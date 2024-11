Žijeme ve zlatém věku jablek, v době lahodné, rozmanité a lahodné hojnosti, kterou jsme si na přelomu tisíciletí jen stěží dokázali představit. Jak jsme se dostali do doby, kdy si většina z nás může po většinu roku dopřávat voňavá, šťavnatá, sladká, křupavá (ach, jak křupavá) jablka?

Můžeme za to poděkovat kombinaci vědy, inovací, investic do dlouhodobého výzkumu, předávání znalostí z více generací najednou, komunitním akcím a lidem, kteří s radostí zasvětili svůj život věci.

Jaké je vaše oblíbené jablko? Tuto otázku jsem položila na sociální síti Bluesky a toto je ukázka odpovědí lidí: (Můj nejoblíbenější? Evercrisp): Macoun, Winesap, Gravenstein, Winter Banana, CrimsonCrisp, SnapDragon, SweeTango, Jazz, Cosmic Crisp, Jonathan, Empire, Envy, RubyFrost, Hidden Rose, Sonata, Pink Lady, Regent, Honeycrisp, Honeycrisp, Honeycrisp.

Mnozí z nás si pamatují, že americkému trhu s jablky po celá desetiletí jedna odrůda: Red Delicious, což je odvážný název pro nevýrazné jablko. Jistě je červené, má krásnou sytou barvu drahokamu a hezký tvar. Ale lahodné? Hlavní alternativou byla odrůda Golden Delicious, která je sice výborná, ale podobně neinspirativní žlutá odrůda. V osmdesátých letech 20. století začala v USA slušný podíl na trhu zaujímat kyselá zelená jablka Granny Smith, která v Austrálii v roce 1868 rozšířila sadařka Maria Ann Sherwood Smith. A tam jsme se zasekli.

David Bedford, https://horticulture.umn.edu/people/david-bedford výzkumný pracovník v oblasti jablek na Minnesotské univerzitě, který se podílí na vývoji nových odrůd (jeho oblíbená jablka: Honeycrisp, SweeTango a Rave), říká: „Dodnes si pamatuji, jak mi někteří velcí obchodníci říkali: máme červené jablko, žluté jablko a zelené jablko. Opravdu potřebujeme další?“

Historie jablek

Dnešní pěstovaná jablka jsou produkována stromem Malus domestica. Jeho předkem je Malus sieversii, který dodnes roste divoce na území dnešního Kazachstánu a plodí drobné a proměnlivé plody. Podle genetických analýz začali zemědělci domestikovat jablka někdy před 10 000 až 4 000 lety v pohoří Tian Shan ve střední Asii. Tyto vyšlechtěné odrůdy se pak rychle rozšířily po obchodní cestě Hedvábné stezky, kde je šlechtitelé zkřížili s jiným divokým druhem, Malus sylvestris. Staří Římané vyvinuli techniku roubování jablek (o tom více za chvíli) a rozšířili tyto stromy po celé své říši.

Sledovat kulturní historii jablek je trochu náročné, protože v mnoha jazycích se slovo, které znamenalo „jablko“, mohlo vztahovat na jakýkoli druh ovoce. Například v Mezopotámii jablka neexistovala, takže lákavým ovocem v příběhu o rajské zahradě byl spíše fík. Když řecká bohyně sváru napsala na ovoce „Za nejkrásnější“ a zahájila trojskou válku, mohla být tímto ovocem kdoule. A Vilém Tell pravděpodobně nevystřelil šíp skrz jablko na hlavě svého syna. Isaac Newton se sice do hlavy netrefil, ale řekl, že pozorování jablka padajícího ze stromu mu pomohlo inspirovat jeho teorii gravitace.

Některé legendy se zakládají na skutečnosti: Jablka na středozápadě USA skutečně sázel John Chapman, výstřední misionář přezdívaný Johnny Appleseed. Tato jablka byla určena spíše k odšťavňování a kvašení na tvrdý mošt než k jídlu. Některé moštové sady zanikly během prohibice a mnoho malých a zahradních sadů zaniklo kvůli nemocem nebo bylo opuštěno, když se lidé přestěhovali do měst. Průmyslové sady se specializovaly na několik málo odrůd a mnoho speciálních nebo vzácných odrůd se již nepěstovalo. Novodobá legenda jménem Tom Brown znovuobjevila a zachránila v Apalačsku asi 1 200 historických odrůd jablek.

Během 20. století mohli lidé, kteří měli to štěstí a žili v blízkosti místních sadů, jíst charakteristická regionální jablka. Tato jablka se však obvykle neprodukovala v takovém množství, aby se dala široce přepravovat, a byla k dostání pouze sezónně. (Pokud žijete v dojezdové vzdálenosti od Dickersonu ve státě Md., vřele doporučuji sad Kingsbury’s, který funguje od roku 1907 a neustále experimentuje s novými odrůdami.) Ale po většinu času jste měli na výběr jen z několika masově vyráběných odrůd. V USA to znamenalo červené, žluté nebo zelené.

