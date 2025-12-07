Když stáří dohání moc: Co říká případ Trumpova MRI o stárnutí lídrů a schopnosti vládnout

Obsah
Ve veřejném prostoru se v pravidelných intervalech vrací otázka, která by měla být zcela zásadní, a přesto se o ní mluví méně, než by bylo zdrávo: komu vlastně svěřujeme nejvyšší výkonné funkce a jak je posuzována jejich schopnost tuto zodpovědnost unést. Moderní stát je komplikovaný organismus, jehož funkčnost závisí na tom, zda jeho vedení dokáže rychle, střízlivě a kvalifikovaně reagovat na měnící se svět. Pokud se však do těchto pozic dostávají lidé, kteří prokazatelně ztrácejí některé ze svých fyzických či kognitivních schopností, nebo je postupně oslabuje věk, je na místě otázka, zda riziko nepadá příliš na bedra celé společnosti.
Tento problém přestává být pouhou hypotézou v okamžiku, kdy daný politik navíc odmítá své limity přiznat – nebo se dokonce odmítá vzdát funkce, přestože je stále zjevnější, že se nachází za hranou, kde schopnost vykonávat úřad začíná kolísat. Takové chování nemusí být nutně vědomé; právě ztráta soudnosti bývá jedním z prvních signálů, které ukazují, že dotyčný již situaci nehodnotí objektivně. A pokud vedení státu stojí na osobě, jejíž sebe-reflexe je otupená, důsledky mohou být dalekosáhlé.
K tomu se přidává další varovný prvek, který by v demokratické společnosti měl spustit červené světlo okamžitě: snaha nejbližšího okolí politika – poradců, lékařů, tiskových oddělení či stranických spolupracovníků – manipulovat veřejností prostřednictvím neúplných nebo zavádějících informací. V okamžiku, kdy se zdravotní stav hlavy státu začne halit do mlhy, kdy je veřejnosti předkládána polovičatá pravda nebo jsou zjevné rozpory v oficiálních sděleních, je to známka nejen problému u samotného politika, ale také u systému, který má garantovat transparentnost a předcházet zneužívání moci.
Historie nám přitom už mnohokrát ukázala, že právě netransparentnost zdravotního stavu vůdců bývala doménou autoritářských režimů. Despotické a totalitní státy považovaly zdravotní stav panovníka za tabu, protože jeho oslabení nebo nemoc by podrývaly obraz absolutní moci. Když se dnes podobné situace objevují v zemích, které se považují za stabilní demokracie, je to signál, že jsme překročili hranici, kterou není radno ignorovat. A právě v tomto světle působí aktuální zprávy o údajně „preventivním“ MRI vyšetření prezidenta Donalda Trumpa tak nejednoznačně. Tam, kde by měla být jasná fakta, jsou rozpory. Tam, kde by měla být transparentnost, objevují se mlhavé formulace.
Demokratická společnost by se měla řídit opačným principem: čím vyšší funkce, tím více otevřenosti. Důvěra veřejnosti se nevytváří skrýváním, ale pečlivou, poctivou a srozumitelnou komunikací. Přiznávat realitu – i nepohodlnou – je součástí politické kultury, která bere občany vážně. A platí to zejména u informací o zdravotním stavu těch, jejichž rozhodnutí denně ovlivňují chod státu i bezpečnost celého světa.
Zároveň je důležité dodat, že upozorňovat na limity vysokého věku není odsuzující ani bez respektu. Stárnutí je přirozená součást života a nelze je hodnotit jako selhání. Každý z nás stárne, každý z nás se potýká s postupnou únavou, občasným zpomalením nebo zhoršením koncentrace — a je to normální. Není tedy cílem někoho shazovat kvůli roku narození. Smyslem je připomenout, že určité funkce vyžadují vysokou míru bdělosti, přesnosti a rychlosti úsudku a dlouhodobého soustředění, a že lidské tělo i mysl mají své limity. Vysoký věk sám o sobě není problém, problémem je odmítnutí reality v okamžiku, kdy tyto limity začnou reálně ovlivňovat výkon moci.
