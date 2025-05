Washington, prst a spálený guláš: Studie o všemocné vládě a nešikovném hřebíku

Jest pravidlem známým, které se snad vtiskne do lidské psyché hned po schopnosti obout si ponožky, že když se cokoli nezdaří — a v našem životě, buďme upřímní, se nedaří neustále — může za to vláda ve Washingtonu. To, drazí čtenáři, není metafora. To je psychologie přímo freudovská s příměsí geopolitiky.

Když paní Trubcová připálí nedělní guláš, tak důkladně, že jeho aroma evokuje historii středověkého obléhání, pan Trubec, muž kypící klidem a poznamenaný letitou manželskou diplomacií, nepohlédne na čerňoučký hrnec a neřekne: „Co jsi to, proboha, provedla, Eufrozíno?“ Ne. Místo toho pohlédne kamsi do neurčita a s moudrým povzdechem pronese: „Tohle je práce Washingtonu. Za to může vláda ve Washingtonu.“ A zatímco z hrnce stále ještě stoupá dým připomínající lesní požár v Oregonu, oba se zasmějí. Dým se nakonec vždy rozptýlí a manželství pokračuje jako dobře načatý romanopisecký rukopis — tedy s občasnými přestávkami, ale bez nutnosti škrtat celé kapitoly.

Pokud začnete o Washingtonu mluvit častěji než o vlastní tchyni, přestaňte. Možná totiž není vina na druhém konci planety. Možná je vina tam, kde právě stojíte s kladivem, kterým jste se právě přetáhli přes palec.

Tento přístup má hluboké kořeny. Už starý profesor Blunderdorf, který si na univerzitě v Torontě vysloužil přezdívku „Filozof s nejčastěji zlomeným deštníkem“, říkával: „Za každý nezdar v mém životě může někdo jiný. Nejlépe Američan.“ Zkušenosti ukazují, že za cokoliv může něco vzdáleného. Čím vzdálenější, tím lepší. Washington je ideální, protože je tak daleko, že ho nevidíme, ale dost známý na to, aby nám zněl autoritativně.

A tak, když si pan Skočdopole omylem obuje dvě různé boty a přijde tak do kanceláře s levou nohou v sandále a pravou v přezůvce po tchyni, rozčileně zvolá: „Tohle je kvůli Washingtonu a jejich nesmyslné měnové politice!“ Všichni přikývnou, protože nikdo neví, co přesně ta měnová politika znamená, ale zní to vážně.

Anebo si představme paní Kladivovou, která opakovaně zapomíná na kosmetické procedury, protože si špatně zapisuje termíny do svého diáře, se při pohledu do zrcadla na své obočí, které připomíná dvě letící vrány ve formaci, nenaštve na sebe, ale vydechne: „To je kvůli washingtonské dohodě o tvarové harmonii.“ Což je mimochodem fráze, kterou doporučuji nahradit klení v přítomnosti dětí. Funguje skvěle. A než se zasmějete, připomeňte si, že to zní přesně jako něco, co by mohlo být projednáváno v OSN.

Tento psychologický fenomén je vskutku elegantní. Namísto obviňování manžela, dítěte, zrcadla nebo kaktusu na parapetu jednoduše přesuneme vinu do geopolitické sféry. Čím vzdálenější, tím lepší. Washington je ideální. Vzdálený, neprůhledný, a navíc — nikdo tam nečte české noviny.

A přesto, jak to už s humorem bývá, i zde číhá stín. Pan Plichta, původně veselý muž s láskou ke hruškám a karetním trikům, přešel od jemného psychologického úniku k naprosté paranoie. Začal vinit vládu USA za to, že mu došla zubní pasta. Že si kočka k němu sedá zády a tak dává najevo nezájem o jeho existenci, což, jak říká, značí úpadek morálních hodnot Západu, a dokonce i za to, že si při houpání na zahradní houpačce natloukl kostrč. Tvrdil, že za to může vládní mezirezortní komise pro nestabilitu sezení a navíc prý Washington manipuluje gravitací v geoprostorovém kontextu.

Dnes pan Plichta už ani nezamyká byt — protože všechno je stejně pod kontrolou. Tento muž už nikdy neřekne: „Udělalo se mi špatně, protože jsem snědl tři větrníky.“ Ne, on řekne: „To ty transatlantické smlouvy o cukru!“

V tuto chvíli, jak se správně domníváte, je čas zasáhnout. Je třeba si připomenout, že psychologický hromosvod v podobě americké administrativy je geniální nástroj – pokud ho používáte s citem. Je jako koření do polévky: přidáte špetku, a polévka má říz. Vysypete celý sáček, a rodina týden kašle.

Použití této taktiky je zcela v pořádku, když vám shoří topinka a vy víte, že jste se zdrželi čtením etikety na malinovém džemu. Je to v pořádku, když ztratíte klíče a nechce se vám přiznat, že jste je možná hodili omylem do koše s bramborovými slupkami. A je to nejen v pořádku, ale přímo doporučené, pokud chcete udržet manželství, přátelství nebo vlastní důstojnost při vaření rajské.

Není to však v pořádku, pokud místo sebereflexe začnete na všechno odpovídat: „To nebyla moje chyba! Za to může ta strašná vláda! Ve Washingtonu.“ Pokud začnete o Washingtonu mluvit častěji než o vlastní tchyni, přestaňte. Možná totiž není vina na druhém konci planety. Možná je vina tam, kde právě stojíte s kladivem, kterým jste se právě přetáhli přes palec.

A proto, jak říká můj starý strýc, který jednou zapomněl manželku na benzinové pumpě a obvinil z toho jeden americký úřad – v každé absurditě je ukrytá jiskřička pravdy, ale nikdy si s ní nezapalujte celý dům. A tak, až se vám zítra něco nepovede, zhluboka se nadechněte, pohlédněte na oblohu a klidně proneste: „Za všechno může vláda ve Washingtonu.“ Ale nezapomeňte, že někdy jste za svůj hřebík a prst odpovědní jen a jen vy.

RN