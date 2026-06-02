Obsah
- 1 Co je dnes doloženo o zásahu školy
- 2 Co víme o roli AI při americkém výběru cílů
- 3 Je realistické, že školu vybrala AI jako „efektivní cíl“?
- 4 Technická věrohodnost zásahu (plausibilita zásahu)
- 5 Srovnávací tabulka možných vysvětlení
- 6 Mohla školu vybrat sama AI?
- 7 Kde v řetězci mohl vzniknout problém
- 8 Problematika lidských štítů
- 9 Jak to souvisí se sporem administrativy s firmou Anthropic
- 10 Jaký je postoj Anthropicu k AI ve válečných konfliktech
- 11 Právní, etická a strategická rovina
- 12 Otevřené otázky a limity
- 13 Výkladový slovníček anglických odborných termínů
- 14 Přehled zdrojů s URL
- 15 Oponentní posudek textu od AI
- 16 Silné stránky textu
- 17 Slabší místa
- 18 Celkové hodnocení
Na základě veřejně dostupných zdrojů se dnes nedá doložit, že by americká AI školu v Minábu samostatně nebo záměrně vybrala jako „efektivní cíl“. Nejlépe podložená veřejná vysvětlení jsou jiná: buď byla škola v americkém targetingu mylně vedena podle zastaralých dat jako vojenský nebo průmyslový objekt, nebo došlo k záměně konkrétního objektu v rámci sousedního komplexu IRGC.
Současně ale platí, že veřejné důkazy o více přesných zásazích v malém prostoru dělají z verze „jedna vadná střela náhodou trefila školu“ méně přesvědčivé vysvětlení než chyba v targetingu a lidském schvalovacím řetězci. Spor Trumpovy administrativy s firmou Anthropic je reálný, ale dostupné zdroje zatím neukazují přímou kauzální souvislost mezi tímto sporem a zásahem školy; pokud něco, Anthropic se veřejně stavěl právě proti použití AI pro plně autonomní zbraňové cílení bez lidského dohledu.
Co je dnes doloženo o zásahu školy
Šlo o základní školu Shajareh Tayyebeh v Minábu na jihu Íránu. Investigace Reuters, Washington Post a Human Rights Watch se shodují, že objekt kdysi souvisel s areálem IRGC, ale nejpozději v letech 2015–2016 byl od zbytku komplexu oddělen zdí, dostal samostatné vstupy a v následujících letech nesl zřetelné znaky civilní školy, včetně barevných muralů, školního dvora a veřejné webové prezentace. Reuters navíc doložil, že škola měla roky dohledatelnou online stopu, lokální business listing a fotografie žákyň i školních aktivit.
Pokud jde o odpovědnost, Reuters už v březnu uvedl, že interní americké šetření ukazuje na pravděpodobnou odpovědnost USA, a 11. března doplnil, že podle dvou zdrojů se v targetingu zřejmě použila zastaralá zpravodajská data. K 19. květnu Reuters psal, že vyšetřování je „blízko konce“, ale Pentagon stále oficiálně nepotvrdil předběžná zjištění. Přesný počet obětí se v jednotlivých zdrojích liší; Reuters a AP pracují s tím, že íránské úřady uváděly více než 165 až 175 mrtvých, převážně dětí a učitelek, přičemž Reuters přesný počet samostatně neověřil.
Poměrně dobře doložené je, že nešlo o plošný, náhodný rozptyl munice po celém městě. Reuters našel, že škola a nejméně šest dalších budov v sousedním komplexu byly jedinými místy zasaženými v okruhu pěti kilometrů v prvních dnech bojů, a AP popsala satelitní obraz jako těsně seskupené přesné zásahy bez kráterů v okolní zástavbě. To silně ukazuje na cílený strike package do konkrétního areálu, ne na náhodné „zabloudění“ jedné střely.
Co víme o roli AI při americkém výběru cílů
To, že AI v americké kampani proti Íránu hrála roli, dnes není jen mediální spekulace. Reuters 1. března napsal, že Pentagon při útoku na Írán použil služby AI od Anthropicu včetně nástrojů Claude, i když Reuters tehdy nedokázal zjistit přesně jak.
Washington Post (WP) následně uvedl, že jak izraelská, tak americká strana používaly Palantir Maven, přičemž americká verze je zčásti poháněna modelem Claude od Anthropicu; Post popsal, že Maven při plánování operace navrhoval cíle, dával přesné souřadnice a prioritizoval je podle významu, a tyto nástroje také pomáhaly vyhodnocovat strike po jeho zahájení.
Zároveň ale žádný z důvěryhodných zdrojů netvrdí, že AI v tomto případě fungovala jako plně autonomní systém, který by bez lidí rozhodl „zasáhnout školu“. Washington Post výslovně připomíná, že v amerických operacích cíle, ať už je vygeneruje AI, nebo ne, procházejí lidským vettingem, právním posouzením a schválením, a dodává, že bývalý vysoký obranný činitel varoval před skokem k závěru, že právě strike na školu musel nutně vzniknout přes Maven nebo generativní AI; objekt mohl být (a byl) na americkém seznamu cílů už dlouhá léta.
Stejný důraz na lidský úsudek drží i formální politika Ministerstva obrany Spojených států amerických (zkratka DoD): směrnice 3000.09 požaduje „appropriate levels of human judgment over the use of force“ – tj. „přiměřená míra lidského uvážení při použití síly“ a DoD AI Principles mluví o zásadách pro AI (Responsible, Equitable, Traceable, Reliable a Governable) formálně vyžaduje lidskou odpovědnost, auditovatelnost, testování a možnost odpojit systém, který se chová nepředvídaně.
Současně je ale fér dodat, že dnešní americká debata už běží dál než k pouhému „AI jen třídí administrativu“. AP citovala šéfa US Special Operations Command Franka Bradleyho, který si umí představit budoucnost, kde AI „určuje, na jaké cíle udeřit“, zároveň ale trval na tom, že lidé musí mít jistotu, že násilí bude dodáno jen tam, kde ho zamýšlejí.
