EU chce investovat 43 miliard eur do výroby čipů

V Evropě také chybí polovodičové čipy, které jsou potřebné pro nová auta, počítače nebo herní konzole. Nyní chce EU investovat miliardy do zvýšení produkce na kontinentu.

Aby se Evropa dlouhodobě dostala z čipové krize, chce EU investovat 43 miliard eur z veřejných prostředků. Vyplývá to z prezentace „Evropského zákona o čipech“ („European Chips Act“). Tím by se přijaly preventivní opatření, aby se „předešlo budoucím otřesům v naší ekonomice, jako je tomu v případě současného nedostatku dodávek čipů“, uvedl komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton. Bruselský úřad tak reaguje na přetrvávající nedostatek mikročipů v průmyslu.

Aktem o čipech chce EU snížit svou závislost na Asii v oblasti polovodičů. Polovodiče se v současné době ve velké míře vyrábějí na Tchaj-wanu, v Číně a Jižní Koreji. Cílem úřadu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je do roku 2030 zdvojnásobit podíl EU na světovém trhu s výrobou polovodičů na více než 20 %. Na trhu, který se má do roku 2030 zdvojnásobit, to znamená čtyřnásobný nárůst výroby polovodičů.

Dotace na přilákání soukromých investorů

Za tímto účelem Komise EU počítá s dotacemi ve výši jedenácti miliard eur na výzkum čipů. Ty mají pocházet z EU a členských států. Dalších více než 30 miliard eur má pocházet ze schválených dotací členských států pro podniky v tomto odvětví. To má rovněž podpořit zakládání zahraničních společností.

Například americký výrobce čipů Intel oznámil svůj záměr investovat v Evropě. Evropská komise doufá, že tyto veřejné prostředky povedou k ještě vyšším soukromým investicím.

Čekací doby na nová auta a herní konzole

Během pandemie byl po celém světě nedostatek polovodičů. Zejména v automobilovém průmyslu musely společnosti omezit nebo zcela zastavit výrobu. Vzhledem k jejich významu pro výrobu mnoha výrobků v technologickém odvětví, jako jsou automobily, chytré telefony nebo herní konzole, jsou polovodiče stále více považovány za klíčovou technologii. EU se již téměř tři roky potýká s nedostatky.



foto: twitter Thierry Breton