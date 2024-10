Proč nás přitahují horory a strašidelné domy?

08.10.2024 Děsivé hry umožňují lidem i zvířatům nacvičovat dovednosti, jak se vyrovnat se znepokojivými výzvami v reálném světě. Paradox přitažlivosti hororu – že lidé chtějí zažít znepokojivé a rozrušující zážitky – dlouho mátl vědce. Hltáme příběhy psychopatických vrahů na podcastech o skutečných zločinech, sledujeme filmy o strašlivých monstrech, hrajeme hry plné duchů a zombie a čteme knihy, které popisují apokalyptické světy plné našich nejhorších obav.

Zdá se, že naše touha zažívat strach je kořeněna hluboko v naší evoluční minulosti a může nám být prospěšná i dnes. Ukazuje se, že strašidelná hra nám může pomoci překonat strach a čelit novým výzvám – těm, které se vynořují v našem vlastním životě, i dalším, které vznikají ve stále znepokojivějším světě, v němž všichni žijeme.

Fenomén strašidelné hry překvapil i Charlese Darwina. V Původu člověka napsal, že slyšel o opicích v zajetí, které navzdory strachu z hadů neustále zvedaly víko krabice s plazy, aby nahlédly dovnitř. Darwina tato historka zaujala a proměnil ji v experiment: Vložil pytel s hadem do klece plné opic v londýnské zoologické zahradě. Opice opatrně přistoupila k pytli, pomalu ho otevřela, nahlédla dovnitř a pak s křikem utekla. Když to viděla jedna opice, jiná opatrně přistoupila k tašce, aby do ní nahlédla, pak vykřikla a utekla. Pak to samé udělala další a pak ještě jedna.

Opice „sytily svou hrůzu“, jak řekl Darwin. Morbidní fascinace nebezpečím je v živočišné říši rozšířená – říká se jí inspekce predátorů. K inspekci dochází, když se zvíře dívá na predátora nebo se k němu dokonce přiblíží, místo aby prostě uteklo. Toto chování se vyskytuje u celé řady zvířat, od pavích oček v akváriu až po gazely.

Na první pohled se zdá, že přiblížit se nebezpečí je špatný nápad. Proč by přírodní výběr vštěpoval zvířatům zvědavost právě k věcem, kterým by se měla vyhýbat? Tyto činnosti však mají evoluční logiku. Morbidní zvědavost je pro zvířata účinným způsobem, jak získat informace o nejnebezpečnějších věcech v jejich prostředí. Dává jim také příležitost procvičit se ve zvládání děsivých zážitků.

Když si uvědomíme, že mnoho kořistních zvířat žije v blízkosti svých predátorů, výhody chorobně zvědavého chování, jako je inspekce predátorů, jsou jasné. Není například neobvyklé, že se na savaně zkříží cesta gazele s gepardem. Mohlo by se zdát, že když gazela uvidí geparda, měla by vždy utéct. Útěk je však fyziologicky nákladný; kdyby gazela utíkala pokaždé, když uvidí geparda, vyčerpala by cenné kalorie a přišla by o možnost dalších aktivit, které jsou důležité pro její přežití a reprodukci.

Zvažte také perspektivu predátora. Může se zdát, že gepard by měl pronásledovat gazelu, kdykoli ji uvidí. Ale pro geparda není snadné jen tak si kousnout; lov je energeticky nákladná činnost, která ne vždy končí úspěchem. Dokud gepard nehladoví, měl by pronásledovat kořistní zvíře jen tehdy, když je šance na jeho ulovení přiměřeně vysoká.

Pokud je pro gazely nejlepší utíkat pouze tehdy, když gepard loví, pak je pro ně výhodné, když dokážou rozpoznat, kdy má gepard hlad. A jediný způsob, jak může gazela poznat gepardy, je pozorně je sledovat, když je to relativně bezpečné. Například pokud je okolní tráva krátká a gepard je snadno viditelný, gazela se cítí bezpečněji a je pravděpodobnější, že se chvíli zdrží a bude geparda pozorovat, zejména pokud je gazela ve větší skupině. Záleží také na věku gazely; dospívající a mladí dospělí jedinci – ti, kteří jsou dostatečně rychlí na to, aby unikli, a nejsou příliš vystaveni předchozím kontaktům s predátory -nejčastěji kontrolují gepardy. Tento kompromis dává smysl: tyto gazely toho o nebezpečných kočkách ještě moc nevědí, takže jejich zkoumáním mohou hodně získat. Relativní bezpečí a nezkušenost jsou dva nejsilnější moderátory pozorování predátorů u zvířat – a chorobné zvědavosti u lidí.