Před Honeycrisp a po Honeycrisp

Pamatujete si, kdy jste poprvé ochutnali jablko Honeycrisp? https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycrisp Bedford určitě ano. Bylo to v osmdesátých letech minulého století a on nedávno nastoupil na zemědělskou školu Minnesotské univerzity, kde se zabýval ovocnými plodinami. „Nepamatuji si všechny věci, které mi vířily hlavou,„ říká Bedford, ‚ale jednou z nich byla otázka: ‘Co to je?“. Jablka Honeycrisp, která ochutnal jako zkušební plodinu, se tolik lišila od jablek Red Delicious, na kterých vyrůstal, „a moje znalosti byly tak omezené, že jsem byl trochu nejistý: “Je to v pořádku? Je to v pořádku?“ Ale netrvalo dlouho a zjistil, že „nejenže je to v pořádku, ale je to výborné“.

Honeycrisp má „rušivou vlastnost“, říká Chris Gottschalk, https://fruitgrowersnews.com/under40/christopher-gottschalk/ genetik, který pracuje na výzkumné stanici amerického ministerstva zemědělství v Kearneysville ve státě Washington (jeho oblíbená jablka: Honeycrisp a Golden Russet). Říká, že textura jablka Honeycrisp – jeho křupavost – nebyla nikdy kombinována s jablkem s vysokou kyselostí a vysokým obsahem cukru. „To se severoamerickým spotřebitelům opravdu líbilo,“ říká Gottschalk. S rostoucí oblibou se z ovoce, které se prodává převážně v obchodech s potravinami, stalo regionálně dostupné jablko, které je nyní třetím nejpěstovanějším jablkem v USA.

Bedford říká, že svět komerčních jablek má dvě fáze: před Honeycrisp a po Honeycrisp. Předtím podle něj existovaly v podstatě dvě kategorie popisující texturu: měkké – konzumní nebo tvrdou a hustou – pro zpracování. „S jablkem Honeycrisp jsme museli nově definovat, co je to textura,“ říká Bedford. Tato textura byla tak výrazná a lahodná, že se stala základem pro mnoho našich nových odrůd jablek, což je důvod, proč má tak velké množství z nich v názvu slovo „crisp“. „Jakmile jednou ochutnáte crisp,“ říká, “je těžké se vrátit zpět.“

Honeycrisp inspiroval poptávku spotřebitelů po jablkách vynikající chuti, a to změnilo trh s jablky. Bedford říká, že „spotřebitelé tehdy nechtěli Red Delicious“. „Prostě neměli na výběr.“

Paul Francis, nákupčí jablek v obchodech Giant, říká, že společnost má nyní v nabídce více než 20 odrůd během roku, což je dvakrát více než před 10 lety. Říká: „Poptávka po jablkách prémiových odrůd se v posledních několika letech dramaticky zvýšila.“ Nejoblíbenějšími speciálními odrůdami řetězce jsou Honeycrisp, Gala a Fuji. On a jeho výrobní tým jsou obzvláště nadšeni z některých ještě novějších odrůd, včetně Hunnyz, SugarBee, Cosmic Crisp, Wild Twist a Evercrisp.

Podle obchodní organizace U.S. Apple Association se ve vegetační sezóně 2023-2024 budou v USA nejvíce pěstovat odrůdy Gala, Red Delicious, Honeycrisp, „ostatní“ (včetně všech nových a speciálních odrůd, které se zatím samostatně neřadí) a Fuji. Cosmic Crisp stoupá v žebříčcích, zatímco Red Delicious v poměru ke všem vyprodukovaným jablkům klesá.

Jak vyšlechtit lepší jablka

Jednou z častých mylných představ o jablkách je, že se „šlechtí pravá“, říká Susan Brownová, https://cals.cornell.edu/susan-k-brown výzkumná pracovnice v oblasti jablek na Cornellově univerzitě (College of Agriculture and Life Sciences). Není tomu tak: pokud zasadíte semeno odrůdy Gala, nevyroste vám strom, který by produkoval jablka Gala. (Oblíbené jablko Brownové: „SnapDragon, bezpochyby,“ říká. Její tým vypěstoval jablka SnapDragon, která se podávala na svatbě její dcery.) Jablka se neoplodňují sama; květy jednoho stromu potřebují pyl z jiného stromu. To znamená, že jakékoliv semeno z jablka Gala je z 50 procent Gala a z 50 procent „cokoliv, co přinesla včela“, říká Brownová. Dokonce i semena v rámci jednoho jablka mohou mít různé genetické složení. Při vývoji nových odrůd tak podle ní „pokaždé hrajete genetickou loterii“.

