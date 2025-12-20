Trénink: Kolik potřebujete, abyste se stali nejlepšími na světě?

Obsah
Od sportovců jako Simone Bilesová a Michael Phelps po vědce jako Marie Curieová a Albert Einstein – identifikace výjimečného talentu je v oblasti inovací zásadní. Ale jak talent vzniká? Dosáhli nejtalentovanější sportovci, vědci a hudebníci vrcholu své kariéry relativně brzy, nebo až v pozdějším věku? Vzdali se zvládnutí více sportů, akademických předmětů a hudebních nástrojů, aby dosáhli světové úrovně pouze v jedné oblasti?
Co je třeba k tomu, abyste se v něčem stali nejlepšími? Odpověď možná nespočívá v tréninku od raného dětství ani v celoživotní, zaměřené oddanosti. Cesta k výjimečnosti v určité dovednosti může spíše připomínat klikatou cestu.
Nové důkazy prohlubují porozumění tomu, jak se vyvíjí světová špička. Podobný vývojový vzorec světové špičky v různých oblastech naznačuje, že existují rozšířené, ne-li univerzální principy, které jsou základem pro dosažení výjimečných lidských výkonů. Předpoklady vyplývající z důkazů získaných od mladých a subelitních sportovců, spolu s dalšími přístupy diskutovanými v literatuře, nemohou dostatečně vysvětlit nejnovější důkazy.
Nové vysvětlení může dále posunout vědecké porozumění. Jako výchozí bod navrhujeme tři vysvětlující hypotézy: hypotézu hledání a shody, hypotézu vylepšeného učebního kapitálu a hypotézu omezených rizik. Na základě nejnovějších důkazů mohou vědci vylepšit teorie, programoví manažeři mohou prosazovat postupy založené na důkazech a tvůrci politik mohou lépe přidělovat finanční prostředky.
Takové úsilí může podpořit příležitosti ke zlepšení světové úrovně výkonnosti ve vědě, sportu, hudbě a dalších oblastech. V analytické recenzi se Güllich et al. zabývali publikovanými výzkumy v oblasti vědy, hudby, šachu a sportu a zjistili dva vzorce: Výjimeční mladí umělci dosáhli vrcholu rychle, ale ovládli pouze jednu oblast zájmu (např. jeden sport). Naproti tomu výjimeční dospělí dosáhli vrcholu postupně díky širší multidisciplinární praxi. Elitní programy jsou však navrženy tak, aby podporovaly mladší talenty.
Zázračné děti se jen málokdy stanou mistry světa
To vyplývá z nové studie, která byla dnes publikována v časopise Science a která se snaží rozluštit, co je třeba k tomu, aby člověk vynikal v různých oborech, od sportu přes šachy až po klasickou hudbu. Poněkud překvapivě, umělci, kteří jako děti vykazovali největší nadání ve svém oboru, málokdy dosáhli vrcholu ve své profesi jako dospělí.
Tyto závěry vyvrací „pravidlo 10 000 hodin“, tedy myšlenku, že pokud někdo věnuje 10 000 hodin cílenému tréninku určité dovednosti, dosáhne v ní mistrovství, říká Brooke Macnamara, docentka psychologie na Purdue University, která je spoluautorkou nové analýzy. Toto pravidlo, které popularizovala kniha Outliers od Malcolma Gladwella, vychází ze studie z roku 1993[2] o nejlepších studentech houslí. Tito studenti do věku 20 let nashromáždili v průměru 10 000 hodin cvičení. Přesto nebyli světovými umělci, jak zdůrazňuje Macnamara.
„Ve srovnání se svými protějšky na národní úrovni (těmi, kteří jsou velmi dobří, ale ne nejlepší) začali světoví umělci často s disciplínou později,“ vysvětluje. Mají tendenci se brzy věnovat více disciplínám a nevynikají v jedné věci v obzvláště mladém věku. „Nashromáždili méně praxe ve své disciplíně a více praxe v jiných disciplínách a pak se dostali na vrchol relativně pozdě,“ říká Macnamara.