Tentýž článek WP připomíná, že AI už americké armádě pomáhá rychleji identifikovat cíle, převádět zpravodajské informace mezi klasifikačními úrovněmi a v dřívějších případech podporovala i artillery targeting. Jinými slovy: AI v targetingu už je reálná, ale formálně je pořád zasazená do systému, který má mít člověka v rozhodovací smyčce.
Je realistické, že školu vybrala AI jako „efektivní cíl“?
Technicky vzato je takový scénář možný, ale je potřeba přesně říct, jak by k němu došlo. Nejspíš by to nevypadalo jako „AI si řekla, že škola s dětmi vojáků je efektivní cíl“. Mnohem pravděpodobnější cesta, kterou naznačují veřejné zdroje, je tato: v databázi cílů nebo ve starém target folderu byl objekt veden jako vojenský/průmyslový objekt, případně byl špatně sloučen s jiným cílem v sousedním areálu, a nástroj typu Maven/Claude pak mohl takový chybný záznam zrychleně prosunout do prioritizačního a plánovacího workflow.
Washington Post cituje zdroj, podle něhož byl objekt identifikován jako továrna a schválený cíl; jiný zdroj Postu mluvil o skladu zbraní v téže oblasti a nevěděl, zda USA zasáhly školu omylem, nebo vycházely z chybné intelligence. Reuters i NYT linkované přes další zdroje směřují ke stejné linii: outdated targeting data.
To je velmi odlišné od hypotézy, že AI „vyhodnotila školu jako dobrý cíl“, protože v některých jiných konfliktech civilní budovy slouží dvojímu účelu. V případě Minábu se ve spolehlivých veřejných zdrojích nenašel důkaz, že by fungující školní budova byla v době zásahu prokazatelně používána jako sklad zbraní nebo operační zázemí.
Naopak Reuters i HRW zdůrazňují její civilní znaky a dlouhodobou veřejnou dohledatelnost. Přenášet automaticky logiku z Gazy nebo z území ovládaných Hamásem na Mináb by proto bylo analyticky slabé, pokud pro to není konkrétní důkaz k této škole.
Verze s čistě náhodným selháním jedné střely zůstává v principu otevřená, ale veřejné indicie ji zatím podporují méně než verzi s chybným targetingem. AP cituje experty, podle nichž více přesných zásahů do stejného uzavřeného prostoru podkopává teorii, že školu zasáhla nějaká náhodně selhaná íránská nebo jiná zbloudilá střela; Reuters mezitím doložil několik samostatných explozí v těsném pásu budov. Bez zveřejnění letových dat, battle damage assessment a target folderu nelze selhání munice úplně vyloučit, ale není to dnes hlavní veřejně doložená hypotéza.
Reuters doložil, že škola patřila do sítě Persian Gulf Martyrs’ Cultural Educational Institute, tedy sítě napojené na IRGC, a že adresa minábské školy byla uváděna jako „za brigádou Asef“. AP citovala experta, podle něhož je pravděpodobné, že školu navštěvovaly dcery gardistů. A podstatné právní i etické jádro je jinde: právnička citovaná AP výslovně řekla, že ani docházka dětí členů IRGC nemění školu v legitimní vojenský cíl.
Technická věrohodnost zásahu (plausibilita zásahu)
Pokud jako vedoucí technickou hypotézu vezmeme střelu Tomahawk, veřejně dostupné americké a průmyslové materiály ji popisují jako přesnou, za všech povětrnostních podmínek použitelnou, dálkovou střelu pro útoky na pozemní cíle. Námořnictvo uvádí, že verze Block IV umí být za letu přesměrována na jiné GPS souřadnice, může nad cílem vyčkávat a poskytovat informace o účinku zásahu; novější verze Block V dostaly lepší navigační a komunikační vybavení. NAVAIR v testovacím popisu výslovně zmiňuje plně naváděný let s využitím GPS a obrazového porovnávání scény. Otevřené technické databáze typu CSIS Missile Threat běžně uvádějí přesnost pod 10 metrů CEP, ale oficiální americké fact sheets v mém korpusu přesné veřejné číslo pro konkrétní použitou konfiguraci nepublikují. Jinými slovy: jde o zbraň navrženou pro přesný zásah bodových cílů, ne o „plošný“ a z principu nepřesný prostředek.
To má dva důsledky. První: čistá „navigační chyba“ ve smyslu náhodného driftu je méně přesvědčivá než u starších nebo méně přesných systémů. Druhý: pokud přesto dojde k zásahu civilního objektu, je často pravděpodobnější chyba v datech, cílovém workflow nebo schválení cíle než pouhá mechanická nepřesnost střely. To přesně odpovídá nynější veřejné linii vyšetřování, které podle Reuters a AP zkoumá zastaralá cílová data, a také informaci Washington Post, že škola sama byla na americkém seznamu cílů.
Obecně samozřejmě platí, že i přesně naváděná střela může selhat. DOT&E popisuje u Tomahawku konkrétní testovací selhání letu způsobené nepředpokládaným profilem letu a následným zhasnutím motoru; současně ale uvádí, že systém dlouhodobě plnil námořní standardy spolehlivosti a výkonnosti. Taková porucha tedy není fyzikálně vyloučena. Jenže v Minábu veřejně dostupné stopy ukazují na něco širšího než jeden náhodný kus kovu mimo kurz: Guardian mluví nejméně o čtyřech zasažených budovách, Bellingcat o nejméně dvou vlnách a Reuters o dvou zásazích v rychlém sledu. To významně snižuje sílu verze „jedna střela se utrhla a náhodou trefila školu“.
