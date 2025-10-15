Ultrazpracované potraviny: Jak Kevin Hall a studie v roku 2019 změnil pohled na výživu

Obsah
- 1 V čem se mnozí lidé v souvislosti s epidemií obezity a diabetu 2. typu mýlí?
- 2 Myslíte si, že hlavní příčinou obezity a cukrovky je to, co jíme?
- 3 V jedné z vašich přelomových studií jste zjistili, že lidé, kteří jedí ultrazpracované potraviny, přijímají denně o 500 kalorií více než ti, kteří jedí převážně nezpracované potraviny. Co vás na těchto zjištěních nejvíce zarazilo?
- 4 A čím si myslíte, že to je?
- 5 Provedli jste navazující studii, která se touto problematikou dále zabývala. Co jste zjistili?
- 6 Musím se zeptat: Jíte ultra zpracované potraviny?
- 7 Co jíte během běžného dne?
- 8 Co byste poradil lidem, kteří se chtějí stravovat zdravě?
- 9 Kabinet chemie a čemu se vyhnout
Před deseti lety většina lidí o ultrazpracovaných potravinách nikdy neslyšela. To se však změnilo v roce 2019, kdy Kevin Hall, tehdy vědec z Národního institutu zdraví, zveřejnil studii[1], která šokovala svět výživy. Hall vybral skupinu zdravých dospělých a nasadil jim dvě různé diety. Jedna strava se skládala převážně z domácích, nezpracovaných potravin, jako je čerstvé ovoce a zelenina, ořechy, celozrnné výrobky, řecký jogurt a saláty s grilovaným kuřecím masem.
Druhá strava obsahovala sortiment balených potravin: , borůvkové muffiny, ravioli v plechovce, čokoládové mléko, krekry, bramborové lupínky a další základní potraviny ultra zpracované stravy. Hall zjistil, že účastníci diety konzumovali o 500 kalorií denně více při ultra-zpracované stravě a rychle přibývali na váze – a to i přesto, že obě diety byly srovnatelné co do obsahu živin, jako je sůl, cukr, tuk a vláknina.
Tato studie způsobila změnu v našem uvažování o výživě a přiměla odborníky na veřejné zdraví uvědomit si, že pro naše zdraví není důležité jen množství soli, cukru, tuku a kalorií v potravinách, ale také to, do jaké míry jsou potraviny průmyslově zpracovávány.
Hall odstoupil z NIHna začátku tohoto roku poté, co tvrdil, že ho Trumpova administrativa cenzuruje, což administrativa popřela. Hallova práce však měla trvalý dopad. Ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy Jr. označil ultrazpracované potraviny[2] za hlavní příčinu chronických onemocnění a země po celém světě vydaly stravovací směrnice s výzvou, aby se lidé jejich konzumaci vyhýbali[3].
Hall nyní napsal novou knihu „Food Intelligence: Vědecké poznatky o tom, jak nás jídlo vyživuje i poškozuje.“ V knize Hall a jeho spoluautorka, novinářka Julia Belluzová, odhalují, jak nás naše moderní stravovací prostředí nutí přejídat se, a zároveň zkoumají a vyvracejí obecně rozšířené názory na metabolismus, výživu a obezitu.
V následujícím rozhovoru Hall vysvětluje proč je tak snadné se nadměrně stravovat, zda jsou některé ultra zpracované potraviny méně škodlivé než jiné a které ultra zpracované potraviny – pokud vůbec nějaké – zařazuje do svého jídelníčku. Rozhovor byl upraven kvůli délce a srozumitelnosti.
Kevin Hall je bývalý výzkumník Národního institutu pro diabetes, zažívací a ledvinové choroby a spoluautor knihy Food Intelligence: The Science of How Food Both Nourishes and Harms Us
V čem se mnozí lidé v souvislosti s epidemií obezity a diabetu 2. typu mýlí?
Lidé mají stále představu, že do společnosti pronikl nedostatek osobní zodpovědnosti. Mnoho lidí tvrdí, že svou roli mohl sehrát pokles fyzické aktivity. Ale i když to u některých lidí může být pravda, ve skutečnosti neexistuje mnoho důkazů, že by některý z těchto dvou faktorů hrál hlavní roli v šíření obezity a diabetu 2. typu. Ledaže by došlo k masivní ztrátě vůle napříč populací, která by se projevila pouze v oblasti jídla, pak to nemůže být skutečné vysvětlení toho, co se děje. Pokud se podíváte na údaje, které máme k dispozici o fyzické aktivitě, zjistíte, že fyzická aktivita související s prací se snížila, ale fyzická aktivita ve volném čase ve skutečnosti vzrostla.