Lékařští odborníci zpochybňují vysvětlení Bílého domu, že MRI vyšetření prezidenta Donalda Trumpa bylo „preventivní“.
V pondělním memorandu zveřejněném prezidentským lékařem Seanem Barbabellou byly výsledky „důkladného vyšetření kardiovaskulárního a břišního zdraví“ popsány jako normální. „Tento stupeň podrobného vyšetření je standardní pro výkonnou fyzickou prohlídku v věku prezidenta Trumpa,“ uvedl Barbabella.
Odborníci na zobrazovací metody, kteří hovořili s časopisem Scientific American, však vyjádřili pochybnosti o tvrzení Barbabelly, že screening pomocí magnetické rezonance (MRI) je typickou preventivní péčí. Například pokyny Americké kardiologické asociace uvádějí, že MRI srdce se obvykle vyžaduje z důvodu existujících srdečních onemocnění a často až po provedení jiných testů.
„Ne, provádění screeningového MRI srdce a břicha rozhodně není standardní lékařskou praxí,“ říká radiolog a odborník na MRI Thomas Kwee z univerzity v Groningenu v Nizozemsku. Takové zobrazovací vyšetření se podle něj obvykle provádí pouze v případě základního onemocnění nebo pokud existuje podezření na základní onemocnění na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření pacienta. Barbabellova zpráva uvádí, že zobrazovací vyšetření ukázalo, že Trump je „ve výborném zdravotním stavu“.
Co je to vyšetření magnetickou rezonancí?
Magnetická rezonance (MRI) je neinvazivní procedura, která využívá silné magnety, rádiové vlny a počítač k vytvoření detailních snímků vašich orgánů, tkání a kostí. Na rozdíl od jiných zobrazovacích technik, jako jsou rentgenové snímky nebo počítačová tomografie, nepoužívá ionizující záření, takže je bezpečnější volbou pro časté zobrazování. MRI vyšetření dokáže generovat velmi detailní snímky, což je ideální pro detekci stavů, které by jiné zobrazovací metody mohly přehlédnout. Celý proces MRI vyšetření obvykle trvá 20 až 45 minut v závislosti na snímané oblasti a požadovaných detailech.
Co může diagnostikovat magnetická rezonance?
Magnetická rezonance může odhalit širokou škálu zdravotních problémů. Zde je několik běžných stavů, které může magnetická rezonance pomoci diagnostikovat.
1. Mozek a neurologické stavy: Magnetická rezonance mozku se běžně používá ke studiu mozku. Vysoce detailní snímky pomáhají lékařům odhalit různé stavy, včetně:
- Nádory mozku: Magnetická rezonance (MRI) může pomoci identifikovat rakovinné i nerakovinné nádory mozku a také změřit jejich velikost a přesnou lokalizaci.
- Cévní mozková příhoda: Magnetická rezonance (MRI) je vysoce citlivá na změny v mozkové tkáni, což umožňuje lékařům včas odhalit příznaky cévní mozkové příhody, což je důležité pro včasné zahájení léčby.
- Roztroušená skleróza (RS): Magnetická rezonance (MRI) se často používá k nalezení lézí nebo poškozených oblastí v mozku a míše, které jsou příznaky RS.
- Aneurysmata: Magnetická rezonance (MRI) dokáže odhalit malé cévní přívody k aneurysmatům, která mohou být v případě prasknutí život ohrožující.
- Epilepsie: Magnetická rezonance (MRI) může pomoci identifikovat strukturální problémy mozku, které mohou způsobit záchvaty.
Magnetická rezonance mozku pomáhá neurologům přesně diagnostikovat a naplánovat léčbu těchto složitých onemocnění tím, že poskytuje detailní pohled na mozek .