U pojmů jako geofencing nebo další virtuální „no-strike“ ochrany je důležité nepromítat do střely schopnosti, které ve skutečnosti sedí jinde v řetězci. Veřejně dostupné materiály o Palantir Target Workbench a americkém Maven Smart System ukazují, že filtrování, kontrolní seznamy, ověřování a pravidla jsou především součástí plánovacího a schvalovacího workflow, nikoli „morální inteligence“ uvnitř střely. Palantir dokonce píše, že požadavky pro posun cíle v procesu jsou user-defined, tedy uživatelsky definované. Z toho plyne inference: kdyby existovaly robustní digitální ochrany proti útoku na školu, musely by být především správně zaneseny a vynuceny ve decision support system a právním schvalování, nečekal bych je jako automatickou vlastnost samotného Tomahawku.
|Vysvětlení
|Co by muselo platit
|Co mluví pro
|Co mluví proti
|Odhad pravděpodobnosti
|Navigační chyba střely
|Správný cíl byl zadán, ale střela se významně odchýlila
|U každé střely existují známé poruchové režimy a technické selhání nelze zcela vyloučit.
|Tomahawk je konstruován jako přesná zbraň; navíc jsou veřejně doloženy zásahy více budov a dvě vlny úderů. To nevypadá jako izolovaný bloudící projektil.
|Velmi nízká
|Jednorázové selhání jedné střely
|Jeden kus selhal, ostatní údery byly správné
|Technicky možné, protože i spolehlivé systémy mívají jednotlivé failure modes.
|Neřeší informaci, že škola byla zřejmě na seznamu cílů, ani zprávy o zastaralých datech. Neodpovídá dobře vzoru více zásahů v bezprostředním okolí.
|Nízká
|AI asistovaná mis-klasifikace nebo automatizací zesílená práce se zastaralými daty
|Starý nebo chybný záznam o objektu se dostal do cílového workflow a AI ho pomohla priorizovat či nevyřadila; člověk to schválil
|Reuters/AP uvádějí zastaralá cílová data; WaPo uvádí, že škola byla na target listu a řeší se role AI; Maven oficiálně pomáhá identifikovat cíle a schvalovací řetězec.
|Neexistuje veřejný důkaz, že právě konkrétní model nebo algoritmus „vybral“ tuto školu; AI-role je zatím spíše plausibilní mechanismus než prokázané zjištění.
|Střední až vyšší
|Úmyslné zacílení školy ze strany AI (efektivní varianta bez ohledu na etiku a právo)
|AI by „vědomě“ považovala / vyhodnotila všechny osoby na této škole za budoucí loajální součást nepřátelského režimu a zničení školy za nástroj nátlaku na vojenský aparát.
|Areál sousedil s IRGC, škola byla v síti spojené s IRGC, což usnadňuje propagandistickou spekulaci.
|Veřejně neexistuje přímý důkaz takového postupu ani úmyslu; šlo by o přímý útok na civilní objekt a děti, což je právně extrémně problematické a strategicky kontraproduktivní. Silnější veřejné důkazy míří k mis-klasifikaci (stará data).
|Nízká
Pokud do rozhodovací řetězce vstoupila AI, pak mohla sloužit jako zesilovač staré klasifikace nebo jako akcelerátor procesu, ne jako autonomní aktér s vlastním vojensko-strategickým úmyslem.
Mohla školu vybrat sama AI?
Krátká odpověď zní: v omezeném smyslu ano, v silném smyslu zatím nevíme a veřejné důkazy to nenasvědčují. „Omezený smysl“ znamená, že AI mohla pracovat s historickými či chybně vedenými daty, pomáhat je slučovat, scoreovat nebo priorizovat, a tím přispět k tomu, že se škola dostala do schvalovacího řetězce jako „relevantní“ bod. „Silný smysl“ by znamenal, že nějaký model sám dospěl k závěru „škola je efektivní cíl, protože chodí do ní děti vojáků“. Pro tuto silnou verzi dnes není veřejný podklad.
Oficiální americké materiály o Maven Smart System jsou v tomto ohledu důležité. DOD v roce 2024 popsal MSS jako komplexní AI-based decision support system, který přistupuje k senzorovým datům, používá algoritmy k asistenci při identifikaci a zasahování vojenských cílů, pomáhá i v řetězci schválení zásahu a následně slouží pro hodnocení účinku. DoD AI Adoption Strategy z roku 2023 otevřeně mluví o cíli dosahovat „fast, precise and resilient kill chains“ a urychlovat velitelova rozhodnutí. Jinými slovy: americká armáda se sama hlásí k vysokému stupni AI asistence v targetingu a operačním tempu.
Na papíře ale současně trvá, že použití síly nemá být plně bez člověka. DoDD 3000.09 stanoví, že autonomní a semi-autonomní systémy mají být navrženy tak, aby velitelé a operátoři mohli vykonávat „appropriate levels of human judgment“ nad použitím síly. Pokud tedy AI v Minábu sehrála roli, pak v rámci lidsky schváleného workflow; nikoli jako právně samostatný „rozhodovač“.
Srovnání s prostředími, kde jsou školy a nemocnice skutečně používány jako vojenské zázemí, je právně i analyticky dvojsečné. Ano, mezinárodní humanitární právo připouští, že škola může ztratit ochranu, pokud je skutečně používána k vojenským účelům. OHCHR výslovně uvádí, že školy jsou civilní objekty, ale při vojenském využití mohou ochranu ztratit. Jenže v Minábu zatím nejlepší veřejné podklady neukazují, že by samotná budova školy byla v době úderu aktivně vojensky užívaná; naopak ukazují fyzické oddělení, civilní vzhled a to, že veřejně fungovala jako škola. Samotná blízkost k základně nebo napojení zřizovatele na IRGC proto nestačí k právní proměně školy v legitimní vojenský cíl.
To je klíčový bod i pro hypotézu „AI vybrala školu jako efektivní cíl“. Z veřejných informací mnohem lépe sedí varianta, že algoritmicky podporovaný systém nebo databáze převzaly starou či příliš hrubou reprezentaci lokality — například „součást / příslušenství IRGC komplexu“ — a že člověk v řetězci tuto klasifikaci neopravil. To by bylo zcela kompatibilní s tím, co Reuters a AP uvádějí o zastaralých datech, a zároveň kompatibilní s oficiální funkcí Maven jako systému, který spojuje data a urychluje targeting. Není to omluva; je to spíše technicky nejstřízlivější vysvětlení.