Dnes si lidé dravce prohlížejí prostřednictvím příběhů a filmů. Zobrazení predátorů najdeme v příbězích, které se předávají prostřednictvím ústních tradic po celém světě. Leopardi, tygři a vlci jsou častými protivníky v regionálním folklóru. Vyprávíme si také příběhy a sledujeme filmy o monstrózních fiktivních predátorech, jako jsou divocí vlkodlaci, mocní draci, chytří upíři a krvežízniví zlobři.

Oddávat se příběhům o hrozbách je až děsivě účinná a cenná strategie. Takové příběhy nám umožňují dozvědět se o potenciálních predátorech nebo hrozivých situacích, s nimiž se setkali jiní lidé, aniž bychom jim museli sami čelit. Přehnaná nebezpečí smyšlených příšer v nás vyvolávají silné emocionální a behaviorální reakce a seznamují nás s těmito reakcemi, až se budeme muset vypořádat s přízemnějšími nebezpečími.

Děti jsou často cílovou skupinou strašidelných ústních příběhů, protože tyto příběhy jim mohou pomoci seznámit se s riziky již v raném věku. Zamyslete se nad klíčovými verši Červené Karkulky:.

„Babičko, ty máš ale velké oči!“

„O to lépe vidíš, dítě moje.“

„Babičko, ty máš ale velké zuby!“

„O to lépe tě můžu sníst.“

Příběh bezpečnou a zábavnou formou seznamuje malé diváky s tím, jak vlci vypadají a co dělají některé jejich části. Příběh se odehrává v lese, kde se vlci obvykle vyskytují. Je děsivý, ale vyprávěný v bezpečném prostoru přináší cenné ponaučení. Naše fascinace věcmi, které nám mohou ublížit nebo nás zabít, se neomezuje jen na predátory. Také nás mohou chorobně přitahovat příběhy o rozsáhlých děsivých situacích, jako jsou výbuchy sopek, pandemie, nebezpečné bouře a nejrůznější apokalyptické události.

Většina lidí se ohledně budoucnosti v roce 2020 cítila dost nejistě. COVID uvrhl svět do globální pandemie. Vlády omezovaly pohyb, podniky se zavíraly a způsob života, na který byli mnozí zvyklí, se zastavil. Ale někteří z nás už něco podobného zažili. O necelých deset let dříve řádil meningoencefalitický virus 1 neboli MEV-1. Šířil se děsivou rychlostí a bez nutnosti blízkého kontaktu v metru, výtazích a na venkovních veřejných prostranstvích. Reakce společnosti na MEV-1 předznamenala to, co se stane v roce 2020 v případě COVID: cestování se zastavilo, podniky se zavřely a lidé začali hromadit zásoby. Někteří z nich začali propagovat pochybné zázračné léky.

Pokud si nevzpomínáte na celosvětovou zkázu MEV-1, asi jste neviděli film Contagion, thriller z roku 2011 s Mattem Damonem, Kate Winslet a Laurencem Fishburnem v hlavních rolích. Jeho zhlédnutí vám mohlo být ku prospěchu, když se COVID rozšířil po celé planetě. Ve studii, kterou jeden z nás (Scrivner) provedl v prvních měsících pandemie, ti, kteří viděli alespoň jeden film s pandemickou tematikou, prohlásili, že se cítí mnohem lépe připraveni na společenská překvapení, která COVID přichystal. Hromadění zásob, uzavírání podniků, zákazy cestování a zázračné léky byly věci, které fanoušci Kontagie viděli už dříve; pohrávali si s myšlenkou globální pandemie ještě předtím, než došlo ke skutečné události.

Zdá se, že klíčovou evoluční funkcí hry je naučit se znovu získat klid a přizpůsobit se tváří v tvář překvapení a nejistotě. Zapojení do hry, která simuluje ohrožující situace, pomáhá mladým savcům, jako jsou tygří mláďata a vlčí mláďata, trénovat rychlé obnovení stabilního pohybu a emočního klidu. Lidé to dělají také. Vzpomeňte si na zahradní párty, kde malé děti piští strachem a radostí, když je pronásleduje rodič milující zábavu a s roztaženýma rukama v póze příšery vyhrožuje: „Dostanu tě!“ Je to všechno jen zábava a hra, ale je to také příležitost pro děti, aby si ve stresu vyzkoušely udržet motorickou kontrolu, aby nespadly na zem a nestaly se tak zranitelnými vůči predátorovi – nebo lechtavému útoku rodiče.

