všemu, co objevují, prostřednictvím psaní, řešení problémů, dialogu a reflexe.

Například ve školách ve státě New York, které se zabývají hodnocením založeném na performaci, výuka vrcholí tím, že studenti prezentují věci, které se naučili, před komisí učitelů, hodnotitelů a ostatních studentů. Tento přístup, spíše než aby se zaměřoval na testování, má studentům umožnit uvědomit si důležitost – důležitost – akademického obsahu. Těmto nově motivovaným studentům pak pomáhá přecházet mezi těsným zaměřením na dovednosti a informace a usilovnými, ale často inspirativními úvahami, které práci propojují s velkými myšlenkami.

Takto popsal student jedné z těchto škol, který nikdy předtím neprošel hodinou matematiky, svůj projekt řešení Zenonova paradoxu, v němž člověk postupně kráčí ke dveřím před sebou, přičemž s každým pohybem vpřed zkracuje vzdálenost na polovinu, ale nikdy nedojde do cíle: „Chci být prvním člověkem v rodině, který vystuduje vysokou školu… [ale] nikdy jsem si ani nepředstavoval, že bych mohl dosáhnout takové úrovně matematiky. Škola mi pomohla naučit se matematice, naučit se přemýšlet mimo rámec, v různých strategiích. …. Dva měsíce jsem strávil prací na problému nazvaném „chůze ke dveřím“ … Vedlo mě to k přemýšlení o limitech a myšlence asymptot. Musel jsem se učit zlomky, abych byl schopen přemýšlet o problému, který jsem měl. Díky řešení tohoto problému mě fascinovala konečnost a nekonečnost. Dokázal jsem si to spojit se svým životem.“

Přemýšlejte o tom – spojil Zenonův paradox se svým životem. Tento student se cítil oprávněn zkoumat náročný matematický problém, který se mu nakonec zdál osobně přesvědčivý, možná proto, že když se soustředil na matematiku (zapojil svou ECN) a přemýšlel o velkých myšlenkách (vyvolal DMN), rozproudil svou SN – mozkovou síť, která způsobuje, že se něco „cítí jako já“.

Při transcendentním myšlení dospívající mobilizují své znalosti a dovednosti a svou silnou schopnost emocí, aby svému světu vtiskli smysl. Na chvíli se odpoutají od zdání a úkolů a usadí se v mentálním prostoru, kde mohou bezpečně zkoumat myšlenky a přitom si budovat účel a smysl. V tomto prostoru vymýšlejí možné světy a sebe sama, zabývají se alternativami a perspektivami a vytvářejí porozumění, etiku a vyprávění, které je i nás posunou vpřed.

Mary Helen Immordino-Yang je profesorkou humanistické psychologie Fahmyho a Donny Attallahových a profesorkou pedagogiky, psychologie a neurovědy na University of Southern California. Je zakladatelkou a ředitelkou Centra pro afektivní neurovědu, rozvoj, učení a vzdělávání (CANDLE) na USC.

Madhusree Mukerjee je vedoucí redaktorkou časopisu Scientific American, kde se věnuje psychologii, antropologii a dalším různým tématům.Je autorkou dvou knih literatury faktu: Churchillova tajná válka (Basic Books, 2010) a Země nahých lidí (Houghton-Mifflin, 2003).Získala doktorát z fyziky na Chicagské univerzitě a na dokončení své první knihy obdržela Guggenheimovo stipendium. Napsala řadu článků o problematice původních obyvatel, rozvoji a kolonialismu a pracuje na třetí knize.

