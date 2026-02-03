Ztracený starověký hvězdný katalog dešifrován pomocí urychlovače částic

Obsah
Po více než dvou tisících letech se k vědcům znovu promlouvá hlas jednoho z otců astronomie. Hvězdný katalog řeckého astronoma Hipparcha, považovaný po staletí za nenávratně ztracený, byl nalezen skrytý pod vrstvami pozdějšího textu ve středověkém rukopisu. Díky moderním zobrazovacím metodám a využití synchrotronového záření se podařilo odhalit jemné stopy inkoustu, které unikaly lidskému oku po celé generace. Objev otevírá nový pohled na vznik vědecké astronomie a znovu klade otázky o tom, jak hluboké byly znalosti antických pozorovatelů oblohy. Současně ukazuje, jak mohou nejpokročilejší nástroje současné fyziky pomoci porozumět nejstarším kapitolám lidského poznání.
Synchrotronové záření odhalilo hvězdnou mapu vytvořenou starověkým astronomem Hipparchosem, o které se předpokládalo, že byla navždy ztracena.
Před vynálezem dalekohledů se starověcí řečtí astronomové spoléhali na pozorování noční oblohy pouhým okem, aby porozuměli vesmíru kolem sebe. Pečlivý hvězdný katalog patřící jednomu z nejlepších z těchto pozorovatelů, Hipparchovi, byl dlouho považován za ztracený, ale skrytá kopie přežila staletí. Katalog, který byl vymazán a pohřben pod vrstvami jiného textu ve středověkém kodexu, byl téměř nečitelný – až dosud.
Vědci tvrdí, že se jim konečně podařilo dekódovat část ztraceného textu pomocí urychlovače částic zvaného synchrotron. Doufají, že jejich analýza osvětlí metody nejranějších astronomů a vliv Hipparchovy práce na pozdější vědce.
„Vzhledem k tomu, že tento hvězdný katalog je tak důležitý pro pochopení zrodu vědy, chtěli jsme udělat vše, co bylo v našich silách,“ říká Victor Gysembergh, výzkumník z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (CNRS), který experiment vedl. „To, co jsme viděli, je v porovnání s předchozími snímky úžasné.“
Palimpsest, který ukrýval ztracenou astronomii
Cesta vědců s tímto dokumentem začala v roce 2021, kdy odhalili názvy souhvězdí a měření připisovaná Hipparchovi (2. století před n. l.) , skrytá pod vrstvami jiného textu v Codex Climaci Rescriptus, palimpsestu, jehož části pocházejí z 5. až 9. nebo 10. století n. l.
Tento měsíc vědci nasměrovali paprsky na Codex Climaci Rescriptus. Světlo reagovalo odlišně na různé inkousty používané v průběhu staletí – v některých případech se rozptýlilo, v jiných se difraktovalo nebo bylo absorbováno. Novější inkousty na vrchních vrstvách palimpsestu obsahovaly více železa, zatímco ty, které byly použity k přepsání Hipparchova katalogu o několik set let dříve, zanechaly zbytky bohaté na vápník, na které se vědci zaměřili pomocí rentgenového zobrazování.
„Naštěstí jsou tyto dokumenty velmi dobře zachovány a viděli jsme krásné obrázky a krásný text,“ říká Samuel Webb, vedoucí vědecký pracovník v SLAC National Accelerator Laboratory’s Stanford Synchrotron Radiation Lightsource.
Některé analýzy budou muset počkat, až budou nové snímky zpracovány, ale vědci již jsou schopni dekódovat text z mnoha surových dat. „Je to jeden z mála příkladů ve výzkumu, kdy velmi rychle víte, že jste dosáhli dobrých výsledků,“ říká Uwe Bergmann, profesor fyziky na University of Wisconsin–Madison, který dohlíží na rentgenové skenování experimentu.
Nález a historie Codex Climaci Rescriptus
Codex Climaci Rescriptus byl znovuobjeven ve 20. století v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji, jednom z nejstarších nepřetržitě fungujících klášterů na světě. Rukopis je součástí rozsáhlé sbírky řeckých, syrských a palestinských křesťanských textů, které byly po staletí uchovávány v suchém a stabilním pouštním klimatu. Právě tyto podmínky výrazně přispěly k jeho zachování.
Zásadní roli v jeho objevení sehrála Agnes Smith Lewisová, britská badatelka a orientalistka, která rukopis studovala v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji kolem let 1895–1897. Na její práci navázal zejména J. Rendel Harris, který potvrdil, že jde o vícenásobně přepisovaný rukopis s velmi starými spodními vrstvami textu.
Agnes Smith Lewisová a Margaret Dunlopová Gibsonová byly to skotské presbyteriánky s hlubokým zájmem o rané verze Bible a hlubokou vírou v ženské vzdělání v době, kdy prakticky neexistovalo. Využily své vlastní jmění k tomu, aby se staly slavnými badatelkami v oblasti řečtiny, latiny, hebrejštiny a syrštiny, a nadšené objevy na Sinaji se v roce 1892 vydaly do kostela sv. Kateřiny na „lov rukopisů“.
Získaly si nepřístupného patriarchu, částečně tím, že trvaly na tom, že z tamní knihovny se nesmí nic vybírat, ale pouze pořizovat fotografie. A této první expedice se vrátily s fotografiemi syrského rukopisu, který je proslavil.