Vědci, kteří se zabývají lidskou zábavou a hrou, tvrdí, že úbytek vzrušující, nestrukturované hry v posledních několika desetiletích přispěl k nárůstu dětské úzkosti ve stejném období.

Školní hřiště a hřiště v parcích bývaly arénou pro tento druh hry, ale zvýšený důraz na bezpečnost na hřištích odstranil příležitosti pro tuto hru.

Nechápejte nás špatně: bezpečnost je dobrá věc. Mnohá dětská hřiště v minulosti byla nebezpečná, s žebříky šplhajícími do výšky dvaceti metrů a rezavými skluzavkami bez zábradlí. Vytváření příliš bezpečných a sterilních dětských hřišť však může mít nezamýšlené důsledky, včetně toho, že děti přijdou o možnost poznat samy sebe a své schopnosti zvládat náročné a děsivé situace. Děti potřebují mít možnost uplatnit určitou nezávislost, která často zahrnuje trochu riskantní hry.

Mnoho vědců, kteří se zabývají hrou, tvrdí, že dobrodružná hra může pomoci budovat odolnost a snižovat strach u dětí. V souladu s tímto výzkumem vytvořily organizace jako LetGrow programy pro školy a rodiče, které u dětí podporují nezávislost, zvědavost a zkoumání. Jejich řešení je jednoduché: nechat děti zapojit se do náročnější, nestrukturované hry, aby se naučily zvládat strach, úzkost a nebezpečí, aniž by je to příliš ohromilo.

I virtuální strašidelné zážitky přinášejí mnohé z těchto výhod. Laboratoř Games for Emotional and Mental Health Lab vytvořila hororovou biofeedback hru s názvem MindLight, která prokazatelně snižuje úzkost u dětí. Hra se soustředí na dítě jménem Arty, které se ocitne v domě své babičky. Když vejde dovnitř, zjistí, že dům zahalila tma a ovládly ho zlé stínové bytosti, které mohou připomínat vše od kapek až po kočkovité predátory. Arty musí svou babičku z temnoty zachránit a vrátit do jejího domu světlo. Nemá nic, čím by se mohl bránit, kromě světla připevněného k jeho klobouku – jeho „světla mysli“. Hráči ovládající Artyho musí používat světlo mysli, aby odhalili a porazili nestvůry.

Má to však háček: jak se hráč dostává do většího stresu (měřeno elektroencefalogramem), jeho světlo mysli slábne. Hráč musí tváří v tvář strachu zůstat klidný, a to pomocí technik, jako je nahrazení myšlenek vyvolávajících stres nebo svalová relaxace, které si vypůjčil z kognitivně-behaviorální terapie. Jakmile znovu získají klid, jejich duševní světlo nabývá na síle a jsou s ním schopni porazit příšery.

Tato kombinace terapeutických technik a pozitivního posilování (děti porážejí příšery a překonávají svůj strach) činí MindLight silným nástrojem proti úzkosti. Randomizované klinické studie s dětmi ukázaly, že hra je stejně účinná při snižování několika příznaků úzkosti jako tradiční kognitivně-behaviorální terapie, široce používaná léčba úzkosti.

Děsivá hra může pomoci zvládnout strach a úzkost i dospělým. Scrivner tuto myšlenku testoval s návštěvníky strašidelného domu Dystopie. Návštěvníci strašidelného domu mohli před vstupem vyplnit osobnostní dotazníky a při výstupu odpovídat na otázky týkající se jejich zážitků. Asi po 45 minutách, kdy je pronásledovali zombie, příšery a prasečí muž s motorovou pilou, vyběhli návštěvníci ze strašidelného domu mezi členy výzkumného týmu, kteří se jich ptali, jak se cítí. Velká část z nich uvedla, že se o sobě něco dozvěděli, a věřila, že během strašení došlo k jejich osobnímu růstu. Zejména uvedli, že se naučili, kde je hranice toho, co zvládnou, a jak zvládat svůj strach.

Jiný výzkum z Laboratoře rekreačního strachu v dánském Aarhusu ukázal, že lidé při strašidelných hrách aktivně regulují svůj strach a úroveň vzrušení. To znamená, že zapojení do děsivé simulace může sloužit jako trénink kontroly vzrušení a může být zobecnitelné na jiné, reálné stresové situace, což lidem pomůže posílit jejich celkovou odolnost.

