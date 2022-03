Desetibodový plán na snížení spotřeby ropy

Tváří v tvář vznikající celosvětové energetické krizi, kterou vyvolala ruská invaze na Ukrajinu, navrhuje Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve svém desetibodovém plánu na snížení spotřeby ropy deset opatření, která mohou být přijata k okamžitému snížení poptávky po ropě, a poskytuje doporučení, jak tato opatření mohou pomoci připravit cestu k dlouhodobě udržitelnějšímu vývoji poptávky po ropě.

Okamžitá opatření ve vyspělých ekonomikách mohou v příštích 4 měsících snížit poptávku po ropě o 2,7 milionu barelů denně.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala na světových komoditních trzích zmatek. Světový trh s ropou – na němž je Rusko významnou silou – je jedním z nejvíce postižených. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě a největším vývozcem ropy.

Na světovém trhu s ropou se projevuje značné napětí, které umocňuje potíže na trzích se zemním plynem a vytváří hrozící stav nouze pro globální energetickou bezpečnost. Ceny ropy od ruské invaze prudce kolísají a světový benchmark se místy blíží historickému maximu 150 USD za barel, což ohrožuje stále křehké a nerovnoměrné globální hospodářské oživení. Spojené státy a Kanada zakazují dovoz ruské ropy, zatímco Velká Británie oznámila, že tak hodlá učinit do konce roku. Poslední zpráva IEA o trhu s ropou z 16. března identifikovala možnost zastavení vývozu ruské ropy o 2,5 milionu barelů denně počínaje dubnem; ztráty by se však mohly zvýšit, pokud by se restrikce nebo odsouzení ze strany veřejnosti stupňovaly. Zdá se, že na trzích nastane delší období volatility.

Více než polovina ruského vývozu ropy směřuje do Evropy a přibližně 20 % do Číny, ale trh je globální, což znamená, že změny v nabídce a cenách ovlivňují všechny. Zvýšení cen je cítit všude. I když cena ropy na mezinárodních trzích zatím nestoupla tak vysoko jako historický rekord dosažený v roce 2008, směnné kurzy znamenají, že cena na pumpách je v některých zemích na nejvyšší úrovni v historii. V průměru se měsíční výdaje za ropné produkty pro dopravu a vytápění v lednu a únoru zvýšily o více než 40 USD na domácnost (téměř 35 %) ve vyspělých ekonomikách a téměř o 20 USD na domácnost (více než 55 %) v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách ve srovnání s loňskou úrovní. Vzhledem k potenciální ztrátě velkého množství ruských dodávek existuje reálné riziko, že v nadcházejících měsících, kdy svět vstoupí do období nejvyšší poptávky v červenci a srpnu, dojde k dalšímu zpřísnění podmínek na trzích a k výraznému nárůstu cen ropy. Největší riziko hrozí – a v některých případech se již projevuje – v segmentech trhu, kde je Rusko významným dodavatelem, jako je například nafta.

Několik vlád zavádí opatření, která mají spotřebitelům pomoci snížením cen na pumpách. Pokud je to možné, měla by být cenová opatření pečlivě navržena tak, aby upřednostňovala nejchudší vrstvy obyvatelstva a ty, pro které jsou automobily nepostradatelnou součástí jejich ekonomické činnosti. Vlády mají k dispozici celou řadu nástrojů, které lze použít v závislosti na kontextu dané země. Například tam, kde daně představují pro spotřebitele velkou část cen, může dočasné snížení těchto odvodů nebo DPH zmírnit dodatečnou zátěž domácností. Přímé platby jsou prostředkem, jak se zaměřit na nejchudší části populace.

Taková opatření však neřeší širší napětí, které ovlivňuje trh. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zvýšit nabídku. U některých velkých producentů mimo Rusko je k dispozici volná kapacita, ale neuspokojivý výsledek nedávných jednání OPEC+ naznačuje omezenou ochotu poskytnout okamžitou úlevu trhu. Členské země IEA se v rámci společné reakce tento měsíc jednomyslně dohodly na čerpání nouzových zásob pro počáteční uvolnění 62,7 milionu barelů, což je největší uvolnění zásob v historii IEA. Nové projekty těžby ropy by mohly ve střednědobém horizontu zvýšit likviditu na trhu, ale nebyly by schopny zmírnit současné napětí. Zásoby ropného průmyslu obvykle pomáhají vyrovnávat trh, když poptávka převyšuje nabídku. Ale i před ruskou invazí se zásoby ropy v tomto odvětví rychle vyčerpávaly. Na konci ledna byly zásoby ve vyspělých ekonomikách 335 milionů barelů pod svým pětiletým průměrem a na osmiletém minimu.

