Umělá superinteligence: Co přijde po lidské inteligenci? Čtyři cesty od AGI k ASI

Obsah
- 1 Otázka už nezní pouze, kdy vznikne AGI
- 2 AGI není totéž co superinteligence
- 3 Superinteligence nemusí být jeden stroj
- 4 Výhody digitální inteligence se sčítají
- 5 Ani umělá superinteligence nebude všemocná
- 6 První cesta: více výpočetního výkonu, dat a modelů
- 7 Druhá cesta: změna současného paradigmatu
- 8 Třetí cesta: umělá inteligence začne zlepšovat sama sebe
- 9 Čtvrtá cesta: superinteligence jako digitální organizace
- 10 Čtyři cesty se mohou spojit
- 11 Datová zeď: dojde kvalitní lidský obsah?
- 12 Energie, čipy a ekonomická návratnost
- 13 Výzkum se postupně stává obtížnějším
- 14 Abstrakční bariéra: dokáže AI vytvořit nové pojmy?
- 15 Společnost může vývoj záměrně zpomalit
- 16 Budeme vůbec schopni ASI rozpoznat?
- 17 Největším problémem zůstává nejistota
- 18 Ne jeden převrat, ale dlouhá řada otřesů
- 19 Závěr: Nejdůležitější není předpověď, ale připravenost
- 20 Seznam odkazů
Umělá superinteligence se může stát dalším vývojovým stupněm po dosažení obecné umělé inteligence na úrovni člověka. Studie týmu autorů převážně z Google DeepMind zkoumá, zda se vývoj zastaví u AGI, nebo bude pokračovat k systémům schopnějším než celé lidské organizace. Popisuje čtyři možné cesty, několik zásadních překážek i důvody, proč současné předpovědi zůstávají nejisté. Superinteligence přitom nemusí vzniknout jako jediný geniální stroj. Může mít podobu rozsáhlé společnosti digitálních agentů, kteří pracují, komunikují a učí se mnohem rychleji než lidé. [1] [25]
Otázka už nezní pouze, kdy vznikne AGI
Ještě před několika lety patřila obecná umělá inteligence především do oblasti spekulací. Dnes se její vývoj stal konkrétním cílem největších technologických společností. Autoři studie From AGI to ASI proto pokládají další otázku: Co se stane, pokud stroje lidské úrovně skutečně dosáhnou? [1] [2]
AGI = Artificial General Intelligence – obecná umělá intelihence – měla by zahrnovat veškeré vědění lidstva a využívat ho pro vytváření nejlepších odpovědí
ASI = Artificial Superintelligence – předstva o umělé superinteligenci zahrnuje rozšíření o kooperaci jednotlivých AI agentů, zjednodušeně staticíce specifických AI napříč celou společností sdílejí napříč všemi oblastmi /další vývoj, kdy vedla obřích konkurenčních datacenter vznikne globální síť decentralizovaných AI/. V použité studii je termín rozveden přesněji jako Artificial General Superintelligence, tedy umělá obecná superinteligence. Tím autoři zdůrazňují, že nejde o nadlidský výkon jen v jednom oboru, ale napříč téměř všemi oblastmi.
