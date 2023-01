Chorvatsko: Přechod na euro a připojení k Schengenu

Dne 1. ledna 2023 Chorvatsko přijme euro jako svou měnu a plně se připojí k schengenskému prostoru. Jde o důležitý milník v historii Chorvatska, eurozóny a schengenského prostoru a EU jako celku. Následuje období intenzivních příprav a značného úsilí Chorvatska o splnění všech nezbytných požadavků. Komise plně podpořila Chorvatsko v procesu připojování k eurozóně a schengenskému prostoru. S Chorvatskem bude společnou měnu EU sdílet 20 členských států EU a 347 milionů občanů EU. Pokud jde o Schengen, jedná se o osmé rozšíření a první po 11 letech.

Euro přinese chorvatským občanům a podnikům praktické výhody. Usnadní cestování a život v zahraničí, zvýší transparentnost a konkurenceschopnost trhů a usnadní obchod. Eurobankovky a mince se také stanou pro všechny Chorvaty hmatatelným symbolem svobody, pohodlí a příležitostí, které EU umožňuje. Veřejná podpora eura v eurozóně zůstává velmi silná, přičemž velká většina občanů EU věří, že euro je dobré pro EU jako celek i pro jejich vlastní zemi.

Schengenský prostor umožňuje 420 milionům lidí volně cestovat mezi členskými zeměmi, aniž by procházeli hraničními kontrolami. Umožňuje rozvíjet společnou, sdílenou odpovědnost za kontrolu vnějších hranic Unie a odpovědnost za vydávání společných schengenských víz. Více než 35 let je Schengen prostorem hodnot, svobody, bezpečnosti a práva. Zejména v současném geopolitickém a ekonomickém kontextu je schengenský prostor nástrojem stability, odolnosti a obnovy.

„Dosáhli jsme strategického cíle – Chorvatsko se 1. ledna 2023 stane členem eurozóny! Zavedení eura zvýší odolnost naší ekonomiky a dlouhodobě zvýší životní úroveň obyvatel. Členství v eurozóně také zajistí Chorvatsku a našim občanům vyšší bezpečnost v době krize. Na tomto projektu jsme usilovně a dlouho pracovali, protože jsme pevně přesvědčeni, že vstup do eurozóny je národním zájmem Chorvatska.“ Chorvatský premiér Andrej Plenković

Od neděle 1. ledna 2023 euro postupně nahradí kunu jako chorvatskou měnu. V souladu s konzistentními záznamy o stabilitě směnného kurzu bude kuna směněna v přepočítacím kurzu 1 euro za 7,53450 chorvatských kun. Obě měny se budou používat vedle sebe po dobu dvou týdnů. Při platbě v kunách bude směna provedena v eurech. To umožní postupné stahování kuny z oběhu.

Duální uvádění cen v kunách a eurech se stalo povinným dne 5. září 2022 a skončí 31. prosince 2023. Komerční banky obdržely eurobankovky a euromince předem od Chorvatské národní banky a obratem dodaly eurohotovost obchodům a dalším podnikům.

Bankovky a mince kuny je možné vyměnit za eurobankovky a euromince na Finanční agentuře a poštách do 30. června 2023. Výměna je bezplatná. Výměna bankovek a mincí kun u komerčních bank je možná do 31. prosince 2023. Je bezplatná pro všechny výměny provedené do 1. července 2023 až do limitu 100 kunových bankovek a 100 kunových mincí.

Za výměny od 1. července 2023 mohou komerční banky účtovat poplatek. Chorvatská národní centrální banka bude vyměňovat kunové bankovky bez časového omezení a kunové mince do 31. prosince 2025. Tato služba je bezplatná.

70 % bankomatů (ATM) v Chorvatsku bude distribuovat eurobankovky již 1. ledna 2023 a zbytek bude následovat co nejdříve (do dvou týdnů). Pro usnadnění tohoto procesu budou komerční banky zveřejňovat online informace o tom, které bankomaty distribuují eura.



https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7907

Na fotce zleva: Christine Lagardeová, Zdravko Marić, Zbyněk Stanjura, Valdis Dombrovskis a Paolo Gentiloni.