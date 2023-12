Charlie Munger: 5 tipů pro úspěšný pracovní život

Před svým odchodem se legendární místopředseda představenstva společnosti Berkshire Hathaway Charlie Munger podělil o své rady, jak prospívat v kariéře i v životě. Následující článek napsal Charlie Munger před svou smrtí 28. listopadu.

Charlie Munger – S blížícími se stými narozeninami jsem často žádán o radu, jak uspět v podnikání a v životě. Mám celkem standardní rady, které platí za většiny okolností. Docela dobře se mi osvědčily a budou se osvědčovat i všem ostatním lidem, kteří používají mé metody. Netvrdím, že jsou dokonalé pro každého, ale myslím, že mnohé z nich obsahují univerzální hodnoty a myšlenky, které nemohou selhat.

BÝT SPOLEHLIVÝ

Spolehlivost je pro pokrok v životě nezbytná. Zatímco kvantová mechanika je pro naprostou většinu lidí nenaučitelná, spolehlivost se může s velkou výhodou naučit téměř každý. Stručně řečeno: Vždy věrně dělejte to, k čemu jste se zavázali.

Pokud jste nespolehliví, nezáleží na vašich ctnostech, okamžitě ztroskotáte. Věrné plnění toho, k čemu jste se zavázali, by tedy mělo být automatickou součástí vašeho chování.

Vskutku jsem se často stal na elitních univerzitních kampusech nepopulárním, když jsem toto téma spolehlivosti prosazoval. Říkám, že McDonald’s je jednou z našich nejobdivuhodnějších institucí. Pak, když se na tvářích okolí objeví známky šoku, vysvětluji, že McDonald’s tím, že v průběhu let poskytl první zaměstnání milionům teenagerů, většinu z nich úspěšně naučil jediné lekci, kterou potřebují nejvíce: spolehlivě se dostavit do zodpovědné práce. Pak obvykle pokračuji, že kdyby elitní univerzity byly v rozumném učení stejně úspěšné jako McDonald’s, měli bychom lepší svět.

INVERTOVAT, VŽDYCKY INVERTOVAT

Když jsou lidé postaveni před obtížný problém, ti nejúspěšnější si ho promyslí dopředu i dozadu. Pokud problémy otočíte obráceně, často se vám bude přemýšlet lépe. Ve skutečnosti se mnoho nejtěžších problémů na světě nejlépe řeší, když se řeší pozpátku. Pokud chcete někomu pomoci, otázka, kterou byste měli zvážit, nezní „Jak mu mohu pomoci?“. Místo toho byste se měli ptát: „Jak jim mohu ublížit?“. Zjistěte, co způsobí největší škodu, a pak se tomu snažte vyhnout.

Podívejte se na hru bridž. Nejlepší hráči přemýšlejí: „Jak mohu dosáhnout vítězství?“. Ale přemýšlejí o tom i pozpátku: „Co by se mohlo pokazit, se kterými kartami bych prohrál?“ Oba způsoby uvažování jsou užitečné. Ve hře o život si tedy do hlavy nasaďte potřebné modely a promyslete si je dopředu i dozadu. Co funguje v bridži, bude fungovat i v životě.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ NEJLEPŠÍ PRÁCI, KTERÁ BYLA VYKONÁNA PŘED VÁMI

Z vlastní zkušenosti se nemůžete naučit všechno. Nejúčinnějším způsobem, jak se stát úspěšným, je učit se z nejlepší práce vykonané před vámi. Maximalizujte to, co se naučíte zprostředkovaně z dobrých i špatných zkušeností ostatních, živých i mrtvých. V učebnici dějepisu za 30 dolarů jsou lekce v hodnotě miliard.

Nikdo od vás neočekává, že budete vědět všechno o všem. Snažím se zbavit lidí, kteří vždy sebevědomě odpovídají na otázky, o nichž nemají žádné skutečné znalosti.