Užitečný precedens nabízí debata kolem izraelských digitálních nástrojů v Gaze. Reuters v dubnu 2024 zaznamenal, že Washington prověřoval zprávy o izraelském použití AI k identifikaci bombardovacích cílů; Human Rights Watch později uvedla, že takové digitální nástroje mohou zvyšovat riziko civilních škod, a experti OSN kritizovali tvrzené použití AI při tvorbě cílů v Gaze jako právně a eticky alarmující. Tyto případy samy o sobě nic nedokazují o Minábu, ale ukazují širší vzorec: když se na nekvalitní data, vysoké operační tempo a slabé lidské ověření přidá AI asistence, může se proces stát rychlejším, aniž by byl nutně spolehlivější.
Kde v řetězci mohl vzniknout problém
Schéma níže ukazuje nejpravděpodobnější místa selhání podle dnešních veřejných důkazů. Není to popis potvrzeného interního amerického workflow pro Mináb, ale analytická rekonstrukce vycházející z oficiálních popisů Maven, Palantiru, amerických pravidel lidského dohledu a mediálních zjištění o zastaralých datech.
AI sama o sobě nemá svědomí. Neví, co je dítě, vina, nevina nebo válečný zločin. Pracuje s kategoriemi, vzory a optimalizačním cílem. Když by systém dostal cynická nebo špatně ošetřená kritéria či přílišnou volnost, mohl by škole přiřadit vyšší rizikové skóre třeba proto, že:
- škola patří do vzdělávací sítě napojené na IRGC a objekt má vysokou vazbu na vojenskou síť
- děti jsou z rodin vojáků nebo gardistů a budoucí sociální loajalita žáků se vyhodnotí jako „pravděpodobná“
- objekt je blízko vojenské základny, adresa historicky souvisí s vojenským areálem
- pravděpodobnost budoucího nepřátelského využití: vysoká
- civilní status: nejistý
- strategická hodnota: střední až vysoká
- Doporučení: zařadit do cílového balíku.
A člověk ve spěchu, pod tlakem kampaně, v prostředí, kde AI působí autoritativně, to nechá projít. Tohle je realističtější hypotéza než představa, že AI „sama záměrně vybrala děti“ pro eliminaci budoucích nepřátel. Moderní AI spíš může zabalit neetickou logiku do technokratického jazyka, takže se odpovědnost rozmělní mezi model, analytika, velitele, stará data a právní formuláře.
Právě to souvisí s debatou o systémech typu Project Maven/Maven Smart System. Ty mají pomáhat analyzovat obrovské množství zpravodajských dat a urychlovat targeting; kritici upozorňují, že tím zkracují celý „kill chain“ a mohou oslabit skutečný lidský dohled. Jenže podle válečného práva nic z toho nedělá z dětí legitimní cíl. Dítě vojáka není voják. Dítě fanatického režimu není bojovník. Ani dítě, z něhož jednou může vyrůst člen represivního aparátu, není dnes vojenský cíl.
Není doloženo, že AI vybrala děti jako cíl. Je ale myslitelné, že AI systém mohl školu vyhodnotit jako rizikový nebo vojensky relevantní objekt kvůli vazbě na IRGC, poloze a historickým datům. Pokud by do hodnocení vstoupila logika „děti vojáků jsou budoucí nepřátelé“, šlo by o zhroucení právních a etických zábran – otázka je, zda se toto nemůže dít někde uvnitř AI při nastavování hodnot vah jednotlivých proměnných, které určí výsledek.
Problematika lidských štítů
Zvláštní pozornost si zaslouží i varianta školy jako lidského štítu. Pokud by íránský režim vědomě ponechal civilní školu v těsné vazbě na vojenský areál proto, aby ztížil útok na základnu, šlo by o cynické a nepřijatelné zneužití civilistů. Taková možnost by však neměnila základní pravidlo: děti se tím nestávají legitimním cílem. Přítomnost civilistů u vojenského objektu může ovlivnit posouzení rizika, naléhavosti a přiměřenosti útoku, ale nesmí se proměnit v argument, že civilní škody přestávají být problém.
Právě zde může být AI mimořádně nebezpečná. Systém, který vyhodnocuje objekty podle vojenské relevance, může školu u základny označit jako součást obranného vzorce, jako překážku operační efektivity nebo jako záměrně vytvořený civilní štít. Pokud však nemá pevně zabudovanou hranici, že civilní status zůstává rozhodující i v cynicky zneužitém prostředí, může začít lidský štít chápat ne jako důvod k větší opatrnosti, ale jako problém k překonání. To by bylo nepřijatelné na obou stranách: na straně režimu, který civilisty zneužívá k ochraně vojenské infrastruktury, i na straně útočníka, který by jejich přítomnost přestal brát jako omezení. Obecně platí, že první strana nesmí civilisty zneužít. Druhá strana nesmí říct, že zneužití civilistů ruší jejich ochranu.
Pokud by se prokázalo, že škola byla vybrána AI záměrně proto, že v ní vyrůstají děti budoucích opor íránského režimu, byl by to morální zlom. Nešlo by o „tvrdou válku“, ale o opuštění samotného rozdílu mezi vojákem a dítětem. V tu chvíli by se technologicky moderní targeting stal jen novým jazykem pro velmi starou barbarizaci: zabíjení lidí ne za jejich činy, ale za jejich původ, prostředí a předpokládanou budoucnost.
