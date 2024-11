25 let Wi-Fi: Podívejte se, jak vlastně vznikla

Tuto všudypřítomnou technologii bezdrátových sítí nevynalezl jeden člověk nebo organizace. Místo toho se jedná o plody spolupráce spolupráce mnoha lidí v oboru.

Jeff Abramowitz – Pravděpodobně toto čtete přes Wi-Fi. Letos si připomínáme 25. výročí této transformační technologie – milník, který nám připomíná, jak nedílnou součástí našeho každodenního života se Wi-Fi stala. Pro generaci Z je představa světa bez Wi-Fi téměř nepředstavitelná a dokonce i mileniálové si těžko vzpomínají na dobu, kdy bylo k připojení k internetu nutné kabelové připojení. Dnes je Wi-Fi nejoblíbenějším způsobem přístupu k internetu na světě. Je standardní součástí počítačů, telefonů, televizorů, chytrých hodinek a bezpočtu dalších zařízení a její dosah stále roste.

Na rozdíl od jiných převratných technologií s dobře zdokumentovaným původem jsou však počátky Wi-Fi opředeny mýty a dezinformacemi. Prohledejte internet nebo se zeptejte ChatGPT na vynálezce Wi-Fi a pravděpodobně se dočtete o týmu australských vědců z CSIRO. Ale zatímco mnozí mohou tvrdit, že se podíleli na původním standardu Wi-Fi, tento tým na seznamu není.

K oficiálnímu spuštění standardu Wi-Fi došlo 15. září 1999, kdy se koalice průmyslových hráčů zavázala zajistit, aby bezdrátové připojení fungovalo bez problémů napříč zařízeními od různých výrobců. Název „Wi-Fi“ se zpočátku mohl zdát bizarní, ale rozhodně byl prodejnější než „IEEE 802.11b“, technický standard, na kterém byla technologie založena.

Ačkoli je lákavé si myslet, že Wi-Fi vzniklo v okamžiku geniálního nápadu, pravda je mnohem zajímavější. Představte si, že Institut elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) – největší technická profesní organizace na světě s více než 325 000 členy – zahájil roky trvající politický a technický proces vývoje standardu pro bezdrátové sítě. Vic Hayes, často nazývaný „otcem Wi-Fi“, vedl mezinárodní výbor, který zahrnoval stovky inženýrů z více než 100 konkurenčních společností. Výsledný standard si vyžádal téměř deset let a práci mnoha rukou.

Samotný standard IEEE však k vytvoření Wi-Fi nestačil. Pouhé dodržování standardu nezajistilo, že zařízení budou komunikovat bezchybně – často tomu tak nebylo. Proto vznikla skupina zastupující šest společností, která se nakonec nazývá Wi-Fi Alliance. Jejím úkolem bylo zajistit, aby se bezdrátová zařízení mohla spolehlivě připojovat a aby tato kompatibilita vydržela i v průběhu vývoje technologie. Tito průkopníci propagovali svou vizi na málo navštěvované tiskové akci v den spuštění Wi-Fi.

Příběh je ještě hlubší a cesta k původnímu standardu má nečekané zastávky v Hollywoodu, na Havaji a v Nizozemsku. Během druhé světové války se herečka Hedy Lamarr a skladatel George Antheil stali průkopníky rozprostřeného rádiového spektra, které se později stalo rozhodujícím pilířem Wi-Fi. V roce 1971 stál profesor Norm Abramson v čele bezdrátové sítě ALOHAnet, která propojila Havajské ostrovy. Později zkušený nizozemský tým ze společnosti National Cash Register tyto technologie integroval a zasadil se o to, aby IEEE vytvořila standard pro bezdrátové sítě.

Kdo tedy vynalezl Wi-Fi? Odpověď není „kdo“, ale „oni“ – dlouhý seznam přispěvatelů, včetně mnoha neopěvovaných hrdinů.

Neuvěřitelný úspěch Wi-Fi jako celosvětového standardu je důsledkem neustálých inovací. Za posledních 25 let byly na původní standard Wi-Fi navrstveny nové technologie, přičemž byla vždy zachována zpětná kompatibilita. Proto se váš moderní notebook může připojit i k deset let starému routeru. IEEE vydala více než 30 změn specifikací a Wi-Fi Alliance – nyní s více než 900 členskými společnostmi – zajišťuje nejen interoperabilitu, ale také stojí v čele globálních iniciativ pro zachování bezproblémového připojení napříč generacemi Wi-Fi. Tato vylepšení, často skrytá v abecední polévce zkratek, zlepšila výkon Wi-Fi od jejího vzniku více než 4 000krát.

A co australský tým CSIRO? Pod vedením Johna O’Sullivana zkoumal v 90. letech bezdrátové sítě, ale nepodílel se na tvorbě standardu IEEE. CSIRO se proslavila právním bojem zahájeným v roce 2005, kdy získala od dodavatelů Wi-Fi platby ve výši až 400 milionů dolarů za patent týkající se specifické technologie se zkratkou OFDM. OFDM však byla do Wi-Fi zahrnuta až v její druhé verzi v roce 2003 – to znamená, že tým CSIRO se na původní verzi z roku 1999 nijak nepodílel.

Na nedávné oslavě stříbrného výročí Wi-Fi Alliance se původní vynálezci, současní implementátoři a vizionáři podělili o příběhy zdůrazňující transformační dopad Wi-Fi na téměř všechny aspekty moderního života. Některá překvapení? Neviditelné vlny Wi-Fi nyní dokáží rozpoznat přítomnost lidí v místnosti a plánuje se vybudování Wi-Fi hotspotů na Měsíci. Wi-Fi byla chválena nejen jako globální poklad, ale i jako galaktická příležitost.

Když se vynálezci zamýšleli nad cestou Wi-Fi, žasli nad jejím hlubokým společenským dopadem, který daleko předčil jejich nejdivočejší očekávání. Od připojení nepřipojených lidí na rozvíjejících se trzích po umožnění práce na dálku během globální pandemie – Wi-Fi změnila svět způsobem, který si nikdy nedokázali představit.

Nikdo přesně neví, jak Wi-Fi v příštím čtvrtstoletí dále promění naše životy, ale alespoň internet by měl pochopit, jak to všechno začalo.

Autor: Jeff Abramowitz je autorem standardů IEEE 802.11/802.11b, zakladatelem Wi-Fi Alliance a 30 let zastával vedoucí funkce v odvětví Wi-Fi. Jeho ústní historie Wi-Fi je zaznamenána v Muzeu počítačové historie. Abramowitz je spoluzakladatelem a obchodním ředitelem společnosti Ept AI a píše knihu o historii Wi-Fi.

Související odkazy:

https://www.computerhistory.org/collections/catalog/102740006

https://wifinowglobal.com/hall-of-fame/