Dalším způsobem, jak přispět k rovnováze na trhu a snížit bolest způsobenou vysokými cenami ropy, je snížit poptávku. V návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu snížila IEA v březnové zprávě o trhu s ropou svou prognózu globální poptávky po ropě v roce 2022 o 950 tisíc barelů denně (kb/d) kvůli očekávaným dopadům vyšších cen a slabšího růstu HDP. I tak by však trh s ropou zůstal velmi napjatý a tlak na růst cen by v nejistém geopolitickém prostředí pravděpodobně přetrvával.

Další snížení poptávky je však možné v blízké budoucnosti prostřednictvím opatření vlád a občanů. Vyspělé světové ekonomiky dohromady pokrývají přibližně 45 % světové poptávky po ropě a většina z nich je členem IEA. Omezení poptávky (viz příloha) je jedním z opatření pro případ nouze, které musí mít všechny členské země IEA vždy připravené jako nouzové řešení – a které mohou v případě nouze využít jako příspěvek ke kolektivní akci IEA.

S ohledem na tuto skutečnost a na možnou krizovou situaci, která před světem stojí, navrhuje IEA 10 okamžitých opatření, která mohou být přijata ve vyspělých ekonomikách s cílem snížit poptávku po ropě před obdobím nejvyšší poptávky. Odhadujeme, že jen úplné provedení těchto opatření ve vyspělých ekonomikách může během příštích čtyř měsíců snížit poptávku po ropě o 2,7 milionu barelů denně oproti současné úrovni.1 Analýza v této zprávě se zaměřuje na potenciální účinek těchto opatření ve vyspělých ekonomikách, ale jejich přijetí ve více zemích by jejich dopad ještě zvýšilo. Zajištění místní a regionální koordinace jejich provádění by maximalizovalo dopad.

Při pohledu do budoucna tato zpráva rovněž navrhuje cestu, jak by země mohly ve střednědobém horizontu dosáhnout strukturálního poklesu poptávky po ropě, a to na základě opatření, která již byla zahrnuta do balíčků na oživení ekonomiky zavedených při řešení dopadů pandemie Covid-19. Přijetím okamžitých a dlouhodobých doporučení by se země dostaly na cestu k poklesu poptávky po ropě, který by odpovídal požadavkům na dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.

Většinu poptávky po ropě tvoří doprava, takže navrhovaná opatření desetibodového plánu se v podstatě zaměřují na to, jak se dostat z bodu A do bodu B. Způsob realizace těchto opatření závisí na podmínkách každé země – z hlediska jejich energetických trhů, dopravní infrastruktury, sociální a politické dynamiky a dalších aspektů.

IEA je připravena podpořit všechny země při navrhování a optimalizaci opatření tak, aby vyhovovala jejich podmínkám. Vládní nařízení a mandáty se ukázaly jako velmi účinné pro úspěšnou realizaci těchto opatření v různých zemích a městech, zatímco veřejné informační a osvětové kampaně mohou sloužit jako alternativní nebo doplňková opatření. Snížení poptávky po ropě však v konečném důsledku nezávisí pouze na vládách jednotlivých států. Některá z těchto opatření mohou být zavedena přímo dalšími úrovněmi veřejné správy – například státní, regionální nebo místní – nebo je mohou občané a podniky jen dobrovolně dodržovat, což jim umožní ušetřit peníze a zároveň projevit solidaritu s obyvateli Ukrajiny a snížit emise skleníkových plynů.

1. Snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o 10 km/hod.

Analýza jednotlivých zemí a států ukazuje, že snížení rychlostních limitů na dálnicích o 10 km/h oproti současným hodnotám může výrazně snížit spotřebu paliva u osobních, lehkých užitkových a nákladních vozidel.

Rychlostní limity na dálnicích se v jednotlivých zemích značně liší, ale obvykle se pohybují v rozmezí 100 až 135 km/h. Například průměrné rychlostní limity na městských a venkovských mezistátních dálnicích ve Spojených státech se pohybují kolem 110 km/h. V Evropské unii se rychlostní limity pohybují v rozmezí 100 až 140 km/h – s výjimkou Německa, kde na některých dálnicích není rychlost omezena vůbec.