Šlechtitelé začínají s rodičovským stromem a kříží ho s jinou odrůdou, o které si myslí, že vytvoří příznivou kombinaci vlastností. (Když je jedním z rodičů odrůda Honeycrisp, potomci obvykle zdědí název „Crisp“.) Gottschalk a jeho kolegové z USDA pečlivě roztírají pyl z tyčinek druhého rodiče na tyčinky a tyčinky květů, aby kontrolovali oplození. Jiní šlechtitelé mohou přes kvetoucí strom přehodit síť, do sítě strčit kytici kvetoucích větviček z jiného stromu, dát do ní několik včel a, jak říká Gottschalk, „nechat včely, aby udělaly práci za vás.

Jakmile jsou květy oplodněny, mateřský strom plodí jablka a jejich semena se sklízejí, po určitou dobu chladí a klíčí. Po několika měsících, když jsou noví kříženci ve stadiu semenáčků, je možné je testovat na přítomnost či nepřítomnost určitých genů.

Genom jabloně je obrovský, složitý a velmi variabilní (pozn. Genom jablka má přibližně 57 000 genů, což byl nejvyšší počet ze všech tehdy studovaných rostlinných genomů a více genů než lidský genom, který má přibližně 25 000 genů. Moderní jablko má 17 chromozomů, u kterých bylo zjištěno, že pocházejí z předka s 9 chromozomy, u kterého došlo k duplikaci celého genomu) a ani při kontrolovaném oplodnění nevíte, které verze genů (tzv. alely) z rodičovských stromů se dostaly do semenáčků. Většina zajímavých vlastností je ovlivněna mnoha geny. Brownová říká, že jedním z překvapení během její kariéry při studiu genetiky jablek byla „složitost vlastností, o kterých jsme si mysleli, že budou snadné“. Vždy je do toho zapojen další gen nebo transkripční faktor.

Gottschalk však říká, že existuje několik genetických markerů, které mohou šlechtitelé prověřovat již ve fázi semenáčků a které dobře vypovídají o kyselosti, barvě slupky, odolnosti vůči některým chorobám nebo vlastnosti „křupavosti“ u odrůdy Honeycrisp a jejích potomků. Sazenice se správnou konstelací znaků se nechají vyvinout a projdou procesem roubování.

Podle Brownové je roubování jediným způsobem, jak „opravit genetiku“. Nové sazenice nebo větve, které plodí požadované plody, se zaříznou do „podnože“ jabloně. Podnož poskytuje strukturu a výživu pro nově naroubované větve, ale neurčuje tvar, chuť ani jiné vlastnosti jablek, která se z roubů, jež jsou v podstatě klony, urodí. (Ani hnojení nemá vliv na to, jaká jablka vyrostou; to, co přinesou včely, určuje pouze geny v semenech.)

Jedním z velkých pokroků ve šlechtění jabloní v posledních desetiletích bylo široké používání zakrslých podnoží. Tyto stromy rychle dozrávají při menší velikosti než tradiční jabloně, ale stále mohou podporovat velké množství roubů. Větší část energie pak může být věnována na pěstování jablek, než na pěstování silných, vysokých a chrupavčitých stromů. Šlechtitelé mohou vysazovat stromy blíže k sobě, aby byly pokusné plochy efektivnější, a stromy naroubované na zakrslé podnože začínají plodit jablka o dva až tři roky dříve než stromy naroubované na tradiční podnože.

A tehdy začíná zábava, protože velkou část práce šlechtitele tvoří ochutnávání jablek. „Máme mnoho sofistikovaných testů na měření pevnosti, textury, Brix [množství rozpuštěného cukru] nebo kyselosti,“ říká Brownová, “ale nic nenahradí kousání a pojídání jablek, takže to je velká část procesu. Ano, máme podrážděný žaludek, ale jedno dobré jablko nám to vynahradí.“

„V době největší krize jsem musel ochutnat 600 jablek denně,“ říká Bedford. „Prvních 100 je v pohodě, ale pak už to začíná být opravdová dřina.“

Žádný robot ani genetický test nedokáže určit, zda je nové hybridní jablko dobré, nebo ne. O tom, zda jablko stojí za to pěstovat, rozhodují lidé. A většina z nich není. „I při pečlivém šlechtění a analýze DNA je jen malé procento dostatečně dobré,“ říká Bedford. „V nejlepším případě získáme nějakou kombinaci genů, kterou jsme ani u jednoho z rodičů plně nepozorovali, a přesně takový byl Honeycrisp.“

Šlechtitelé jablek pokračují v testování nových odrůd po dobu pěti až patnácti let po prvním chuťovém testu, aby prověřili odolnost vůči chorobám, odolnost vůči teplu, zimovzdornost, schopnost plodit každý rok (některé plodí jen každý druhý rok) a další vlastnosti. „Všechny mají i špatné vlastnosti, dokonalé jablko neexistuje,“ říká Bedford. Odhaduje, že pouze jedna z 10 000 sazenic, které on a jeho kolegové vyvinuli, je dostatečně dobrá na to, aby ji mohli uvolnit do komerčního prodeje.

