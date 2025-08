Tsunami: Zemětřesení o síle 8,8 vyděsilo svět. Proč vlna nezničila pobřeží?

Zemětřesení o síle 8,8 stupně Richterovy škály zasáhlo Kamčatku a vyvolalo varování před tsunami po celém Pacifiku. Přestože se čekaly katastrofické následky, vlny byly mírnější, než se původně obávalo. Proč? Vysvětlení nabízí jak geologové, tak zkušenosti s předchozími megatsunami. Klíčovou roli hrála rychlost varování i konkrétní charakter zlomu.

V okamžiku, kdy se seismologové dozvěděli, že poblíž ruského poloostrova Kamčatka došlo k zemětřesení o síle 8,8 stupně, pocítili akutní znepokojení. Toto místo – kde se Pacifická deska noří pod rameno Severoamerické desky a v blízkosti Euroasijské desky – může vyvolat rozsáhlé a velmi ničivé tsunami. To se stalo v roce 1952, kdy zemětřesení o síle 9,0 stupně bez námahy smetlo nedaleké ruské město a zároveň způsobilo rozsáhlé škody na vzdálené Havaji.

Když se ve středu v 11:24 místního času (v úterý v 19:24 SELČ) prudce prohnulo mořské dno u Kamčatky, zdálo se, že je vše připraveno na nebezpečnou vlnu tsunami. První předpovědi vědců (správně) předpokládaly, že několik zemí kolem Tichého oceánu bude do určité míry zaplaveno. Miliony lidí byly evakuovány z pobřežních oblastí Japonska a mnoha lidem na Havaji bylo nařízeno vyhledat vyšší polohy. Lidem v celé Střední a Jižní Americe bylo také doporučeno, aby před vzdouvajícím se oceánem utekli.

Proč tsunami nebyla ničivější?

A protože se na severním japonském ostrově Hokkaidó vytvořila první menší vlna tsunami, panovaly předběžné obavy, že vlny mohou dosáhnout výšky téměř 10 metrů. Většina zemí v první linii zásahu však nebyla zasažena extrémně smrtící vodní stěnou. Zdá se, že Japonsko a Havaj zasáhly vlny o výšce jen něco málo přes čtyři metry. Obě místa, nyní výrazně snížila stupeň varování před tsunami a zrušila některá evakuační oznámení.

Jeden z turistů na Havaji řekl BBC News, že „katastrofa, kterou jsme očekávali, nepřišla“. To vyvolává klíčovou otázku: Vzhledem k tomu, že zemětřesení na Kamčatce dosáhlo síly 8,8 stupně a patří mezi nejsilnější, jaká vědci kdy zaznamenali, proč následná vlna tsunami nezpůsobila větší zkázu?

Odpověď zní stručně: konkrétní zlom, který se uvolnil, vytvořil přesně takovou tsunami, jakou mohl podle své povahy vyvolat – i když máme intuitivní pocit, že následky měly být horší.

Předběžná varování zachránila životy

„Zaprvé je důležité si uvědomit, že vydání jakéhokoli varování je vůbec úspěch,“ říká Diego Melgar, vědec zabývající se zemětřeseními a tsunami na Oregonské univerzitě. Tsunami nemusí být vysoká 30 metrů, aby způsobila intenzivní zkázu a smrt. I relativně skromná tsunami může snadno odplavit lidi a stavby. Zatím to vypadá, že počet obětí nebude vysoký – a to částečně proto, že „varování vyšla a byla účinná,“ říká Melgar.

Je také spravedlivé říci, že na Kamčatce a v jejím okolí skutečně došlo k lokální destrukci. Samotné zemětřesení silně otřáslo východoruským městem Petropavlovsk-Kamčatskij a způsobilo tam rozptýlené škody na budovách. V Severo-Kurilsku, městě na severu Kurilských ostrovů jižně od Kamčatky, dosáhly vlny tsunami výšky až 16 metrů. Tsunami zničila domy a části přístavu nebo je odplavila do moře.

Tsunami se nešíří rovnoměrně

Způsob, jakým jednotlivé země vydávají varování před tsunami, se mírně liší. Obecně však platí, že pokud odborníci považují příchod tsunami za velmi pravděpodobný a potenciálně nebezpečný, nařídí evakuaci osob z ohroženého pobřeží. Při vydání takového varování často připojí i odhad výšky vlny tsunami, ale zpočátku tato čísla jen obtížně zpřesňují.

Jedním z důvodů je to, že při zemětřesení, které vyvolá tsunami, „není energie tsunami rozložena symetricky“, říká Amilcar Carrera-Cevallos, nezávislý vědec zabývající se zemětřeseními. Tsunami se nepohybuje směrem ven všemi směry se stejnou hybností, protože zlomy nepraskají v úhledném lineárním zlomu. Ani pohyb mořského dna neprobíhá plynule a v jednom směru.