Jak to souvisí se sporem administrativy s firmou Anthropic
Spor je bezpochyby skutečný. Reuters už v lednu popsal, že Pentagon a Anthropic se dostaly do střetu kvůli safeguardům, které měly bránit použití Claude pro autonomní zbraňové cílení a domácí sledování v USA. Anthropic pak 27. února oficiálně uvedl, že žádal jen dvě úzké výjimky z režimu „všechny zákonné použití“: zákaz mass domestic surveillance a zákaz fully autonomous weapons.
Po neúspěšných jednáních Pentagon Anthropicu udělil označení „supply-chain risk“, Anthropic se bránil žalobou a federální soudkyně následně dočasně zablokovala účinky blacklistu s tím, že záznam podporuje závěr, že vláda Anthropicu spíše trestá za jeho postoje. Později Pentagon uzavřel nové dohody se sedmi dalšími AI firmami, z nichž Anthropic už vypadl.
Přímou vazbu mezi tímto sporem a minábskou školou ale veřejné zdroje zatím neprokazují. Naopak dosavadní reporting směřuje jinam: k zastaralým zpravodajským datům, starému target folderu a chybě v lidském vettingu ve velmi rychlém tempu kampaně.
Washington Post výslovně varoval před předčasným závěrem, že úder na školu musel být specificky „produktem Maven/Claude“, a Reuters v březnu napsal, že Pentagon sice Anthropicu formálně zaváděl ramp-down, ale současně připustil výjimky pro mission-critical use, pokud neexistuje životaschopná alternativa. Časová souvislost tedy existovala — Claude byl podle Reuters v íránských operacích používán i v době sporu — ale z toho ještě neplyne, že právě spor s Anthropikem vysvětluje zásah školy.
Nejpřesnější odpověď na otázku „může to souviset?“ zní asi takto: politicky ano, kauzálně zatím neprokázáno. Politicky proto, že kauza Mináb se okamžitě stala součástí širšího sporu o to, nakolik smí soukromá AI firma omezovat vojenské užití svých modelů. Kauzálně neprokázáno proto, že dosud zveřejněné indicie míří na chybu v datech a targetingu, nikoli na to, že by Pentagon zasáhl školu právě kvůli tomu, že chtěl ukázat, jak bude AI používat „bez omezení Anthropicu“.
Jaký je postoj Anthropicu k AI ve válečných konfliktech
Anthropic rozhodně nezastává jednoduchou pozici „žádná AI pro armádu“. Naopak. V oficiálním prohlášení Dario Amodei 26. února napsal, že hluboce věří v používání AI k obraně Spojených států a dalších demokracií a k porážce autokratických protivníků. Tatáž firma zároveň uvádí, že Claude je extensively deployed v americkém „Department of War“ a dalších národněbezpečnostních agenturách pro intelligence analysis, modeling and simulation, operational planning, cyber operations a další mission-critical aplikace. Anthropic už v červnu 2025 spustil i Claude Gov models určené výhradně pro zákazníky z americké národní bezpečnosti; firma tam výslovně uvádí použití pro strategic planning, operational support, intelligence analysis a threat assessment.
Červené linie Anthropicu jsou tedy úzké, ale tvrdé. Firma opakovaně a oficiálně říká, že nechce, aby její modely byly používány pro masové domácí sledování Američanů a pro plně autonomní zbraně, tedy systémy, které by bez člověka vybíraly a napadaly cíle.
Amodei i Reuters shrnují stejné jádro námitky: dnešní AI není podle Anthropicu dost spolehlivá pro „life-or-death targeting“ a mohla by vést k friendly fire, selhání mise nebo nechtěné eskalaci. Anthropic současně výslovně uvedl, že podporuje „všechny zákonné“ use-cases pro národní bezpečnost kromě těchto dvou výjimek.
Další důležitý bod: Anthropic zároveň tvrdí, že nepovažuje za svou roli podílet se na operačním rozhodování o jednotlivých úderech. V březnovém vyjádření Amodei napsal, že role Anthropicu ani jiné soukromé firmy není „operational decision-making“; to je podle něj role armády. Jinými slovy, Anthropic se nesnaží veřejně říkat armádě, jaký jednotlivý cíl smí nebo nesmí zasáhnout. Snaží se nastavit hranice kategorií použití: ano pro plánování, analýzu, modelování a podporu operací; ne pro plně autonomní zabíjení bez člověka a pro masový domácí dohled.
Tato pozice je mimochodem v souladu s tím, co formálně říká i americká obranná politika, alespoň na papíře. Směrnice DoD 3000.09 požaduje, aby autonomní a semiautonomní systémy umožňovaly veliteli a operátorům uplatnit odpovídající úroveň lidského úsudku nad použitím síly, a aby byly minimalizovány pravděpodobnost i následky selhání.
Oficální AI Principles DoD zároveň trvají na tom, že AI má být odpovědná, sledovatelná, spolehlivá a ovladatelná. To ale nevylučuje, že v praxi může AI zrychlit řetězec natolik, že lidský dohled bude spíše formální než skutečně kritický — právě toho se obávají někteří vojenští velitelé i kritici současného vývoje.
Právní, etická a strategická rovina
Právní výchozí bod je poměrně přímočarý. OSN a OHCHR opakovaně připomínají, že školy jsou civilní objekty a děti požívají zvláštní ochrany. Útoky smí být vedeny jen proti vojenským cílům; civilní objekty zůstávají chráněny, ledaže a po tu dobu, kdy se samy stanou vojenským cílem. OHCHR zároveň upozorňuje, že vojenské využívání škol může vést ke ztrátě ochrany, ale právě proto je potřeba takové tvrzení pečlivě ověřovat. UNESCO po zásahu v Minábu mluvilo o závažném porušení ochrany škol a americké vlastní instrukce CHMR připomínají povinnost přijímat proveditelná opatření k omezení civilní újmy. Blízkost k základně nebo fakt, že škola může být administrativně spjatá se sítí napojenou na IRGC, sám o sobě školu v legitimní vojenský cíl neproměňuje.