Dosavadní debata často pracuje s představou jediného přelomového okamžiku. V určitém dni vznikne AGI a společnost vstoupí do nové technologické éry. Studie však navrhuje odlišný obraz budoucího vývoje. [1] [18]
Místo jednoho zlomu může následovat celá série proměn. Umělá inteligence by postupně urychlovala vědu, vývoj technologií, výrobu, ekonomiku i vlastní zdokonalování. Každý nový průlom by mohl vytvářet podmínky pro průlom následující. [14] [30]
Takový vývoj by byl méně nápadný než filmové „probuzení stroje“. Současně by však mohl být společensky mnohem obtížněji zvládnutelný. Instituce by se nemusely přizpůsobovat jedné změně, ale nepřetržitému proudu změn. [25] [29]
AGI není totéž co superinteligence
Autoři používají pojem AGI pro systém, který dosahuje přibližně úrovně běžného člověka ve většině poznávacích úloh. Nemusí být průměrný ve všech jednotlivých schopnostech. Už první AGI může být v některých oblastech výrazně nadlidská. [1] [2]
Rozhodující je její obecnost. Takový systém by zvládal široké spektrum činností, nikoli pouze jeden úzce vymezený úkol. Dokázal by se učit, plánovat, komunikovat a řešit nové problémy. [2] [34]
ASI neboli umělá obecná superinteligence je postavena podstatně výše. Nemá pouze překonat jednotlivého člověka. Podle studie by měla předčit rozsáhlé skupiny odborníků napříč téměř všemi důležitými oblastmi. [1] [3]
Srovnávacím měřítkem proto není šachový velmistr ani jednotlivý vědec. Autoři si představují systém schopnější než tisíce nebo desetitisíce dobře koordinovaných specialistů. Takový celek by mohl překonat výzkumné instituce, velké firmy i celé odborné obory. [1] [20]
AlphaGo ani AlphaFold proto podle této definice nejsou superinteligencí. Dosahují mimořádných výsledků, ale pouze v omezených oblastech. ASI by musela být nadlidská obecně. [1] [2]
Superinteligence nemusí být jeden stroj
Jedním z nejdůležitějších posunů studie je změna pohledu na samotnou podobu superinteligence. ASI nemusí být jeden monolitický systém s mimořádně vysokou inteligencí. Může vzniknout jako celek složený z milionů spolupracujících instancí. [19] [21]
Tato představa připomíná lidské organizace. Jednotlivec nedokáže sám navrhnout moderní letadlo, provozovat globální banku ani postavit jadernou elektrárnu. Organizované skupiny lidí to však dokážou. [20] [22]
Digitální agenti by mohli tento princip rozvinout mnohem dál. Jejich kopie lze vytvářet téměř okamžitě. Mohou si sdílet data, zkušenosti i průběžné výsledky bez lidských komunikačních omezení. [1] [19]
Superinteligence by proto nemusela vzniknout tím, že jeden model překročí určitou hranici. Mohla by se postupně vynořit z rozsáhlé digitální organizace. Jednotliví členové by přitom mohli zůstat přibližně na úrovni člověka. [20] [21]
Výhody digitální inteligence se sčítají
Lidský mozek je svázán biologickým tělem, omezenou pamětí a pomalou komunikací. Digitální systémy podléhají jiným omezením. Jejich schopnosti lze rozšiřovat technickými prostředky. [1] [4]
Umělá inteligence může přijímat a zpracovávat informace mnohem rychleji než člověk. Už dnešní modely dokážou během krátké doby projít množství textu, které by člověk četl měsíce. [1] [25]
Výrazně větší může být také pracovní paměť. Digitální systém může pracovat s rozsáhlými databázemi, dokumenty a záznamy. Nemusí se spoléhat pouze na omezenou biologickou paměť. [1] [4]
Další výhodou je nezávislost na konkrétním hardwaru. Stejný systém lze přesunout na výkonnější počítač, rozdělit mezi více zařízení nebo provozovat současně na různých místech. [4] [5]
Zásadní je také možnost bezeztrátového kopírování. Kopie nemusí zdědit pouze stejný program, ale také stejnou paměť a zkušenosti. Specializovaného digitálního odborníka by tak bylo možné vytvořit jednou a následně ho nasadit v tisících kopií. [1] [19]
Digitální agenti mohou navíc sdílet zkušenosti s vysokou přesností. Člověk musí své poznatky převést do slov, grafů nebo učebnic. Při tomto přenosu se část informace vždy ztrácí. Digitální systémy si mohou předávat celé datové záznamy nebo aktualizace modelu. [1] [20]