Panuje názor, že kdybychom lidi přiměli, aby měli svůj život více pod kontrolou a zlepšili svůj životní styl, mohli bychom zvrátit příliv obezity a cukrovky. Jsem si jistý, že mnozí jednotlivci mají úspěch, když dělají tyto věci – a to jim přeji. Ale očekávat, že to bude hnacím motorem zásadních změn na úrovni populace, je trochu moc nadějí.
Myslíte si, že hlavní příčinou obezity a cukrovky je to, co jíme?
Nejen naše potraviny, ale i celkové potravinové prostředí. To je jedna z věcí, na kterou si musíme dávat pozor. Naše potravinové prostředí se netýká jen našich potravin – je to marketing potravin, to, jak jsou pohodlné, levné a chutné. Myslím, že je to přirozený vývoj této naší touhy dostatečně nasytit rostoucí populaci. Před desetiletími jsme se obávali masového hladovění, a tak jsme zavedli politiku a pobídky k masové produkci bílkovin a kalorií v průmyslovém měřítku, a to vytvořilo kalorický nadbytek.
V knize jsme spočítali, kolik kalorií na osobu a den se vypěstuje v hlavních potravinářských komoditách ve Spojených státech – tedy v pšenici, sóji, kukuřici a rýži. Jen ve Spojených státech se vypěstuje 15 000 kalorií na osobu a den. A potravinový systém je navržen tak, aby se těchto kalorií zbavil. Obrovskou část z nich zkrmujeme zvířatům určeným především k továrnímu chovu. Nacházíme způsoby, jak z kukuřice a sóji vyrábět biopaliva. A pak jsme přišli na opravdu důmyslné způsoby, jak v potravinářské technologii a potravinářské vědě vytvořit levné vstupy pro ultra zpracované potraviny.
Jednou z nejčastěji zmiňovaných surovin je v dnešní době kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy. Z kukuřice vyrábíme sladidlo, které před polovinou 20. století neexistovalo, a nyní se stalo hlavním sladidlem, které obsahuje kalorie v ultra zpracovaných potravinách.
V jedné z vašich přelomových studií jste zjistili, že lidé, kteří jedí ultrazpracované potraviny, přijímají denně o 500 kalorií více než ti, kteří jedí převážně nezpracované potraviny. Co vás na těchto zjištěních nejvíce zarazilo?
Ultrazpracované potraviny jsou opravdu silně propagovány: Jsou levné. Prodávají se v relativně větších porcích a jsou pohodlné. V naší studii jsme všechny tyto věci vyloučili. Lidé je nemuseli kupovat ani připravovat a nevěděli, o jaké značky se jedná.
Naše otázka zněla: Je něco, co způsobuje, že jíme nadbytečné kalorie a přibíráme na váze, i když množství kalorií a makronutrientů v těchto potravinách srovnáme s minimálně zpracovanými potravinami? A odpověď zněla ano. Na těchto potravinách je něco, co způsobuje, že mají tuto vlastnost.
A čím si myslíte, že to je?
Vrátili jsme se zpět a provedli několik post hoc analýz, abychom zjistili, které vlastnosti jídel souvisely se zvýšeným příjmem kalorií. Ukázaly se dvě věci. Myslím, že nejdůležitější z nich je, že ultra zpracované potraviny měly tendenci mít vyšší energetickou hustotu – to znamená kalorie na gram nebo kalorie na sousto. Je to proto, že matrice potravin je narušena a potraviny byly vysušeny. To se při zpracování těchto potravin děje záměrně, protože extrakce vlhkosti z nich zachovává jejich trvanlivost. Zabraňuje to růstu bakterií. Když však odstraníte velké množství vody, koncentrujete také kalorie.
Další věc, kterou jsme zjistili, je, že ultra zpracované potraviny byly velmi chutné. Potraviny jsou považovány za hyperchutné, pokud obsahují specifické kombinace tuku a soli, tuku a cukru nebo sacharidů a soli. Hyperchutné potraviny mají tendenci mít vyšší obsah těchto dvojic živin.
