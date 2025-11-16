Záhada mizejících žab: Jak poškození ekosystému ovlivňuje zdraví

Biologové již dlouho dokumentují způsoby, jakými lidé těží z přírody – v akademických kruzích se tomu říká „ekosystémové služby“. Včely opylují plodiny, stromy pohlcují z ovzduší oxid uhličitý, mění ho na dřevo a vracejí nám kyslík, korálové útesy chrání pobřežní komunity před bouřemi a poskytují útočiště rybám, které slouží jako potrava.
Interdisciplinární úsilí o odhalení vztahu mezi biologickou rozmanitostí a lidským zdravím – přístup nazývaný „One Health“ – však teprve začíná odhalovat ještě hlubší souvislosti.
Záhada mizejících žab
Zpočátku nikdo nevěděl, proč žáby všude mizí. V Texasu si někteří herpetologové mysleli, že je požírají volavky. V Connecticutu lidé obviňovali mývaly. V Brazílii vinili chladné počasí. Ale skutečnost, že na počátku 90. let mizelo tolik žab z tolika míst, naznačovala, že za jejich úbytkem stojí něco rozšířeného, ale neviditelného.
Vědci studující divoké žáby v Austrálii a žáby v zajetí v Národní zoo uvědomili, že se všichni potýkají se stejnou chorobou: plísní, která byla pojmenována Batrachochytrium dendrobatidis, zkráceně Bd. Ta se pravděpodobně dostala na lodích nebo letadlech přes jinak nepřekonatelné oceány z míst původního výskytu, z Asie nebo Afriky. Nyní pokrývá všechny kontinenty kromě Antarktidy.
Bd je citlivá na vysoké i nízké teploty, při teplotě vyšší než 32 °C nebo nižší než 6 °C hyne. Z toho důvodu nejvážněji zasáhla populace obojživelníků v oblasti subtropů a horských poloh tropů, například mlžné lesy Střední Ameriky, kde má vhodné podmínky k životu.
Mikroskopický patogen zabíjí tím, že se zavrtává do citlivé kůže obojživelníků, blokuje elektrolyty a oslabuje svaly. Nakonec se infikovaná žába tak vyčerpá, že jí přestane bít srdce. Do roku 2012 se houba zabíjející žáby rozšířila po celém Panamě
Pomocí statistických nástrojů, které se běžně používají v ekonomii, zmapovali úhyn žab a šíření houby v jednotlivých okresech Kostariky a Panamy. Zúžený tvar regionu, ohraničený na obou stranách Karibikem a Tichým oceánem, jim umožnil podrobně sledovat šíření nemoci. „Měli jsme štěstí v tom smyslu, že existuje tento … úzký pruh, kterým se Bd pravděpodobně šířil,“ řekl Springborn.
Poté porovnali tento rozptyl s údaji o malárii u lidí na úrovni jednotlivých okresů. Objevili pozoruhodný vzorec: po příchodu houby a úhynu žab došlo k pětinásobnému nárůstu případů malárie. Lips, Springborn a jejich kolegové zveřejnili tento objev v roce 2022 v časopise Environmental Research Letters.
Příklady nečekaných efektů
Ve Spojených státech vědci prokázali, že úbytek populace netopýrů živících se hmyzem vedl zemědělce k většímu používání pesticidů na polích, což zase vedlo k vyšší úmrtnosti novorozenců.
Také v Severní Americe invazivní polník jasanový (Agrilus planipennis) zničil jasany, což přispělo ke zvýšení teplot a nárůstu úmrtí na kardiovaskulární a respirační onemocnění.
Indie byla pravděpodobně svědkem nejohromujícího ekologického kolapsu ze všech. Poté, co došlo k hromadnému úhynu supů, se nahromadily mrtvoly hospodářských zvířat, které dříve požíraly. Místo supů se objevily smečky divokých psů, což vedlo k nárůstu úmrtí na vzteklinu.
Eyal Frank, ekonom z Chicagské univerzity, který pomohl propojit jednotlivé body v případových studiích o netopýrech a supích, řekl, že si často neuvědomujeme, jak důležitá je rostlina nebo zvíře pro naše blaho, dokud nezmizí. „Proč chránit biologickou rozmanitost?“ řekl Frank. „Možná si teď neuvědomujeme, že tento druh je důležitý. Ale v budoucnu si možná uvědomíme, že je důležitý.“
Žádný jednotlivý případ malárie nelze připsat vlně úmrtí žab. K nárůstu případů mohly přispět i další faktory, které umožnily šíření komárů přenášejících malárii. Springborn, Lips a jejich kolegové však odhadují, že v Panamě a Kostarice došlo v desetiletí po úbytku obojživelníků k desítkám tisíc dalších případů této choroby.