Ani umělá superinteligence nebude všemocná
Studie se současně vymezuje proti představě ASI jako téměř božské bytosti. Vyšší inteligence neodstraňuje fyzikální zákony, omezené zdroje ani matematickou složitost některých problémů. [4] [5]
Informace se nemůže šířit rychleji než světlo. Výpočty vyžadují energii a fyzický prostor. Ani nejchytřejší systém nemůže neomezeně zmenšovat spotřebu nebo libovolně zrychlovat hardware. [1] [4]
Důležitým omezením je skutečný čas. Biologický experiment, stavba elektrárny nebo výroba nového procesoru trvají určitou dobu. Výpočty mohou proces urychlit, ale nemohou zrušit fyzickou podstatu světa. [14] [25]
ASI by také neměla úplné informace. Měření jsou nepřesná a mnohé systémy nelze dokonale pozorovat. Počasí, ekonomika, biologické organismy nebo lidská společnost zůstávají částečně nepředvídatelné. [4] [30]
Platí rovněž matematické a logické limity. Některé úlohy vyžadují obrovské množství výpočtů. Jiné nelze obecně rozhodnout vůbec. Superinteligence může nalézt lepší aproximace, nikoli však zrušit teorii složitosti nebo problém zastavení. [3] [4]
Tato omezení přesto neříkají, co přesně ASI dokáže. Z faktu, že dokonalé řešení je nedosažitelné, nevyplývá, že praktické řešení nebude mimořádně účinné. Šachový program nemusí hrát matematicky dokonale, aby bez problémů porážel člověka. [4] [10]
První cesta: více výpočetního výkonu, dat a modelů
Nejpřímější cestou od AGI k ASI je pokračování současného růstu. Větší výpočetní výkon umožňuje trénovat rozsáhlejší modely, používat více dat a věnovat více prostředků samotnému řešení úloh. [7] [8]
Právě tento postup stojí za významnou částí pokroku posledního desetiletí. Nejde pouze o výkonnější čipy. Důležitou roli mají také rostoucí investice a účinnější algoritmy. [6] [7]
Studie pracuje s pojmem efektivní výpočetní výkon. Ten spojuje skutečný hardware s pokrokem v algoritmech. Lepší metoda může na stejném počítači dosáhnout výsledku, který dříve vyžadoval mnohem větší infrastrukturu. [6] [9]
Autoři uvádějí odhady, podle nichž efektivní výpočetní výkon v posledních letech rostl přibližně o jeden řád ročně. Takové tempo však nelze automaticky prodloužit do vzdálené budoucnosti. Každá jeho složka může narazit na vlastní limity. [1] [6]
Více výpočtů také automaticky neznamená úměrně více inteligence. Výkon může zpočátku růst rychle a později se přiblížit stropu. Některé schopnosti se mohou rozvíjet plynule, jiné nepravidelně. [8] [9]
Rozhodující nemusí být velikost jednotlivého modelu
I kdyby se schopnosti jednotlivých modelů přestaly zlepšovat, celkový výkon může dále růst. Více hardwaru umožní provozovat větší počet kopií stejného systému. [18] [19]
Z tisíce instancí by se mohlo stát deset tisíc a později miliony. Některé kopie by pracovaly paralelně. Jiné by věnovaly více času plánování, kontrole a hledání řešení. [1] [20]
Takový růst by nemusel vytvořit jediného digitálního génia. Mohl by však vytvořit digitální ekonomiku s miliony pracovníků. Její souhrnný výkon by překonal možnosti lidských institucí. [19] [29]
Právě zde se stírá hranice mezi kvantitativním a kvalitativním růstem. Pouhé zvýšení počtu instancí může vést k výsledkům, které vypadají jako nová schopnost. To platí zejména pro úkoly, které lze dobře rozdělit. [10] [20]
Ne všechny problémy jsou však paralelizovatelné. Některé vyžadují dlouhý řetězec navazujících kroků. U jiných se koordinace velkého počtu agentů může stát dražší než samotné řešení. [20] [21]
Druhá cesta: změna současného paradigmatu
Současné systémy stojí především na rozsáhlých neuronových sítích trénovaných na velkých souborech dat. Následuje další dolaďování, práce s nástroji a využívání výpočtů během řešení úlohy. [1] [11]
Tento přístup má stále zjevné slabiny. Modely mohou halucinovat, obtížně se učí průběžně a selhávají při dlouhodobém plánování. Omezená zůstává také jejich schopnost jednat ve složitém prostředí. [25] [36]
Část problémů může vyřešit postupný vývoj. Systémy získají delší paměť, lepší vyhledávání, spolehlivější plánování a účinnější používání nástrojů. Mohou se také učit z průběžných interakcí. [42] [47]