To je důležité i pro hodnocení „explicitně neetické“ hypotézy, že škola byla zasažena záměrně proto, aby se „zlomila“ íránská armáda skrze děti vojáků. Taková logika by byla blízká teroru proti civilistům nebo kolektivnímu trestu, nikoli standardnímu pojetí vojenské nezbytnosti. Navíc by byla v přímém rozporu s veřejně deklarovanými americkými pravidly: DOD ve svých dokumentech zdůrazňuje, že ochrana civilistů je nejen morální imperativ, ale i strategická nutnost, a inspekční materiály DoD výslovně uvádějí, že civilní újma může misi frustrovat, nikoli naplnit. Čistě strategicky by tedy vědomý útok na školu s úmyslem zastrašit vojenský aparát nebo odvrátit budoucí hrozbu byl nejen právně extrémně riskantní, ale i operačně pošetilý.
Právě proto lze považovat tezi o záměrném „lámaní“ íránské armády útokem na děti za málo pravděpodobnou a spíše jen propagandistickou. Ne proto, že by byla fyzicky nemožná, ale proto, že jí chybí přímé veřejné důkazy a že existuje silnější, konkrétnější a lépe zdokumentovaný alternativní mechanismus: zastaralá cílová data, škola na seznamu cílů, sousedství s aktivním areálem IRGC a AI-akcelerovaný proces, který mohl chybu rychle přenést do schvalování a zásahu. Když máme vedle sebe spekulativní motiv a empiricky podepřený motiv „chybná nebo stará databázová reprezentace cíle“, druhá varianta je zatím mnohem přesvědčivější.
To ovšem nevede k uklidňujícímu závěru. Naopak: i kdyby šlo o chybné zařazení cíle v AI-asistovaném řetězci, právní a etická závažnost je obrovská. OSN, UNESCO a lidskoprávní experti právě proto požadovali důkladné, nezávislé a rychlé objasnění. A i americké předpisy výslovně říkají, že pokud věrohodné informace naznačují možné porušení práva ozbrojeného konfliktu, musí být věc eskalována k formálnímu šetření. Z hlediska odpovědnosti tedy „pomohla AI“ či „vybrala AI“není omluva; je to naopak důvod zkoumat datové zdroje, validaci, auditovatelnost, lidský dohled a rozhodovací časové tlaky.
Otevřené otázky a limity
Nejdůležitější limit celé analýzy je ten, že finální americká vyšetřovací zpráva stále nebyla veřejně zveřejněna; ještě 19. května Reuters psal, že je šetření blízko konce, ale Pentagon nepřiznal ani předběžná zjištění. Nevíme proto s jistotou, jak vypadal konkrétní target package, kdo přesně schválil tento cíl, kdy byl target folder naposledy aktualizován a zda byla minábská škola v konkrétním workflow explicitně nominována nebo prioritizována systémem Maven/Claude. Reuters také výslovně uvedl, že nedokázal určit, jak přesně byly nástroje Anthropicu ve válečném úsilí používány.
Dnes lze odpovědět jen ve stupních pravděpodobnosti. Nejpravděpodobnější veřejně doložený závěr je tento: škola nebyla zasažena proto, že by AI „rozhodla“, že škola je efektivní vojenský cíl, ale proto, že se do rychlého targetingového řetězce pravděpodobně dostala chybná nebo zastaralá klasifikace objektu a lidské pojistky ji nezachytily.
Nejde o to, že by AI byla „zlá“. Horší je, že může být užitečná. Může být efektivní přesně v tom smyslu, v jakém bývají efektivní nelidské systémy: odstraní pochybnost, zrychlí rozhodnutí, rozmělní odpovědnost a přeloží morální problém do řeči skóre, pravděpodobností a priorit. V takovém světě už nikdo nemusí říct: „zabijme děti“. Stačí, aby systém napsal: „objekt má vysokou dlouhodobou nepřátelskou relevanci“.
To neznamená, že právě to se v tomto konkrétním případě prokazatelně stalo. Znamená to, že tato kauza ukazuje, proč má taková možnost být předem zakázána, technicky znemožněna a právně nepřijatelná.
Výkladový slovníček anglických odborných termínů
Targeting
Překlad: výběr a zpracování cílů.
Význam: celý proces od zjištění možného cíle přes jeho ověření, právní posouzení, stanovení souřadnic až po schválení útoku. Neznamená jen „zamíření střely“, ale rozhodovací řetězec před útokem.
Target folder
Překlad: složka cíle / dokumentace cíle.
Význam: soubor informací o konkrétním cíli: poloha, fotografie, satelitní snímky, historie objektu, důvod vojenské důležitosti, riziko civilních ztrát, právní posouzení. Pokud je zastaralý, může vést k tragické chybě.
Target package / strike package
Překlad: balík cíle / útočný balík.
Význam: sestava cílů, zbraní, tras, časování a podpůrných dat pro konkrétní operaci. Když se mluví o strike package, nejde o jednu izolovanou střelu, ale o naplánovaný soubor úderů.
Outdated targeting data
Překlad: zastaralá data pro výběr cíle.
Význam: informace, které kdysi mohly být správné, ale už neodpovídaly realitě. V tomto případě: objekt mohl být historicky veden jako součást vojenského areálu, přestože už roky fungoval jako škola. Reuters uváděl právě zastaralá targetingová data jako jednu z hlavních hypotéz amerického vyšetřování.
Vetting
Překlad: prověření / kontrola / schvalovací prověrka.
Význam: kontrola cíle před útokem. Má ověřit, zda jde o vojenský cíl, zda nejsou přítomni civilisté, zda útok neporuší pravidla války a zda jsou data aktuální.
Human-in-the-loop
Překlad: člověk v rozhodovací smyčce.
Význam: princip, že AI může pomáhat, ale konečné rozhodnutí o použití síly má udělat člověk. U vojenského použití AI je to klíčová pojistka proti tomu, aby systém sám vybíral a napadal cíle.
Fully autonomous weapons
Překlad: plně autonomní zbraně.
