Umělá inteligence míchá optimální recept na beton

Umělá inteligence pomáhá najít ekologičtější beton. Vědci z MIT sáhli i po keramice a starověkém betonu. Po celé týdny pokrývaly tabule v laboratoři výzkumného centra CSHub při MIT a skupiny Olivetti chaotické diagramy, chemické vzorce a poznámky. Tým intenzivně řešil zásadní otázku: Jak snížit množství cementu v betonu a tím omezit emise i náklady?

Téma není nové. Dlouhodobě se jako částečné náhrady cementu používají vedlejší produkty z průmyslu, například popílek z energetiky nebo struska z výroby oceli. Problém je, že poptávka po těchto látkách výrazně převyšuje nabídku. Vzhledem k rostoucímu tlaku na udržitelnou výstavbu je proto hledání nových alternativ stále naléhavější.

„Problém nebyl v tom, že bychom neměli žádné možnosti. Naopak – bylo jich až příliš mnoho,“ shrnuje postdoktorand Soroush Mahjoubi, vedoucí projektu. Vědecký tým čelil výzvě: jak efektivně roztřídit obrovské množství potenciálních materiálů?

Vědecká literatura nestačí. Pomohla umělá inteligence

Dne 17. května publikovali Mahjoubi a jeho kolegové článek v otevřeném časopise Communications Materials, kde představili nový přístup založený na strojovém učení. „Uvědomili jsme si, že klíčem k dalšímu postupu je umělá inteligence,“ říká Mahjoubi. „Existují statisíce stran vědecké literatury o možných náhradách cementu. Ruční třídění by zabralo mnoho lidských životů – a mezitím by přibyly další materiály.“

Tým vytvořil nový rámec využívající velké jazykové modely, podobné těm, které používají dnešní chatboti. Tento systém dokáže na základě fyzikálních a chemických vlastností vyhodnocovat potenciál různých materiálů jako náhradní složky cementu.

Co rozhoduje? Reaktivita a pucolánová aktivita

Podle Mahjoubiho rozhodují zejména dvě vlastnosti: „Za prvé je to hydraulická reaktivita. Cement tvoří pojivo, které tvrdne působením vody. Když ho nahrazujeme, musíme zajistit, že náhrada bude reagovat podobně.“ „Za druhé je to pucolánovost, přesněji poculánová aktivita. Jde o schopnost reagovat s hydroxidem vápenatým – vedlejším produktem hydratace cementu. Tato reakce zvyšuje pevnost a životnost betonu.“

S využitím více než jednoho milionu vzorků hornin a dat ze stovek studií vědci roztřídili potenciální materiály do 19 skupin – od biomasy přes důlní odpady až po vybouraný stavební odpad. Mnohé z nich lze použít přímo, bez dalšího zpracování, pouze mechanickým rozemletím.

Pucolány pro výrobu cementu

Pucolány jsou přírodní látky křemičité nebo křemičito-hlinité, popřípadě kombinace obou. Po smíchání s vodou samy netvrdnou, avšak jsou-li jemně semlety, reagují v přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) a tvoří sloučeniny křemičitanů vápenatých a hlinitanů vápenatých, které jsou nositeli narůstající pevnosti. Tyto sloučeniny jsou podobné těm, které vznikají při tvrdnutí hydraulických látek.

Přírodní pucolány jsou obvykle látky vulkanického původu nebo sedimentární horniny vhodného chemického a mineralogického složení. Kalcinované pucolány jsou látky vulkanického původu, hlíny, břidlice nebo sedimentované horniny, aktivované tepelnou úpravou a tvořá hlavní složky pro výrobu cementu. Jedná se především o portlandský slínek, vysokopecní strusku, popílky, kalcinovanou břidlici a vápence

Nový život pro keramiku i starověké techniky

„Mezi nejzajímavější materiály, které by mohly nahradit část cementu, patří keramika,“ uvádí Mahjoubi. „Staré dlaždice, cihly nebo keramické výrobky mají často vysokou reaktivitu. Podobný přístup využívali i Římané, když do betonu přidávali drcenou keramiku kvůli vodotěsnosti.“

Tato inspirace vedla vědce až ke starověkému Egyptu. Zde se podle některých studií používaly vápenné pojiva, která kombinovala místní materiály, například rozdrcený vápenec a jílovité složky. Tato směs mohla být využívána nejen jako malta, ale i jako pojivo ve stavebních blocích. Analýzy ukazují, že Egypťané dokázali vytvářet směsi s nečekanou pevností a odolností vůči povětrnostním vlivům – a to bez průmyslově vyráběného cementu.

Dnešní výzkum tak částečně potvrzuje, že principy cirkulární ekonomiky nejsou nové – jen se vracejí ve světle moderních technologií a poznatků. Nahrazením části cementu recyklovanými nebo odpadními materiály lze snížit ekologickou stopu stavebnictví a dát druhý život látkám, které by jinak skončily na skládce.

Beton zítřka: silný, udržitelný a chytrý

Výzkumný tým nyní plánuje rozšířit svůj rámec a experimentálně ověřit nejlepší nalezené kandidáty. Podle hlavní autorky studie, profesorky Elsy Olivettiové z MIT, která zároveň vede projekt MIT Climate Project a skupinu Olivetti Group, je právě využití velkých jazykových modelů revoluční:

„Nástroje umělé inteligence posunuly výzkum dál rychleji, než bychom čekali. Díky nim dokážeme hledat cesty ke snižování emisí bez kompromisů v kvalitě materiálů.“

Podle Randolpha Kirchana, spoluautora a ředitele CSHub, je to klíčové: „Beton je páteří našeho zastavěného prostředí. Pokud dokážeme pomocí dat a AI vyvíjet materiály, které jsou ekologické a zároveň pevné, může to změnit celý průmysl.“

Analýza ukazuje, že stavební a demoliční odpady a tuhý komunální odpad mohou ve většině zkoumaných zemí významně nahradit slínek. Nedávná studie ukázala, že uhelný popílek, granulovaná vysokopecní struska a popílek z biomasy by mohly dohromady nahradit 53 % celosvětové produkce cementu (19 %, 12 % a 22 %).

Tato studie dále zdůrazňuje, že by mohly přispět také stavební a demoliční odpady a tuhý komunální odpad. Ročně vznikají 4 miliardy tun stavebních a demoličních odpadů, 600 milionů tun tuhého komunálního odpadu, které mají potenciál nahradit část ze 4 miliard tun celosvětově vyrobeného portlandského cementu. Z jedné tuny odpadního betonu, cihel nebo dlaždic by bylo možné vyrobit podobné množství pojiva.

Kdo se na studii podílel?

Na výzkumu kromě Mahjoubiho, Olivettiové a Kirchana spolupracovali také postdoktorand Vineeth Venugopal, doktor Ipek Bensu Manav a zástupce ředitele CSHub Hessam AzariJafari. Jejich společné úsilí ukazuje, že kombinace vědeckých dat, umělé inteligence a historických inspirací má potenciál zásadně proměnit budoucnost stavebnictví.

Mahjoubi, S., Venugopal, V., Manav, I.B. et al. Data-driven material screening of secondary and natural cementitious precursors. Commun Mater 6, 99 (2025). https://doi.org/10.1038/s43246-025-00820-4 https://www.nature.com/articles/s43246-025-00820-4