Jinou možností je skutečný paradigmatický zlom. Mohly by vzniknout nové architektury, způsoby učení nebo typy hardwaru. Výrazně vyšší účinnost by mohla odstranit část dnešních ekonomických a energetických omezení. [1] [42]
Takové změny však nelze spolehlivě předpovídat. Z podstaty jde o objevy, které dosud neznáme. Tato cesta je proto technologicky možná, ale obtížně se začleňuje do prognóz. [4] [18]
Model světa místo pouhého předvídání textu
Jedním z očekávaných směrů je budování vnitřních modelů světa. Systém by nepracoval pouze s pravděpodobným pokračováním textu. Učil by se také příčiny, následky a dynamiku prostředí. [44] [47]
Takový model by umožnil simulovat možné budoucnosti. Agent by mohl porovnat různé strategie před skutečným zásahem. To je důležité pro vědu, robotiku i dlouhodobé rozhodování. [44] [58]
Dalším směrem je průběžné učení. Dnešní velké modely jsou po dokončení tréninku převážně statické. Nové informace získávají prostřednictvím kontextu, databází nebo dalšího přetrénování. [1] [42]
Skutečně obecná inteligence by se měla učit během celého provozu. Současně nesmí zapomínat dříve získané schopnosti. Právě spojení stability a průběžné adaptace zůstává obtížným problémem. [25] [34]
Třetí cesta: umělá inteligence začne zlepšovat sama sebe
Nejdiskutovanější scénář předpokládá rekurzivní zdokonalování. Umělá inteligence pomůže vyvinout lepší AI. Nová generace pak urychlí vývoj další generace. [14] [15]
Taková zpětná vazba může mít několik podob. Systémy mohou psát účinnější software, hledat nové architektury nebo optimalizovat trénink. Mohou rovněž navrhovat výkonnější procesory. [16] [17]
Další možností je zlepšování prostřednictvím dat. AI může vytvářet úlohy, simulace a příklady, které se nacházejí těsně za hranicí jejích současných schopností. Výsledky náročnějšího hledání se následně použijí k dalšímu tréninku. [12] [13]
Podobný princip využíval systém AlphaZero. Nejprve hledal silnější tahy s pomocí výpočtů. Nalezené strategie potom zpětně zlepšovaly základní model. [13] [16]
Rekurzivní růst může vzniknout také specializací. Některé systémy se zaměří na software, jiné na čipy, data nebo experimenty. Vyšší účinnost uvolní zdroje pro další specializaci. [19] [20]
Inteligentní exploze není jistota
Představa inteligentní exploze počítá s tím, že každé zlepšení urychlí vznik dalšího. Tempo růstu by se potom samo zvyšovalo. Přechod od AGI k ASI by mohl proběhnout velmi rychle. [14] [18]
Studie však upozorňuje, že takový vývoj nemá historickou obdobu. Nevíme, zda se zpětná vazba udrží po mnoho generací. Může brzy narazit na klesající výnosy. [14] [55]
Software lze upravovat rychle, fyzický svět nikoli. Nový čip je nutné navrhnout, vyrobit a otestovat. Biologické nebo chemické experimenty musí skutečně proběhnout. [15] [33]
Také trénování větších systémů vyžaduje čas a energii. Ani milion digitálních výzkumníků nemusí pomoci, pokud všichni čekají na výsledek stejného dlouhého experimentu. [14] [30]
Pravděpodobnější proto může být střídání období rychlého pokroku a zpomalení. Nový objev odstraní jednu překážku, ale vývoj později narazí na další. [18] [25]
Čtvrtá cesta: superinteligence jako digitální organizace
Poslední cesta staví na koordinaci velkého počtu agentů. Superinteligence by nevznikla pouze uvnitř jednoho modelu. Byla by vlastností celého systému. [19] [21]
Takovým systémem může být automatizovaná firma, výzkumná instituce nebo trh digitálních služeb. Jednotliví agenti by se specializovali a navzájem si zadávali úkoly. [19] [20]
Část organizací může být řízena centrálně. Jeden koordinační systém by rozděloval práci a shromažďoval výsledky. Jiné celky mohou vznikat spontánně prostřednictvím cen, smluv a soutěže. [21] [22]
Digitální organizace mohou mít menší komunikační ztráty než lidské instituce. Řídicí systém může přímo komunikovat s každým agentem. Výsledky lze sdílet okamžitě a ve standardizované podobě. [19] [20]