Význam: zbraňové systémy, které by samy vybíraly a napadaly cíle bez lidského rozhodnutí. Anthropic právě proti takovému použití Claude stavěl jednu ze svých hlavních červených linií.
Maven / Maven Smart System
Překlad: název amerického vojenského AI systému.
Význam: systém původně vyvíjený pro analýzu obrazových a zpravodajských dat. V moderní podobě má pomáhat rychleji nacházet, třídit a prioritizovat potenciální cíle. The Verge i další zdroje popisují Maven jako součást širšího posunu k AI v americkém vojenském rozhodování.
Kill chain
Překlad: řetězec zabití / útočný rozhodovací řetězec.
Význam: sled kroků „najít cíl – ověřit – rozhodnout – zaútočit – vyhodnotit“. AI je nebezpečná hlavně tím, že tento řetězec dramaticky zrychluje. Pak hrozí, že lidská kontrola bude jen formální.
Battle damage assessment
Překlad: vyhodnocení škod po útoku.
Význam: posouzení, co bylo skutečně zasaženo, kolik vzniklo škod, zda byl cíl zničen a zda došlo k civilním obětem.
Military objective
Překlad: vojenský cíl.
Význam: objekt, který svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím účinně přispívá k vojenské činnosti a jeho zničení přináší konkrétní vojenskou výhodu. Škola jako taková vojenským cílem není; stala by se jím jen tehdy, pokud by byla skutečně používána k vojenským účelům.
Principle of distinction
Překlad: zásada rozlišování.
Význam: povinnost rozlišovat mezi civilisty a bojovníky, mezi civilními objekty a vojenskými cíli. Přímý útok na civilní školu by byl v rozporu s touto zásadou.
Proportionality
Překlad: proporcionalita / přiměřenost.
Význam: i když je cíl vojenský, útok nesmí způsobit civilní škody zjevně nepřiměřené očekávané konkrétní vojenské výhodě.
Military necessity
Překlad: vojenská nezbytnost.
Význam: použití síly musí sloužit legitimnímu vojenskému cíli. Neznamená to „všechno, co pomůže vyhrát, je dovoleno“. Platí vedle zásad rozlišování a proporcionality.
Mass domestic surveillance
Překlad: masové domácí sledování.
Význam: plošné sledování obyvatel vlastního státu. V kauze Anthropic–Pentagon šlo vedle autonomních zbraní o druhou oblast, kde Anthropic odmítal uvolnit své bezpečnostní limity.
Přehled zdrojů s URL
- Reuters. „US may have struck Iranian girls‘ school after using outdated targeting data, sources say.“ Reuters, 11. března 2026.
Klíčový zdroj k hypotéze zastaralých targetingových dat.
URL: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-may-have-struck-iranian-girls-school-after-using-outdated-targeting-data-2026-03-11/
- Reuters. „Bombed Iranian girls school had vivid website and yearslong online presence.“ Reuters, 12. března 2026.
Zdroj k veřejné online stopě školy, jejím civilním znakům a oddělení od vojenského areálu.
URL: https://www.reuters.com/investigations/bombed-iranian-girls-school-had-vivid-website-yearslong-online-presence-2026-03-12/
- Reuters. „US probe into strike on Iran girls‘ school near conclusion, US admiral says.“ Reuters, 19. května 2026.
Zdroj k aktuálnímu stavu amerického vyšetřování.
URL: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-probe-into-strike-iran-girls-school-near-conclusion-us-admiral-says-2026-05-19/
- Human Rights Watch. „Was the Attack on an Iranian Primary School a War Crime?“ Human Rights Watch, 20. dubna 2026.
Zdroj k právnímu posouzení možného válečného zločinu a ochraně civilních škol.
URL: https://www.hrw.org/news/2026/04/20/was-the-attack-on-an-iranian-primary-school-a-war-crime
- The Guardian. „Minab school bombing: how the worst mass casualty event of the Iran war unfolded – a visual guide.“ The Guardian, 3. března 2026.
Vizuální rekonstrukce útoku a rozmístění školy vůči okolnímu areálu.
URL: https://www.theguardian.com/global-development/2026/mar/03/minab-school-bombing-how-the-worst-mass-casualty-event-of-the-iran-war-unfolded-a-visual-guide
- Associated Press. „As the Pentagon pushes for battlefield AI, some military leaders urge caution.“ AP News, 1. června 2026.
Zdroj k debatě o vojenské AI, rychlosti rozhodování a lidském dohledu.
URL: https://apnews.com/article/d5fbaee17ee0bdb9738dbb808ea2d047
- Reuters. „Pentagon clashes with Anthropic over military AI use, sources say.“ Reuters, 29. ledna 2026.
Zdroj k počátku sporu Pentagon–Anthropic.
URL: https://www.reuters.com/business/pentagon-clashes-with-anthropic-over-military-ai-use-2026-01-29/
- Reuters. „Anthropic sues to block Pentagon blacklisting over AI use restrictions.“ Reuters, 9. března 2026.
Zdroj k žalobě Anthropicu a označení firmy za „supply-chain risk“.
URL: https://www.reuters.com/world/anthropic-sues-block-pentagon-blacklisting-over-ai-use-restrictions-2026-03-09/
- Anthropic / Dario Amodei. „Statement from Dario Amodei on our discussions with the Department of War.“ Anthropic, 26. února 2026.
Primární zdroj k postoji Anthropicu k obraně, autonomním zbraním a domácímu sledování.
URL: https://www.anthropic.com/news/statement-department-of-war
- Anthropic / Dario Amodei. „Where things stand with the Department of War.“ Anthropic, 5. března 2026.
Reakce Anthropicu na spor s Pentagonem a vysvětlení jeho červených linií.
URL: https://www.anthropic.com/news/where-stand-department-war
- Anthropic. „Claude Gov models for U.S. national security customers.“ Anthropic, 6. června 2025.
Zdroj k modelům Claude Gov pro americké národněbezpečnostní zákazníky.