Účastníci také rychleji snědli ultra zpracované potraviny, což naznačuje, že možná v době, kdy jejich vnitřnosti signalizovaly mozku, že jsou syté, už bylo příliš pozdě.
V naší nejnovější studii jsme změnili složení ultrazpracovaných diet tak, aby se lišily množstvím energeticky vydatných a hyperchutných potravin. Měli jsme diety s minimálně zpracovanými potravinami a diety, kde 80 % kalorií pocházelo z ultrazpracovaných potravin. Chtěli jsme však zjistit, co se stane, když snížíme celkovou energetickou hustotu jídel a snížíme množství hyperchutných potravin v ultrazpracovaných dietách.
Stále analyzujeme data a sepisujeme výsledky. V listopadu jsme však představili výsledky průběžné analýzy a ukázalo se, že lidé nepřijímají nadměrné množství kalorií při vysoce ultrazpracované stravě, pokud se energetická hustota i podíl hyperchutných potravin srovnají s minimálně zpracovanou stravou. Zdá se tedy, že se blížíme k mechanismům.
Tento druh informací bude užitečný, až budeme vydávat doporučení pro tvůrce politik a potravin.
Musím se zeptat: Jíte ultra zpracované potraviny?
Já ano. Některé z těch špatných – chutné pochoutky – jím, ale beru je jako rekreační látky. Jím také ultra zpracované potraviny, které jsou z výživového hlediska docela dobré, i když obsahují určité přídatné látky. Používám například omáčku marinara, která má nízký obsah cukru a sodíku, ale když dělám pěkné těstoviny, zkrátí mi to dobu přípravy. Nebudu si přece dělat marinara omáčku od základu. To, že je něco ultra zpracované, nemusí nutně znamenat, že je to pro vás špatné.
Co jíte během běžného dne?
Nejsem snídaňový jedlík, takže snídám většinou jen kávu. A oběd je často zbytek z předchozího večera. Před obědem si obvykle dám kousek ovoce nebo nějaké ořechy či vejce natvrdo, obvykle kolem půl dvanácté dopoledne. Pak obědvám kolem 13:00. U večeře hraje dost významnou roli omáčka marinara. Možná si koupím mražené hřebenatky a celozrnné těstoviny a ugriluju nějakou zeleninu. To jsou v naší domácnosti běžné věci, alespoň pro dospělé. Pro děti se snažíme zařadit věci, o kterých víme, že je mají rády. Budou jíst zelené fazolky a lososa, ale jsou velmi vybíravé. Mají rády lososa z farmového chovu. Když jíme hřebenatky, dají si zeleninu a rýži a fazole, ale dají si i věci, které my jíst nebudeme, například kuřecí nugety. Může to být trochu náročné, ale zvládáme to pro celou rodinu.
Co byste poradil lidem, kteří se chtějí stravovat zdravě?
Z toho, co víme o vědě o výživě, se v tuto chvíli skutečně jedná o staré nudné rady týkající se stravování. Měli byste jíst více ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků a vyhýbat se nasyceným tukům, cukru, soli a rafinovaným sacharidům. Do toho se vejde spousta diet. Na základě toho můžete držet nízkosacharidovou dietu. Můžete na tom založit nízkotučnou dietu. Prolíná se to mnoha kulturami. Podle těchto rad můžete upravit mnoho různých diet.
Kabinet chemie a čemu se vyhnout
- Bílá mouka uvedená jako první složka: To znamená, že chléb je z velké části vyroben z obilovin, které byly zbaveny vlákniny a živin.
- Přídatné látky jako azodikarbonamid, propionan vápenatý a sorban draselný: Obsahuje chléb spoustu přídatných látek, které byste doma nepoužili? Nebo obsahuje věci, které uznáváte, jako je celozrnná pšenice, sůl, droždí, semena a ocet?