Současně však vznikají nové problémy. Agent může opakovat chybu jiného agenta. Homogenní skupina může pouze násobit stejné omyly. S rostoucím počtem účastníků roste také složitost koordinace. [25] [36]
Klíčovou otázkou proto není pouze počet agentů. Rozhoduje jejich rozmanitost, způsob kontroly a rozdělení práce. Milion špatně koordinovaných systémů nemusí překonat jednu dobře fungující skupinu. [20] [22]
Čtyři cesty se mohou spojit
Jednotlivé scénáře se navzájem nevylučují. Naopak je pravděpodobné, že se budou rozvíjet současně. Jejich účinky se potom mohou násobit. [1] [18]
Více výpočetního výkonu umožní provozovat větší skupiny agentů. Ty mohou urychlit vývoj nových algoritmů. Účinnější algoritmy následně sníží cenu dalších výpočtů. [14] [19]
Lepší modely mohou navrhovat výkonnější hardware. Nový hardware umožní rozsáhlejší simulace a výrobu syntetických dat. Tato data mohou zlepšit další generaci modelů. [12] [16]
Právě souběh několika mechanismů činí předpovědi obtížnými. Malá chyba v odhadu každé složky se může při jejich spojení výrazně zvětšit. Dlouhodobé prognózy proto získávají velmi široké rozpětí. [1] [30]
Datová zeď: dojde kvalitní lidský obsah?
První výraznou překážkou je nedostatek tréninkových dat. Modely již využívají značnou část dostupných kvalitních textů. Produkce nového lidského obsahu neroste stejně rychle jako výpočetní výkon. [1] [12]
Řešením mohou být syntetická data. Model vytvoří nové příklady, úlohy nebo simulované situace. Ty se následně použijí při výcviku další generace. [12] [13]
Naivní opakované učení z vlastních výstupů však může vést k degradaci. Chyby a zjednodušení se přenášejí do dalších generací. Model postupně ztrácí kontakt s původní rozmanitostí reality. [1] [25]
Lepší výsledky mohou nabídnout ověřovaná data. Systém vytvoří mnoho kandidátů a pomocí testů vybere pouze kvalitní řešení. Dobře fungovat mohou také hry, simulace a interakce s prostředím. [13] [58]
Datová zeď proto nemusí být nepřekonatelná. Může však zvýšit cenu vývoje a změnit způsob učení. Samotné množství dat nestačí, rozhodující je jejich informační hodnota. [1] [12]
Další překážkou jsou materiální zdroje. Rozsáhlejší systémy vyžadují procesory, datová centra, elektrickou energii, chlazení a komunikační infrastrukturu. [29] [30]
Růst mohou brzdit také přenosové rychlosti uvnitř hardwaru. Výpočetní jednotky musí mezi sebou přesouvat obrovská množství dat. Samotné procesory mohou být rychlé, ale komunikace mezi nimi se stane úzkým hrdlem. [6] [53]
Rozhodující bude ekonomická návratnost. Firmy budou investovat do infrastruktury, pokud AI vytvoří odpovídající příjmy nebo strategickou výhodu. V opačném případě se růst zpomalí. [30] [54]
Umělá inteligence však může své náklady sama částečně snižovat. Může navrhovat účinnější algoritmy, čipy nebo energetické systémy. Současně může vytvářet ekonomické výnosy, které financují další infrastrukturu. [16] [29]
Ekonomika a technologie proto tvoří zpětnou vazbu. Vysoké náklady mohou růst zastavit. Vysoké výnosy jej naopak mohou ještě urychlit. [14] [30]
Výzkum se postupně stává obtížnějším
V mnoha vědeckých oborech klesá produktivita jednoho výzkumníka. Snadno dostupné objevy postupně mizí. Udržení stejného tempa vyžaduje více lidí, peněz a přístrojů. [1] [15]
Stejný problém může postihnout výzkum AI. Každý další pokrok může vyžadovat větší experimenty a složitější infrastrukturu. Zvyšování inteligence se potom bude prodražovat. [14] [15]
Proti této tendenci však stojí automatizace samotného výzkumu. Digitální výzkumníky lze kopírovat rychleji než lidské odborníky vychovat. Jejich počet lze zvýšit během měsíců, někdy i rychleji. [15] [33]
Ani obrovské množství digitálních vědců však nezaručuje stejné zvýšení produktivity. Mohou hledat v podobných směrech, opakovat stejné chyby nebo soutěžit o omezenou experimentální infrastrukturu. [15] [18]
Rozhodující bude, zda AI zvýší kvalitu výzkumu, nebo pouze jeho objem. Milion průměrných návrhů nemusí nahradit jeden skutečný koncepční průlom. [16] [33]
Abstrakční bariéra: dokáže AI vytvořit nové pojmy?