Role senzorů a tvaru mořského dna

„Prvotní varování jsou založena pouze na odhadované velikosti a umístění zdroje. Ale to samo o sobě neurčuje, kolik vody se přemístí nebo kde se vlny budou koncentrovat,“ říká Melgar. [1]

K přesné předpovědi dopadů potřebují vědci znát, jak se zlom sesunul, na jaké ploše a jak blízko příkopu k sesuvu došlo. Tyto informace se obvykle získávají jednu nebo dvě hodiny poté, co se tsunami objeví.

Tsunami, jako je ta dnešní, sleduje síť hlubokomořských tlakových senzorů, která vědcům umožňuje aktuální předpovědi v reálném čase. „Síť je však řídká. Ne vždy zachytí celý komplex energie vln vyzařující přes povodí,“ poznamenává Melgar. To znamená, že vědcům poskytuje pouze částečnou představu o tsunami v celém oceánu.

Tvar a výška mořského dna (tzv. batymetrie) ovlivňují výšku vlny tsunami ve chvíli, kdy zasáhne pobřeží.Tsunami také pomáhá nebo ho brzdí tvar a charakter pobřeží, do kterého naráží.

Tsunami nebyla tak silná jako ta z let 2004 a 2011

„Prvky, jako jsou zátoky, mohou zesilovat výšku vln. Vlny tsunami mohou být také ohýbány kolem ostrovů,“ říká Stephen Hicks, vědec zabývající se zemětřeseními na University College London.[2] Může být také lákavé srovnávat dnešní zemětřesení o síle 8,8 stupně s zemětřesením o síle 9,1 stupně z roku 2011.[3] Výška vlny tsunami tehdy dosáhla 40 metrů (130 stop) a zabila více než 15 000 lidí.

Na mysl může přijít také zemětřesení a tsunami v Indickém oceánu o síle 9,1 stupně Richterovy škály z roku 2004. To si na rozsáhlém území vyžádalo životy více než 280 000 lidí. To je pochopitelné, ale dnešní zemětřesení o síle 8,8 stupně nebylo tak silné, jak by se mohlo zdát. Stupnice magnituda zemětřesení není lineární, jinými slovy, malý nárůst magnituda se rovná obrovskému skoku v uvolněné energii.

Jak chápat magnitudu zemětřesení?

Podle U.S. Geological Survey je zemětřesení o síle 9,1 stupně (jako například v Japonsku v roce 2011) téměř třikrát silnější než to dnešní. Vysvětlení magnitudy zemětřesení versus síly neboli uvolněné energie zemětřesení s trochou matematiky. O kolik je větší zemětřesení o síle 8,7 než zemětřesení o síle 5,8? Rozdíl mezi těmito dvěma magnitudami je 2,9. Zemětřesení o síle 8,7 je 794,328 krát větší než zemětřesení 5,8, ale je 22387,211krát silnější (podle uvolněné energie). [4][5]

Richterova stupnice je logaritmická, což znamená, že seismické vlny při zemětřesení o síle 8,0 stupně Richterovy škály mají 10krát větší amplitudu než při zemětřesení o síle 7,0 stupně Richterovy škály – a mají zhruba 32krát větší sílu. Seismické vlny generované zemětřesením o síle 7,0 stupně Richterovy škály mají zase 10krát větší amplitudu a 32krát silnější než zemětřesení o síle 6,0 stupně Richterovy škály.

Katastrofy z let 2004 a 2011 byly ve skutečnosti o dost větší než tato událost.,“ říká Judith Hubbardová.[6] Byly zkrátka schopnější vytlačit přes oceán obří objem vody než dnešní otřesy, vysvětluje vědkyně zabývající se zemětřeseními na Cornellově univerzitě.

To, že neznáme přesnou výšku příchozí tsunami na mnoha místech v Tichém oceánu, je však až druhotný problém. Nejdůležitější je, že varování před tsunami se k ohroženým lidem dostala rychle. A varování přesně informovala o časech, kdy tsunami dorazí k jednotlivým pobřežím. „Současná strategie preventivní evakuace dobře zachraňuje životy,“ říká Hubbardová.

Citace odborníků a číselného hodnoty jsou z textu Robina G. Andrewse. Andrews je vulkanolog a vědecký spisovatel žijící v Londýně. Jeho nejnovější kniha se jmenuje How To Kill An Asteroid (W.W. Norton, 2024). Sledujte ho na X https://twitter.com/@SquigglyVolcano

