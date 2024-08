Jak hurikán změnil agresivní pravidla opičí společnosti

Hurikán Maria zasáhl Portoriko v roce 2017 a zabil více než 3 000 lidí. Zničil také dvě třetiny (pozn. 63 %) vegetace na ostrově Cayo Santiago (známém také jako Opičí ostrov), který je domovem populace makaků rhesus. Dokonce i nyní zůstává stromový porost hluboko pod úrovní před hurikánem a v této horké části světa je stín pro makaky vzácným zdrojem.

Nová studie, kterou vedly univerzity v Pensylvánii a Exeteru a která byla publikována v časopise Science, ukazuje, že poškození způsobené bouří změnilo evoluční výhody tolerance – tolerantní makakové, schopní sdílet stín tak získali výhodu v přežití.

Vzhledem k tomu, že mnoho ekosystémů se v důsledku lidské činnosti rychle mění, je tato studie příkladem druhu, který přizpůsobuje svou sociální strategii, aby přežil. „V reakci na drastické změny způsobené hurikánem makakové trvale zvyšovali vzájemnou toleranci a snižovali agresivitu,“ uvedl doktor Camille Testard z Pensylvánské univerzity. „To umožnilo většímu počtu makaků přístup k nedostatkovému stínu, který je rozhodující pro přežití.“

Většina opic hurikán přežila, ale jejich domov nyní vypadá úplně jinak: Více než 60 % stromů na ostrově bylo zničeno, což zvířatům znemožnilo přístup do stínu a zanechalo je zranitelné vůči vysokým teplotám. Vědci očekávali, že tento nový nápor na zdroje povede k dalším konfliktům a střetům. Koneckonců, jedná se o pichlavé primáty, kteří mají pověst, jak vědci říkají, „despotických“.

Aby vědci zjistili, zda měli pravdu, analyzovali a porovnávali chování opic v průběhu 10 let – před hurikánem a po něm. Tyto opice se pohybují volně, ale jsou sledovány Karibským výzkumným centrem primátů téměř nepřetržitě od založení kolonie v roce 1938, takže vědci měli k dispozici dostatek údajů z pozorování.

Chtěli zjistit, jak blízko k sobě opice fyzicky byly a jak dlouho, protože „blízkost v blízkém prostoru je úzce spojena se sdílením zdrojů: Makakové, kteří nechtějí sdílet zdroj, netolerují ostatní v těsné blízkosti.“ Chtěli také zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi sociální tolerancí a přežitím.

To, co zjistili, je překvapilo. Po hurikánu se chování opic změnilo. Chtěly být blíž k ostatním než předtím. A nebylo to tím, že by se spárovaly a byly jen v blízkosti jednoho jedince – zdálo se, že chtějí být blíž více opicím a shromažďovat se ve skupinách. A tento efekt se neomezoval jen na nejteplejší a nejnebezpečnější období dne, kdy byl přístup do stínu nezbytný. Opice se spolu rády zdržovaly i v chladnějších hodinách.

„Aby se dostali do stínu, musí tolerovat ostatní – a být jimi tolerováni – a my jsme zjistili, že tato tolerance se přenáší i do dalších každodenních interakcí,“ uvedla jedna z autorek studie Camille Testardová z Pensylvánské univerzity v tiskové zprávě. „Hurikán v podstatě změnil pravidla hry v opičí společnosti.“

Tato změna chování byla nejsilnější bezprostředně po bouři, ale přetrvávala až pět let a nelze ji vysvětlit faktory, jako jsou změny v populaci nebo zdroje potravy. Místo toho vědci tvrdí, že „může odrážet silnější sociální soudržnost, která je u lidí často pozorována po přírodních katastrofách“.

Pokud jde o to, co to všechno znamená pro přežití, vědci zjistili, že méně agresivní chování bylo pro opice „rozhodujícím prediktorem přežití“ a bylo spojeno s 42% snížením rizika úmrtí. Autoři poznamenávají, že podobný efekt existuje i u lidí: Studie ukázaly, že pokud mají lidé silné sociální vztahy s ostatními, jejich „pravděpodobnost přežití“ se zvyšuje o neuvěřitelných 50 % ve srovnání s těmi, kteří mají slabší sociální vztahy.

Autoři studie poukazují na to, že tyto změny chování mohly souviset s tím, že opice nebyly schopny opustit svůj ostrov a vydat se do chladnějšího podnebí. Uvízly tam. „Makakové se museli dělit o prostor, nebo zemřít,“ uvedla hlavní autorka studie Lauren Brentová, profesorka na Exeterské univerzitě. „Skupinově žijícím zvířatům mohou sociální vztahy umožnit vyrovnat se s poruchami prostředí, včetně klimatických změn způsobených člověkem.“