2. Problémy s páteří a pohybovým aparátem: Chronická bolest zad a kloubů patří mezi nejčastější problémy, které lze diagnostikovat pomocí magnetické rezonance (MRI). Mezi běžné stavy, které dokáže MRI vyšetření páteře a pohybového aparátu odhalit, patří:
- Herniované ploténky: Snímky z magnetické rezonance mohou ukázat, zda se ploténka posunula z místa, což obvykle způsobuje kompresi nervů a bolesti zad.
- Artritida : Magnetická rezonance (MRI) dokáže zobrazit detailní snímky kloubů, což pomáhá diagnostikovat typy a závažnost artritidy.
- Natržené vazy a svaly: Magnetická rezonance (MRI) se běžně používá k posouzení sportovních zranění, protože dokáže poskytnout detailní snímky vazů, šlach a svalů.
- Infekce kostí: Magnetická rezonance (MRI) může pomoci odhalit infekce v kostech nebo okolních tkáních, což je obzvláště užitečné v oblastech, jako je páteř.
3. Onemocnění srdce a cév: Magnetická rezonance může také poskytnout cenné informace o srdci a cévách, což lékařům umožňuje diagnostikovat a monitorovat:
- Srdeční onemocnění: Magnetická rezonance srdce nabízí detailní snímky struktury a funkce srdce, což pomáhá lékařům identifikovat onemocnění, jako je kardiomyopatie nebo ischemická choroba srdeční.
- Vrozené srdeční vady: Magnetická rezonance (MRI) pomáhá odhalit strukturální problémy srdce, které jsou přítomny od narození.
- Ateroskleróza: Vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) může pomoci posoudit průtok krve a odhalit hromadění plaku v cévách, což je klíčový faktor srdečních onemocnění.
- Aneurysma: Magnetická rezonance (MRI) dokáže odhalit abnormální vyboulení cév, které může v případě prasknutí ohrozit život.
U srdečních onemocnění hraje magnetická rezonance klíčovou roli při posouzení rozsahu poškození a plánování účinné léčby.
4. Stavy břicha a pánve: Magnetická rezonance ( MRI) břicha a pánve je obzvláště užitečná, pokud jiné zobrazovací metody, jako je ultrazvuk nebo CT, neposkytují dostatek informací. Magnetická rezonance (MRI) se obvykle používá k vyšetření břišní a pánevní oblasti k identifikaci:
- Onemocnění jater: Stavy jako cirhóza, ztučnění jater a rakovina jater lze detekovat pomocí magnetické rezonance břicha.
- Problémy s ledvinami: Magnetická rezonance (MRI) může odhalit problémy, jako jsou ledvinové kameny, nádory nebo jiné abnormality ledvin.
- Problémy se žlučníkem: Magnetická rezonance (MRI) dokáže odhalit žlučové kameny nebo zánět žlučníku.
- Problémy s reprodukčním zdravím: U žen může magnetická rezonance pánve pomoci diagnostikovat děložní myomy, endometriózu a cysty na vaječnících. U mužů může magnetická rezonance pomoci odhalit problémy s prostatou.
5. Detekce a stanovení stadia rakoviny: Magnetická rezonance (MRI) hraje důležitou roli v diagnostice a stanovení stadia rakoviny tím, že poskytuje vysoce detailní snímky, které pomáhají lékařům určit:
- Lokalizace nádoru: Magnetická rezonance dokáže detekovat nádory téměř v jakékoli části těla, včetně mozku, páteře, jater a kostí.
- Velikost a šíření nádoru: MRI může pomoci určit, jak daleko se rakovina rozšířila, což je nezbytné pro stanovení stadia.
- Monitorování léčby: Po léčbě lze provést magnetickou rezonanci (MRI) ke kontrole, zda se nádor zmenšil, zvětšil nebo rozšířil do jiných částí těla.
Kweeho komentář se shodoval s názorem šéfredaktora Medpage Today, lékaře Jeremyho Fausta, který v pondělí pro CNN uvedl, že „rutinní prevence pomocí MRI ve skutečnosti neexistuje“.