Za jednu z nejzajímavějších překážek studie považuje abstrakční bariéru. Dnešní systémy se učí především z výsledků lidského myšlení. Přebírají naše pojmy, kategorie a způsoby popisu světa. [1] [23]
Mohou je rychle kombinovat a používat v obrovském měřítku. Není však jisté, zda dokážou vytvářet zcela nové konceptuální rámce. Právě takové změny stály za největšími vědeckými revolucemi. [23] [24]
Model vycvičený pouze na přednewtonovských textech by zřejmě sám neodvodil obecnou relativitu. Chyběly by mu pojmy, matematické nástroje i experimentální výsledky. Nestačilo by pouze vytvářet nové kombinace starých vět. [23] [34]
Skutečná superinteligence by proto možná musela pracovat přímo s realitou. Potřebovala by získávat data ze senzorů, navrhovat experimenty a vytvářet nové abstrakce. Následně by je musela ověřovat. [23] [44]
Tím se vrací omezení fyzického světa. Novou teorii lze formulovat během sekundy, její ověření však může trvat roky. Inteligence může navrhnout lepší experiment, ale nemůže vždy přeskočit samotné měření. [1] [23]
Společnost může vývoj záměrně zpomalit
Technické možnosti nejsou jediným faktorem. Vývoj může zpomalit regulace, politické rozhodnutí nebo odpor veřejnosti. Významná nehoda by mohla zásadně změnit společenskou toleranci. [25] [26]
Důvodem nemusí být pouze obava ze ztráty kontroly. Rozsáhlá automatizace může narušit pracovní trh, soukromí, informační prostředí i rozdělení ekonomické moci. [25] [29]
Regulace může zavádět povinné testování, hlášení incidentů nebo licencování velkých modelů. Může také omezit přístup k výpočetnímu výkonu. Technicky možný systém se potom nemusí stát právně nebo obchodně dostupným. [26] [27]
Na druhé straně působí mezinárodní soutěž. Státy mohou pokládat vývoj AI za ekonomickou a vojenskou nutnost. Omezení jedné země může přesunout vývoj do jiné jurisdikce. [27] [28]
Řízení AI proto není pouze otázkou bezpečnostních pravidel. Je také problémem globální koordinace. Jednostranné zpomalení může být obtížné, pokud ostatní aktéři pokračují. [25] [28]
Budeme vůbec schopni ASI rozpoznat?
