Aptera – solární automobil od 25 900 dolarů

Před rokem a půl začala společnost Aptera Motors se sídlem v San Diegu přijímat objednávky na Apteru, tříkolový solární automobil, který připomíná křížence Batmobilu, Delorianu a osobního letadla. Společnost rychle vyprodala několik modelů vozu a nakonec musela mnoha zákazníkům posunout termín dodání. V internetovém semináři, který zveřejnila minulý měsíc, však společnost oznámila nákup továrny na rozšíření výroby svých vozidel, což by mohlo znamenat, že se (pomalu) zahajuje nová éra bezemisní dopravy.

Továrna v kalifornském Carlsbadu má 200 000 čtverečních stop výrobní plochy. To je hodně; pro srovnání, vlajková továrna společnosti Tesla v kalifornském Fremontu měla 510 000 čtverečních stop (od počáteční výstavby však byla rozšířena).

Aptera chce do konce letošního roku vyrábět 10 000 vozů a nakonec zvýšit výrobu na 600 000 vozů ročně. V současné době společnost uvádí, že má více než 25 000 objednávek (z nichž některé mohou padnout vzhledem k tomu, že zadání objednávky vyžaduje pouze zálohu 100 dolarů); ale sází na to, že poptávka poroste, protože řidiči malých automobilů, ať už na plyn nebo na elektřinu, se mohou rozhodnout pro solární pohon.

Pro některé může být solární technologie odrazující; navzdory atraktivitě (jak z hlediska úspory nákladů, tak šetrnosti k planetě), že nikdy nebudou muset čerpat benzín nebo se připojovat k elektrické síti, může být těžké přesvědčit řidiče, kteří nežijí na slunných místech, aby přešli na jiný typ auta. Tříkolka ve stylu zploštělého vejce se také může těžko prodávat, přinejmenším dokud takto nezačne vypadat více vozů.

Interaktivní mapa na webových stránkách společnosti Aptera umožňuje potenciálním zákazníkům zadat „sluneční zónu“, ve které žijí, a průměrný počet kilometrů, které denně ujedou, aby získali představu o tom, jak často budou muset solární vůz připojovat ke zdroji nabíjení. Společnost odhaduje, že lidé v slunečnějších částech světa, kteří ujedou méně než 40 mil denně, by mohli ujet 11 000 mil ročně jen na solární energii. Ti, kteří nežijí v Arizoně, Egyptě, Chile, Saúdské Arábii a podobně, by se museli mnohem více spoléhat na bateriové úložiště vozu.

Aptera může mít li-ion baterii o kapacitě 20, 40, 60 kWh s dojezdy 250, 400, 600 km. V plánu je i 100 kWh baterie s dojezdem 1600km a lze ji připojit k nabíjení stejně jako jakýkoli jiný elektromobil. Její solární střešní soustava se nazývá Never Charge a existuje také možnost umístit další panely na kapotu a víko, aby se zvýšil dojezd. Podivný tvar vozu není jen na okrasu; jeho karoserie ve tvaru vejce a zároveň s hranatými tvary má součinitel odporu vzduchu 0,13 (součinitel odporu vzduchu udává, jak je vůz aerodynamický, a čím nižší číslo, tím lepší; Tesla Model 3 má součinitel odporu vzduchu 0,23 a elektrické SUV ID 4 od Volkswagenu má hodnotu 0,28).

Ve všech případech dojezd prodlužuje právě solární dobíjení, které v podstatě pracuje vždy, kdy na vůz dopadá světlo. V optimálních podmínkách s plnou solární sadou článků (přípatek 900 dolarů) může prodloužit dojezd až o 30-40 mil. To je možné díky nízké spotřebě energie na 100km, které je pouhých 5kWh / 100km a je dána nízkou hmotnosti vozu 800kg a extrémně nízkým koeficient odporu vzduchu. Pokud je na 50km jízdu potřeba jen 2,5kWh, je zřejmé, že při přidání solárního výkonu i jen 1 kWh/den výrazně zvyšuje dojezd. U klasických elektromobilů, které nají váhu ke dvěma tunám a spotřebu mezi 15-20kWh/100km, prodlouží stejný přídavek energie dojezd a slabé procento a to je také důvodem, proč většina výrobců standardních EV zvyšuje dojezd jiným způsobem.

Vůz se také může pochlubit „bezpečnostní buňkou sedmkrát pevnější než ocel“ pro ty, kteří se obávají, že by jeho jedinečná konstrukce nemusela dobře obstát při nehodě, a dokáže zrychlit z 0 na 100 za 3,5 sekundy.

Koncem května Aptera oznámila partnerství s michiganskou společností RedViking, která se zabývá výrobními řešeními a vyrábí roboty, jež nazývá automaticky řízená vozidla (AGV). AGV jsou v podstatě plošiny na kolečkách, které slouží k přemisťování těžkých dílů po výrobní hale – mohou však přenášet informace o své poloze, pohybu, úrovni nabití a další diagnostické údaje, stejně jako identifikovat překážky ve své dráze a vyhýbat se kolizím.

Společnost Aptera bude roboty využívat k usnadnění montáže vozidel tím, že plynule dopraví součásti tam, kam je třeba, přičemž bonusem je, že systém AGV lze snadno přizpůsobit nebo časem rozšířit. Jedním z nejvýznamnějších údajů o vozidlech společnosti Aptera je, že cena modelu s dojezdem 250 mil je poměrně nízká – 25 900 USD.

Společnost Aptera Motors získala financování hodnotě 4 milionů dolarů (navýšení kapitálu pro začínající podniky), z nichž velká část pochází od vlastníka prvotřídní inženýrské a výrobní poradenské firmy Munro & Associates.

Budoucnost, kdy budeme jezdit v autech s nulovými emisemi poháněných sluncem, zní příjemně utopicky, zejména vzhledem k současné ceně benzínu a rostoucí nestabilitě energetické sítě. Zda se to stane a jak dlouho to bude trvat, se teprve uvidí – ale alespoň se kola (solárně poháněných) vozidel dávají do pohybu.



Čekací lhůty jsou odhadovány na 1-2 roky, v závislosti na objednaném výkonu a kapacitě baterie a na tom, jak se Apteře podaří rozjet plynulou výrobu. Určitá nejasnost stále panuje nad homologací pro EU.

Co-CEO’s Steve Fambro & Chris Anthony

Foto: Aptera Motors