Co bude dál s jablky

Při práci na tomto článku jsem mluvila s několika výzkumníky v oblasti jablek a víte, kdo z nich má svou práci rád? Výzkumníci v oblasti jablek. A to nejen proto, že mohou neustále ochutnávat nové odrůdy a trávit pracovní dny v sadu. Všichni z nich, stejně jako ostatní sadaři a zájmoví pěstitelé, které znám, jsou hrdí na pokrok, kterého za posledních několik desetiletí dosáhli, a optimisticky hledí do budoucnosti.

Jednou z největších výzev při vývoji nových odrůd je to, že ty, které máme nyní, jsou tak dobré. „Laťka se tak zvedla,“ říká Bedford. Každá nová odrůda jablek musí být lepší než ty, které již existují, aby se vyplatilo ji vyvíjet a uvádět na trh. Ale každý rok přinese několik z těch 600 jablek jinou kombinaci vlastností, kvůli kterým stojí za to je vyvinout, něco, co nikdy předtím neochutnal.

Výzkumníci v oblasti jablek mají plné ruce práce. Brownová, Bedford a Gottschalk tráví v laboratoři zhruba stejně času jako v testovacích sadech. Hledají další geny spojené s příznivými (nebo nepříznivými) vlastnostmi. Pracují na jablkách, která jsou vhodná k prodeji ve formě řezů. Vytvářejí křížence, které mají vhodné vlastnosti pro tvrdý mošt. A někteří šlechtitelé vyvíjejí nové odrůdy malých jablek, která může dítě snadno uchopit a sníst. Není to rozkošné?

Technologie skladování jablek se rychle zdokonaluje a šlechtí se nové odrůdy, které vydrží déle pevné. Balírny experimentují se způsoby, jak regulovat teplotu, vyrovnávat hladinu kyslíku a oxidu uhličitého a odstraňovat plyn etylen, který podporuje zrání a hnití. Brownová jednou ochutnala jablko, které bylo skladováno tři roky, a říká, že by ji nikdy nenapadlo, že je tak staré. Výzkumníci doufají, že se jim podaří zajistit, aby jablka vydržela ve skladu celý rok, a rozšířit tak možnosti jejich prodeje. (Některé odrůdy jablek, které jsou nyní k dispozici, vydrží v domácí chladničce několik měsíců.)

Mnoho pokroků v oblasti jablek bylo umožněno dlouhodobými investicemi do výzkumu na USDA a univerzitách, stejně jako spoluprací a komunikací mezi laboratořemi a pěstiteli a odběrateli. Gottschalkův tým na USDA se například specializuje na vytváření rodičovských stromů se spoustou příznivých vlastností, které mohou šlechtitelé na univerzitách nebo komerční pěstitelé využít ke křížení s dalšími rodiči a experimentování s novými odrůdami. Jablka nejsou příliš výnosným odvětvím a trvá dlouho, než se zjistí, zda bude nová odrůda úspěšná, takže financování tohoto druhu výzkumu to všechno umožňuje.

„Práce, kterou vykonali moji předchůdci a akademici, položila základy pro rychlé urychlení inovací v oblasti jablek,“ říká Gottschalk. „V příštích 15 až 20 letech se dočkáme jablek, která budou řešit spotřebitelské vlastnosti, budou mít plody odolnější vůči chorobám a stresu a budou efektivnější, udržitelnější a ziskovější.“ A budou ještě chutnější (skutečně chutnější, ne Red Delicious).

Autoři:

Laura Helmuthová je šéfredaktorkou časopisu Scientific American. Dříve pracovala jako redaktorka pro Washington Post, National Geographic, Slate, Smithsonian a Science.

Jeanna Brynerová je vedoucí redaktorkou časopisu Scientific American. Dříve byla šéfredaktorkou časopisu Live Science a předtím redaktorkou časopisu Science World vydavatelství Scholastic. Pevně věří, že věda je pro každého a že téměř na všechno lze nahlížet optikou vědy.

Pozn. Pytlík čipsů stojí nyní stejně jako kilo jablek. Zdá se tedy, že je ekonomicky výhodnější a zdraví prospěšnější koupit si jablka a přichroupávat k tv místo solených čispů. Už jenom proto, že v nich konzumujete živiny a vitamíny, které potřebujete. Ale ty čipsy si také někdy dáme. Ale viděli jste někdy v tv reklamu na jablka? Proč ne?