Po návratu domů do Cambridge je tajemný informátor informoval, že u různých obchodníků v Káhiře lze sehnat velkolepé rukopisy. Obě sestry zahájily záchrannou misi, vrátily se do Egypta a získaly jediný list současného kodexu… v roce 1895. V říjnu 1905 získala dalších 89 listů ze současného rukopisu a v dubnu následujícího roku Agnes Lewisová spíše náhodou koupila dva palimpsesty – rukopisy.
Po návratu domů zjistila, že jeden obsahuje dalších 48 listů rukopisu a že oběma částe chybí pouze jeden list – ten, který dvojčata získala jako první v roce 1895. Celý text vydala v roce 1909. Po jejich smrti dvojčat byl rukopis odkázán Westminster College v Cambridge.
Hipparchos a zrod vědecké astronomie
Konkrétní Hipparchův astronomický text byl rozpoznán až v roce 2021. Objevil ho Grigory Kessel, historik vědy a rukopisů z Rakouské akademie věd, pomocí multispektrálního zobrazování. Teprve tento objev ukázal, že spodní vrstva palimpsestu obsahuje nejstarší dochovaný hvězdný katalog v dějinách astronomie.
Hipparchos z Nikáje, působící ve 2. století př. n. l., je považován za jednoho z nejvýznamnějších astronomů starověku. Jako první systematicky zaznamenal polohy hvězd a vytvořil katalog, který obsahoval jejich jasnosti i souřadnice. Je mu připisován objev precese zemské osy a zavedení hvězdných magnitud.
Jeho práce položila základy matematické astronomie a přesného měření nebeských jevů. Přesto se samotný hvězdný katalog nedochoval v původní podobě. Dochovaly se pouze odkazy, komentáře a nepřímé zmínky v pozdějších dílech.
Právě proto má objev skrytých záznamů v Codex Climaci Rescriptus mimořádný význam. Nabízí totiž přímý pohled na Hipparchovy metody, nikoli jen jejich pozdější interpretace.
Farneský Atlas jako kamenná hvězdná mapa
Zatímco Hipparchův hvězdný katalog byl ztracen, jeho komentář k této práci se dochoval až do dnešních dob, vysvětluje Bradley Schaefer, historik astronomie na Louisiana State University, který se na experimentu nepodílel. Tyto komentáře, spolu s díly jiných autorů, kteří zmiňují Hipparchovy údaje, a Hipparchovou hvězdnou mapou přesně ztvárněnou na soše zvané Farnesův Atlas, poskytly badatelům klasické astronomie dobrý přehled o Hipparchových astronomických informacích.
Socha Farnesova Atlase (Atlante Farnese) zobrazuje titána Atlase nesoucího nebeskou sféru. Na této sféře jsou vytesána souhvězdí s přesností, která dlouho fascinovala historiky vědy. Mnozí se domnívají, že zobrazení vychází právě z Hipparchových měření.
Farneský Atlas tak představuje jedinečný most mezi textovou a vizuální tradicí starověké astronomie. V kombinaci s nově čtenými stránkami palimpsestu poskytuje důkazy o překvapivě vysoké úrovni tehdejších pozorování.
Synchrotron jako klíč k neviditelným textům
„Velký příslib této myšlenky SLAC spočívá v tom, že z další stránky tohoto palimpsestu by bylo možné obnovit značné množství dosud neznámého textu,“ říká Schaefer. Dodává, že nově objevené stránky mohou vést k cenným informacím, které nám řeknou více o Hipparchovi a jeho objevech, nebo které vyřeší starodávné otázky o tom, zda pozdější renomovaní astronomové – jako například Ptolemaios – prováděli originální pozorování, nebo částečně kompilovali práci těch, kteří přišli před nimi.
Termín „palimpsest“ pochází ze starořeckých slov znamenajících „znovu seškrábaný“ a označuje rukopis, jehož slova byla vymazána a přepsána. Takové mazání bylo v průběhu historie běžnou praxí, aby se drahé pergameny mohly znovu použít, ale pro vědce, kteří doufají v odhalení ztracených textů, představuje jedinečnou výzvu. Po staletí vědci zkoušeli různé druhy osvětlení a chemikálií, aby vymazané texty znovu objevili. Moderní zobrazovací techniky využívající urychlovače částic nabízejí dosud nejlepší pohled.
Synchrotron, který byl použit v novém experimentu, pracuje v SLAC National Accelerator Laboratory v Menlo Parku v Kalifornii. Funguje tak, že urychluje nabité částice téměř na rychlost světla a cirkuluje je po zakřivené dráze. Jak částice neustále mění směr, vyzařují mimořádně jasné paprsky rentgenového záření. Toto světlo může pronikat hluboko do materiálů a vytvářet důkladný rentgenový obraz objektu.
S tím, jak se na obzoru objevuje stále více vědců zabývajících se zpracováním a analýzou obrazů, doufají výzkumníci zapojení do synchrotronového experimentu, že jejich práce přinese více než jen osvětlení starověké vědy ukryté v Codex Climaci Rescriptus. „Rukopis je mimořádně zajímavý,“ říká Gysembergh. „Je to ale také příležitost k zahájení dalších podobných studií na dalších rukopisech.“