Současné testy porovnávají modely s lidskými odborníky. Jakmile systém člověka překoná, měřítko přestává být užitečné. Výsledky se začnou hromadit u maximální dosažitelné hodnoty. [9] [34]
Pro hodnocení ASI budou potřebné nové metody. Mohou využívat soutěž mezi systémy, automaticky vytvářené úlohy nebo měření ekonomické produktivity. Důležité budou také testy dlouhodobého plánování. [9] [35]
Obtížné bude měřit obecnost. Systém může být mimořádně silný v tisících úloh, ale selhat v několika zásadních oblastech. Schopnosti umělé inteligence nemusí růst rovnoměrně. [2] [34]
Rozpoznání superinteligence bude záviset také na zadaných cílech. Velmi schopný systém se nemusí projevit, pokud řeší pouze rutinní úkoly. Prokázání jeho možností může vyžadovat otevřené a dlouhodobé problémy. [24] [33]
S tím však roste riziko. Čím větší samostatnost systém dostane, tím obtížnější je jeho dohled. Tlak na měření schopností se tak může dostat do konfliktu s požadavkem bezpečnosti. [25] [36]
Největším problémem zůstává nejistota
Studie nepředkládá konkrétní datum vzniku AGI ani ASI. Jejím cílem je vytvořit mapu možných vývojových cest. Právě šíře scénářů je její hlavní předností. [1] [31]
Současně jde o její slabinu. Text vedle sebe staví empirické trendy, matematické teorie a značně spekulativní scénáře. Čtenář musí rozlišovat mezi pozorovaným vývojem a hypotetickou možností. [1] [25]
Například růst efektivního výpočetního výkonu lze odhadovat z minulých dat. Nelze však bezpečně tvrdit, že stejné tempo vydrží další desetiletí. Ekonomické, energetické i technické podmínky se mohou změnit. [6] [9]
Podobně teoretický model univerzální inteligence ukazuje, že obecnější systémy lze matematicky popsat. Neříká však, jak takový systém prakticky postavit. Mezi teorií AIXI a dnešními neuronovými sítěmi zůstává značná propast. [4] [5]
Také tvrzení, že se vývoj pravděpodobně nezastaví přesně na lidské úrovni, je logické, nikoli dokázané. Hranice lidské inteligence nemá zvláštní fyzikální význam. Přesto mohou současné metody narazit na překážku právě v její blízkosti. [1] [23]
Ne jeden převrat, ale dlouhá řada otřesů
Nejdůležitější společenský závěr studie nespočívá v předpovědi jediného okamžiku. Autoři upozorňují na možnost nepřetržitého technologického zrychlování. [1] [29]
AGI může nejprve zlevnit některé druhy práce. Později může urychlit výzkum a navrhování technologií. Další generace pak může výrazně rozšířit automatizaci vědy a průmyslu. [14] [30]
Každý krok by měnil ekonomické podmínky pro krok následující. Levnější vývoj softwaru může urychlit stavbu infrastruktury. Nová infrastruktura umožní provozovat větší digitální organizace. [19] [29]
Společnost by se tak nepřizpůsobovala hotové technologii. Musela by reagovat na systém, který se stále mění. Právě rychlost institucionální reakce může být důležitější než přesné datum vzniku AGI. [25] [31]
Zvlášť závažný bude přesun ekonomické hodnoty od práce ke kapitálu. Pokud budou digitální systémy vykonávat většinu poznávacích úloh, vlastnictví infrastruktury získá mimořádný význam. Současné mechanismy rozdělování příjmů by mohly přestat fungovat. [1] [29]
Závěr: Nejdůležitější není předpověď, ale připravenost
Studie From AGI to ASI nepřináší důkaz, že umělá superinteligence vznikne. Nenabízí ani spolehlivý časový plán. Jejím hlavním přínosem je systematické popsání možností, které nelze jednoduše odmítnout. [1]
Přechod od AGI k ASI může probíhat růstem modelů, změnou algoritmů, automatizací výzkumu nebo koordinací obrovského množství agentů. Pravděpodobně však nepůjde pouze o jednu z těchto cest. Jejich spojení může vývoj výrazně urychlit. [1] [18]
Proti růstu budou působit data, energie, náklady, fyzikální čas, obtížnost výzkumu i společenská regulace. Zatím nevíme, které z těchto překážek budou pouze dočasné. Stejně tak nevíme, které se ukážou jako nepřekročitelné. [1] [25]
Největším omylem by proto bylo spoléhat na jediný scénář. Stejně riskantní je očekávat bezprostřední inteligentní explozi i předpokládat, že se vývoj automaticky zastaví na lidské úrovni. [9] [30]
Budoucnost umělé inteligence se nemusí odehrát jako náhlý skok od běžných programů k všemocnému stroji. Mnohem pravděpodobnější může být postupný vznik stále rychlejšího digitálního ekosystému. Jeho souhrnné schopnosti budou růst dříve, než jim společnost najde přesné jméno. [19] [20]
Rozhodující otázkou proto není pouze to, jak inteligentní mohou stroje být. Stejně důležité je, zda lidé dokážou jejich vývoj měřit, řídit a začlenit do institucí. Technologický pokrok totiž sám neurčuje, komu bude sloužit ani jakou společnost vytvoří. [25] [29]
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