Snížení rychlostních limitů mohou zavést vlády jednotlivých států; řada zemí tak učinila během ropné krize v roce 1973, včetně Spojených států a několika evropských zemí. V současné době mnoho zemí využívá dočasné snížení rychlostních limitů na dálnicích, většinou za účelem snížení dopravních zácp a/nebo znečištění ovzduší a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Často se také zavádějí ve městech za účelem boje proti místnímu znečištění ovzduší.

Dopad: Snížením rychlosti o pouhých 10 km/h na dálnicích pro osobní automobily lze krátkodobě ušetřit přibližně 290 kb/d spotřeby ropy. Dalších 140 kb/d (převážně nafty) lze ušetřit, pokud těžká nákladní vozidla sníží rychlost o 10 km/h.

2. Pracujte z domova až tři dny v týdnu, pokud je to možné.

Před pandemií bylo používání soukromých vozidel k dojíždění do práce ve vyspělých ekonomikách zodpovědné za spotřebu přibližně 2,7 milionu barelů ropy denně. Přitom přibližně třetinu pracovních míst ve vyspělých ekonomikách lze vykonávat z domova, což otevírá možnost snížit poptávku po ropě při zachování produktivity.

Dopad práce z domova na spotřebu ropy se v jednotlivých regionech značně liší v závislosti na vzdálenosti dojíždění a průměrné spotřebě paliva automobilu. Ve Spojených státech je průměrná jednosměrná vzdálenost dojíždění do práce autem přibližně 18 km a podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu dojíždí více než tři čtvrtiny osob do práce autem samy. V Evropě je průměrná jednosměrná vzdálenost dojíždění autem přibližně 15 kilometrů. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi dále ovlivňují rozdíly v úspornosti vozidel. Například nové auto ve Spojených státech spotřebuje na stejně dlouhou cestu přibližně o 40 % více paliva než auto prodávané v Evropě.

Dopady práce z domova jsou navíc ovlivněny sezónními vlivy v důsledku používání klimatizace v automobilech (viz bod 6). S teplejším počasím zvyšují klimatizační systémy spotřebu paliva v automobilech. Proto má práce z domova v letních měsících tendenci šetřit více ropy.

Během období omezení práce vyvolaného pandemií zavedla řada zemí požadavek, aby lidé pracovali z domova, pokud je to možné. Většina těchto požadavků byla zrušena, ale některé vlády, například Francie, podporují práci z domova bez minimálního týdenního limitu. Zaměstnavatel má možnost flexibilně stanovit podmínky a zároveň dbát na prevenci sociální izolace. Práce z domova až tři dny v týdnu by snížila poptávku po ropě a mohla by snížit účty za palivo. Odhadujeme, že vyhnutí se průměrnému dennímu dojíždění autem v současné době ušetří v rozvinutých ekonomikách pokaždé přibližně 2 až 3 USD.

Dopad: Jeden den práce z domova může zabránit spotřebě přibližně 170 kb/d ropy. Tři dny práce z domova zabrání v krátkodobém horizontu spotřebě přibližně 500 kb/d.

3. Neděle bez aut ve městech

Neděle bez aut byly zavedeny v zemích jako Švýcarsko, Nizozemsko a západní Německo během ropné krize v roce 1973. Brusel, Edinburgh, Vancouver, některé části Tokia a další města je využívají v poslední době na podporu veřejného zdraví, komunitně zaměřených prostor a kulturních akcí. V roce 2021 se do Evropského týdne mobility přihlásilo více než 3 000 měst, která se zavázala ke dni bez aut.

Neděle bez aut pomáhají podporovat využívání pěší a cyklistické dopravy, což může vyvolat pozitivní vedlejší efekt v průběhu celého týdne. To lze zase podpořit snížením jízdného nebo poskytnutím veřejné dopravy zdarma.

Zákaz používání osobních automobilů v neděli přináší řadu dalších výhod pro veřejné zdraví a pohodu, včetně čistšího ovzduší, nižšího hlukového znečištění a vyšší bezpečnosti silničního provozu. V teplejších klimatických oblastech může omezení dopravy také snížit účinky městských „tepelných ostrovů“. Toto opatření je také poměrně snadno vymahatelné pomocí pokut na místě a uzavírek silnic.

Dopad: V případě zavedení ve velkých městech každou neděli se v krátkodobém horizontu zabrání spotřebě přibližně 380 kb ropy denně. Pokud se použije pouze jedna neděle v měsíci, klesne toto množství na 95 kb/d.