URL: https://www.anthropic.com/news/claude-gov-models-for-u-s-national-security-customers
- Anthropic. „Anthropic and the Department of Defense to advance responsible AI in defense operations.“ Anthropic, 14. července 2025.
Zdroj k dohodě Anthropicu s americkým ministerstvem obrany.
URL: https://www.anthropic.com/news/anthropic-and-the-department-of-defense-to-advance-responsible-ai-in-defense-operations
- The Verge. „AI warfare is already here.“ The Verge, 2026.
Analytický zdroj k Project Maven, vojenské AI a sporu o hranice použití AI ve válce.
URL: https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/937028/military-ai-warfare-red-lines
- U.S. Department of Defense. „DoD Directive 3000.09: Autonomy in Weapon Systems.“ U.S. Department of Defense, aktualizovaná verze 25. ledna 2023.
Normativní zdroj k americkým pravidlům pro autonomní a poloautonomní zbraňové systémy.
URL: https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf
- Reuters. „US deploys suicide drones, Tomahawk missiles in Iran strikes.“ Reuters, 1. března 2026.
Kontextový zdroj k americkým úderům na Írán a použitým prostředkům.
URL: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-deploys-suicide-drones-tomahawk-missiles-iran-strikes-2026-03-01/
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Oponentní posudek textu od AI
Text má silné a nosné jádro: neklade hlavní důraz na politickou kritiku USA, ale na obecnější problém vojenské AI. Ukazuje, že systém bez pevně zabudovaných právních a etických omezení může dojít k závěru, který je z hlediska čisté efektivity zdánlivě „správný“, ale z lidského a civilizačního hlediska nepřijatelný.
Nejsilnější myšlenkou textu je, že AI nemusí být zlá, aby byla nebezpečná. Může být nebezpečná právě proto, že optimalizuje. Pokud dostane úkol oslabit nepřítele nejen dnes, ale i do budoucna, může začít vyhodnocovat civilní osoby podle jejich předpokládané budoucí role. V takové logice se obyvatelé nepřítele nejeví jako chránění civilisté, ale jako budoucí rizikové faktory. To je podstata problému, který text velmi dobře otevírá.
Silné stránky textu
Text přesně vystihuje rozdíl mezi lidským a strojovým uvažováním. Člověk musí vyslovit morálně odpudivou větu nahlas. AI ji může převést do technického jazyka: pravděpodobnost, vazba na režimní instituci, dlouhodobá bezpečnostní relevance, priorita cíle. Tím se morální problém neztratí, ale stane se méně viditelným.
Velmi dobrá je také formulace, že nejhorší scénář nemusí být chyba AI, ale její „správný“ výpočet podle špatně nastaveného cíle. To je zásadní. Ukazuje to, že nebezpečí vojenské AI nespočívá jen v omylu, halucinaci nebo nepřesnosti, ale také v bezcitně konzistentní optimalizaci.
Důležité je i propojení s Anthropikem. Text správně ukazuje, že firma, která se nesnaží blokovat každé vojenské použití AI, ale trvá na omezeních u autonomního zabíjení a masového sledování, představuje praktický test celé debaty. Spor s administrativou tak není jen obchodní nebo technologický. Je to spor o to, zda etická omezení budou chápána jako nutná součást bezpečnosti, nebo jako překážka vojenské efektivity.
Slabší místa
Text by měl ještě přesněji oddělit faktickou rovinu od modelové roviny. Je potřeba jasně říct, že u konkrétní školy není prokázáno, že AI vybrala děti jako cíl. To však nesnižuje hodnotu textu, protože hlavním tématem není obvinění v konkrétním případě, ale varování před typem rozhodování, který vojenská AI může umožnit.
Druhé slabší místo je riziko, že čtenář může pojem „AI bez etiky“ pochopit příliš zjednodušeně, jako kdyby AI sama měla vlastní vůli. Přesnější je ukázat, že problém vzniká v kombinaci tří věcí: špatně nastaveného cíle, nedostatečných zákazů a lidské ochoty přijmout výstup systému jako objektivní doporučení.
Třetí slabší místo je otázka odpovědnosti. Text by měl výslovně zdůraznit, že AI nemůže být konečným viníkem. Pokud systém navrhne nelidský cíl, odpovědnost nesou lidé a instituce: ti, kdo stanovili kritéria, dodali data, nastavili omezení, schválili útok a dovolili, aby výstup systému prošel rozhodovacím řetězcem.
Celkové hodnocení
Text je velmi dobře postavený jako varování před AI bez etických zábran. Jeho síla není v politickém obvinění, ale v obecnějším poznání: systém může být z hlediska efektivity funkční a přesto morálně nepřijatelný.
To je přesně argument, který stojí za rozpracování. Válka vždy svádí k tomu, aby se krutost ospravedlňovala účinností. AI k tomu může přidat nový problém: dokáže krutost zbavit lidského výrazu a převést ji do jazyka výpočtu. Právě proto je nutné, aby etika nebyla jen dodatečný komentář k technologii, ale byla pevnou hranicí zabudovanou přímo do jejího použití.
Text doporučuji zachovat v jeho současném směru. Není nutné dokazovat, že právě v tomto konkrétním případě AI vybrala školu jako cíl; hlavní síla textu spočívá v modelovém varování. Ukazuje, že vojenská AI bez pevných etických a právních zábran může dojít k rozhodnutí, které je z hlediska vojenské efektivity obhajitelné, ale z lidského a právního hlediska nepřijatelné a stávajícími úmluvami zakázané.
Text není třeba oslabovat požadavkem na důkaz, který pravděpodobně nelze získat. Jeho hodnota je jinde: ukazuje, proč se etické zábrany nesmějí chápat jako brzda AI, ale jako podmínka jejího přípustného použití. Hlavní argument stojí dostatečně pevně, neboť text jasně uvádí, že výstupy AI musí podléhat lidské kontrole a že odpovědnost za jejich použití nesou lidé.