V jedné studii, která tuto myšlenku podporuje, hráli skuteční vojáci upravenou verzi hororové hry o zombie apokalypse Left 4 Dead, která zahrnovala úrovně vzrušení hráčů. Ve hře se z ničeho nic objevují zombie, pronásledují hráče a sápou je k zemi, což vyvolává viscerální strach i u zkušených hráčů videoher. Ve studii dostali někteří hráči vizuální a zvukové signály, když se jejich vzrušení zvýšilo: červená textura částečně zakrývala hráčům výhled a slyšeli tlukot srdce, který se s rostoucím stresem zesiloval a zrychloval. Později, během živé simulace přepadení, měli vojáci, kteří hráli videohru a dostávali zpětnou biologickou vazbu, nižší hladinu kortizolu (biomarker stresu) než ti, kteří nehráli. Zarážející je, že tito lidé také byli během této simulace lepší v poskytování první pomoci zraněnému vojákovi.

Tyto nácviky stresu mohou být obzvláště účinné, pokud je lidé provádějí ve skupinách. Společné prožívání nebezpečné situace lidi spojuje. V historii existuje mnoho anekdotických příkladů, od Ameriky po 11. září, přes vojenské čety až po vysokou míru spolupráce a pomoci, k níž často dochází po přírodních katastrofách. Existují také experimentální studie, které ukazují, že nebezpečí a strach mohou být silnou pozitivní sociální silou. Například zapojení do rituálů, jako je chůze po ohni, může fyziologicky synchronizovat lidi mezi sebou a podporovat vzájemně prospěšné chování.

Nepotřebujeme však být vystaveni skutečnému nebezpečí, abychom mohli využívat těchto výhod spolupráce. Kolektivní simulace rozrušujících nebo nebezpečných situací prostřednictvím strašidelné hry by mohla přinést podobné výhody bez fyzického rizika. Ve zdravotnictví se simulace často používají k výuce lékařských dovedností vytvářením intenzivních situací. V oblasti veřejného zdraví se simulace používají k výuce způsobů spolupráce a koordinace při připravenosti a reakci na pandemie.

Zdá se, že u lidí je chorobná zvědavost spojena se spoluprací a zvládáním rizika. V mnoha společnostech si lidé například vyprávějí příběhy o nebezpečích ve svém okolí, ať už se jedná o přírodní katastrofy, jako jsou požáry, zemětřesení a záplavy, nebo o hrozby války, krádeže či vykořisťování ze strany okolních skupin. Ugandští Ikové, které jeden z nás (Aktipis) studoval v rámci projektu Human Generosity Project, mají kolektivní a emocionálně přesvědčivý způsob, jak se vypořádat s obavami z nájezdů jiných skupin. Hrají celé hry s hudbou, tancem a dramatem, kde znovu prožívají tragédii i triumf vzájemné pomoci v těchto těžkých časech. Takové příběhy a dramatické inscenace mohou přivést sdílenou pozornost k těmto druhům problémů a my víme, že sdílená pozornost je jedním z mechanismů, který může lidem pomoci spolupracovat a řešit koordinační dilemata.

Naproti tomu selhání skupinové představivosti může vést ke zranitelnosti. Někteří výzkumníci naznačují, že fikce o zombie apokalypse může vést ke kreativnějším řešením během neočekávaných a rizikových událostí tím, že pomáhá lidem k větší představivosti. V rámci CONPLAN 8888, fiktivního výcvikového scénáře, použila americká armáda hypotetickou zombie apokalypsu, aby bylo učení o zvládání katastrof pro důstojníky zábavnější. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí udělalo něco podobného s komiksem, který vydalo pod názvem Připravenost 101: Zombie Pandemie. Organizace si uvědomily, že zakomponování obav do nápadité hry je produktivní.

Co se můžeme naučit z lidské náchylnosti ke strašidelným hrám? Zaprvé, nebojte se vyjít ven a prozkoumat svůj svět, i když to někdy vyvolá trochu strachu. Za druhé se ujistěte, že vás vaše chorobná zvědavost poučuje o rizicích způsobem, který je pro vás přínosný.

Jinými slovy, nezasekávejte se na procházení rozčilujících zpráv na internetu; je to past na morbidní zvědavost, která vás podobně jako cukroví nutí konzumovat, ale nijak neuspokojuje vaši potřebu výživy.

Místo doomscrollingu se raději věnujte jednomu nebo dvěma tématům, o kterých se chcete dozvědět více, a ponořte se do nich hlouběji, abyste měli pocit uspokojení, že jste vyhodnotili riziko a dali si možnost s ním něco udělat.

Zdroj: SciAm, autoři: Athena Aktipis a Coltan Scrivner