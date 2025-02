Vyhledávání na Wikipedii odhaluje, zda jste „zvídavý“, „lovec“ nebo „tanečník

Webová stránka Wikipedie popisuje zvídavost jako „vlastnost související se zvídavým myšlením, jako je zkoumání, bádání a učení, která je patrná u lidí a také u zvířat. Tento hlavní motiv pro mnoho lidských chování však skrývá mnohem víc – a Wikipedie jako největší encyklopedie na světě nyní pomáhá sociálním vědcům prohloubit definici zvědavosti.

Sledování toho, jak uživatelé Wikipedie přelétávají mezi tématy a ztrácejí se v „králičích norách Wikipedie„, odhalilo tři různé styly lidské zvídavosti: „zvídavec“, „lovec“ a „tanečník“.

Zvědavost ve skutečnosti funguje tak, že se kusy informací spojují, nikoliv jen získávají.“ – Dani Bassett, University of Pennsylvania

V tomto lexikonu procházejí „zvídaví“ klikatou cestou mnoha často vzdáleně příbuznými tématy. Naproti tomu „lovec“ hledá soustředěně a pohybuje se mezi relativně malým počtem úzce souvisejících článků. Tanečník spojuje velmi různorodá témata a snaží se syntetizovat nové myšlenky.

„Zvědavost ve skutečnosti funguje tak, že spojuje části informací, nikoliv je pouze získává,“ říká Dani Bassett, síťový vědec z University of Pennsylvania, spolu­vedoucí autor nedávné studie těchto typů zvědavosti v Science Advances. „Není to tak, že bychom procházeli světem, posbírali kus informace a dali si ji do kapsy jako kámen. Místo toho sbíráme informace a spojujeme je s věcmi, které už známe.“

Tým sledoval více než 482 000 lidí, kteří používali mobilní aplikaci Wikipedie v 50 zemích či teritoriích a ve 14 jazycích. Výzkumníci mapovali cesty těchto uživatelů pomocí „znalostních sítí“ propojených informací, které znázorňují, jak úzce souvisí jedno vyhledávané téma (uzel v síti) s jiným. Kromě pouhého mapování souvislostí propojili styly zvědavosti s ukazateli blahobytu, nerovnosti a dalšími ukazateli založenými na místě.

Sloupcový graf nalevo ukazuje procentuální rozdělení typů uživatelů, od nejzaměstnanějších po nejlovce, mezi lidmi, kteří navštívili stránky v každé z 30 tematických kategorií. Doprovodné kroužky jsou škálovány tak, aby ukazovaly, kolik stránek celkem bylo navštíveno v každé tematické kategorii. https://sciam.bynder.com/m/230da50f88679014/original/curiosity-styles_graphic_m.png

V zemích s vyšší úrovní vzdělání a větší rovností žen a mužů si lidé prohlížejí stránky spíše jako zaneprázdnění. V zemích s nižšími hodnotami těchto proměnných lidé brouzdali jako lovci.

Bassettová předpokládá, že „v zemích, kde je více struktur útlaku nebo patriarchálních sil, může docházet k omezování produkce znalostí, které lidi více tlačí k tomuto hyperzaměření“.

Výzkumníci také analyzovali témata zájmu, od fyziky po výtvarné umění, u zaneprázdněných osob ve srovnání s lovci. Vzory tanečníků, které byly nedávno potvrzeny, byly u nich vyloučeny.

Psycholog Princetonské univerzity Erik Nook ocenil „oslnivě velký“ rozsah studie. Autoři podle něj spojili odborné znalosti z řady oborů – topologie, psychologie, kognitivní vědy, afektivní vědy, klinické vědy, sociologie a počítačového modelování – a odhalili „množství poznatků o lidském chování“.

Semínka této práce byla zaseta v roce 2016, když si Bassett a jeho dvojče Perry Zurn, profesor filozofie na Americké univerzitě, všimli, že spousta akademických výzkumů zkoumá kreativitu – ale relativně málo se věnuje jejímu nezbytnému předchůdci, zvědavosti.

Zurn vyšel z hlubokého ponoru do 2000 let staré západní historické a filozofické literatury s popisy různých stylů zvědavosti, včetně tří, které zkoumá nedávná práce.

Wikipedie pak poskytla reálný testovací materiál k potvrzení této typologie zvídavec-lovec-tanečník, čerpané z prací filosofických velikánů.

Heidegger a Nietzsche si nikdy nemohli představit, že jejich práce jednou ovlivní síťovou vědu o králičích norách na Wiki.

Gary Stix, vedoucí redaktor časopisu Scientific American, který se zabývá tématy mysli a mozku, rediguje a informuje o nových pokrocích, které posunuly vědu o mozku do popředí biologických věd.

Stix redigoval nebo psal titulní články, tematické články a zprávy na různá témata, od toho, co se děje v mozku, když je člověk ponořen do myšlenek, až po dopad technologie mozkových implantátů, které zmírňují poruchy nálady, jako je deprese.

Předtím, než Stix převzal práci v oblasti neurověd, byl jako redaktor speciálních projektů časopisu Scientific American zodpovědný za každoroční speciální vydání časopisu s jedním tématem, přičemž vymyslel a připravil vydání o Albertu Einsteinovi, Charlesi Darwinovi, klimatických změnách a nanotechnologiích.

Jedno ze speciálních vydání na téma času ve všech jeho podobách, které řídil, získalo cenu National Magazine Award. Se svou ženou Miriam Lacobovou je Stix spoluautorem technologické příručky nazvané Who Gives a Gigabyte? A Survival Guide for the Technologically Perplexed.

Lewin Frasier je vedoucí redaktorkou zpravodajství časopisu Scientific American. Plánuje, zadává a rediguje rubriku Advances v měsíčníku a také edituje online zpravodajství. Před nástupem do Scientific American v roce 2019 psala kroniku cesty lidstva ke hvězdám jako zástupkyně šéfredaktora na Space.com.

Frasierová získala bakalářský titul z matematiky

na Brown University a magisterský titul v oboru žurnalistika na Programu zpravodajství o vědě, zdraví a životním prostředí na New York University. Baví ji hudební divadlo a matematické papírové řemeslo.