4. Zlevnit používání veřejné dopravy a motivovat k mikromobilitě, chůzi a jízdě na kole.

Účinným způsobem, jak snížit poptávku po ropě, je přesunout poptávku po cestování z osobních automobilů na veřejnou dopravu, možnosti mikromobility, chůzi nebo jízdu na kole všude tam, kde je to praktické.

Tam, kde existuje veřejná doprava, může být krátkodobou dočasnou reakcí snížení jízdného ve veřejných autobusech, metru a lehké železnici. Zkušební iniciativy, včetně některých měst v USA, ukázaly, že snížené nebo bezplatné jízdné ve veřejné dopravě vede ke zvýšení počtu cestujících. Například Nový Zéland v reakci na vysoké ceny pohonných hmot snižuje na příští tři měsíce jízdné ve veřejné dopravě na polovinu. Dostupná volná kapacita systémů veřejné dopravy v době dopravní špičky se v jednotlivých zemích a městech liší. Obvykle je však k dispozici volná kapacita v období mimo špičku, kterou lze využít k „rozložení“ špičky, pokud zaměstnavatelé současně zajistí flexibilitu pracovní doby.

V zemích, kde je to kulturně přijatelné, existují cyklostezky a strategie rozšiřování chodníků nebo je lze rychle zpřístupnit. A tam, kde jsou vzdálenosti dostatečně krátké, může být podpora chůze nebo jízdy na kole doplňkovým opatřením. Ve městech s dostupnou veřejnou dopravou to může přispět k tomu, že veřejná doprava bude méně přeplněná, a tudíž atraktivnější a dostupnější. Účinné může být i zavádění programů na podporu nákupu elektrokol, zejména ve městech, kde se cestuje na větší vzdálenosti. Belgie, Francie a Itálie nabízejí obyvatelům příspěvek na nákup jízdního kola, jehož výše závisí na typu kola. Pomoci může také podpora možností sdílené mikromobility, jako jsou elektrické koloběžky nebo elektrokola – příkladem jsou poskytovatelé Lime, Bird nebo Dott, kteří již tuto službu poskytují ve velkých městech.

Investice do veřejné dopravy a infrastruktury na podporu pěší a cyklistické dopravy byly podpořeny balíčky udržitelného hospodářského oživení zavedenými v reakci na krizi Covid. Francouzská vláda například vyčlenila 500 milionů eur na „fond aktivní mobility“ na budování cyklistických tras a Itálie podporuje projektování a rozvoj cyklistických dálnic (50 milionů eur ročně po dobu následujících tří let). Nový Zéland uzákonil v roce 2020 celostátní investiční akci do cyklostezek, která do roku 2024 počítá s přímými vládními výdaji ve výši více než 140 milionů USD. Milán v roce 2021 přebudoval 35 kilometrů silnic dříve využívaných pro motorovou dopravu na cyklistické pruhy a do roku 2035 chce dosáhnout 750 kilometrů segregovaných pruhů. Několik měst – například Paříž, Londýn a Brusel – vytvořilo zóny s velmi nízkou rychlostí (30 km/h), aby odradilo od používání automobilů. S příchodem letních měsíců se cyklistika stává populárnější a může být dále podporována.

Celkově se vlády vyspělých zemí chystají v příštích dvou letech vynaložit přibližně 2,5 miliardy USD na cyklostezky a chodníky pro pěší a dalších 33 miliard USD na městskou dopravní infrastrukturu v rámci balíčků na oživení ekonomiky.

Dopad: Krátkodobá opatření, pokud jsou proveditelná a kulturně přijatelná, mohou zabránit spotřebě přibližně 330 kb/d.

Změna přístupu osobních automobilů na silnice ve velkých městech

Omezení vjezdu soukromých automobilů na silnice ve velkých městech na automobily se sudými poznávacími značkami v některé dny v týdnu a na automobily s lichými poznávacími značkami v jiné dny v týdnu je opatření s dlouhou historií úspěšného provádění. Během prvního ropného šoku nahradila italská vláda neděle bez aut politikou lichých a sudých registračních značek. Od osmdesátých let 20. století byly tyto systémy zavedeny v mnoha městech, aby se vypořádaly s dopravními zácpami a špičkami znečištění ovzduší, včetně Atén, Madridu, Paříže, Milána a Mexico City.