- Emulgátory, konzervační látky a kondicionéry těsta: Mnoho balených chlebů prodávaných v supermarketech obsahuje emulgátory a konzervační látky, které je změkčují, zvětšují jejich objem a prodlužují jejich trvanlivost. Obsahují také kondicionéry těsta a další přísady, díky nimž těsto rychleji kyne a které zlepšují vzhled a pružnost chleba. Pozor na přísady, jako jsou mono- a di-glyceridy, stearoyllaktylát sodný a butylovaný hydroxyanizol (BHA). „Obecně platí, že čím méně přísad, tím lépe, a je dobré, když dokážete složky skutečně vyslovit,“ říká Beth Czerwonyová, registrovaná dietoložka z Centra pro lidskou výživu Clevelandské kliniky.
- „Bílé kuřecí maso“: Mnoho mražených kuřecích nugetek zakoupených v obchoděuvádí jako první složku „bílé kuřecí maso“, což může znamenat, že nugetky obsahují nejen kuřecí prsa, ale i další rozemleté části kuřete, včetně kostí, šlach a nervové tkáně. Místo toho hledejte nugetky, které jako první složku uvádějí „kuřecí prsa“ nebo „celé“ kousky prsního masa.
- Plnidla: Některé společnosti přidávají do kuřecích nugetek plnidla, jako je pšeničný lepek a sójový proteinový koncentrát, což jim umožňuje použít méně masa.
- Chemické přísady: Mnoho kuřecích nugetek obsahuje konzervační látky, rychle působící kypřidla, emulgátory a stabilizátory. Patří mezi ně sloučeniny jako propylenglykol, pyrofosfát, fosforečnan vápenatý a fosforečnan sodný.
- Přebytek sodíku: Jedním z úskalí ultra zpracovaných potravin je, že často obsahují velké množství sodíku. Pokud potravina obsahuje 20 % nebo více denní hodnoty sodíku v jedné porci, znamená to, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem sodíku.
- Palmový olej nebo hydrogenované rostlinné oleje, jako je řepkový olej, sojový: Tyto oleje stabilizují umělá másla a činí ho hladším a krémovějším. Výrobky, které tyto oleje navíc obsahují, jsou ve skutečnosti často označovány jako „pomazánkové máslo“. Stejně jako v Evropě, i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv požaduje, aby másla (např. arašídová), kde rostliné oleje tvořící 10 a více procent jejich hmotnosti, musela být označena jako „pomazánková“. Takže zdaleka ne EU, a Brusel, ale i americký STANDARD!!!
- Mono- a di-glyceridy: Mono- a di-glyceridy jsouemulgátory, které zabraňují oddělování oleje a pomáhají prodlužovat trvanlivost výrobku.
- Cukr, melasa a další sladidla: Některé oblíbené značky arašídového másla obsahují v jedné porci lžičku cukru nebo více.
- Sladidla a přidané cukry: Mnoho ochucených jogurtů je plných sladidel, která z nich dělají ultra zpracované dezerty. Dávejte si pozor na třtinový cukr, kukuřičný sirup, med, hnědý cukr a koncentráty ovocných šťáv.
- „Falešné“ cukry, jako je sukralóza, stévie, acesulfam draselný (Ace-K) a aspartam: Některé společnosti inzerují své ochucené jogurty jako jogurty „bez přidaného cukru“. V některých případech je to však proto, že tyto ultra zpracované jogurty obsahují místo cukru umělá sladidla nebo nízkokalorická a nekalorická sladidla. Studie naznačují, že některé z těchto náhražek cukru mohou mít nečekané účinky na vaše střeva a zdraví metabolismu. Dávejte si na ně pozor, říká Devries.
- Želatina, kukuřičný škrob, guma guar a citrát trikalcium: Ultrazpracované jogurty často obsahují tyto přídatné látky, aby byly hustší, aby se jejich složky neoddělovaly a aby měly krémový pocit v ústech.
- Benzoan sodný a sorban draselný: Tyto konzervační látky se běžně používají k prodloužení trvanlivosti ultra zpracovaných jogurtů.
- Zahušťovadla, plnidla a pojiva, jako je karagenan, celulóza, maltodextrin a tuhý kukuřičný sirup: Tyto přídatné látky se používají v uzeninách, aby je spojily, zahustily, zvýraznily jejich chuť, udržely jejich vlhkost a prodloužily jejich trvanlivost.
- Dusitan sodný nebo dusičnan draselný: Pátrejte po mase s nízkým obsahem sodíku a bez přidaných dusičnanů nebo dusitanů. Tyto konzervační látky jsou spojovány s rakovinou.
