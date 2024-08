Když se jaro blíží, pediatr Aaron Bernstein začíná svým pacientům z oblasti Bostonu a jejich rodinám radit, jak postupovat při extrémních vedrech. „První vlna veder v roce je obvykle nejškodlivější,“ říká Bernstein, který rovněž řídí Harvardské centrum pro klima, zdraví a globální životní prostředí. Chce, aby pacienti začali včas plánovat, jak zůstanou v bezpečí, až rtuť teploměru stoupne. Vychází ze svých zkušeností, které získal jako student medicíny v Chicagu v roce 1995, kdy město zasáhla nečekaná vlna veder. Zemřelo více než 700 lidí, z nichž mnozí byli starší obyvatelé s nízkými příjmy a bez klimatizace.

Chicagská vlna veder byla považována za historickou událost – katastrofální anomálii – ale s oteplováním světa jsou smrtící vlny veder stále častější. V jižní Evropě v roce 2003, v Rusku v roce 2010, na severozápadě Pacifiku v roce 2021, v Indii a Pákistánu v roce 2022 a jinde zahynuly během extrémních veder stovky až desetitisíce lidí.

Vědecký konsenzus je jasný: změna klimatu bude i nadále způsobovat rekordní teploty, které budou častější, intenzivnější a delší. „Současné horko nemá v historii našeho druhu obdoby,“ říká Bernstein. „Proto máme zvláštní obavy o fyziologickou schopnost našeho těla vyrovnat se s takovým horkem, s jakým se potýkáme.“ Prevence začíná rozpoznáním, kdy teplota začíná být příliš vysoká. Na základě vašeho věku, zdravotního stavu a prostředí můžete mít jinou hranici.

Jak zůstat v chladu v horkém počasí

Zlepšení přístupu ke klimatizaci je klíčovou strategií pro snížení počtu onemocnění a úmrtí způsobených horkem.

„Mnoho našich zásahů se tradičně zaměřuje na snižování teploty vzduchu, který nás obklopuje, namísto ochlazování samotných lidí,“ říká Ollie Jay, ředitel výzkumného inkubátoru Heat and Health Research Incubator na University of Sydney. Jayův výzkum se zaměřuje na udržitelné a dostupné způsoby prevence nemocí z horka a úmrtí. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01209-5/fulltext [1]

Ačkoli přístup ke klimatizaci pomáhá předcházet úmrtím z horka, spoléhat se hlavně na klimatizaci nemusí být ideálním řešením. V městských oblastech, kde se klimatizace často používá, může odpadní teplo z jednotek ještě více prohřívat místní prostředí. A znečištění oxidem uhličitým způsobené provozem klimatizace na fosilní elektrickou energii přispívá k dalším změnám klimatu, které povedou nebo mohou vést k vyšším teplotám v budoucnosti.

Kvůli finančním nákladům může být klimatizace také nedostupná. Stejně jako při výpadku proudu. Jay říká, že udržitelnějším řešením je zapnout ventilátory a zvýšit termostat na klimatizaci. Ventilátory pomáhají zvýšit proudění vzduchu přes pokožku a udržují lidi v chladu a pohodlí, i když je klimatizace nastavena na vyšší teplotu. Místo, aby se prostor chladil a udržoval na 22°C, klimatizace bude udržovat teplotu kolem 27°C – takový režim ve spojení s ventilátorem je stále dobře snesitelný a velmi výrazně lacinější.

Pozor na ventilátory v suchém horku

Ventilátory mohou být užitečné i pro chlazení, když není k dispozici klimatizace. Ventilátory však nemusí být vždy správným řešením, zejména v suchých podmínkách. „Za určitých okolností, zejména u určitých typů lidí, mohou tato zařízení problém skutečně výrazně zhoršit,“ říká Jay.

Ve své laboratoři vzal Jay účastníky výzkumu do klimatické komory, výzkumného zařízení, kde mohou být lidské subjekty vystaveny různým teplotám a vlhkostem v monitorovaném prostředí. V klimatické komoře vytvořil podmínky dvou smrtelných veder: horké a vlhké vlny veder v Chicagu, kdy teplota stoupla nad 39 °C a vlhkost vzduchu byla 50-60 %, a suché vlny veder v jižní Evropě v roce 2003 s teplotou 45 °C a vlhkostí vzduchu 15 %.

V horké a suché místnosti se otáčením ventilátoru vyfukuje horký vzduch směrem k lidem, čímž se vytváří prostředí podobné konvekční peci. Jayův tým zjistil, že v podmínkách suchých veder zvyšovalo používání ventilátoru vnitřní teplotu účastníků výzkumu. U starších účastníků a účastníků se zdravotními problémy souvisejícími s věkem používání ventilátoru zhoršovalo dehydrataci a zvyšovalo zátěž jejich srdce. (Kvůli těmto alarmujícím zjištěním jeho tým ukončil testování ventilátorů v těchto podmínkách.)

Jeho údaje podporují používání ventilátorů u zdravých dospělých osob mladších 40 let, pokud teplota zůstává pod 39°C. Zdraví dospělí nad 65 let mohou ventilátory používat, dokud teplota nedosáhne 38°C. Osoby starší 65 let, které užívají rizikové léky, by měly přestat používat ventilátor, když teplota dosáhne 37°C.