Zavedení omezení na základě registračních značek obvykle závisí na dostupnosti jiných možností, jak uspokojit poptávku po cestování. Mohou představovat problém z hlediska logistiky nebo spravedlnosti, zejména proto, že jsou nejvíce rušivá pro méně majetné domácnosti s jedním automobilem. Tyto obavy mohou být zmírněny jinými opatřeními, která navrhujeme, jako je snížení ceny veřejné dopravy nebo podpora spolujízdy. Výjimky lze učinit pro elektrická vozidla. Účinnost opatření při snižování automobilové aktivity může v dlouhodobém horizontu klesnout, pokud si bohatší domácnosti pořídí další automobily se spalovacím motorem, aby je obešly.

Domácnosti, které vlastní více automobilů, mohou být schopny omezení obcházet, ale tento efekt a další (např. zbývající automobily povolené na silnicích, které vykonávají delší víceúčelové cesty) jsou zohledněny v našich odhadech potenciálního snížení poptávky po ropě.

Dopad: Snížení spotřeby ropy v krátkodobém horizontu přibližně o 210 kb/d, pokud se ve velkých městech s dobrými možnostmi veřejné dopravy uplatní střídavý vjezd automobilů dva dny v týdnu.

6. Rozšíření sdílení automobilů a přijetí postupů ke snížení spotřeby pohonných hmot.

Uživatelé automobilů z různých domácností se mohou rozhodnout pro společné využívání automobilů při cestách mimo města, čímž se sníží poptávka po ropě a zároveň se ušetří peníze. Vlády mohou poskytnout další pobídky vymezením vyhrazených dopravních pruhů a parkovacích míst u uzlů veřejné dopravy a snížením silničního mýtného pro vozidla s vyšší obsazeností. Taková opatření platí mimo jiné v příměstských oblastech měst, jako je Madrid nebo Houston.

Cesty automobily mimo města jsou ve vyspělých ekonomikách zodpovědné za více než 4 miliony barelů ropy denně. V současné době se jen velmi málo těchto cest týká sdružování osob z různých domácností, což má za následek nižší míru obsazenosti automobilů. Průměrná obsazenost automobilu v Japonsku je 1,3 osoby na automobil, ve Spojených státech je to přibližně 1,5 osoby na automobil a v Evropě je to 1,4 až 1,6 osoby na automobil. Ve všech vyspělých ekonomikách se průměr pohybuje kolem 1,5.

Organizace spolujízdy je dnes praktičtější než v minulosti. K dispozici je několik aplikací pro chytré telefony, například BlaBlaCar, Liftshare, Scoop, TripBuddy, ecov a GoKid. Trh spolujízdy v posledních letech rostl o více než 10 % ročně, ačkoli pandemie Covid tento trend od roku 2020 ze zdravotních důvodů zvrátila.

Vyšší průměrnou míru obsazenosti automobilů lze interpretovat buď jako známku toho, že spolujízda je v určitých regionech životaschopnější (např. kulturně, technicky, zvykově), nebo jako známku nižší kapacity pro další spolujízdu. Vlády budou muset tuto skutečnost zohlednit při rozhodování o opatřeních, která mají být přijata na podporu sdílení automobilů.

Automobily lze také využívat úsporněji, a to přijetím osvědčených postupů jak v oblasti řízení, tak v oblasti údržby. Například pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách může ušetřit až 1,5 % spotřeby paliva. Kromě toho se klimatizace v automobilech ve vyspělých ekonomikách obvykle podílí na celkové spotřebě paliva 4 až 10 %, v závislosti na místním klimatu a preferencích v oblasti komfortu. Uživatelům automobilů, kteří mají možnost, proto navrhujeme dočasné zvýšení nastavené teploty o 3 °C, které přinese okamžité zlepšení spotřeby paliva a snížení účtů za palivo.

Dopad: Zvýšení průměrné obsazenosti automobilů ve vyspělých ekonomikách o přibližně 50 % při 1 z 10 cest a přijetí osvědčených postupů ke snížení spotřeby paliva v automobilech může v krátkodobém horizontu ušetřit přibližně 470 kb/d ropy.

7. Podpora efektivní jízdy nákladních automobilů a dodávek zboží

Vozidla mohou být řízena tak, aby optimalizovala spotřebu paliva. Možná opatření zahrnují širokou škálu a mohou zahrnovat lepší údržbu vozidel (např. pravidelnou kontrolu tlaku v pneumatikách) i jízdní návyky. Vlády mohou zavést takzvané techniky ekologické jízdy jako součást výuky a zkoušek nutných k získání řidičského průkazu a osvědčení pro pokročilé řidiče, jak se to stalo ve Francii a dalších zemích. Tyto cílené snahy mohou doplnit širší informační kampaně pro veřejnost.