„Tento vzorec neodpovídá teorii záměrného tréninku ani pravidlu 10 000 hodin, které naznačují, že cesta k elitním výkonům vede přes včasný start a maximalizaci záměrného tréninku,“ dodává.
Výsledky překvapily Zacha Hambricka, spoluautora výzkumu a profesora psychologie na Michiganské státní univerzitě. „Pamatuji si, že jsem si pomyslel: To je šílené,“ říká. „Nikdy jsem nepřemýšlel o relativních výhodách tréninku v jedné disciplíně oproti tréninku ve více disciplínách. Odbornost je ze své podstaty specifická.“
Důležité je, že výsledky nenaznačují, že nemusíte trénovat nebo vynakládat úsilí, abyste se stali šachovým velmistrem nebo vítězem Wimbledonu. Namísto toho ukazují, že špičkoví dospělí sportovci bývají „pozdní rozkvět“, říká Macnamara.
Společný vzorec napříč oblastmi se třemi hlavními rysy
(i) Výjimeční výkonní jedinci v raném věku a výjimeční výkonní jedinci v pozdějším věku v rámci jedné oblasti jsou málokdy titíž jedinci, ale v průběhu času se jedná o převážně odlišné populace. Například 10 nejlepších mladých šachistů na světě a 10 nejlepších dospělých šachistů na světě se v průběhu času liší téměř z 90 %. Nejlepší studenti středních škol a nejlepší studenti vysokých škol se také liší téměř z 90 %. Stejně tak se téměř z 90 % liší mladí sportovci na mezinárodní úrovni a dospělí sportovci na mezinárodní úrovni.
(ii) Většina nejlepších výkonů (nositelé Nobelovy ceny a světoví hudebníci, sportovci a šachisté) vykazovala v raném věku nižší výkonnost než mnoho jejich vrstevníků. U nejvyšších úrovní výkonnosti dospělých je špičková výkonnost negativně korelována s ranou výkonností.
(iii) Vzor prediktorů, který rozlišuje mezi nejvyššími úrovněmi výkonnosti dospělých, se liší od vzoru prediktorů rané výkonnosti. Vyšší rané výkony v dané oblasti jsou spojeny s větším množstvím disciplínově specifického tréninku, menším množstvím multidisciplinárního tréninku a rychlejším raným pokrokem v disciplínově specifických výkonech. Naproti tomu u nejvyšších úrovní výkonů dospělých jsou výkony světové úrovně v dané oblasti spojeny s menším množstvím disciplínově specifického tréninku, větším množstvím raného multidisciplinárního tréninku a pozvolnějším raným pokrokem v disciplínově specifických výkonech.
Zjištění jsou zajímavá, říká Edson Filho, docent sportovní, cvičební a výkonové psychologie na Bostonské univerzitě, který se na studii nepodílel. V některých sportech, jako je gymnastika, dosahují sportovci vrcholu výkonnosti mnohem dříve než v jiných. Analýza se ale nezabývá dalšími faktory, jako jsou peníze a trénink, které mohou ovlivnit, kdo se stane špičkou.
Výzkum zdůrazňuje, že lidé se mění. Děti mohou být vyčerpané nebo prostě ztratit zájem. Abyste se stali odborníky, musíte podávat konzistentní výkony na vysoké úrovni za nejnáročnějších podmínek, říká. „To je dlouhá cesta.“
Tyto závěry jsou důležité pro instituce a trenéry, kteří mohou mít sklon směřovat zdroje spíše na děti, které v daném oboru vykazují nejslibnější výsledky již v raném věku, než na ty, které mají největší potenciál dosáhnout světové úrovně.
Výzkum má také poselství pro lidi, kteří chtějí rozvíjet nějakou dovednost nebo splnit si sen, ale nevyhráli školní soutěž nebo se nedostali na vrchol mládežnické ligy: nezoufejte, říká Macnamara. „Lidé, kteří se nevydali cestou zázračného dítěte, vězte, že jste v dobré společnosti!“ říká. „Většina světových umělců se jí také nevydala.