Jay dodává, že dalším nástrojem, jak se ochladit, zejména v horkém a suchém vedru nebo při výpadku proudu, je smáčení těla ve vodě. Voda nemusí být studená – funguje i voda z kohoutku – jde jen o to, aby kůže byla mokrá. Voda na kůži totiž nahrazuje pot a umožňuje tělu ochlazovat se odpařováním bez rizika dehydratace.

Jak se tělo ochlazuje

Naše tělo je dokonale vyladěno tak, aby nás udržovalo v ideálním teplotním rozmezí. Když je nám příliš horko, spustí se řada mechanismů, které nás ochladí. Dvěma hlavními mechanismy jsou zvýšení průtoku krve kůží a produkce potu. Při prvním procesu se otevřou cévy v blízkosti kůže a odvedou krevní proud z našeho jádra na povrch kůže. To usnadňuje vyzařování tepla z našeho těla do vzduchu. Tento mechanismus funguje dobře, dokud se venkovní teploty nepřiblíží teplotě našeho těla nebo nejsou vyšší než teplota našeho těla, tedy přibližně 35°C . V tomto okamžiku může teplo začít přecházet ze vzduchu do našeho těla.

Když je tedy teplota vzduchu vyšší než teplota našeho těla, je pocení hlavním způsobem, jak se ochladit. Pocení snižuje přebytečné tělesné teplo odpařováním vody. Ve vlhkých dnech je však vzduch již nasycen vlhkostí, takže trvá déle, než se pot odpaří do vzduchu. V těchto dnech není mechanismus pocení účinný. (viz „mokrý teploměr“ a článek Nejděsivější část změny klimatu, o které jste nikdy neslyšeli )

Proč je teplo pro tělo nebezpečné

V některých situacích mohou naše ochranné mechanismy vést k poškození orgánů a smrti. Protože se cévy pod kůží rozšiřují, aby se krev dostala na povrch těla, musí srdce pumpovat silněji a rychleji, aby udrželo krevní tlak. Z tepelné zátěže se stává srdeční zátěž. Lidé s nemocným srdcem mají v období intenzivního horka mnohem větší pravděpodobnost úmrtí.

Zvýšená produkce potu může vést k dehydrataci, zejména při dlouhodobém pobytu v horku, což ještě více zatěžuje srdce a poškozuje další orgány, například ledviny. Když se naše tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Prvními příznaky jsou obvykle svalové křeče a zarudlá kůže. Poté může dojít k vyčerpání z horka s příznaky nevolnosti, zvracení, slabosti a dokonce i mdloby.

Související: Jak rozpoznat příznaky úpalu a vyčerpání z horka?

Extrémní tepelný stres může nakonec vést až k život ohrožujícímu stavu známému jako úpal. V této situaci tělo pokračuje v práci, aby udrželo krev na povrchu kůže, čímž připravuje ostatní orgány o kyslík, což vede k jejich poškození. Teplota tělesného jádra rychle stoupá a spouští kaskádu nevratného rozpadu tkání, zánětu a kolapsu nervové signalizace. Bez včasného ochlazení může být úmrtnost až 80 %. U těch, kteří přežijí, může poškození orgánů trvat roky a dlouhodobé následky mohou přetrvávat desítky let.

Protože se svět stále otepluje, je důležitější než kdy jindy vědět, jak zůstat v chladu a vyhnout se zdravotním rizikům spojeným s vysokými teplotami.

[1.]

Snižování zdravotních dopadů horkého počasí a extrémních veder: od osobních chladicích strategií po zelená města

Prof. Ollie Jay, PhD

Prof. Anthony Capon, PhD

Peter Berry, PhD

Carolyn Broderick, PhD

Prof. Richard de Dear, PhD

Prof. George Havenith, PhD

a další.

Zveřejněno:21. srpna 2021 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01209-5

Související série

Teplo a zdraví

The Lancet

Vydáno: 19. srpna 2021

Horké počasí a extrémní horka poškozují lidské zdraví, přičemž chudoba, stárnutí a chronické nemoci jsou přitěžujícími faktory. Vzhledem k tomu, že se světové společenství potýká s ještě horčejším počasím v měnícím se klimatu, je naléhavě nutné lépe porozumět nejúčinnějším preventivním opatřením a opatřením reakce, zejména v prostředí s nízkými zdroji. V této sérii dvou dokumentů jsou komplexně přezkoumány fyziologické, sociální a environmentální faktory, které přispívají k individuální zranitelnosti vůči horku, a megatrendy ovlivňující budoucí nemocnost a úmrtnost v důsledku horka na úrovni populace. Jsou představena řešení pro řešení fyziologické tepelné zátěže, která je základem negativních zdravotních účinků extrémních veder a horkého počasí, jež lze využít v celé řadě prostředí v měřítku jednotlivce, budovy i krajiny. Přečtěte si více

Pokud se vám tento článek líbil, zvažte jeho sdílení na sociálních sítích.