Společnosti s vozovým parkem – například pro rozvoz zboží – mají vzhledem ke struktuře svých vozových parků obzvláště dobré předpoklady pro pořádání školení a osvětových kampaní na podporu ekologické jízdy užitkových vozidel, které snižují zejména spotřebu nafty. Kromě toho může nižší poptávka po velmi krátkých dodacích lhůtách přispět ke zvýšení celkové palivové účinnosti logistiky při dodávkách na poslední míli. Kromě snížení spotřeby nafty může ekologická jízda přispět také ke snížení účtů za palivo a nákladů na údržbu vozidel.

Nákladní automobily jsou významnými spotřebiteli nafty, a proto může zlepšení efektivity jejich provozu významně přispět ke snížení spotřeby ropy. Snadno dostupná opatření pro následující čtyři měsíce mohou spočívat ve zlepšení logistiky: společnosti provozující nákladní automobily mohou optimalizovat zatížení vozidel a omezit jízdu naprázdno. K dosažení těchto cílů může přispět spolupráce mezi společnostmi a široké využívání digitálních technologií.

Dopad: Tato opatření mohou v krátkodobém horizontu zamezit spotřebě přibližně 320 kb/d ropy.

8. Využívání vysokorychlostních a nočních vlaků místo letadel, kde je to možné.

Tam, kde vysokorychlostní železniční tratě spojují velká města na vzdálenost menší než 1 000 km, představují vlaky kvalitní náhradu letů na krátké vzdálenosti. Vysokorychlostní železnice může výrazně nahradit leteckou dopravu na krátké vzdálenosti na trasách, které nabízejí cenově dostupné, spolehlivé a pohodlné cesty vlakem. Využití nočních vlaků může být prostředkem k překonávání zejména větších vzdáleností a k rozložení dopravy do různých denních dob.

Na základě existující vysokorychlostní železniční infrastruktury by se přibližně 2 % letecké činnosti ve vyspělých ekonomikách mohla přesunout na vysokorychlostní železnici, a to i pro rekreační i obchodní cesty. Téměř vše se týká letů kratších než 800 km.

Železniční služby musí být provozovány a obsluhovány efektivně, aby byly široce přijaty jako alternativa k letům. V takovém případě může vysokorychlostní železnice nejen snížit poptávku po ropě a emise z letů na krátké vzdálenosti – může být také rychlejší a pohodlnější, spolehlivější a cenově dostupnější. Železniční stanice se často nacházejí v centrech měst nebo v jejich blízkosti, takže jsou pohodlnější a udržitelnější než letiště.

Ve Francii nedávno přijatý zákon o klimatu a odolnosti vyžaduje zrušení letů, pokud existují alternativy, jak se do cílové destinace dostat do dvou a půl hodiny. Společnosti již začaly omezovat některé lety, mimo jiné mezi Paříží a městy, jako jsou Nantes, Lyon a Bordeaux.

Dopad: V krátkodobém horizontu se zabrání spotřebě přibližně 40 kb/d ropy.

9. Vyhnout se služební letecké dopravě, pokud existují alternativní možnosti.

Vzhledem k prostorovým nárokům v letadlech spotřebují cestující v prémiových třídách třikrát více ropy než cestující v ekonomické třídě. Ačkoli se nelze vyhnout všem služebním cestám letadlem, v mnoha případech může být účinnou náhradou využívání virtuálních schůzek. Na základě výrazných změn, které byly zaznamenány během pandemie Covid, je možné v krátkodobém horizontu výrazně snížit počet letů uskutečněných za obchodními účely přibližně o dva z pěti.

V reakci na pandemii se virtuální obchodní interakce staly běžnějšími. Mnoho společností investovalo značné prostředky do zlepšení zážitku z jednání na dálku, čímž se tato forma stala efektivnější, přijatelnější a životaschopnější náhradou za obchodní lety a přímou lidskou účast. Podniky pokračovaly v činnosti – a v některých případech vzkvétaly – i přesto, že musely provést toto zásadní přizpůsobení.

Několik velkých společností – například HSBC, Zurich Insurance, Bain & Company a S&P Global – již oznámilo cíle snížit emise z pracovních cest až o 70 %. Snížení služebních cest může hrát roli při plnění cílů ESG a pomoci snížit uhlíkovou stopu firem.