Často vyprávím apokryfní historku o tom, jak Max Planck poté, co získal Nobelovu cenu, objížděl Německo a přednášel stále stejnou standardní přednášku o nové kvantové mechanice. Jeho šofér si časem přednášku zapamatoval a řekl: „Pane profesore Plancku, protože je nuda zůstávat v naší rutině, nevadilo by vám, kdybych tu přednášku přednesl v Mnichově a vy byste si sedl dopředu v mé šoférské čepici?“ „Ano,“ odpověděl mu. „Proč ne?“ zeptal se Planck. A tak šofér vstal a přednesl dlouhou přednášku o kvantové mechanice, po níž vstal profesor fyziky a položil mimořádně obtížnou otázku. Ale šofér si s tím poradil. Řekl: „Překvapuje mě, že občan tak vyspělého města, jako je Mnichov, klade tak elementární otázku, a tak požádám svého šoféra, aby mi odpověděl.“ Šofér se na to podíval a řekl: „To je pravda.“

Tuto historku nevyprávím proto, abych oslavoval pohotovost šoféra. Myslím, že v tomto světě existují dva druhy znalostí. Jedním je Planckovo vědění, vědění lidí, kteří skutečně vědí. Zaplatili si poplatek, mají schopnosti. Pak tu máme znalosti šoférů. Ti se naučili žvanit. Ale nakonec mají jen šoférské znalosti, které se maskují jako skutečné znalosti. Vaším úkolem bude pochopit rozdíl a naučit se co nejvíce od lidí s Planckovými znalostmi.

Vzpomeňte si na slova velkého sira Isaaca Newtona. Když jeho práce začala přitahovat širokou pozornost, řekl: „Jestliže jsem viděl o něco dál než ostatní lidé, je to proto, že jsem stál na ramenou obrů.“ A tak se stalo.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ NEJHORŠÍ PRÁCI, KTERÁ BYLA VYKONÁNA PŘED VÁMI

Stejně důležité je věnovat pozornost neúspěchům těch, kteří byli před vámi. Výsledky toho, že se nepoučíte z chyb druhých, můžete vidět pouhým pohledem kolem sebe. Jak málo originality je v běžných katastrofách lidstva: úmrtí při řízení pod vlivem alkoholu, podnikatelské neúspěchy díky opakování zjevných chyb předchůdců, různé formy davového šílenství atd.

Nemám žádný způsob, jak se učit nebo chovat, abyste nedělali spoustu chyb. Můžete se však naučit, jak dělat méně chyb než ostatní lidé – a jak své chyby rychleji napravovat, když už je uděláte.

Není možné, abyste žili přiměřený život, aniž byste dělali mnoho chyb. Součástí toho, co se musíte naučit, je, jak zacházet s chybami a novými skutečnostmi, které mění poměry. Život se zčásti podobá pokerové hře, v níž se musíte naučit někdy skončit, když držíte v ruce tolik oblíbené karty.

PŘIPRAVTE SE NA TĚŽKOSTI

Jedna věc, se kterou se musíme všichni vyrovnat, je, že život nám velmi pravděpodobně uštědří strašné rány, nespravedlivé rány. Někteří lidé se z toho vzpamatují a jiní ne. Ale každá životní nehoda, jakkoli zlá, poskytuje příležitost naučit se něčemu užitečnému. Ti nejúspěšnější z nás místo toho, aby se ponořili do sebelítosti, využívají každou hroznou ránu konstruktivním způsobem.

Možná si řeknete: „Kdo by chtěl procházet životem v očekávání problémů?“. Já ano. Prošel jsem dlouhým životem v očekávání potíží. A teď jsem tady, v pokročilém stém roce života. Nedělalo mi neplechu, že jsem neustále předvídal potíže a byl připraven adekvátně vystupovat, kdyby potíže přišly. Vůbec mi to neublížilo. Vlastně mi to pomohlo.

Doufám, že jsou pro vás tyto úvahy starého muže užitečné. Nakonec mě napadají slova Johna Bunyana z knihy Pokrok poutníka: „Svůj meč přenechávám tomu, kdo jím umí vládnout.“

Charlie Munger byl legendární investor a místopředseda představenstva společnosti Berkshire Hathaway. Je autorem knihy Poor Charlie’s Almanack: The Essential Wit and Wisdom of Charles T. Munger,

Almanach chudého Charlieho: Základní důvtip a moudrost Charlese T. Mungera