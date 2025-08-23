Už se to děje: Lidé začínají mluvit jako ChatGPT

Slova z chatbotů se dostávají do běžné řeči. To, co ještě před pár lety působilo cize, dnes proniká do každodenní konverzace. Fenomén se netýká jen psaného projevu, ale i spontánní mluvy. Pokud používáte ChatGPT, Claude, Gemini nebo jiného chatbota, nejspíš předpokládáte, že komunikujete stejným jazykem. Zadáte angličtinu, model odpoví anglicky. Zdá se to jasné. Jenže ve skutečnosti jde o omyl.
Chatbot nezpracovává text jako člověk. Převede výzvu na embedding – tedy na skupinu čísel ve vektorovém prostoru. Ty fungují podobně jako souřadnice na mapě. Blízké vektory představují podobná slova nebo významy. Ale stejně jako mapa nikdy nepřenese celý terén, embedding zplošťuje jazyk a ztrácí část lidské variability.
Pomocí embeddingů dokáže algoritmus doporučit pořad, najít podobná místa nebo určit, která slova se často pojí. Embeddingy tak umožňují počítačům chápat vztahy mezi slovy i obrazy.
Jak vzniká odpověď
Poté chatbot zformuluje odpověď – předvídá odpověď slovo po slovu na základě toho, jak byl vyškolen odpovídat na minulé vstupy. Tato predikce čerpá ze zkreslených tréninkových dat (konkrétní texty, ze kterých se učí) a zkresleného posilovacího učení (zpětná vazba, kterou dostává). Nakonec to, co vám připadá jako angličtina, je ve skutečnosti simulakrum lidské řeči.
Znepokojující je, že nyní, kdy stovky milionů lidí pravidelně komunikují s chatboty. Výsledkem je, že lokální jazykové zvláštnosti a preference pronikají do běžné angličtiny a lidé začínají mluvit jako nelidský komunikátor na druhé straně. ChatGPT například nadužívá slovo „delve“. Výzkumníci Tom S. Juzek a Zina B. Wardová zjistili, že jeho častější výskyt souvisí s prací nízkopříjmových hodnotitelů z Keni a Nigérie. V jejich angličtině se toto slovo používá častěji než v USA či Británii.
Do modelu se tak dostaly jemné lexikální posuny. Hodnotitelé pod tlakem často nestíhali sledovat frekvenci slov. Výsledkem bylo, že některé výrazy, jako „delve“, „složitý“ nebo „pečlivý“, se posílily. Za pouhé dva roky od spuštění ChatGPT vzrostl výskyt slova „delve“ v akademickém psaní desetkrát (delve = vrtat se v tom, hloubat). Vědci si přitom začali uvědomovat, že znějí „příliš jako AI“, a hledali způsoby, jak tomu uniknout. Autor článku přiznává, že i když slovo rád používal, dnes se mu vyhýbá.
Nevědomé přejímání
Většina lidí si ale tohoto zkreslení nevšímá. ChatGPT působí, že mluví „normální“ angličtinou. Stejně tak texty, které čteme online, mohou být vytvořené umělou inteligencí, aniž by si to uživatel uvědomil. Časem se hranice mezi originální řečí a uměle generovaným textem rozmazává.
Scientific American nedávno informoval, že lidé začali říkat „hloubat“ častěji i v běžných hovorech. To už není výstup umělé inteligence, ale skutečná změna řeči. Předsudky AI se tak stávají i našimi předsudky. Mnoho slov se začíná objevovat v nepřirozené frekvenci. Vyhnout se jim úplně není možné. Máme přestat používat i „dotaz“ nebo „překonat“?
Smyčka zpětné vazby
S rostoucím množstvím AI textů a lidských textů ovlivněných AI se náš jazykový systém stále více propojuje s jazykem chatbotů. Psycholingvistika přitom říká, že čím častěji slovo vidíme, tím snadněji ho sami použijeme.
Naše mentální mapy jazyka se tak posouvají směrem k mapám umělé inteligence. Ty se přitom také liší od skutečné lidské řeči. Výsledek je smyčka, která stírá rozdíly mezi realitou a jejím digitálním odrazem. A protože modely se dál učí i na vlastních výstupech, bude tento efekt sílit.
Samotné slovo „delve“ není škodlivé. Pro mozek má stejnou hodnotu jako jeho synonyma. Jazyk ale odráží širší společenské změny. Podobně jako se do modelů dostávají jazykové i rasové a politické předsudky. Ty už jsou závažnější, ale hůře měřitelné.
Musíme si uvědomit, že velké jazykové modely nejsou neutrální nástroje. Mají schopnost nenápadně měnit náš způsob myšlení i to, jak spolu komunikujeme.
S použitím textu: Adam Aleksic, autora knihy „Algospeak: Jak sociální média mění budoucnost jazyka“