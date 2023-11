Vodíkové sny narážejí na nedostatek vody

Vize o nízkouhlíkovém vodíku může narazit na problém, který je sám o sobě zhoršován změnou klimatu: nedostatek vody. To je i případ plánovaného centra na výrobu čistého vodíku ve městě Corpus Christi, Jižní Texas, které by vyžadovalo instalaci energeticky náročných, drahých a potenciálně ekologicky škodlivých zařízení na odsolování mořské vody.

Přístav na pobřeží Mexického zálivu se uchází o 1 miliardu dolarů, která je k dispozici v rámci zákona prezidenta Joea Bidena o investicích do infrastruktury a pracovních místech do roku 2021 a která má sloužit k vytvoření regionálního centra (H2Hub] pro výrobu vodíku, nízkoemisního paliva vyráběného elektrolýzou vody, které může pomoci dekarbonizovat průmysl a dopravu s vysokými emisemi.

Vodíkové centrum by vyžadovalo přístup k milionům galonů vody, což je v Corpus Christi, které zažívá několikaleté sucho, problém. Místní úředníci sice tvrdí, že tuto vodu mohou zajistit výstavbou odsolovacího zařízení na mořskou vodu, ale ekologické skupiny a někteří místní obyvatelé a zákonodárci se staví proti odsolovacím zařízením.

„Nemá smysl vytvářet údajně čistý zdroj energie, který naopak ničí celý ekosystém, ohrožuje další ekonomiky závislé na zdravém systému zálivu a uzurpuje si zásoby vody pro obyvatele,“ napsala Pobřežní aliance na ochranu životního prostředí, aktivistická skupina z Corpus Christi, v dopise americké ministryni energetiky Jennifer Granholmové, který sdílela agentura Reuters.

Agentura Reuters vyzpovídala šest vědců, kteří se zabývají vodíkem jako ekologickou energií, a získala exkluzivní přístup k analýze poradenské společnosti Rystad Energy, která ukázala, že vize Bidenovy administrativy o nízkouhlíkovém vodíku může narazit na problém, který je sám o sobě zhoršován změnou klimatu: nedostatek vody.

Výroba vodíku vyžaduje obrovské množství sladké vody ve světě, který je stále více postihován suchem způsobeným klimatickými změnami. Podle údajů společnosti Rystad se devět z 33 projektů na užším seznamu ministerstva energetiky pro vodíková centra nachází v regionech, kde je voda velmi nedostatková.

Mezi tyto lokality patří jižní Kalifornie, Colorado, Kansas a Nové Mexiko a také Texas. V celosvětovém měřítku je situace ještě horší – více než 70 % navrhovaných projektů na výrobu zeleného vodíku se nachází v oblastech s nedostatkem vody, jako je Blízký východ.

„Většina plánovaných světových projektů na výrobu zeleného vodíku má být umístěna v regionech s nedostatkem vody,“ uvedl Minh Khoi Le, analytik obnovitelných zdrojů energie ve společnosti Rystad, a dodal, že to vytvoří poptávku po dalších odsolovacích zařízeních.

Bidenova administrativa nabízí společnostem až 100 miliard dolarů ve formě daňových úlev a regionům až 7 miliard dolarů ve formě grantů na vybudování vodíkových center, aby pomohla dosáhnout cíle vyrobit do roku 2050 50 milionů tun čistého vodíkového paliva.

Ministerstvo energetiky se odmítlo vyjádřit k projektu v Corpus Christi nebo k dalším žádostem o vodíkový hub, ale odkázalo agenturu Reuters na oznámení o financování, v němž „uznává, že spotřeba vody pro H2Hubs by mohla způsobit další zátěž pro regionální vodní zdroje“.

Zástupkyně administrátora pro vodu americké Agentury pro ochranu životního prostředí Radhika Foxová agentuře Reuters řekla, že „stále více vodárenských systémů uvažuje o odsolování, protože zdrojové vody ubývá a technologie úpravy se zdokonalují“, ale ke Corpus Christi se přímo nevyjádřila.

Peter Zanoni, manažer města Corpus Christi, uvedl, že vodíkový projekt, pokud bude schválen, vyžaduje pouze zavedení odsolování mořské vody.

I když má město k dispozici přibližně 100 milionů galonů podzemní vody denně, podle plánu pro případ sucha zažívá sucho a omezuje používání zavlažovačů a zavlažování na jedenkrát týdně.

Město má smlouvu na dodávku až 25 milionů galonů vody denně pro hlavní průmyslové uživatele ExxonMobil a saúdskoarabskou společnost Basic Industries Corporation, uvedl Zanoni, a předpokládá, že v centru bude hostit nejméně půl tuctu výrobců zeleného vodíku, z nichž každý bude potřebovat asi 3 až 4 miliony galonů sladké vody denně.

Uvedl, že město plánuje přidat kapacitu nejméně 70 milionů galonů vody denně, včetně nejméně 30 milionů z navrhovaného zařízení na odsolování mořské vody. „Tento zdroj odolný proti suchu je pro nás opravdu lákavý,“ řekl Zanoni.

Podle Paula Montagny z Texas A&M University-Corpus Christi, který je vedoucím katedry Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, by vypouštění slaného vedlejšího produktu odsolování do zálivu Corpus Christi mohlo rybářský průmysl stát ročně asi 6 milionů dolarů, protože by došlo k úhynu mořských druhů.

Podle odborníků na energetiku jsou zařízení na odsolování mořské vody energeticky náročná a jejich výstavba a údržba nákladná. Výstavba závodu Poseidon poblíž San Diega v Kalifornii – největšího závodu na odsolování mořské vody na západní polokouli – stála více než 1 miliardu dolarů a vyžaduje modernizaci za téměř 275 milionů dolarů, aby splňovala aktualizovaná státní pravidla na ochranu mořských živočichů, kteří mohou být nasáni do přívodního potrubí nebo ovlivněni vypouštěním solanky ze závodu.

Zpravodajství: 3.7.2023, autor: Valerie Volcovici, kráceno