Faust v úterý pro Scientific American uvedl, že zmínka o „pokročilém zobrazování“ v poznámce Bílého domu ponechává otevřené otázky ohledně toho, jakým testům se Trump přesně podrobil.
Mohlo by se například jednat o CT sken, který se liší od MRI. „Kdybychom věděli přesně, jaké zobrazovací vyšetření podstoupil, měli bychom lepší představu o tom, jakých zdravotních problémů se obávají,“ říká Faust.
V reakci na žádost o komentář tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt odmítla odpovědět na otázky ohledně toho, jaké skeny Trump podstoupil a proč, a uvedla: „Jak prezidentův lékař Dr. Sean Barbabella opakovaně jasně uvedl – a jak americký lid každý den vidí na vlastní oči – prezident Trump je i nadále v celkově výborném zdravotním stavu.“
Existují komerční společnosti, které za poplatek nabízejí „preventivní“ MRI vyšetření, z nichž mnohé jsou určeny pro vedoucí pracovníky.
Některé nemocnice také nabízejí tento druh zdravotních vyšetření, ale studie z roku 2019 publikovaná v časopise JAMA o balíčcích vyšetření pro vedoucí pracovníky v 29 nejlepších nemocnicích zjistila, že žádný z nich nezahrnoval MRI.
„Vyšetření srdce a břicha pomocí MRI není standardní součástí preventivních prohlídek pro vedoucí pracovníky,“ říká bývalý lékař Bílého domu Jeffrey Kuhlman, autor knihy Transforming Presidential Healthcare.
Ačkoli není neobvyklé, že lékaři, kteří poskytují služby typu concierge, provádějí u svých klientů celkové nebo částečné skenování těla, „nejedná se o postup založený na důkazech“, dodává.
Barballelova zpráva byla zveřejněna asi měsíc poté, co Trump novinářům v Air Force One prozradil, že podstoupil zobrazovací vyšetření. Trump v neděli řekl, že „nemá tušení“, která část jeho těla byla vyšetřena.
Otázky týkající se Trumpova zdraví se v posledních měsících opakovaně objevovaly. V červenci Bílý dům oznámil, že prezident trpí chronickou žilní nedostatečností, což je onemocnění cév, které ovlivňuje krevní oběh a může způsobit otoky kotníků.
A nápadné modřiny na hřbetech Trumpových rukou, které byly vidět v únoru, Leavitt přisoudil „celodennímu podávání rukou“.
Neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že MRI vyšetření vedoucích pracovníků lidem pomáhají, ať už diagnostikováním onemocnění nebo prodloužením jejich života, říká Kwee.
„Tato vyšetření mohou také vést k neočekávaným náhodným nálezům a dát falešnou jistotu, že neexistuje žádné skryté onemocnění.
Protože magnetická rezonance je neinvazivní vyšetření a nepoužívá záření, je bezpečnější volbou pro opakovaná vyšetření, zejména pro pacienty s rakovinou, kteří potřebují pravidelné sledování.
Jak funguje vyšetření magnetickou rezonancí?
Přístroj magnetické rezonance vytváří kolem těla pacienta silné magnetické pole a když k tomu dojde, atomy vodíku v těle se s tímto magnetickým polem zarovnají.
Tělem jsou poté vysílány rádiové vlny, které tyto atomy narušují. Jakmile se atomy vrátí do svých původních pozic, vyzařují signály, které senzory přístroje magnetické rezonance detekují a převádějí na obrazy.
Typ generovaného obrazu závisí na typu prováděného vyšetření magnetickou rezonancí. Některé magnetické rezonance používají kontrastní látky ke zlepšení kvality obrazu, což usnadňuje identifikaci specifických abnormalit.
Jak bezpečné je vyšetření magnetickou rezonancí?
Jednou z hlavních výhod magnetické rezonance oproti jiným zobrazovacím metodám je bezpečnost. Magnetická rezonance nepoužívá ionizující záření, což z ní činí bezpečnější možnost opakovaného zobrazování.