Před vypuknutím pandemie byla ve vyspělých ekonomikách přibližně pětina cest osob letadlem uskutečněna za obchodními účely. Služební cesty byly během pandemie zasaženy více než ostatní kategorie osobní letecké dopravy a klesly na historické minimum. Vysoké ceny ropy mohou odrazovat letecké společnosti od provozování nedostatečně využívaných tras v reakci na snížení počtu služebních cest. Vlády však mohou v zájmu maximalizace dopadu zajistit flexibilitu při přidělování letových časů, aby se minimalizoval výskyt letů „duchů“.

Dopad: V krátkodobém horizontu se zamezí spotřebě ropy o 260 kb/d denně.

10. Posílit zavádění elektrických a účinnějších vozidel.

Do konce roku 2021 bude na silnicích vyspělých zemí jezdit 8,4 milionu elektromobilů, což bude navazovat na rekordní prodeje zejména v Evropě. Poptávka po elektromobilech je stále silná díky klesajícím nákladům na baterie v posledních letech a vládní podpoře. Trh však zatěžují nedostatky v dodavatelském řetězci v oblasti polovodičů, surovin pro výrobu vozidel a materiálů a výroby baterií. Dopady se pravděpodobně projeví v delším časovém horizontu, ale usnadnění logistické koordinace s cílem posílit toky materiálů a komponentů je krátkodobou prioritou, aby narušení některých částí dodavatelského řetězce automobilového průmyslu mohlo být absorbováno méně postiženými výrobními kapacitami v jiných částech globálního trhu.

Krátkodobou prioritou je zajistit úspěšné dodání objednávek automobilů spotřebitelům. Tam, kde je to možné, mohou být upřednostněny objednávky vozových parků, protože jejich dopad na zmírnění poptávky po ropě je větší než u domácností s více automobily.

Opatření přijatá nyní s cílem urychlit zavádění elektromobilů budou mít trvalý účinek i v budoucnu. Stejně tak musí být nová prodávaná konvenční vozidla úsporná; klíčové pro podporu dalšího zvyšování spotřeby paliva jsou cíle v oblasti spotřeby paliva a také daně, které postihují vozidla s vysokými emisemi. Prosazování stávajících předpisů a jejich podpora prostřednictvím osvětových kampaní je zásadní pro dosažení přínosů v blízké budoucnosti.

Dopad: V krátkodobém horizontu se zabrání spotřebě ropy o více než 100 miliard liber denně, a to na základě očekávaného prodeje elektrických a úspornějších automobilů v příštích čtyřech měsících. Trvalá opatření v dodavatelských řetězcích a politická podpora mohou pomoci zajistit další úspory.

Prvky tohoto desetibodového plánu v kombinaci se strukturálními opatřeními mohou pomoci nasměrovat poptávku po ropě na udržitelnější cestu v dlouhodobém horizontu

Snížení spotřeby ropy nesmí zůstat dočasným opatřením. Trvalé snižování je žádoucí nejen pro zlepšení energetické bezpečnosti, ale také pro řešení změny klimatu a snížení znečištění ovzduší. Vlády mají k dispozici všechny potřebné nástroje, aby v příštích letech dokázaly snížit poptávku po ropě, což by podpořilo úsilí o posílení energetické bezpečnosti i dosažení zásadních cílů v oblasti klimatu.

Zachování těch prvků tohoto desetibodového plánu, kterým se společnosti mohou snáze přizpůsobit a které mohou spotřebitelé začlenit do svých každodenních návyků, může pomoci zmírnit růst poptávky po ropě i po období nejvyšší poptávky. Vlády však musí také zvážit urychlení přechodu na čistou energii a navázat na své strategie čistých nulových emisí. K dosažení čistých nulových emisí do roku 2050 musí být poptávka po ropě ve vyspělých ekonomikách v roce 2030 o více než 15 milionů barelů denně nižší než v roce 2021.

Mnohá opatření, která urychlují přechod na čistou energii v odvětvích spotřebovávajících ropu, mohou mít podstatný dopad na spotřebu ropy již v příštích dvou až třech letech, i když jejich dopad se výrazněji projeví až za několik dalších let. Aby se však projevila, je třeba přijmout rozhodnutí již nyní. Uvádíme soubor klíčových opatření, která lze přijmout již nyní, a upřednostňujeme ta, která mohou vyspělým ekonomikám pomoci k tomu, aby poptávka po ropě ve střednědobém horizontu znatelně klesla. Tato opatření jsou trvalá: další snížení poptávky po ropě lze očekávat v následujících letech v souladu s potřebou snížit celosvětovou spotřebu ropy, aby se do roku 2050 dosáhlo čistých nulových emisí. Mezi klíčová opatření patří:

upřednostnit podporu elektromobilů a odblokovat dodavatelské řetězce: Většina nových elektromobilů prodaných od nynějška do léta již byla objednána, ale jejich prodej lze v následujících měsících a letech dále podpořit cílenou vládní podporou prodeje automobilů a zaváděním potřebné infrastruktury. Prodej elektromobilů podle scénáře IEA Net Zero do roku 2050 dosáhne v roce 2030 ve vyspělých ekonomikách 28 milionů, přičemž v roce 2021 jich bylo 3,2 milionu. Existuje také velký nevyužitý potenciál pro zvýšení prodeje elektrických autobusů a elektrických nákladních vozidel pro krátké vzdálenosti. Urychlení dlouhodobých investic do odolnosti dodávek bude mít zásadní význam pro zmírnění omezení v dodavatelském řetězci klíčových vstupů pro elektromobily.

Výrazné zvýšení ambicí norem spotřeby paliva pro silniční vozidla: Prodej elektromobilů roste a v mnoha zemích jsou zavedeny ambiciózní normy spotřeby paliva a/nebo emisí CO2. Stále však roste také prodej vozů SUV, které se na spotřebě ropy ve vyspělých ekonomikách podílejí téměř 10 %. Politiky zaměřené na nárůst prodeje těchto vozidel – například specifické registrační a silniční daně – jsou klíčové pro dosažení stálého celkového pokroku v oblasti úspory paliva a úspory ropy. Rovněž je třeba dále zlepšovat spotřebu paliva nákladních vozidel; politika má zásadní význam, i když mnohá opatření (např. aerodynamická zařízení instalovaná na zadní části přívěsů ke snížení odporu vzduchu) mohou být při současných cenách ropy nákladově efektivní.

Zvýšení nabídky alternativních paliv: Dostupnost udržitelných vstupních surovin je klíčovým omezením pro další množství biopaliv, která by mohla být v blízké budoucnosti přimíchávána do zásobníků ropných produktů, aniž by to poškodilo trhy s potravinami. Existuje však potenciál pro větší využití odpadního kuchyňského oleje a živočišného tuku pro výrobu bionafty díky maximalizaci průmyslové výroby a sběru nepotravinářských surovin. Neočekává se, že by syntetická paliva (např. vodík a čpavek) v blízké budoucnosti výrazně snížila spotřebu ropy, ale programy výzkumu a vývoje by měly být urychleny, aby pomohly diverzifikovat budoucí dodávky. Podle scénáře, který je v souladu s plánem IEA Net Zero, představují čistší paliva ve vyspělých ekonomikách do roku 2030 přibližně jednu šestinu spotřeby v silniční dopravě; další potřeby jsou v lodní a letecké dopravě.

Urychlit výměnu olejových kotlů za tepelná čerpadla a zakázat instalaci nových: Jen ve vyspělých ekonomikách se dnes používá více než 3,5 milionu barelů ropy denně k vytápění domácností, obchodů a kanceláří a k uspokojení poptávky po teple a pohonu motorů v lehkém průmyslu, jako je potravinářský a nápojový průmysl, strojírenství a těžební průmysl. Většinu těchto způsobů využití ropy lze nahradit tepelnými čerpadly a obnovitelnými zdroji energie. Dalších 5,5 mil. t/d se využívá v rozvíjejících se ekonomikách a rozvojových zemích.

Zvýšit sběr, opětovné použití a recyklaci plastového odpadu: Mnoho výrobků z plastu je „na jedno použití“ – některé z dobrého důvodu (např. některé zdravotnické potřeby) a některé spíše z pohodlnosti (např. plastové lahve, příbory a nádoby na potraviny). Opatření zaměřená na jejich omezení mají v krátkodobém horizontu relativně malý dopad na poptávku po ropě, ale vytvářejí základ pro větší snížení a mohou významně přispět k řešení problému špatného nakládání s plastovým odpadem. Stávající zařízení na recyklaci plastů lze dále využít ke zvýšení míry recyklace, a to za podpory lepší infrastruktury pro nakládání s odpady. Odhadujeme také, že v příštích letech lze ve vyspělých ekonomikách zvýšit míru sběru přibližně o jeden procentní bod ročně spolu s postupným zvyšováním výtěžnosti a míry substituce, což zvyšuje míru, do jaké recyklace plastů snižuje poptávku po ropě.

https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use